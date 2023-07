Suite Travel, per la rete di consulenti presto una nuova sede a Roma Suite Travel è una rete di consulenti di viaggio online, flessibili verso il cliente e smart nel poter lavorare in autonomia con tutti gli strumenti a disposizione. Ma con un valore in più: accordi creati ad hoc con brand importanti. Ha una sede centrale in via A. Saffi 10, a Monterotondo (Roma) e a breve ne aprirà una in una zona prestigiosa di Roma, dove i consulenti potranno incontrare i clienti. L’agenzia centrale, sede del back e del front office, rappresenta anche un hub di formazione in cui si tengono eventi e strategie di marketing, incontri con collaboratori e pianificata l’attività incoming. I consulenti hanno quindi l’opportunità di lavorare sul loro pacchetto clienti in una realtà dinamica, cercare clienti online sfruttando i canali della Suite Travel, i corner e l’ufficio centrale, organizzare piccoli eventi e lanciare partenze groupage da condividere con i colleghi. La squadra è in continua evoluzione e pronta ad accogliere agenti e consulenti che guardano al futuro con ottimismo. Suite Travel nasce da un’idea di Antonella Ruperto e Giada Marabotto e, agenti di viaggio con esperienza pluriennale ed imprenditrici turistiche di successo. Ma la competenza maturata non è la sola cosa che le unisce: un filo le lega ancora prima di conoscersi. Entrambe sono convinte che vita e lavoro debbano essere affrontati con il sorriso anche di fronte alle difficoltà, studiano marketing e business coaching per supportare gli agenti di viaggio nella loro attività e scrivono un libro per presentare il proprio metodo per la gestione di un’attività turistica di successo. A marzo 2020, quando il mondo del turismo si è improvvisamente fermato, Giada legge il libro di Antonella e decide di contattarla. Da quel momento è nata una grande amicizia così come diverse collaborazioni che le hanno portate in meno di un anno a fondare Suite Travel per rilanciare la figura dell’agente di viaggio 4.0. Oltre ai fornitori diretti, Suite Travel si avvale della collaborazione dei più importanti brand del settore quali Veratour, Alpitour, TH, Quality Group, Naar, Francorosso, Costa, Msc ed altri ancora. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi. "Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori". Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: "La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali". A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero. Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi "Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse". La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. "Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato". [post_title] => Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute [post_date] => 2023-07-06T12:39:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688647149000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suite Travel è una rete di consulenti di viaggio online, flessibili verso il cliente e smart nel poter lavorare in autonomia con tutti gli strumenti a disposizione. Ma con un valore in più: accordi creati ad hoc con brand importanti. Ha una sede centrale in via A. Saffi 10, a Monterotondo (Roma) e a breve ne aprirà una in una zona prestigiosa di Roma, dove i consulenti potranno incontrare i clienti. L’agenzia centrale, sede del back e del front office, rappresenta anche un hub di formazione in cui si tengono eventi e strategie di marketing, incontri con collaboratori e pianificata l’attività incoming. I consulenti hanno quindi l’opportunità di lavorare sul loro pacchetto clienti in una realtà dinamica, cercare clienti online sfruttando i canali della Suite Travel, i corner e l’ufficio centrale, organizzare piccoli eventi e lanciare partenze groupage da condividere con i colleghi. La squadra è in continua evoluzione e pronta ad accogliere agenti e consulenti che guardano al futuro con ottimismo. Suite Travel nasce da un’idea di Antonella Ruperto e Giada Marabotto e, agenti di viaggio con esperienza pluriennale ed imprenditrici turistiche di successo. Ma la competenza maturata non è la sola cosa che le unisce: un filo le lega ancora prima di conoscersi. Entrambe sono convinte che vita e lavoro debbano essere affrontati con il sorriso anche di fronte alle difficoltà, studiano marketing e business coaching per supportare gli agenti di viaggio nella loro attività e scrivono un libro per presentare il proprio metodo per la gestione di un’attività turistica di successo. A marzo 2020, quando il mondo del turismo si è improvvisamente fermato, Giada legge il libro di Antonella e decide di contattarla. Da quel momento è nata una grande amicizia così come diverse collaborazioni che le hanno portate in meno di un anno a fondare Suite Travel per rilanciare la figura dell’agente di viaggio 4.0. Oltre ai fornitori diretti, Suite Travel si avvale della collaborazione dei più importanti brand del settore quali Veratour, Alpitour, TH, Quality Group, Naar, Francorosso, Costa, Msc ed altri ancora. [post_title] => Suite Travel, per la rete di consulenti presto una nuova sede a Roma [post_date] => 2023-07-06T12:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688646652000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Starhotels potenzia il proprio group desk mice con la nomina di Laura Rodio a direttore di Starevents. Nella sua carriera, la manager ha maturato un’esperienza ventennale negli