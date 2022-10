Sonders&Beach avvia la partnership con The Data Appeal Company Sonders&Beach annuncia la partnership con The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, per lo lo sviluppo del primo Index LGBTQ+ al mondo per la misurazione del sentiment online rispetto ad operatori turistici e territori sui temi del Diversity&Inclusion Program. Un tool per verificare la percezione online di una destinazione, della ricettività e degli operatori turistici che vi operano per l’accoglienza turistica dal punto di vista dell’inclusione, basandosi sul protocollo già in atto per il label QueerVadis. “Entrambe le nostre aziende sono da anni attente ai temi dell’inclusione sociale. Questo progetto è nato un anno fa da una semplice chiacchierata con l’a.d. Mirko Lalli in cui abbiamo deciso di mettere assieme le rispettive competenze: da un lato The Data Appeal Company, con le sue competenze nella misurazione e l’analisi avanzata dei dati e dall’altro Sonders&Beach con il suo know-how ventennale sui temi della sostenibilità sociale e l’inclusione nell’industria turistica.” Ha dichiarato Alessio Virgili – CEO Sonders&Beach. “Il nostro turismo ha bisogno di poter contare su servizi, strutture e mete realmente inclusivi e aperti, in linea con le priorità dei viaggiatori contemporanei. Per questo siamo molto soddisfatti di poter collaborare a un progetto tanto ambizioso quanto necessario: offrire la possibilità agli operatori e alle destinazioni di misurare e dimostrare attraverso i dati e l’intelligenza artificiale il proprio impegno nel costruire spazi ed esperienze inclusive nel vero senso del termine” conferma Mirko Lalli, CEO e founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave. La piattaforma unica nel suo genere in Italia è essenziale per comprendere l’immagine turistica del nostro Paese a livello internazionale e si basa su tecnologie di Intelligenza Artificiale e big data analysis. Si tratta di un importante passo avanti nella valutazione e valorizzazione dell’offerta italiana, strumento di innovazione e di miglioramento continuo, integrabile nelle strategie commerciali e di branding per qualsiasi organizzazione turistica, che intenda distinguersi per azioni concrete e verificabili di ospitalità ben profilata per il viaggiatore LGBTQ+.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione. Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions. Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021). Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi. Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale. Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata. Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%). La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap). A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili. Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche. La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti. La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi. [post_title] => Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due [post_date] => 2022-10-14T15:11:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760289000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432286" align="alignleft" width="331"] Alessio Virgili[/caption] Sonders&Beach annuncia la partnership con The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, per lo lo sviluppo del primo Index LGBTQ+ al mondo per la misurazione del sentiment online rispetto ad operatori turistici e territori sui temi del Diversity&Inclusion Program. Un tool per verificare la percezione online di una destinazione, della ricettività e degli operatori turistici che vi operano per l’accoglienza turistica dal punto di vista dell’inclusione, basandosi sul protocollo già in atto per il label QueerVadis. “Entrambe le nostre aziende sono da anni attente ai temi dell’inclusione sociale. Questo progetto è nato un anno fa da una semplice chiacchierata con l’a.d. Mirko Lalli in cui abbiamo deciso di mettere assieme le rispettive competenze: da un lato The Data Appeal Company, con le sue competenze nella misurazione e l’analisi avanzata dei dati e dall’altro Sonders&Beach con il suo know-how ventennale sui temi della sostenibilità sociale e l’inclusione nell’industria turistica.” Ha dichiarato Alessio Virgili – CEO Sonders&Beach. “Il nostro turismo ha bisogno di poter contare su servizi, strutture e mete realmente inclusivi e aperti, in linea con le priorità dei viaggiatori contemporanei. Per questo siamo molto soddisfatti di poter collaborare a un progetto tanto ambizioso quanto necessario: offrire la possibilità agli operatori e alle destinazioni di misurare e dimostrare attraverso i dati e l’intelligenza artificiale il proprio impegno nel costruire spazi ed esperienze inclusive nel vero senso del termine” conferma Mirko Lalli, CEO e founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave. La piattaforma unica nel suo genere in Italia è essenziale per comprendere l’immagine turistica del nostro Paese a livello internazionale e si basa su tecnologie di Intelligenza Artificiale e big data analysis. Si tratta di un importante passo avanti nella valutazione e valorizzazione dell’offerta italiana, strumento di innovazione e di miglioramento continuo, integrabile nelle strategie commerciali e di branding per qualsiasi organizzazione turistica, che intenda distinguersi per azioni concrete e verificabili di ospitalità ben profilata per il viaggiatore LGBTQ+. [post_title] => Sonders&Beach avvia la partnership con The Data Appeal Company [post_date] => 2022-10-14T15:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665759639000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427038" align="alignleft" width="300"] Roberta Garibaldi[/caption] «Il 56% degli italiani si è concesso una vacanza quest'estate, un quinto di questi sono amanti dell'outdoor, che piace soprattutto per la sua capacità di conferire un senso di libertà, contatto con la natura e varietà di esperienze al periodo di vacanza» commenta Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, durante