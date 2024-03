Se n’è andato Vittorio Agostini, una delle grandi firme del giornalismo turistico Ci ha lasciato uno dei decani del giornalismo turistico, Vittorio Agostini. Qui riportiamo le parole del suo grande amico Enrico Bernasconi: «Mondo bucaiolo! E’ con una tua tipica e colorita espressione, che descrivo la mia reazione appena saputo della tristissima notizia. Te ne sei andato in punta di piedi, e son sicuro che dentro di te avrai pensato “per non crear fastidi a nessuno”. Sono una persona fortunata, per aver potuto condividere con te indimenticabili momenti professionali e puramente goliardici, in quasi 30 anni di mia presenza in Italia. Toscanaccio autentico, di quelli “di una volta”, sei stato un grandissimo giornalista, sei stato un Maestro di Vita, sei stato un Grande, Vero e Sincero Amico. Mi mancherai, moltissimo. Ma nel mio cuore il tuo ricordo ha già trovato un posto speciale. Grazie per tutto, Vittorio Agostini. Enrico Bernasconi Rappresentante Ferrovia retica in Italia Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463702" align="alignleft" width="300"] Vittorio Agostini insieme al suo grande amico Enrico Bernaaconi[/caption] Ci ha lasciato uno dei decani del giornalismo turistico, Vittorio Agostini. Qui riportiamo le parole del suo grande amico Enrico Bernasconi: «Mondo bucaiolo! E’ con una tua tipica e colorita espressione, che descrivo la mia reazione appena saputo della tristissima notizia. Te ne sei andato in punta di piedi, e son sicuro che dentro di te avrai pensato “per non crear fastidi a nessuno”. Sono una persona fortunata, per aver potuto condividere con te indimenticabili momenti professionali e puramente goliardici, in quasi 30 anni di mia presenza in Italia. Toscanaccio autentico, di quelli “di una volta”, sei stato un grandissimo giornalista, sei stato un Maestro di Vita, sei stato un Grande, Vero e Sincero Amico. Mi mancherai, moltissimo. Ma nel mio cuore il tuo ricordo ha già trovato un posto speciale. Grazie per tutto, Vittorio Agostini. Enrico Bernasconi Rappresentante Ferrovia retica in Italia [post_title] => Se n'è andato Vittorio Agostini, una delle grandi firme del giornalismo turistico [post_date] => 2024-03-18T10:51:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710759063000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Bergamo sarà dotato di un nuovo Centro Servizi Aeroportuali, in prossimità del parcheggio intermodale P3 a raso da 5.000 posti. L’opera, la cui realizzazione è stata approvata cda di Sacbo, sarà pronta nel 2026 e prevede edifici connessi all’attività aeroportuale e una struttura alberghiera da 180 camere, di categoria 4 stelle di un brand internazionale, sviluppata in sinergia con uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel settore dell’ospitalità, che ne curerà la gestione fornendo una serie di servizi connessi all’aeroporto, dal desk informativo al deposito bagagli e il servizio navetta da e per l'aerostazione. Per la realizzazione della struttura alberghiera, Sacbo ha stanziato oltre 24 milioni di euro, in aggiunta ai 4,3 milioni già sostenuti per le opere propedeutiche. Uno studio condotto, aggiornato in più riprese, ha evidenziato come lo sviluppo alberghiero rappresentasse una opportunità per migliorare l’offerta dei servizi ai passeggeri dello scalo aeroportuale, mentre con la ripresa del traffico aereo la richiesta di ospitalità in strutture ricettive vicine all’aerostazione è in aumento. «Il via libera alla realizzazione del progetto esecutivo del Centro Servizi Aeroportuali, che sorgerà in un’area di proprietà Sacbo e comprenderà un hotel al servizio dei viaggiatori, permetterà di aggiungere un nuovo, importante tassello alla nostra infrastruttura aeroportuale, adeguandola ai livelli dei grandi scali europei con cui primeggia nel ranking degli standard di qualità – ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente della società di gestione dello scalo -. Sacbo è già in possesso di tutte le autorizzazioni per procedere alla cantierizzazione dei relativi lavori. Si tratta di un investimento che risponde al la richiesta dei servizi di accoglienza e logistici aeroportuali e si inserisce nelle azioni legate allo sviluppo della multimodalità che, con l’entrata in funzione della stazione capolinea del collegamento ferroviario prevista nel 2026, consentiranno di offrire ai passeggeri ogni possibilità di scelta sotto l’aspetto dell’accessibilità e delle soluzioni di ospitalità, per rendere sempre più confortevoli e adeguate ai propri bisogni tutte le fasi prima e dopo il viaggio». [post_title] => Milano Bergamo: aprirà i battenti nel 2026 il nuovo Centro Servizi Aeroportuali, con un hotel 4 stelle [post_date] => 2024-03-18T10:07:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710756425000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bolzano è una città sorprendente: collocata alle pendici delle Dolomiti, si trova entro un’antica conca di origine vulcanica percorsa da tre fiumi, che ne mitiga le temperature. La sua storia racconta di dominazioni e di mercanti; di viaggiatori e di artisti; di antiche tradizioni e di leggende. Sul territorio si parlano tre lingue, l’italiano, il tedesco e il ladino, e si ricordano periodi storici complessi. Il Parkhotel Laurin - WorldHotels Elite (gruppo Bwh) racchiude in sé l’anima della città e le sue tante sfaccettature. Costruito nel 1910 dal capostipite della famiglia Staffler, ha visto succedersi tre generazioni che si sono tramandate una missione d'accoglienza e di amore per