eventi e nella direzione d'albergo. Nel gruppo fiorentino, dal 2015 al 2019 ha ricoperto il ruolo di general manager presso lo Starhotels Du Parc di Parma, per poi trasferirsi negli ultimi anni alla guida delle tre strutture del capoluogo toscano Michelangelo, Tuscany e Vespucci, hotel di riferimento per l’organizzazione di meeting ed eventi. La novità segue l'evoluzione particolarmente positiva del comparto mice che, dopo i due impattati dall’emergenza sanitaria, è in forte ripresa con volumi che nel 2022 sono stati del 4,8% superiori a quelli del 2019. Il group desk centralizzato ha addirittura fatto registrare risultati record, del 67% sopra a quelli del 2019. Da qui, la decisione di consolidare e potenziare il team Starevents, che gestisce le richieste mice per tutti gli alberghi del gruppo dalla sede centrale di Firenze [post_title] => Laura Rodio nuovo direttore di Starevents, il group desk mice di Starhotels [post_date] => 2023-07-06T11:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688641508000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci cabine Oceanview in doppia per una spedizione di nove giorni in Antartide nella stagione 2024-25. E' il premio messo in palio da Swan Hellenic per altrettanti fortunati agenti di viaggio e relativi accompagnatori. Per partecipare al concorso, attivo fino al 31 dicembre 2024, occorre prenotare un minimo di tre cabine sulle spedizioni antartiche 2023-24 della compagnia. Ogni consulente riceverà quindi una partecipazione all'estrazione per ogni prenotazione di cabina effettuata, senza limiti massimi. Unica restrizione: ci può essere un solo vincitore per agenzia di viaggi. I risultati saranno resi noti nella prima settimana del 2024, dando ai vincitori tutto il tempo necessario per pianificare. Il premio comprende praticamente tutto, tranne i voli internazionali. "Questo è più di un concorso - spiega la vicepresidente del marketing globale di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Vogliamo che il maggior numero possibile di consulenti di viaggio viva con entusiasmo e in prima persona l'esperienza Swan Hellenic. È per questo che abbiamo riservato dieci cabine con vista mare ad altrettanti vincitori operativi sul piano professionale". [post_title] => Swan Hellenic mette in palio dieci crociere-spedizioni per gli agenti di viaggio [post_date] => 2023-07-06T10:20:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688638850000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449120 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porta la firma di Lema la nuova Vip Room di Ita Airways a Roma Fiumicino, situata all’interno della Hangar Lounge e dedicata ai passeggeri in partenza verso destinazioni domestiche e internazionali dell’area Schengen. Il nuovo spazio consente ai clienti da tutto il mondo di organizzare incontri di lavoro in totale privacy, oppure vivere momenti di relax in un ambiente confortevole e con un’accoglienza tutta italiana. “È veramente un piacere presentare la nostra Vip Room all’interno dell’Hangar Lounge da poco inaugurata da Ita Airways - ha dichiarato Giovanni Perosino, chief marketing officer della compagnia aerea (nella foto) -. Per noi questa location rappresenta uno spazio riservato e funzionale interamente dedicato a chi ricerca sempre una maggiore riservatezza per fare meeting e networking prima di salire a bordo dei nostri voli”. Da oggi la nuova lounge, inaugurata lo scorso aprile, estende ai soci Executive l’utilizzo della Vip Room contestualmente all’accesso in sala, senza la necessità di prenotazione. C’è anche la possibilità di ospitare fino a sei passeggeri già eleggibili (Business Class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam). “Con questa importante collaborazione, Lema desidera migliorare la customer experience dei viaggiatori da tutto il mondo, dando vita a uno spazio ospitale, pratico, e in cui respirare tutto il calore dell’accoglienza e del design Made in Italy,” ha sottolineato Angelo Meroni, presidente di Lema. [post_title] => Ita Airways inaugura la Vip Room firmata Lema nell'Hangar Lounge di Roma Fiumicino [post_date] => 2023-07-06T10:15:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688638554000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anticipata da una primavera di numeri consistenti, anche la Summer portoghese sta facendo registrare cifre da sold-out. Sono otto quindi gli itinerari che Guiness Travel propone, tra la parte continentale del paese lusitano e i due arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre: un totale di più di 70 date di partenza che arrivano fino alla primavera 2024, con allotment Tap e servizi a terra già acquistati dall’operatore, in virtù di collaborazioni ormai consolidate con vettori aerei e fornitori. Tanti i posti disponibili sui ponti autunno-inverno e sul Capodanno. Il best - seller è il Gran Tour Portogallo, un itinerario di otto giorni alla scoperta del Centro-Nord del paese, rivolto soprattutto a chi visita la destinazione per la prima volta: ben otto le date di partenza solo nel mese di agosto. Visite guidate esclusive, pranzi in ristoranti, by night e degustazioni di prodotti tipici fanno di questo prodotto un grande classico della proposta Guiness. Lisbona – Porto & Valle del Douro aggiunge una nota di enogastronomia alla programmazione, con l’esplorazione della valle dove è nato il celebre vino Porto e la visita di aziende vinicole dove viene prodotto. Per chi ha a disposizione più giorni, l’itinerario Essenza del Portogallo abbraccia il paese