l´incontro ´Turismo outdoor, un´esperienza sostenibile´ nella seconda giornata di Ttg Travel Experience. Continua, dunque, a crescere il turismo all´aria aperta. Un trend che, secondo quanto emerso dallo Studio sul Turismo Outdoor commissionato a Istituto Piepoli da Enit e Human Company, sarà al centro del viaggio anche per le festività di novembre e dicembre. Un terzo degli italiani, infatti, partirà per una vacanza autunnale, ma questa quota cresce significativamente tra i turisti open air che si dimostrano sempre più fedeli al ´prodotto vacanza´ e disposti a pagare in media 300 euro in più rispetto alle altre tipologie di vacanze. [post_title] => Enit: in forte crescita il segmento dell'outdoor [post_date] => 2022-10-14T12:05:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665749151000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Non meno di un milione e mezzo di turisti italiani”: questa l’ambiziosa aspettativa di Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, per il 2023, anno in cui a livello globale il numero previsto di arrivi nel Paese “è compreso tra i 13 e i 14 milioni”. Ecco quindi che per riportare l’industria turistica a pieno regime e per incentivare le scelte dei viaggiatori di domani l’Egitto ha pianificato “un massiccio investimento promozionale, nell’ordine di decine di milioni di dollari: come non accadeva da anni. La campagna prenderà il via all’inizio di novembre sui principali mercati di riferimento è dunque anche in Italia (oltre a Germania, Regno Unito e Francia solo per citarne qualcuno)”. Nel dettaglio, una volta conclusa la campagna tuttora attiva ‘Follow the sun’ (che poneva l’accento sulla fruibilità lungo tutto l’arco dell’anno della destinazione) decollerà la “brand campaign mirata a consolidare una nuova immagine dell’Egitto, quale Paese moderno, giovane e terra di diversità. A questa seguirà una campagna tattica focalizzata sulle singole destinazioni, sulle esperienze, sulle stagioni”. Sempre strettissima la collaborazione con il trade, “che anche per l’anno prossimo vedrà iniziative di co-marketing con i tour operator e programmi con le compagnie aeree”. Infine, è ancora al vaglio dell’ente la riapertura di una sede in Italia: “E’ nelle nostre intenzioni e speriamo di poterlo fare presto”. [post_title] => Egitto: campagna milionaria per promuovere la nuova immagine del Paese [post_date] => 2022-10-14T10:12:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665742330000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432234 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il last minute continua a dominare il mercato ma le dinamiche sono profondamente cambiate. La prenotazione sotto data non è infatti più trainata dall'offerta, bensì dalla domanda. "Le tariffe quindi reggono", racconta il general manager Emea region, international representative office di Rcl, Gianni Rotondo. Per Royal Caribbean International la stagione invernale significa Caraibi e Asia (Singapore e Australia). "E la richiesta c'è. Solo che, appunto, è soprattutto last minute - aggiunge Rotondo -. Ma proprio per le nuove caratteristiche della richiesta non siamo particolarmente preoccupati". Dopo una stagione calda superiore al 2019, Rcl si sta già quindi preparando all'estate 2023 del Mediterraneo confermando le tre navi sui porti italiani: a Civitavecchia ci sarà la Symphony of the Seas di classe Oasis, nonché la Odyssey. Su Ravenna invece verrà posizionata la Explorer, con una capacità di oltre 3 mila passeggeri, superiore all'unità dell'anno scorso sullo scalo romagnolo. Novità 2023 nel Mediterraneo orientale sarà inoltre la Rapsody ad Haifa per due diversi itinerari di sette giorni, verso nord e verso sud, eventualmente combinabili tra di loro. "L'azienda ha confermato tutti gli investimenti previsti nel business plan, con dieci navi in arrivo nei prossimi sette anni - ci tiene a precisare Rotondo -. E in Italia continua il nostro impegno, oltre che sul terminal privato di Ravenna, anche su La Spezia e Fiumicino'. [post_title] => Rcl conferma l'impegno sull'estate. Rotondo: tanto last minute ma non preoccupa [post_date] => 2022-10-14T10:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665741632000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A San Gimignano l'Oscar delle destinazioni turistiche italiane, è la meta preferita dagli stranieri Il sindaco Marrucci: “Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della destinazione turistica e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori turistici, economici, sociali e culturali” La città delle torri è la destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia e si aggiudica il prestigioso Oscar di Italia Destinazione Digitale assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. A ritirare il premio al TTG Travel Experience il sindaco Andrea Marrucci. “Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della destinazione turistica San Gimignano che stiamo facendo – spiega il primo cittadino - e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori turistici, economici, sociali e culturali sangimignanesi che ogni giorno con professionalità, scelte di qualità, investimenti e attenzione agli ospiti contribuiscono a rendere sempre più ambita la nostra destinazione turistica. Un riconoscimento che ci inorgoglisce al solo pensiero di quanto siano stati difficili i mesi del Covid e quanto, ancora una volta insieme, operatori e amministrazione comunale, abbiamo lavorato fianco a fianco con una prospettiva in grado di guardare oltre la pandemia”. Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi dei visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese. [post_title] => San Gimignano al TTG ritira il premio come meta preferita dagli stranieri [post_date] => 2022-10-14T08:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665734421000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432214" align="alignleft" width="346"] Charlie MacGregor[/caption] “The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità. The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre). Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna. Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”. The Social Hub, Barcellona Poblenou Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato. The Social Hub, Madrid The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid. [post_title] => The Social Hub sbarca in Spagna [post_date] => 2022-10-14T08:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665734407000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha presentato oggi la sua nuova base di Milano Bergamo. Marc Bougade e German Efromovich, rispettivamente ceo e presidente del vettore, accompagnati dai vertici di Sacbo, hanno svelato il network iniziale che conta tre voli giornalieri da e per Roma Fiumicino e, da dicembre, Catania(lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e Bacau con due voli settimanali venerdì e domenica. A Milano Bergamo, entro marzo 2023, saranno basati cinque B.737-800. Il piano di sviluppo prevede per la prossima summer di aprire voli verso importanti hub europei come Londra Heatrow, Paris Cdg e Amsterdam. Il volo per Roma ha invece un particolare significato sia per i businessman ai quali vengono offerti parcheggio, fast track e imbarco con loading bridges, sia in ottica dei voli intercontinentali da Bergamo, previsti dal business plan appena la situazione tornerà ai numeri pre pandemia. Questi potranno attirare traffico, grazie ai voli giornalieri, anche dal primo aeroporto nazionale per traffico passeggeri. Aeroitalia ha annunciato di non dotarsi di un gsa, ma di gestire i canali di vendita in modo digitale e attraverso singoli contatti con tour operator o clienti specifici. Si comincia con la partnership con l’Atalanta Calcio, per le trasferte della squadra [post_title] => Aeroitalia inaugura la base di Milano Bergamo tra domestico e ambizioni lungo raggio [post_date] => 2022-10-13T15:31:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665675085000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432162" align="alignleft" width="300"] Jen Catto, chief marketing officer di Travelport[/caption] Travelport ha annunciato più contenuti su Travelport+. I nuovi e più estesi accordi di Travelport con Booking.com e Hertz offriranno ai venditori che utilizzano Travelport+ un maggior numero di opzioni per le tariffe di alloggio e di noleggio auto, mentre le agenzie che utilizzano Travelport avranno accesso a più opzioni per i contenuti NDC di Air France-KLM e del Gruppo Lufthansa alla fine del 2022. «Questo è il quarto capitolo del nostro percorso di rilascio di Travelport+, in cui stiamo dando agli agenti l'accesso a un maggior numero di opzioni da parte dei fornitori e alimentando la loro capacità di vendere più offerte di voli, hotel e auto, grazie all'ampliamento e all'espansione del nostro catalogo di contenuti - ha dichiarato Jen Catto, chief marketing officer dell'azienda - Questo aggiornamento aiuta anche i fornitori nostri partner a raggiungere un numero ancora maggiore di clienti giusti, con la possibilità di personalizzare i prodotti per promuovere le vendite attraverso il canale indiretto di vendita al dettaglio. Come per tutto ciò che sviluppiamo, pensando sempre al viaggiatore finale, un maggior numero di opzioni significa un'esperienza più appropriata per il cliente». Più contenuti aerei Con l'aumento della domanda di viaggi, il gds si sta assicurando che i venditori di viaggi abbiano più opzioni prontamente disponibili per i loro clienti, fornendo ancora più contenuti per garantire a tutti la migliore esperienza di vendita al dettaglio possibile. I contenuti NDC di Air France-KLM sono in corso di implementazione su Travelport+, e Travelport inizierà anche il rilascio dei contenuti NDC del Gruppo Lufthansa nel 2022. La compagnia sta inoltre aggiungendo alla piattaforma tre nuove compagnie aeree - Congo Airways, FlyGTA e US-Bangla Airlines, oltre a 11 nuove ancillary, e altre quattro compagnie aeree offrono ora le loro Branded Fares. Più scelta in ambito alberghiero La nuova partnership con Booking.com apre una nuova gamma di tariffe su 140.000 strutture alberghiere accessibili attraverso la piattaforma Travelport+, e crescerà fino a oltre un milione di strutture all'inizio del 2023. L'azienda sta inoltre standardizzando un maggior numero di contenuti alberghieri per semplificare i flussi di lavoro di sviluppatori e agenti, in modo che venditori e viaggiatori possano beneficiare di una più ampia scelta di strutture e camere, di ricerche più semplici e di una maggiore trasparenza sulle tariffe. Più opzioni di autonoleggio ​Poiché i prezzi del noleggio auto sono un'area di interesse fondamentale per molti viaggiatori, Travelport+ offre ora le tariffe di noleggio auto prepagate di Hertz grazie a una più estesa partnership per la distribuzione dei contenuti. I venditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno da ora in poi maggiori opportunità di generare profitti con i noleggi auto prenotati sulla piattaforma e saranno in grado di fornire una migliore esperienza ai clienti, con una maggiore soddisfazione da parte dei viaggiatori. Semplificazione dei cambi Oltre all'ampliamento dell'offerta di contenuti di viaggio, il gds è fortemente impegnato a rendere ancora più semplice il processo di gestione dei cambi per gli agenti che utilizzano la piattaforma Travelport+. Nei prossimi mesi, i clienti che hanno effettuato l'upgrade a Travelport+ avranno accesso al prodotto di nuova generazione Automated Exchanges, che automatizza le complesse attività manuali di cambio biglietti e semplifica la gestione dei viaggi. Grazie a un flusso di lavoro grafico enormemente migliorato, Automated Exchanges ridurrà drasticamente i costi e farà risparmiare tempo prezioso sia agli agenti che ai viaggiatori. [post_title] => Travelport implementa tutti i contenuti di Travelport+ [post_date] => 2022-10-13T10:26:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665656814000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sondersbeach avvia la partnership the data appeal company" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2392,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione.\r