l’arte. Curato dagli architetti Ludwig, già nel 1911 venne decorato dagli affreschi di Bruno Goldschmitt. I dipinti, realizzati in uno stile moderno e ricco di colori, sono una significativa testimonianza del Liberty altoatesino e raccontano episodi della saga del re dei nani Laurin e del suo amore infelice. La vocazione artistica della famiglia Staffler è testimoniata anche dalla decisione della proprietà di acquistare delle opere d’arte per ciascuna camera. Oggi il Laurin ha una collezione di oltre 200 opere su carta, realizzate a partire dal primo ‘900 in un’area che va da Vienna all’Italia del Nord. Alla consegna della chiave l’ospite riceve le informazioni sull’opera che troverà nella sua camera. Il Parkhotel Laurin ospita 100 camere e sette suite: si affacciano sui 4 mila metri quadrati del parco privato dell’albergo, sulla piscina riscaldata aperta da maggio a settembre, sul campanile del Duomo di Bolzano e sulle vicine montagne. Andreas Flückiger, direttore del Parkhotel Laurin, tratteggia alcune della caratteristiche uniche dell’hotel storico, come la sua collocazione, in centro-città, entro un vasto parco che si trasforma, una stagione dopo l’altra. «L’ospite può trovare la storia del Parkhotel Laurin in ogni dettaglio – afferma –: nell’arte, negli spazi rinnovati a partire dagli anni ‘90, ma che ancora conservano il loro aspetto originale e ne trasmettono le emozioni; è una struttura adatta sia all’ospite leisure che a quello business. Il Laurin sa entrare nel cuore delle persone e ciascuno trova la propria modalità per vivere la permanenza, magari partecipando ai numerosi momenti di musica dal vivo che proponiamo già da 30 anni tra ottobre e maggio e che richiamano gli ospiti dell’hotel e tanti appassionati esterni, creando una vibrante comunità». In primo piano anche l’attenzione per la proposta gastronomica: l’executive chef del Laurin è Dario Tornatore. Grazie alle sue esperienze italiane ed europee, Tornatore ha portato a Bolzano una filosofia culinaria inedita, che si sviluppa a partire dall'essenza di ogni ingrediente. Le sue interpretazioni gastronomiche narrano in chiave contemporanea emozioni e tradizioni, con una particolare attenzione per i prodotti dell’Alto Adige. I suoi piatti si possono gustare all’interno del ristorante Laurin, storica sala mitteleuropea dove il Liberty italiano incontra lo Jugendstil austriaco e il tocco contemporaneo dell'artista Marilù Eustachio. Oppure nella glasshouse ConTanima, collocata nel vasto giardino dell’hotel. Il Park Hotel Laurin è quotidianamente impegnato in un duplice obiettivo di comfort e sostenibilità, che si declina nella conservazione del patrimonio, nell’impegno sociale e nella conservazione ambientale. Per questo nel giugno del 2023 ha ottenuto la certificazione Global sustainable tourism council - Gstc. «Siamo anche molto impegnati rispetto alla comunità in cui viviamo e alla sua gente. - conclude Andreas Flückiger -. Lavoriamo con molti prodotti locali, tra cui una grande parte dei vini conservati nella nostra vasta cantina. Risparmiamo acqua ed elettricità. Rispettiamo e tuteliamo i lavoratori impegnati nell’hotel. E anche i nostri investimenti nell’arte e nella cultura del territorio aiutano a creare una città sostenibile». [post_title] => Il Parkhotel Laurin di Bolzano: un elegante hotel storico che racconta la sua città [post_date] => 2024-03-15T11:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710503445000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero. Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi. Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto. «Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio». “Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”. [post_title] => Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna [post_date] => 2024-03-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502313000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma. [caption id="attachment_463459" align="alignright" width="300"] La famiglia Lazzarini[/caption] "Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. [post_title] => Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia [post_date] => 2024-03-14T12:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417626000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024. La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli "Oscar del turismo mondiale" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia. Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo "Liberi" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello. Premi Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli "Oscar del turismo mondiale", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina. Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”. Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna. [post_title] => Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari [post_date] => 2024-03-14T10:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710411845000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps ha ufficializzato all'Enac la nuova proposta per i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Ancona. L'operativo risponde alle richieste della Regione Marche con due voli giornalieri andata e ritorno su Milano e uno su Roma oltre alla conferma, anche se solo due volte a settimana, dei collegamenti con Napoli. Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio. Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35. Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15. La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia. La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli. SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando. [post_title] => Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli [post_date] => 2024-03-14T09:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409771000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Massa lo ripete da mesi: il 2023 è stato un anno eccezionale per la crocieristica. E ora arriva anche il conforto dei numeri. Intervenuto in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco a Milano, il vice president Southern Europe ha rivelato come l'anno scorso la sezione cruise del gruppo Msc abbia totalizzato un giro d'affari di circa 4,5 miliardi di euro: quasi il doppio rispetto ai poco più di 2,6 miliardi del 2022, che tuttavia scontava ancora almeno in parte la ripartenza post-Covid. Volumi che vanno inseriti peraltro nel contesto di un gruppo che ha nel trasporto in mare il proprio core business. Una realtà capace di generare attorno ai 100 miliardi di euro di fatturato nel solo 2023 e che grazie alle sue oltre 700 navi gestisce oggi il 23% dei container in navigazione a livello globale. "Al contrario di altre industrie - ha dichiarato con un certo orgoglio Massa dal palco della Borsa dove si è svolto l'evento - da noi il driver è l'offerta. La domanda siamo sempre in grado di crearla, come per esempio abbiamo fatto proprio noi di Msc con il Mediterraneo d'inverno. L'unico collo di bottiglia è rappresentato dalla capacità costruttiva dei cantieri. Nel mondo ne esistono solamente tre in grado di costruire unità da crociera". Oltre a Fincantieri, ci sono i francesi degli Chantiers de l'Atlantique e lo stabilimento finnico ma di proprietà tedesca Meyer Turku. E le commesse certo non mancano: "Ne contiamo ben 44 fino al 2027. Noi stessi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo varato tre navi, per un totale di circa 7.400 nuove cabine, capaci sostanzialmente di ospitare 15 mila passeggeri a settimana. Si tratta di unità che prima vengono progettate, poi costruite in tre-cinque anni e quindi tradizionalmente rese operative per 35 - 40 anni". Per Massa nel prossimo futuro il mondo delle crociere non avrà più come riferimento il solo mercato del turismo. Sarà capace di confrontarsi con l'intera gamma dell'industria del tempo libero: "Sino a una ventina di anni fa - ha infatti concluso il manager napoletano - la crocieristica si rivolgeva quasi esclusivamente a una domanda di nicchia, fatta di persone innamorate dell'immagine Love Boat. Progressivamente la visione del pubblico è cambiata. Ora un viaggio in nave è alternativo non solo a una settimana di vacanza ma, nel caso degli itinerari brevi, anche agli short break o ai soggiorni di qualche giorno negli agriturismo. Se mai dovessimo proporre esperienze di una giornata a bordo, sono sicuro che cominceremmo a competere persino con i centri commerciali". [post_title] => Massa, Msc: nel 2023 fatturato quasi raddoppiato a quota 4,5 mld [post_date] => 2024-03-14T08:12:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710403964000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428533" align="alignright" width="300"] piem[/caption] Un progetto pilota a livello europeo con l’ambizioso obiettivo di fare della via Francigena un esempio a livello internazionale di turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità: è Via Francigena For All, presentato nel 2022 da regione Piemonte, in occasione di un bando della presidenza del Consiglio dei ministri. Il tema sarà fra i protagonisti della fiera Fa’ la cosa giusta in programma dal 22 al 24 marzo a Milano presso l’Allianz MiCo di Milano (Pad. 3 e 4): manifestazione con la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze. Capofila del progetto dal valore di 1,6 milioni di euro è la regione Piemonte, attraverso la direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport, con i partner di progetto Agenzia di promozione e di accoglienza turistica locale Turismo Torino e provincia e Regione ecclesiastica Piemonte con la consulta regionale per i beni ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta e il supporto di Visit Piemonte. «Siamo orgogliosi dell’avanzamento dei lavori di questo progetto - sottolinea l'assessore al Turismo e cultura Vittoria Poggio -. Via Francigena For All vuole diventare un punto di riferimento nazionale e non solo di come si possano costruire nuovi modelli turistici inclusivi e dalla forte valenza sociale, oltre che capaci di impattare positivamente sulle filiere locali e sul territorio. La storia millenaria e le peculiarità della via Francigena uniscono cultura, natura, spiritualità, sport ed enogastronomia in un viaggio veramente unico, che puntiamo a far diventare veramente per tutti e di tutti a breve. Questo progetto ha visto fin da subito la collaborazione e il coinvolgimento di enti territoriali, associazioni e amministrazioni, che hanno saputo mettere a disposizione il loro know-how e le loro risorse creando sinergie fondamentali per fare della via Francigena la più importante infrastruttura di welfare culturale e un caso studio virtuoso d’esempio per l’Italia e l’Europa». [post_title] => Via Francigena For All. Dal Piemonte un progetto per un turismo inclusivo [post_date] => 2024-03-13T09:47:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710323224000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "se ne andato vittorio agostini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1022,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Agostini insieme al suo grande amico Enrico Bernaaconi[/caption]\r