da nord a sud, offrendo la possibilità di scoprire la magnifica regione dell’Algarve, con il soggiorno mare previsto invece nel Lisbona- Alentejo & Algarve. Ideale per short break e long weekend i due itinerari complementari Lisbona & Dintorni e Lisbona à la carte, quest’ultimo novità dell’anno. Grande protagonista in entrambi è la capitale lusitana, con visite selezionate e tempo a disposizione per vivere la città come un local, tra mercati trendy, passeggiate e assaggi di eccellenze locali. Oltremare, gli itinerari Madeira e Azzorre consentono di scoprire un altro volto del Portogallo, in una cornice naturale lussureggiante e una combinazione tra visite esclusive e tempo libero per relax. [post_title] => Portogallo da sold-out. Otto le proposte Guiness con ampie disponibilità dall'autunno fino a Capodanno [post_date] => 2023-07-06T10:05:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688637909000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal Complesso della Pilotta al Museo dell’Opera, Parma è uno scrigno che offre percorsi tra mostre e musei all’insegna dell’arte e del buon vivere. La città vanta un patrimonio invidiabile in fatto di luoghi in cui rifarsi gli occhi e nutrire l’anima, convertendo il pieno di bellezza in concentrato di benessere. Il punto di partenza in questa virtuosa passeggiata può essere Palazzo Pigorini, che fino al 16 luglio 2023 ospita ad ingresso gratuito “Il Novecento svelato”, una esposizione collettiva dedicata alla pittura del Novecento parmigiano con oltre 50 opere di 26 artisti provenienti dalle collezioni comunali e custodite nei depositi dei musei civici, riportate alla luce. Si raggiunge poi il salotto dove i parmigiani si intrattengono per un caffè o a parlare di attualità, di Piazza Garibaldi, dove sorge il Palazzo del Governatore. Prestigioso luogo d’arte moderna e contemporanea, dal 17 giugno al 30 luglio 2023, ospita la mostra antologica del famoso scultore “Paolo Borghi. Le radici della scultura” (ingresso libero), la cui biografia artistica è emblema del passaggio tra due secoli: quello trascorso, da cui attinge la classicità, quello presente per l’aura eroica in cui il passato irrompe sulla scena contemporanea divenendo attuale. . Dall’11 al 13 luglio 2023, Piazza Garibaldi ospiterà Dedalo, un salotto di incontri curati da Luca Sommi, con grandi nomi della cultura, tra cui Erri De Luca, Francesca Fagnani, Luca Mercalli, Pier Luigi Bersani, Milena Gabanelli e Massimo Cacciari. In concomitanza sarà eccezionalmente aperta al pubblico la chiesa rinascimentale sconsacrata di San Marcellino, che custodisce l'opera di Claudio Parmiggiani "Naufragio con Spettatore": una maestosa barca a vela appoggiata su un cumulo di libri che contiene simbolicamente anche i sogni dell’uomo per salvarli da un naufragio. Il tour culturale, l’11 luglio e nei sabato e domenica, può fare tappa anche all’Oratorio di San Tiburzio, esempio significativo di barocco parmense, sede della straordinaria installazione floreale dal titolo Florilegium dell’artista Rebecca Louise Law: 200mila fiori in continua evoluzione che rappresentano, simbolicamente, la comunità dei cittadini di Parma. Da non perdere, inoltre, una visita alla settecentesca Chiesa di Sant’Antonio Abate, realizzata su progetto di Ferdinando Bibiena e da poco restaurata nella facciata giallo Parma, e la splendida volta traforata che si apre verso il soffitto. Tra i centri culturali più significativi della città all’inizio del ‘500, l’antico monastero benedettino femminile di San Paolo custodisce anche la Camera di San Paolo, sguardo discreto nell’appartamento privato della badessa Giovanna da Piacenza. Nell’antico monastero di San Paolo, sorge anche il Castello dei Burattini, una delle più importanti raccolte italiane del teatro dei burattini, dedicato al burattinaio parmigiano Giordano Ferrari, che diede vita alla collezione con un patrimonio di 2842 pezzi tra marionette, burattini, pupi, pupazzi, 637 pezzi tra fondali e quinte, 438 copioni, una biblioteca specialistica sul teatro di figura e un archivio cartaceo. Nei Musei civici di Parma, l’8 e 9 luglio 2023, il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard presentano attività per grandi e piccoli. Occasione per partecipare ad originali laboratori artistici gratuiti. Il percorso, dunque, deve continuare al Museo dell’Opera, collocato negli spazi della Casa della Musica – Palazzo Cusani. Articolato in due sale, ripercorre l’evoluzione del teatro musicale tra XVII e XX secolo attraverso i temi, i luoghi e i protagonisti che ne hanno segnato il cammino. In un luogo che evoca grandi prime e rappresentazioni trionfali con oggetti, manifesti, fotografie, video, musiche e strumenti informatici, non può che esserci un occhio di riguardo per il maestro Giuseppe Verdi. Per restare in tema, il quartiere dell’Oltretorrente si fregia dell’onore di includere nei propri confini convenzionali la Casa natale di Arturo Toscanini, trasformata in museo nel 1967, e che ha recentemente ricevuto il riconoscimento tra Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna. In piccole stanze dai bassi soffitti, sono custoditi cimeli, oggetti e documenti provenienti dalle varie abitazioni di un gigante del podio, protagonista di una carriera che lo ha visto conquistare i maggiori teatri del pianeta. L’itinerario – solo uno dei tanti possibili - non può che concludersi nell’ex-chiesa di Santa Elisabetta, dove è stata allestita la Casa del Suono, dedicata alla riflessione sul nostro modo di ascoltare e intendere la musica. Il