Tod di Bari: affluenza straordinaria di agenzie di viaggio

Sono ripartiti i Travel Open Day e sono ripartiti con un’affluenza di agenzie di viaggio eccezionale. Questo è il segno di un nuovo approccio verso il nostro turismo, un approccio che vuole la ripresa del settore ad ogni costo. E noi siamo dalla parte degli agenti e degli operatori.

Oggi si sta svolgendo la tappa di Bari del primo Tod 2022. E come dicevamo l’affluenza delle agenzie di viaggio è straordinaria. In molti anni di attività non avevamo mai osservato un interesse così forte sia per le offerte degli espositori che per i nostri eventi.

Gli eventi del gruppo Travel sono ripartiti, quindi, sfidando anche una certa preoccupazione che arriva dai venti di guerra. Noi andiamo avanti insieme ad operatori e agenzie di viaggio.

Ultima nota: le iscrizioni delle agenzie di viaggio per il Tove del 10 e 11 aprile al Meliá Milano sono già moltissime. Segno che il turismo non si ferma e che anzi vuole riprendere a viaggiare con il vento in poppa.

Iscriviti alle prossime tappe