\r

Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions.\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021).\r

\r

Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi.\r

\r

Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale.\r

\r

Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata.\r

\r

Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%).\r

\r

La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap).\r

\r

A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili.\r

\r

Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche.\r

\r

La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti.\r

\r

La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi.\r

\r

","post_title":"Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due","post_date":"2022-10-14T15:11:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665760289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432286\" align=\"alignleft\" width=\"331\"] Alessio Virgili[/caption]\r

\r

Sonders&Beach annuncia la partnership con The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, per lo lo sviluppo del primo Index LGBTQ+ al mondo per la misurazione del sentiment online rispetto ad operatori turistici e territori sui temi del Diversity&Inclusion Program. Un tool per verificare la percezione online di una destinazione, della ricettività e degli operatori turistici che vi operano per l’accoglienza turistica dal punto di vista dell’inclusione, basandosi sul protocollo già in atto per il label QueerVadis.\r

\r

“Entrambe le nostre aziende sono da anni attente ai temi dell’inclusione sociale. Questo progetto è nato un anno fa da una semplice chiacchierata con l’a.d. Mirko Lalli in cui abbiamo deciso di mettere assieme le rispettive competenze: da un lato The Data Appeal Company, con le sue competenze nella misurazione e l’analisi avanzata dei dati e dall’altro Sonders&Beach con il suo know-how ventennale sui temi della sostenibilità sociale e l’inclusione nell’industria turistica.” Ha dichiarato Alessio Virgili – CEO Sonders&Beach.\r