percorso museale, recentemente arricchito dalla donazione dell’esclusiva orchestra d’archi di Renato Scrollavezza, è costituito da una raccolta di strumenti di comunicazione e riproduzione sonora che vanno dal fonografo all’iPod in cui viene presentata in sei tappe al crocevia tra storia, scienza, sociologia e tecnica, per un viaggio interattivo e coinvolgente in una dimensione cruciale del contemporaneo. [post_title] => Parma, percorsi estivi tra storia, mostre, musei ed eventi [post_date] => 2023-07-06T09:38:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688636288000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vacanza estiva nell'Oberland Bernese all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, con il Trenino Verde delle Alpi lungo le sue principali fermate: Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna. Un itinerario attraverso luoghi ameni e meno inquinati anche grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls, che apporta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, vantando un modello di sostenibilità come poche altre realtà nel panorama ferroviario. Treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono le proposte di mobilità a disposizione dei visitatori per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente. Il documento di viaggio ideale per scoprire il territorio è la carta giornaliera Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun. La partenza del Trenino Verde delle Alpi, ogni ora, è da Domodossola, il cuore dell’Ossola e città di carattere medievale che offre un affascinante borgo storico; tra le esperienze da non perdere vi è l’escursione al patrimonio Unesco, Sacro Monte Calvario. Il treno viaggia poi verso Briga, punto di partenza per passeggiate nella natura: dalla regione del Lötschberg al Sempione e alla regione dell’Aletsch. Da non perdere è il World Nature Forum, la mostra interattiva sul patrimonio Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Attraversando gallerie in quota, tunnel e “rampe” il treno supera importanti dislivelli per raggiungere Kandersteg, a quota 1200 m. Da lì, il treno scende verso il lago fermandosi prima a Spiez una cittadina incastonata tra colli e pendii coltivati a vigneto. Si arriva poi a Thun, considerata “la porta di accesso dell’Oberland Bernese”. All’entrata della città sorge il castello di Thun, un edificio imponente che risale alle fine del 1100. Infine, il treno prosegue lungo la valle del fiume Aare e arriva a Berna, il cui centro storico è patrimonio Unesco, caratterizzato da 6 km di portici che assicurano una passeggiata tra shopping e cultura. Da non perdere la visita alla Zytglogge, la torre dell’orologio della città, con visita guidata in italiano. [post_title] => Oberland Bernese, a bordo del Trenino Verde per una vacanza tra verde e festival locali [post_date] => 2023-07-06T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688634948000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha siglato un accordo con WF Holding AS per l'acquisizione di Widerøe, il principale vettore regionale norvegese. In base all'intesa - del valore di 106 milioni di dollari - quest'ultima continuerà a esistere come compagnia separata con il proprio marchio, la propria organizzazione e la sede centrale a Bodø. Il collegamento dell'ampio network di rotte regionali di Widerøe con le rotte domestiche e internazionali di Norwegian assicura ai clienti una migliore connettività e un'esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Widerøe copre più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in Norvegia, oltre ad alcuni scali più grandi in Europa, mentre Norwegian conta oltre 300 rotte verso 114 destinazioni nei Paesi nordici e in Europa. "Questa è una pietra miliare nella storia dell'aviazione norvegese - ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -. Le nostre due compagnie aeree sono esistite fianco a fianco per molti anni e nessuno conosce meglio il mercato dell'aviazione in Norvegia. Con questa operazione, ora creeremo un'offerta più snella e completa per tutti i clienti e non vediamo l'ora di offrire viaggi senza soluzione di continuità attraverso tutto il nostro network". Le due compagnie aeree hanno una sovrapposizione di rotte molto limitata e si completano a vicenda. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, di cui 85 operate da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono. "Widerøe ha quasi 90 anni di storia e siamo i garanti di una rete di rotte ben funzionante - ha commentato il ceo del vettore, Stein Nilsen -. Anche se abbiamo una solida impronta in Norvegia, nel contesto internazionale risultiamo molto piccoli. Il livello di tassazione per i viaggi aerei in Norvegia è particolarmente elevato e questo, insieme alla forte concorrenza internazionale, rende difficile per una compagnia aerea regionale più piccola sopravvivere senza un partner forte. Siamo quindi entusiasti di unire le forze con Norwegian e di avere un proprietario industriale che aspira a sviluppare ulteriormente entrambe le compagnie". [post_title] => Norwegian acquisirà il vettore regionale Wideroe: operazione da 106 milioni di dollari [post_date] => 2023-07-06T09:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688634192000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "suite travel la rete consulenti presto nuova sede roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4626,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo\". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi.\r