\r

Ci ha lasciato uno dei decani del giornalismo turistico, Vittorio Agostini. Qui riportiamo le parole del suo grande amico Enrico Bernasconi:\r

\r

«Mondo bucaiolo! E’ con una tua tipica e colorita espressione, che descrivo la mia reazione appena saputo della tristissima notizia. Te ne sei andato in punta di piedi, e son sicuro che dentro di te avrai pensato “per non crear fastidi a nessuno”. Sono una persona fortunata, per aver potuto condividere con te indimenticabili momenti professionali e puramente goliardici, in quasi 30 anni di mia presenza in Italia. Toscanaccio autentico, di quelli “di una volta”, sei stato un grandissimo giornalista, sei stato un Maestro di Vita, sei stato un Grande, Vero e Sincero Amico. Mi mancherai, moltissimo. Ma nel mio cuore il tuo ricordo ha già trovato un posto speciale. Grazie per tutto, Vittorio Agostini.\r

\r

Enrico Bernasconi\r

\r

Rappresentante Ferrovia retica in Italia","post_title":"Se n'è andato Vittorio Agostini, una delle grandi firme del giornalismo turistico","post_date":"2024-03-18T10:51:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710759063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Bergamo sarà dotato di un nuovo Centro Servizi Aeroportuali, in prossimità del parcheggio intermodale P3 a raso da 5.000 posti.\r

\r

L’opera, la cui realizzazione è stata approvata cda di Sacbo, sarà pronta nel 2026 e prevede edifici connessi all’attività aeroportuale e una struttura alberghiera da 180 camere, di categoria 4 stelle di un brand internazionale, sviluppata in sinergia con uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel settore dell’ospitalità, che ne curerà la gestione fornendo una serie di servizi connessi all’aeroporto, dal desk informativo al deposito bagagli e il servizio navetta da e per l'aerostazione.\r