\r

“Il nostro turismo ha bisogno di poter contare su servizi, strutture e mete realmente inclusivi e aperti, in linea con le priorità dei viaggiatori contemporanei. Per questo siamo molto soddisfatti di poter collaborare a un progetto tanto ambizioso quanto necessario: offrire la possibilità agli operatori e alle destinazioni di misurare e dimostrare attraverso i dati e l’intelligenza artificiale il proprio impegno nel costruire spazi ed esperienze inclusive nel vero senso del termine” conferma Mirko Lalli, CEO e founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave.\r

\r

La piattaforma unica nel suo genere in Italia è essenziale per comprendere l’immagine turistica del nostro Paese a livello internazionale e si basa su tecnologie di Intelligenza Artificiale e big data analysis. Si tratta di un importante passo avanti nella valutazione e valorizzazione dell’offerta italiana, strumento di innovazione e di miglioramento continuo, integrabile nelle strategie commerciali e di branding per qualsiasi organizzazione turistica, che intenda distinguersi per azioni concrete e verificabili di ospitalità ben profilata per il viaggiatore LGBTQ+.","post_title":"Sonders&Beach avvia la partnership con The Data Appeal Company","post_date":"2022-10-14T15:00:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665759639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427038\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberta Garibaldi[/caption]\r

\r

«Il 56% degli italiani si è concesso una vacanza quest'estate, un quinto di questi sono amanti dell'outdoor, che piace soprattutto per la sua capacità di conferire un senso di libertà, contatto con la natura e varietà di esperienze al periodo di vacanza» commenta Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, durante l´incontro ´Turismo outdoor, un´esperienza sostenibile´ nella seconda giornata di Ttg Travel Experience.\r

\r

Continua, dunque, a crescere il turismo all´aria aperta. Un trend che, secondo quanto emerso dallo Studio sul Turismo Outdoor commissionato a Istituto Piepoli da Enit e Human Company, sarà al centro del viaggio anche per le festività di novembre e dicembre. Un terzo degli italiani, infatti, partirà per una vacanza autunnale, ma questa quota cresce significativamente tra i turisti open air che si dimostrano sempre più fedeli al ´prodotto vacanza´ e disposti a pagare in media 300 euro in più rispetto alle altre tipologie di vacanze.","post_title":"Enit: in forte crescita il segmento dell'outdoor","post_date":"2022-10-14T12:05:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665749151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Non meno di un milione e mezzo di turisti italiani”: questa l’ambiziosa aspettativa di Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, per il 2023, anno in cui a livello globale il numero previsto di arrivi nel Paese “è compreso tra i 13 e i 14 milioni”.\r

\r

Ecco quindi che per riportare l’industria turistica a pieno regime e per incentivare le scelte dei viaggiatori di domani l’Egitto ha pianificato “un massiccio investimento promozionale, nell’ordine di decine di milioni di dollari: come non accadeva da anni. La campagna prenderà il via all’inizio di novembre sui principali mercati di riferimento è dunque anche in Italia (oltre a Germania, Regno Unito e Francia solo per citarne qualcuno)”.\r

\r

Nel dettaglio, una volta conclusa la campagna tuttora attiva ‘Follow the sun’ (che poneva l’accento sulla fruibilità lungo tutto l’arco dell’anno della destinazione) decollerà la “brand campaign mirata a consolidare una nuova immagine dell’Egitto, quale Paese moderno, giovane e terra di diversità. A questa seguirà una campagna tattica focalizzata sulle singole destinazioni, sulle esperienze, sulle stagioni”.\r

\r

Sempre strettissima la collaborazione con il trade, “che anche per l’anno prossimo vedrà iniziative di co-marketing con i tour operator e programmi con le compagnie aeree”.\r

\r

Infine, è ancora al vaglio dell’ente la riapertura di una sede in Italia: “E’ nelle nostre intenzioni e speriamo di poterlo fare presto”.","post_title":"Egitto: campagna milionaria per promuovere la nuova immagine del Paese","post_date":"2022-10-14T10:12:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665742330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432234","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il last minute continua a dominare il mercato ma le dinamiche sono profondamente cambiate. La prenotazione sotto data non è infatti più trainata dall'offerta, bensì dalla domanda. \"Le tariffe quindi reggono\", racconta il general manager Emea region, international representative office di Rcl, Gianni Rotondo.\r