\r

\"Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori\".\r

\r

Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico\r

\r

D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: \"La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali\".\r

\r

A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero.\r

\r

Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi\r

\r

\"Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse\".\r

\r

La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. \"Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute","post_date":"2023-07-06T12:39:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688647149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suite Travel è una rete di consulenti di viaggio online, flessibili verso il cliente e smart nel poter lavorare in autonomia con tutti gli strumenti a disposizione.\r

\r

Ma con un valore in più: accordi creati ad hoc con brand importanti. Ha una sede centrale in via A. Saffi 10, a Monterotondo (Roma) e a breve ne aprirà una in una zona prestigiosa di Roma, dove i consulenti potranno incontrare i clienti. L’agenzia centrale, sede del back e del front office, rappresenta anche un hub di formazione in cui si tengono eventi e strategie di marketing, incontri con collaboratori e pianificata l’attività incoming.\r

\r

I consulenti hanno quindi l’opportunità di lavorare sul loro pacchetto clienti in una realtà dinamica, cercare clienti online sfruttando i canali della Suite Travel, i corner e l’ufficio centrale, organizzare piccoli eventi e lanciare partenze groupage da condividere con i colleghi. La squadra è in continua evoluzione e pronta ad accogliere agenti e consulenti che guardano al futuro con ottimismo.\r

\r

Suite Travel nasce da un’idea di Antonella Ruperto e Giada Marabotto e, agenti di viaggio con esperienza pluriennale ed imprenditrici turistiche di successo. Ma la competenza maturata non è la sola cosa che le unisce: un filo le lega ancora prima di conoscersi. Entrambe sono convinte che vita e lavoro debbano essere affrontati con il sorriso anche di fronte alle difficoltà, studiano marketing e business coaching per supportare gli agenti di viaggio nella loro attività e scrivono un libro per presentare il proprio metodo per la gestione di un’attività turistica di successo. A marzo 2020, quando il mondo del turismo si è improvvisamente fermato, Giada legge il libro di Antonella e decide di contattarla. Da quel momento è nata una grande amicizia così come diverse collaborazioni che le hanno portate in meno di un anno a fondare Suite Travel per rilanciare la figura dell’agente di viaggio 4.0.\r

\r

Oltre ai fornitori diretti, Suite Travel si avvale della collaborazione dei più importanti brand del settore quali Veratour, Alpitour, TH, Quality Group, Naar, Francorosso, Costa, Msc ed altri ancora.\r

\r

","post_title":"Suite Travel, per la rete di consulenti presto una nuova sede a Roma","post_date":"2023-07-06T12:30:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688646652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Starhotels potenzia il proprio group desk mice con la nomina di Laura Rodio a direttore di Starevents. Nella sua carriera, la manager ha maturato un’esperienza ventennale negli eventi e nella direzione d'albergo. Nel gruppo fiorentino, dal 2015 al 2019 ha ricoperto il ruolo di general manager presso lo Starhotels Du Parc di Parma, per poi trasferirsi negli ultimi anni alla guida delle tre strutture del capoluogo toscano Michelangelo, Tuscany e Vespucci, hotel di riferimento per l’organizzazione di meeting ed eventi.\r

\r

La novità segue l'evoluzione particolarmente positiva del comparto mice che, dopo i due impattati dall’emergenza sanitaria, è in forte ripresa con volumi che nel 2022 sono stati del 4,8% superiori a quelli del 2019. Il group desk centralizzato ha addirittura fatto registrare risultati record, del 67% sopra a quelli del 2019. Da qui, la decisione di consolidare e potenziare il team Starevents, che gestisce le richieste mice per tutti gli alberghi del gruppo dalla sede centrale di Firenze","post_title":"Laura Rodio nuovo direttore di Starevents, il group desk mice di Starhotels","post_date":"2023-07-06T11:05:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688641508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci cabine Oceanview in doppia per una spedizione di nove giorni in Antartide nella stagione 2024-25. E' il premio messo in palio da Swan Hellenic per altrettanti fortunati agenti di viaggio e relativi accompagnatori. Per partecipare al concorso, attivo fino al 31 dicembre 2024, occorre prenotare un minimo di tre cabine sulle spedizioni antartiche 2023-24 della compagnia. Ogni consulente riceverà quindi una partecipazione all'estrazione per ogni prenotazione di cabina effettuata, senza limiti massimi. Unica restrizione: ci può essere un solo vincitore per agenzia di viaggi.\r