\r

Per la realizzazione della struttura alberghiera, Sacbo ha stanziato oltre 24 milioni di euro, in aggiunta ai 4,3 milioni già sostenuti per le opere propedeutiche. Uno studio condotto, aggiornato in più riprese, ha evidenziato come lo sviluppo alberghiero rappresentasse una opportunità per migliorare l’offerta dei servizi ai passeggeri dello scalo aeroportuale, mentre con la ripresa del traffico aereo la richiesta di ospitalità in strutture ricettive vicine all’aerostazione è in aumento.\r

\r

«Il via libera alla realizzazione del progetto esecutivo del Centro Servizi Aeroportuali, che sorgerà in un’area di proprietà Sacbo e comprenderà un hotel al servizio dei viaggiatori, permetterà di aggiungere un nuovo, importante tassello alla nostra infrastruttura aeroportuale, adeguandola ai livelli dei grandi scali europei con cui primeggia nel ranking degli standard di qualità – ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente della società di gestione dello scalo -. Sacbo è già in possesso di tutte le autorizzazioni per procedere alla cantierizzazione dei relativi lavori. Si tratta di un investimento che risponde al la richiesta dei servizi di accoglienza e logistici aeroportuali e si inserisce nelle azioni legate allo sviluppo della multimodalità che, con l’entrata in funzione della stazione capolinea del collegamento ferroviario prevista nel 2026, consentiranno di offrire ai passeggeri ogni possibilità di scelta sotto l’aspetto dell’accessibilità e delle soluzioni di ospitalità, per rendere sempre più confortevoli e adeguate ai propri bisogni tutte le fasi prima e dopo il viaggio».\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo: aprirà i battenti nel 2026 il nuovo Centro Servizi Aeroportuali, con un hotel 4 stelle","post_date":"2024-03-18T10:07:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710756425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bolzano è una città sorprendente: collocata alle pendici delle Dolomiti, si trova entro un’antica conca di origine vulcanica percorsa da tre fiumi, che ne mitiga le temperature. La sua storia racconta di dominazioni e di mercanti; di viaggiatori e di artisti; di antiche tradizioni e di leggende. Sul territorio si parlano tre lingue, l’italiano, il tedesco e il ladino, e si ricordano periodi storici complessi. Il Parkhotel Laurin - WorldHotels Elite (gruppo Bwh) racchiude in sé l’anima della città e le sue tante sfaccettature. Costruito nel 1910 dal capostipite della famiglia Staffler, ha visto succedersi tre generazioni che si sono tramandate una missione d'accoglienza e di amore per l’arte. \r

Curato dagli architetti Ludwig, già nel 1911 venne decorato dagli affreschi di Bruno Goldschmitt. I dipinti, realizzati in uno stile moderno e ricco di colori, sono una significativa testimonianza del Liberty altoatesino e raccontano episodi della saga del re dei nani Laurin e del suo amore infelice. La vocazione artistica della famiglia Staffler è testimoniata anche dalla decisione della proprietà di acquistare delle opere d’arte per ciascuna camera. Oggi il Laurin ha una collezione di oltre 200 opere su carta, realizzate a partire dal primo ‘900 in un’area che va da Vienna all’Italia del Nord. \r

Alla consegna della chiave l’ospite riceve le informazioni sull’opera che troverà nella sua camera. Il Parkhotel Laurin ospita 100 camere e sette suite: si affacciano sui 4 mila metri quadrati del parco privato dell’albergo, sulla piscina riscaldata aperta da maggio a settembre, sul campanile del Duomo di Bolzano e sulle vicine montagne. \r