\r

Per Royal Caribbean International la stagione invernale significa Caraibi e Asia (Singapore e Australia). \"E la richiesta c'è. Solo che, appunto, è soprattutto last minute - aggiunge Rotondo -. Ma proprio per le nuove caratteristiche della richiesta non siamo particolarmente preoccupati\".\r

\r

Dopo una stagione calda superiore al 2019, Rcl si sta già quindi preparando all'estate 2023 del Mediterraneo confermando le tre navi sui porti italiani: a Civitavecchia ci sarà la Symphony of the Seas di classe Oasis, nonché la Odyssey. Su Ravenna invece verrà posizionata la Explorer, con una capacità di oltre 3 mila passeggeri, superiore all'unità dell'anno scorso sullo scalo romagnolo. Novità 2023 nel Mediterraneo orientale sarà inoltre la Rapsody ad Haifa per due diversi itinerari di sette giorni, verso nord e verso sud, eventualmente combinabili tra di loro. \"L'azienda ha confermato tutti gli investimenti previsti nel business plan, con dieci navi in arrivo nei prossimi sette anni - ci tiene a precisare Rotondo -. E in Italia continua il nostro impegno, oltre che sul terminal privato di Ravenna, anche su La Spezia e Fiumicino'.","post_title":"Rcl conferma l'impegno sull'estate. Rotondo: tanto last minute ma non preoccupa","post_date":"2022-10-14T10:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665741632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A San Gimignano l'Oscar delle destinazioni turistiche italiane, è la meta preferita dagli stranieri\r

\r

Il sindaco Marrucci: “Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della destinazione turistica e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori turistici, economici, sociali e culturali”\r

\r

La città delle torri è la destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia e si aggiudica il prestigioso Oscar di Italia Destinazione Digitale assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. \r

A ritirare il premio al TTG Travel Experience il sindaco Andrea Marrucci. \r

\r

“Un premio che ci ripaga del lavoro di rilancio e riposizionamento della destinazione turistica San Gimignano che stiamo facendo – spiega il primo cittadino - e che condivido e dedico con convinzione a tutti gli operatori turistici, economici, sociali e culturali sangimignanesi che ogni giorno con professionalità, scelte di qualità, investimenti e attenzione agli ospiti contribuiscono a rendere sempre più ambita la nostra destinazione turistica. Un riconoscimento che ci inorgoglisce al solo pensiero di quanto siano stati difficili i mesi del Covid e quanto, ancora una volta insieme, operatori e amministrazione comunale, abbiamo lavorato fianco a fianco con una prospettiva in grado di guardare oltre la pandemia”.\r

\r

Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi dei visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. \r

\r

Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.","post_title":"San Gimignano al TTG ritira il premio come meta preferita dagli stranieri","post_date":"2022-10-14T08:00:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665734421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432214\" align=\"alignleft\" width=\"346\"] Charlie MacGregor[/caption]\r

\r

“The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità.\r

\r

The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre).\r

\r

Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna.\r

\r

Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”.\r

\r

\r

\r

The Social Hub, Barcellona Poblenou\r

\r

Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato.\r

\r

The Social Hub, Madrid\r

\r

The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid.\r

\r

","post_title":"The Social Hub sbarca in Spagna","post_date":"2022-10-14T08:00:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665734407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha presentato oggi la sua nuova base di Milano Bergamo. Marc Bougade e German Efromovich, rispettivamente ceo e presidente del vettore, accompagnati dai vertici di Sacbo, hanno svelato il network iniziale che conta tre voli giornalieri da e per Roma Fiumicino e, da dicembre, Catania(lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e Bacau con due voli settimanali venerdì e domenica.\r

\r

A Milano Bergamo, entro marzo 2023, saranno basati cinque B.737-800. Il piano di sviluppo prevede per la prossima summer di aprire voli verso importanti hub europei come Londra Heatrow, Paris Cdg e Amsterdam.\r

\r

Il volo per Roma ha invece un particolare significato sia per i businessman ai quali vengono offerti parcheggio, fast track e imbarco con loading bridges, sia in ottica dei voli intercontinentali da Bergamo, previsti dal business plan appena la situazione tornerà ai numeri pre pandemia. Questi potranno attirare traffico, grazie ai voli giornalieri, anche dal primo aeroporto nazionale per traffico passeggeri.\r