\r

I risultati saranno resi noti nella prima settimana del 2024, dando ai vincitori tutto il tempo necessario per pianificare. Il premio comprende praticamente tutto, tranne i voli internazionali. \"Questo è più di un concorso - spiega la vicepresidente del marketing globale di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Vogliamo che il maggior numero possibile di consulenti di viaggio viva con entusiasmo e in prima persona l'esperienza Swan Hellenic. È per questo che abbiamo riservato dieci cabine con vista mare ad altrettanti vincitori operativi sul piano professionale\".","post_title":"Swan Hellenic mette in palio dieci crociere-spedizioni per gli agenti di viaggio","post_date":"2023-07-06T10:20:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688638850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porta la firma di Lema la nuova Vip Room di Ita Airways a Roma Fiumicino, situata all’interno della Hangar Lounge e dedicata ai passeggeri in partenza verso destinazioni domestiche e internazionali dell’area Schengen. Il nuovo spazio consente ai clienti da tutto il mondo di organizzare incontri di lavoro in totale privacy, oppure vivere momenti di relax in un ambiente confortevole e con un’accoglienza tutta italiana.\r

\r

“È veramente un piacere presentare la nostra Vip Room all’interno dell’Hangar Lounge da poco inaugurata da Ita Airways - ha dichiarato Giovanni Perosino, chief marketing officer della compagnia aerea (nella foto) -. Per noi questa location rappresenta uno spazio riservato e funzionale interamente dedicato a chi ricerca sempre una maggiore riservatezza per fare meeting e networking prima di salire a bordo dei nostri voli”.\r

\r

Da oggi la nuova lounge, inaugurata lo scorso aprile, estende ai soci Executive l’utilizzo della Vip Room contestualmente all’accesso in sala, senza la necessità di prenotazione. C’è anche la possibilità di ospitare fino a sei passeggeri già eleggibili (Business Class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam).\r

\r

“Con questa importante collaborazione, Lema desidera migliorare la customer experience dei viaggiatori da tutto il mondo, dando vita a uno spazio ospitale, pratico, e in cui respirare tutto il calore dell’accoglienza e del design Made in Italy,” ha sottolineato Angelo Meroni, presidente di Lema.","post_title":"Ita Airways inaugura la Vip Room firmata Lema nell'Hangar Lounge di Roma Fiumicino","post_date":"2023-07-06T10:15:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688638554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anticipata da una primavera di numeri consistenti, anche la Summer portoghese sta facendo registrare cifre da sold-out. Sono otto quindi gli itinerari che Guiness Travel propone, tra la parte continentale del paese lusitano e i due arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre: un totale di più di 70 date di partenza che arrivano fino alla primavera 2024, con allotment Tap e servizi a terra già acquistati dall’operatore, in virtù di collaborazioni ormai consolidate con vettori aerei e fornitori. Tanti i posti disponibili sui ponti autunno-inverno e sul Capodanno.\r

\r

Il best - seller è il Gran Tour Portogallo, un itinerario di otto giorni alla scoperta del Centro-Nord del paese, rivolto soprattutto a chi visita la destinazione per la prima volta: ben otto le date di partenza solo nel mese di agosto. Visite guidate esclusive, pranzi in ristoranti, by night e degustazioni di prodotti tipici fanno di questo prodotto un grande classico della proposta Guiness.\r

\r

Lisbona – Porto & Valle del Douro aggiunge una nota di enogastronomia alla programmazione, con l’esplorazione della valle dove è nato il celebre vino Porto e la visita di aziende vinicole dove viene prodotto. Per chi ha a disposizione più giorni, l’itinerario Essenza del Portogallo abbraccia il paese da nord a sud, offrendo la possibilità di scoprire la magnifica regione dell’Algarve, con il soggiorno mare previsto invece nel Lisbona- Alentejo & Algarve.\r

\r

Ideale per short break e long weekend i due itinerari complementari Lisbona & Dintorni e Lisbona à la carte, quest’ultimo novità dell’anno. Grande protagonista in entrambi è la capitale lusitana, con visite selezionate e tempo a disposizione per vivere la città come un local, tra mercati trendy, passeggiate e assaggi di eccellenze locali. Oltremare, gli itinerari Madeira e Azzorre consentono di scoprire un altro volto del Portogallo, in una cornice naturale lussureggiante e una combinazione tra visite esclusive e tempo libero per relax.","post_title":"Portogallo da sold-out. Otto le proposte Guiness con ampie disponibilità dall'autunno fino a Capodanno","post_date":"2023-07-06T10:05:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1688637909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal Complesso della Pilotta al Museo dell’Opera, Parma è uno scrigno che offre percorsi tra mostre e musei all’insegna dell’arte e del buon vivere. \r

