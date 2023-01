The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire. Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia. “Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno.

L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication. “Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori.

La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura. Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080. Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto. Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021. «È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino». [post_title] => Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici [post_date] => 2023-01-11T11:57:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438253000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva. “Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”. [post_title] => Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar [post_date] => 2023-01-11T11:38:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673437116000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021. All'interno del rapporto "Tourism Destination Market Insight: Western Europe", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. "Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti". La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni. [post_title] => Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi [post_date] => 2023-01-11T11:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435760000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria. La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo "Jesolo Sand Nativity" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo. [post_title] => Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019 [post_date] => 2023-01-11T11:09:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435395000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437063" align="alignleft" width="300"] Porto Flavia[/caption] Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire. Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia. “Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno. L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication. “Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori. La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”. [post_title] => The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias [post_date] => 2023-01-11T11:03:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673434981000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Prime vola alto e archivia il 2022 appena concluso con oltre 32.600 movimenti, per una crescita del 20% rispetto al 2021 e del 33% rispetto al 2019: numeri superiori alla crescita media europea che nel 2022 si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente. La società, specializzata con il brand Milano Prime nella business aviation in Italia e in Europa, è forte anche di un primato in sostenibilità ambientale: dopo il primo rifornimento Jet A1-Eni Saf effettuato alla fine del 2021, dal 2023 Milano Linate Prime è diventato il primo aeroporto di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori Eni Biojet, il Saf miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, un passo importante nel processo di decarbonizzazione. Un numero crescente di operatori della business aviation utilizza infatti carburante rinnovabile per ridurre le emissioni e promuovere pratiche sostenibili. Il Saf sostituisce il carburante tradizionale a base fossile e può ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 90%. "Questo nuovo traguardo per Sea Prime rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime" ha dichiarato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime (nella foto). [post_title] => Sea Prime: crescita a doppia cifra del traffico nel 2022, trend superiore alla media europea [post_date] => 2023-01-11T10:32:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673433126000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Singapore è scattato il conto alla rovescia per il Capodanno Cinese che quest’anno si celebra il 22 gennaio e darà inizio all’Anno del Coniglio, uno dei dodici segni dello zodiaco animale tipico della cultura cinese. Anche quest’anno, quindi, la città-stato darà vita a River Hongbao, l’evento celebrativo della durata di nove giorni che si terrà a Gardens by the Bay, in cui le protagoniste saranno la storia, la cultura e le tradizioni cinesi. Per tutta la sua durata, saranno organizzati eventi culturali, proposte di intrattenimento e show – tutti accompagnati da proposte food tipiche – per festeggiare un momento così importante per la comunità cinese che, dal 1821, è parte integrante e fondamentale della multietnicità della città-stato. Il 20 gennaio si svolgerà la Opening Ceremony, che segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti, durante la quale sarà possibile assistere ad esibizioni tradizionali e uniche, avvolti delle tipiche lanterne cinesi che adorneranno le strade di Chinatown. Il giorno successivo, invece, Gardens by the Bay si animerà con i festeggiamenti del Capodanno, un appuntamento imperdibile per accogliere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, durante il quale singaporiani e turisti internazionali potranno ammirare lo spettacolo di fuochi d’artificio, sincronizzati per creare una sinfonia di colori vividi nel cielo, che segnerà l’arrivo dell’Anno del Coniglio. [post_title] => Singapore pronta per le celebrazioni del Capodanno Cinese: si apre l'Anno del Coniglio [post_date] => 2023-01-11T10:03:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673431421000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus ha consegnato 661 aeromobili commerciali a 84 clienti nel 2022 e ha registrato 1.078 nuovi ordini lordi. La casa costruttrice europea ha mancato di qualche decina di unità l'obiettivo fissato per le consegne, trovandosi a dover fronteggiare diversi problemi con la catena di fornitori. A fine dicembre 2022 il portafoglio ordini di Airbus ammontava a 7.239 aeromobili. "Nel 2022 abbiamo consegnato 661 aeromobili a 84 clienti, il che rappresenta un incremento dell'8% rispetto al 2021. È chiaramente meno di quanto ci eravamo prefissati - ha sottolineato il ceo, Guillaume Faury - ma data la complessità del nostro ambiente operativo, desidero ringraziare i nostri team e i nostri partner per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. La forte acquisizione di ordini per tutte le nostre famiglie di aeromobili, compresi i cargo, riflette la forza e la competitività del nostro portafoglio prodotti. Proseguiamo nel ramp-up per rispettare il nostro portafoglio ordini." Airbus si è inoltre aggiudicata 1.078 nuovi ordini (820 netti) nell’insieme dei propri programmi e segmenti di mercato, compresi diversi impegni di alto profilo da parte di alcuni fra i principali vettori mondiali. Per quanto riguarda i dettagli dei programmi, l'A220 ha totalizzati 127 nuovi ordini lordi, mentre la Famiglia A320neo ha registrato 888 nuovi ordini lordi. Nel segmento widebody, Airbus ha registrato 63 nuovi ordini lordi: 19 A330 e 44 A350, di cui 24 A350F. [post_title] => Airbus: +8% le consegne di velivoli nel 2022, ma sotto l'obiettivo delle 700 unità [post_date] => 2023-01-11T09:38:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673429926000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea. L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto "game changer" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe. "Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti". Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025. [post_title] => Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati [post_date] => 2023-01-10T11:42:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673350962000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "the gate communication rappresenta comune iglesias" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2150,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura.\r