\r

Aeroitalia ha annunciato di non dotarsi di un gsa, ma di gestire i canali di vendita in modo digitale e attraverso singoli contatti con tour operator o clienti specifici. Si comincia con la partnership con l’Atalanta Calcio, per le trasferte della squadra","post_title":"Aeroitalia inaugura la base di Milano Bergamo tra domestico e ambizioni lungo raggio","post_date":"2022-10-13T15:31:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665675085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432162\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jen Catto, chief marketing officer di Travelport[/caption]\r

\r

Travelport ha annunciato più contenuti su Travelport+. I nuovi e più estesi accordi di Travelport con Booking.com e Hertz offriranno ai venditori che utilizzano Travelport+ un maggior numero di opzioni per le tariffe di alloggio e di noleggio auto, mentre le agenzie che utilizzano Travelport avranno accesso a più opzioni per i contenuti NDC di Air France-KLM e del Gruppo Lufthansa alla fine del 2022.\r

\r

«Questo è il quarto capitolo del nostro percorso di rilascio di Travelport+, in cui stiamo dando agli agenti l'accesso a un maggior numero di opzioni da parte dei fornitori e alimentando la loro capacità di vendere più offerte di voli, hotel e auto, grazie all'ampliamento e all'espansione del nostro catalogo di contenuti - ha dichiarato Jen Catto, chief marketing officer dell'azienda - Questo aggiornamento aiuta anche i fornitori nostri partner a raggiungere un numero ancora maggiore di clienti giusti, con la possibilità di personalizzare i prodotti per promuovere le vendite attraverso il canale indiretto di vendita al dettaglio. Come per tutto ciò che sviluppiamo, pensando sempre al viaggiatore finale, un maggior numero di opzioni significa un'esperienza più appropriata per il cliente».\r

Più contenuti aerei\r

Con l'aumento della domanda di viaggi, il gds si sta assicurando che i venditori di viaggi abbiano più opzioni prontamente disponibili per i loro clienti, fornendo ancora più contenuti per garantire a tutti la migliore esperienza di vendita al dettaglio possibile. I contenuti NDC di Air France-KLM sono in corso di implementazione su Travelport+, e Travelport inizierà anche il rilascio dei contenuti NDC del Gruppo Lufthansa nel 2022. La compagnia sta inoltre aggiungendo alla piattaforma tre nuove compagnie aeree - Congo Airways, FlyGTA e US-Bangla Airlines, oltre a 11 nuove ancillary, e altre quattro compagnie aeree offrono ora le loro Branded Fares.\r

Più scelta in ambito alberghiero\r

La nuova partnership con Booking.com apre una nuova gamma di tariffe su 140.000 strutture alberghiere accessibili attraverso la piattaforma Travelport+, e crescerà fino a oltre un milione di strutture all'inizio del 2023. L'azienda sta inoltre standardizzando un maggior numero di contenuti alberghieri per semplificare i flussi di lavoro di sviluppatori e agenti, in modo che venditori e viaggiatori possano beneficiare di una più ampia scelta di strutture e camere, di ricerche più semplici e di una maggiore trasparenza sulle tariffe.\r

Più opzioni di autonoleggio\r

​Poiché i prezzi del noleggio auto sono un'area di interesse fondamentale per molti viaggiatori, Travelport+ offre ora le tariffe di noleggio auto prepagate di Hertz grazie a una più estesa partnership per la distribuzione dei contenuti. I venditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno da ora in poi maggiori opportunità di generare profitti con i noleggi auto prenotati sulla piattaforma e saranno in grado di fornire una migliore esperienza ai clienti, con una maggiore soddisfazione da parte dei viaggiatori.\r

Semplificazione dei cambi\r

Oltre all'ampliamento dell'offerta di contenuti di viaggio, il gds è fortemente impegnato a rendere ancora più semplice il processo di gestione dei cambi per gli agenti che utilizzano la piattaforma Travelport+. Nei prossimi mesi, i clienti che hanno effettuato l'upgrade a Travelport+ avranno accesso al prodotto di nuova generazione Automated Exchanges, che automatizza le complesse attività manuali di cambio biglietti e semplifica la gestione dei viaggi. Grazie a un flusso di lavoro grafico enormemente migliorato, Automated Exchanges ridurrà drasticamente i costi e farà risparmiare tempo prezioso sia agli agenti che ai viaggiatori.\r

\r

","post_title":"Travelport implementa tutti i contenuti di Travelport+","post_date":"2022-10-13T10:26:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665656814000]}]}}