La città vanta un patrimonio invidiabile in fatto di luoghi in cui rifarsi gli occhi e nutrire l’anima, convertendo il pieno di bellezza in concentrato di benessere. \r

\r

Il punto di partenza in questa virtuosa passeggiata può essere Palazzo Pigorini, che fino al 16 luglio 2023 ospita ad ingresso gratuito “Il Novecento svelato”, una esposizione collettiva dedicata alla pittura del Novecento parmigiano con oltre 50 opere di 26 artisti provenienti dalle collezioni comunali e custodite nei depositi dei musei civici, riportate alla luce.\r

\r

Si raggiunge poi il salotto dove i parmigiani si intrattengono per un caffè o a parlare di attualità, di Piazza Garibaldi, dove sorge il Palazzo del Governatore. Prestigioso luogo d’arte moderna e contemporanea, dal 17 giugno al 30 luglio 2023, ospita la mostra antologica del famoso scultore “Paolo Borghi. Le radici della scultura” (ingresso libero), la cui biografia artistica è emblema del passaggio tra due secoli: quello trascorso, da cui attinge la classicità, quello presente per l’aura eroica in cui il passato irrompe sulla scena contemporanea divenendo attuale. .\r

\r

Dall’11 al 13 luglio 2023, Piazza Garibaldi ospiterà Dedalo, un salotto di incontri curati da Luca Sommi, con grandi nomi della cultura, tra cui Erri De Luca, Francesca Fagnani, Luca Mercalli, Pier Luigi Bersani, Milena Gabanelli e Massimo Cacciari. In concomitanza sarà eccezionalmente aperta al pubblico la chiesa rinascimentale sconsacrata di San Marcellino, che custodisce l'opera di Claudio Parmiggiani \"Naufragio con Spettatore\": una maestosa barca a vela appoggiata su un cumulo di libri che contiene simbolicamente anche i sogni dell’uomo per salvarli da un naufragio.\r

\r

Il tour culturale, l’11 luglio e nei sabato e domenica, può fare tappa anche all’Oratorio di San Tiburzio, esempio significativo di barocco parmense, sede della straordinaria installazione floreale dal titolo Florilegium dell’artista Rebecca Louise Law: 200mila fiori in continua evoluzione che rappresentano, simbolicamente, la comunità dei cittadini di Parma. Da non perdere, inoltre, una visita alla settecentesca Chiesa di Sant’Antonio Abate, realizzata su progetto di Ferdinando Bibiena e da poco restaurata nella facciata giallo Parma, e la splendida volta traforata che si apre verso il soffitto.\r

\r

Tra i centri culturali più significativi della città all’inizio del ‘500, l’antico monastero benedettino femminile di San Paolo custodisce anche la Camera di San Paolo, sguardo discreto nell’appartamento privato della badessa Giovanna da Piacenza.\r

\r

Nell’antico monastero di San Paolo, sorge anche il Castello dei Burattini, una delle più importanti raccolte italiane del teatro dei burattini, dedicato al burattinaio parmigiano Giordano Ferrari, che diede vita alla collezione con un patrimonio di 2842 pezzi tra marionette, burattini, pupi, pupazzi, 637 pezzi tra fondali e quinte, 438 copioni, una biblioteca specialistica sul teatro di figura e un archivio cartaceo. Nei Musei civici di Parma, l’8 e 9 luglio 2023, il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard presentano attività per grandi e piccoli. Occasione per partecipare ad originali laboratori artistici gratuiti. \r

\r

Il percorso, dunque, deve continuare al Museo dell’Opera, collocato negli spazi della Casa della Musica – Palazzo Cusani. Articolato in due sale, ripercorre l’evoluzione del teatro musicale tra XVII e XX secolo attraverso i temi, i luoghi e i protagonisti che ne hanno segnato il cammino. In un luogo che evoca grandi prime e rappresentazioni trionfali con oggetti, manifesti, fotografie, video, musiche e strumenti informatici, non può che esserci un occhio di riguardo per il maestro Giuseppe Verdi.\r

\r

Per restare in tema, il quartiere dell’Oltretorrente si fregia dell’onore di includere nei propri confini convenzionali la Casa natale di Arturo Toscanini, trasformata in museo nel 1967, e che ha recentemente ricevuto il riconoscimento tra Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna. In piccole stanze dai bassi soffitti, sono custoditi cimeli, oggetti e documenti provenienti dalle varie abitazioni di un gigante del podio, protagonista di una carriera che lo ha visto conquistare i maggiori teatri del pianeta.\r