Andreas Flückiger, direttore del Parkhotel Laurin, tratteggia alcune della caratteristiche uniche dell’hotel storico, come la sua collocazione, in centro-città, entro un vasto parco che si trasforma, una stagione dopo l’altra. «L’ospite può trovare la storia del Parkhotel Laurin in ogni dettaglio – afferma –: nell’arte, negli spazi rinnovati a partire dagli anni ‘90, ma che ancora conservano il loro aspetto originale e ne trasmettono le emozioni; è una struttura adatta sia all’ospite leisure che a quello business. Il Laurin sa entrare nel cuore delle persone e ciascuno trova la propria modalità per vivere la permanenza, magari partecipando ai numerosi momenti di musica dal vivo che proponiamo già da 30 anni tra ottobre e maggio e che richiamano gli ospiti dell’hotel e tanti appassionati esterni, creando una vibrante comunità». \r

In primo piano anche l’attenzione per la proposta gastronomica: l’executive chef del Laurin è Dario Tornatore. Grazie alle sue esperienze italiane ed europee, Tornatore ha portato a Bolzano una filosofia culinaria inedita, che si sviluppa a partire dall'essenza di ogni ingrediente. Le sue interpretazioni gastronomiche narrano in chiave contemporanea emozioni e tradizioni, con una particolare attenzione per i prodotti dell’Alto Adige. I suoi piatti si possono gustare all’interno del ristorante Laurin, storica sala mitteleuropea dove il Liberty italiano incontra lo Jugendstil austriaco e il tocco contemporaneo dell'artista Marilù Eustachio. Oppure nella glasshouse ConTanima, collocata nel vasto giardino dell’hotel. \r

Il Park Hotel Laurin è quotidianamente impegnato in un duplice obiettivo di comfort e sostenibilità, che si declina nella conservazione del patrimonio, nell’impegno sociale e nella conservazione ambientale. Per questo nel giugno del 2023 ha ottenuto la certificazione Global sustainable tourism council - Gstc. «Siamo anche molto impegnati rispetto alla comunità in cui viviamo e alla sua gente. - conclude Andreas Flückiger -. Lavoriamo con molti prodotti locali, tra cui una grande parte dei vini conservati nella nostra vasta cantina. Risparmiamo acqua ed elettricità. Rispettiamo e tuteliamo i lavoratori impegnati nell’hotel. E anche i nostri investimenti nell’arte e nella cultura del territorio aiutano a creare una città sostenibile».\r

","post_title":"Il Parkhotel Laurin di Bolzano: un elegante hotel storico che racconta la sua città","post_date":"2024-03-15T11:50:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710503445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero.\r

\r

Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi.\r

\r

Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto.\r

\r

«Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.\r

\r

«La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio».\r

\r

“Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”.","post_title":"Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna","post_date":"2024-03-15T11:31:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma.\r

\r

[caption id=\"attachment_463459\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La famiglia Lazzarini[/caption]\r

\r

\"Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”.","post_title":"Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia","post_date":"2024-03-14T12:00:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710417626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024.\r

La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli \"Oscar del turismo mondiale\" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia.\r

Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo \"Liberi\" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello.\r

\r

Premi\r

Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli \"Oscar del turismo mondiale\", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina.\r

Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”.\r

Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna.","post_title":"Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari","post_date":"2024-03-14T10:24:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710411845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps ha ufficializzato all'Enac la nuova proposta per i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Ancona.\r

\r

L'operativo risponde alle richieste della Regione Marche con due voli giornalieri andata e ritorno su Milano e uno su Roma oltre alla conferma, anche se solo due volte a settimana, dei collegamenti con Napoli.\r

\r

Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio.\r

\r

Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35.\r

\r

Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15.\r

\r

La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia.\r

\r

La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli.\r

SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando.","post_title":"Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli","post_date":"2024-03-14T09:49:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710409771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Massa lo ripete da mesi: il 2023 è stato un anno eccezionale per la crocieristica. E ora arriva anche il conforto dei numeri. Intervenuto in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco a Milano, il vice president Southern Europe ha rivelato come l'anno scorso la sezione cruise del gruppo Msc abbia totalizzato un giro d'affari di circa 4,5 miliardi di euro: quasi il doppio rispetto ai poco più di 2,6 miliardi del 2022, che tuttavia scontava ancora almeno in parte la ripartenza post-Covid. Volumi che vanno inseriti peraltro nel contesto di un gruppo che ha nel trasporto in mare il proprio core business. Una realtà capace di generare attorno ai 100 miliardi di euro di fatturato nel solo 2023 e che grazie alle sue oltre 700 navi gestisce oggi il 23% dei container in navigazione a livello globale.\r