\r

Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080.\r

\r

Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto.\r

\r

Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021.\r

\r

\r

\r

«È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino».","post_title":"Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici","post_date":"2023-01-11T11:57:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673438253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.\r

\r

","post_title":"Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar","post_date":"2023-01-11T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673437116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021.\r

\r

All'interno del rapporto \"Tourism Destination Market Insight: Western Europe\", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025.\r

\r

\"Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti\".\r

\r

La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.\r

\r

","post_title":"Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi","post_date":"2023-01-11T11:16:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673435760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria.\r

\r

La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa.\r

\r

Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù\r

\r

Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo \"Jesolo Sand Nativity\" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo.","post_title":"Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019","post_date":"2023-01-11T11:09:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673435395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Flavia[/caption]\r

\r

Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire.\r

\r

Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia.\r

\r

“Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno.\r

L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication.\r

\r

“Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori.\r

La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”.","post_title":"The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias","post_date":"2023-01-11T11:03:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673434981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Prime vola alto e archivia il 2022 appena concluso con oltre 32.600 movimenti, per una crescita del 20% rispetto al 2021 e del 33% rispetto al 2019: numeri superiori alla crescita media europea che nel 2022 si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente.\r

\r

La società, specializzata con il brand Milano Prime nella business aviation in Italia e in Europa, è forte anche di un primato in sostenibilità ambientale: dopo il primo rifornimento Jet A1-Eni Saf effettuato alla fine del 2021, dal 2023 Milano Linate Prime è diventato il primo aeroporto di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori Eni Biojet, il Saf miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, un passo importante nel processo di decarbonizzazione. Un numero crescente di operatori della business aviation utilizza infatti carburante rinnovabile per ridurre le emissioni e promuovere pratiche sostenibili. Il Saf sostituisce il carburante tradizionale a base fossile e può ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 90%.\r

\r

\"Questo nuovo traguardo per Sea Prime rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime\" ha dichiarato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime (nella foto).","post_title":"Sea Prime: crescita a doppia cifra del traffico nel 2022, trend superiore alla media europea","post_date":"2023-01-11T10:32:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673433126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" A Singapore è scattato il conto alla rovescia per il Capodanno Cinese che quest’anno si celebra il 22 gennaio e darà inizio all’Anno del Coniglio, uno dei dodici segni dello zodiaco animale tipico della cultura cinese.\r

Anche quest’anno, quindi, la città-stato darà vita a River Hongbao, l’evento celebrativo della durata di nove giorni che si terrà a Gardens by the Bay, in cui le protagoniste saranno la storia, la cultura e le tradizioni cinesi. Per tutta la sua durata, saranno organizzati eventi culturali, proposte di intrattenimento e show – tutti accompagnati da proposte food tipiche – per festeggiare un momento così importante per la comunità cinese che, dal 1821, è parte integrante e fondamentale della multietnicità della città-stato.\r

Il 20 gennaio si svolgerà la Opening Ceremony, che segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti, durante la quale sarà possibile assistere ad esibizioni tradizionali e uniche, avvolti delle tipiche lanterne cinesi che adorneranno le strade di Chinatown.\r

Il giorno successivo, invece, Gardens by the Bay si animerà con i festeggiamenti del Capodanno, un appuntamento imperdibile per accogliere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, durante il quale singaporiani e turisti internazionali potranno ammirare lo spettacolo di fuochi d’artificio, sincronizzati per creare una sinfonia di colori vividi nel cielo, che segnerà l’arrivo dell’Anno del Coniglio.","post_title":"Singapore pronta per le celebrazioni del Capodanno Cinese: si apre l'Anno del Coniglio","post_date":"2023-01-11T10:03:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673431421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato 661 aeromobili commerciali a 84 clienti nel 2022 e ha registrato 1.078 nuovi ordini lordi. La casa costruttrice europea ha mancato di qualche decina di unità l'obiettivo fissato per le consegne, trovandosi a dover fronteggiare diversi problemi con la catena di fornitori. A fine dicembre 2022 il portafoglio ordini di Airbus ammontava a 7.239 aeromobili.\r

\r

\"Nel 2022 abbiamo consegnato 661 aeromobili a 84 clienti, il che rappresenta un incremento dell'8% rispetto al 2021. È chiaramente meno di quanto ci eravamo prefissati - ha sottolineato il ceo, Guillaume Faury - ma data la complessità del nostro ambiente operativo, desidero ringraziare i nostri team e i nostri partner per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. La forte acquisizione di ordini per tutte le nostre famiglie di aeromobili, compresi i cargo, riflette la forza e la competitività del nostro portafoglio prodotti. Proseguiamo nel ramp-up per rispettare il nostro portafoglio ordini.\" \r

\r

Airbus si è inoltre aggiudicata 1.078 nuovi ordini (820 netti) nell’insieme dei propri programmi e segmenti di mercato, compresi diversi impegni di alto profilo da parte di alcuni fra i principali vettori mondiali. \r

\r

Per quanto riguarda i dettagli dei programmi, l'A220 ha totalizzati 127 nuovi ordini lordi, mentre la Famiglia A320neo ha registrato 888 nuovi ordini lordi. Nel segmento widebody, Airbus ha registrato 63 nuovi ordini lordi: 19 A330 e 44 A350, di cui 24 A350F.","post_title":"Airbus: +8% le consegne di velivoli nel 2022, ma sotto l'obiettivo delle 700 unità","post_date":"2023-01-11T09:38:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673429926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea.\r

L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto \"game changer\" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe.\r

\"Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti\".\r

Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.","post_title":"Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati","post_date":"2023-01-10T11:42:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673350962000]}]}}