\r

L’itinerario – solo uno dei tanti possibili - non può che concludersi nell’ex-chiesa di Santa Elisabetta, dove è stata allestita la Casa del Suono, dedicata alla riflessione sul nostro modo di ascoltare e intendere la musica. Il percorso museale, recentemente arricchito dalla donazione dell’esclusiva orchestra d’archi di Renato Scrollavezza, è costituito da una raccolta di strumenti di comunicazione e riproduzione sonora che vanno dal fonografo all’iPod in cui viene presentata in sei tappe al crocevia tra storia, scienza, sociologia e tecnica, per un viaggio interattivo e coinvolgente in una dimensione cruciale del contemporaneo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Parma, percorsi estivi tra storia, mostre, musei ed eventi","post_date":"2023-07-06T09:38:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1688636288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vacanza estiva nell'Oberland Bernese all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, con il Trenino Verde delle Alpi lungo le sue principali fermate: Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna.\r

\r

Un itinerario attraverso luoghi ameni e meno inquinati anche grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls, che apporta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, vantando un modello di sostenibilità come poche altre realtà nel panorama ferroviario. Treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono le proposte di mobilità a disposizione dei visitatori per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente.\r

\r

Il documento di viaggio ideale per scoprire il territorio è la carta giornaliera Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun.\r

\r

La partenza del Trenino Verde delle Alpi, ogni ora, è da Domodossola, il cuore dell’Ossola e città di carattere medievale che offre un affascinante borgo storico; tra le esperienze da non perdere vi è l’escursione al patrimonio Unesco, Sacro Monte Calvario.\r

Il treno viaggia poi verso Briga, punto di partenza per passeggiate nella natura: dalla regione del Lötschberg al Sempione e alla regione dell’Aletsch. Da non perdere è il World Nature Forum, la mostra interattiva sul patrimonio Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Attraversando gallerie in quota, tunnel e “rampe” il treno supera importanti dislivelli per raggiungere Kandersteg, a quota 1200 m. Da lì, il treno scende verso il lago fermandosi prima a Spiez una cittadina incastonata tra colli e pendii coltivati a vigneto.\r

Si arriva poi a Thun, considerata “la porta di accesso dell’Oberland Bernese”. All’entrata della città sorge il castello di Thun, un edificio imponente che risale alle fine del 1100. \r

\r

Infine, il treno prosegue lungo la valle del fiume Aare e arriva a Berna, il cui centro storico è patrimonio Unesco, caratterizzato da 6 km di portici che assicurano una passeggiata tra shopping e cultura. Da non perdere la visita alla Zytglogge, la torre dell’orologio della città, con visita guidata in italiano.","post_title":"Oberland Bernese, a bordo del Trenino Verde per una vacanza tra verde e festival locali","post_date":"2023-07-06T09:15:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688634948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha siglato un accordo con WF Holding AS per l'acquisizione di Widerøe, il principale vettore regionale norvegese. In base all'intesa - del valore di 106 milioni di dollari - quest'ultima continuerà a esistere come compagnia separata con il proprio marchio, la propria organizzazione e la sede centrale a Bodø.\r

\r

Il collegamento dell'ampio network di rotte regionali di Widerøe con le rotte domestiche e internazionali di Norwegian assicura ai clienti una migliore connettività e un'esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Widerøe copre più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in Norvegia, oltre ad alcuni scali più grandi in Europa, mentre Norwegian conta oltre 300 rotte verso 114 destinazioni nei Paesi nordici e in Europa.\r

\r

\"Questa è una pietra miliare nella storia dell'aviazione norvegese - ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -. Le nostre due compagnie aeree sono esistite fianco a fianco per molti anni e nessuno conosce meglio il mercato dell'aviazione in Norvegia. Con questa operazione, ora creeremo un'offerta più snella e completa per tutti i clienti e non vediamo l'ora di offrire viaggi senza soluzione di continuità attraverso tutto il nostro network\".\r

\r

Le due compagnie aeree hanno una sovrapposizione di rotte molto limitata e si completano a vicenda. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, di cui 85 operate da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono.\r

\r

\"Widerøe ha quasi 90 anni di storia e siamo i garanti di una rete di rotte ben funzionante - ha commentato il ceo del vettore, Stein Nilsen -. Anche se abbiamo una solida impronta in Norvegia, nel contesto internazionale risultiamo molto piccoli. Il livello di tassazione per i viaggi aerei in Norvegia è particolarmente elevato e questo, insieme alla forte concorrenza internazionale, rende difficile per una compagnia aerea regionale più piccola sopravvivere senza un partner forte. Siamo quindi entusiasti di unire le forze con Norwegian e di avere un proprietario industriale che aspira a sviluppare ulteriormente entrambe le compagnie\".","post_title":"Norwegian acquisirà il vettore regionale Wideroe: operazione da 106 milioni di dollari","post_date":"2023-07-06T09:03:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688634192000]}]}}