\r

\"Al contrario di altre industrie - ha dichiarato con un certo orgoglio Massa dal palco della Borsa dove si è svolto l'evento - da noi il driver è l'offerta. La domanda siamo sempre in grado di crearla, come per esempio abbiamo fatto proprio noi di Msc con il Mediterraneo d'inverno. L'unico collo di bottiglia è rappresentato dalla capacità costruttiva dei cantieri. Nel mondo ne esistono solamente tre in grado di costruire unità da crociera\". Oltre a Fincantieri, ci sono i francesi degli Chantiers de l'Atlantique e lo stabilimento finnico ma di proprietà tedesca Meyer Turku.\r

\r

E le commesse certo non mancano: \"Ne contiamo ben 44 fino al 2027. Noi stessi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo varato tre navi, per un totale di circa 7.400 nuove cabine, capaci sostanzialmente di ospitare 15 mila passeggeri a settimana. Si tratta di unità che prima vengono progettate, poi costruite in tre-cinque anni e quindi tradizionalmente rese operative per 35 - 40 anni\".\r

\r

Per Massa nel prossimo futuro il mondo delle crociere non avrà più come riferimento il solo mercato del turismo. Sarà capace di confrontarsi con l'intera gamma dell'industria del tempo libero: \"Sino a una ventina di anni fa - ha infatti concluso il manager napoletano - la crocieristica si rivolgeva quasi esclusivamente a una domanda di nicchia, fatta di persone innamorate dell'immagine Love Boat. Progressivamente la visione del pubblico è cambiata. Ora un viaggio in nave è alternativo non solo a una settimana di vacanza ma, nel caso degli itinerari brevi, anche agli short break o ai soggiorni di qualche giorno negli agriturismo. Se mai dovessimo proporre esperienze di una giornata a bordo, sono sicuro che cominceremmo a competere persino con i centri commerciali\".","post_title":"Massa, Msc: nel 2023 fatturato quasi raddoppiato a quota 4,5 mld","post_date":"2024-03-14T08:12:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710403964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_428533\" align=\"alignright\" width=\"300\"] piem[/caption]\r

\r

Un progetto pilota a livello europeo con l’ambizioso obiettivo di fare della via Francigena un esempio a livello internazionale di turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità: è Via Francigena For All, presentato nel 2022 da regione Piemonte, in occasione di un bando della presidenza del Consiglio dei ministri.\r

Il tema sarà fra i protagonisti della fiera Fa’ la cosa giusta in programma dal 22 al 24 marzo a Milano presso l’Allianz MiCo di Milano (Pad. 3 e 4): manifestazione con la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze.\r

\r

Capofila del progetto dal valore di 1,6 milioni di euro è la regione Piemonte, attraverso la direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport, con i partner di progetto Agenzia di promozione e di accoglienza turistica locale Turismo Torino e provincia e Regione ecclesiastica Piemonte con la consulta regionale per i beni ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta e il supporto di Visit Piemonte.\r

\r

«Siamo orgogliosi dell’avanzamento dei lavori di questo progetto - sottolinea l'assessore al Turismo e cultura Vittoria Poggio -. Via Francigena For All vuole diventare un punto di riferimento nazionale e non solo di come si possano costruire nuovi modelli turistici inclusivi e dalla forte valenza sociale, oltre che capaci di impattare positivamente sulle filiere locali e sul territorio. La storia millenaria e le peculiarità della via Francigena uniscono cultura, natura, spiritualità, sport ed enogastronomia in un viaggio veramente unico, che puntiamo a far diventare veramente per tutti e di tutti a breve. Questo progetto ha visto fin da subito la collaborazione e il coinvolgimento di enti territoriali, associazioni e amministrazioni, che hanno saputo mettere a disposizione il loro know-how e le loro risorse creando sinergie fondamentali per fare della via Francigena la più importante infrastruttura di welfare culturale e un caso studio virtuoso d’esempio per l’Italia e l’Europa».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via Francigena For All. Dal Piemonte un progetto per un turismo inclusivo","post_date":"2024-03-13T09:47:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710323224000]}]}}