Scalapay ora disponibile anche agli oltre 500 alberghi italiani che utilizzano Hoteldoor

Prosegue l’espansione nel travel del sistema di pagamento “compra ora, paga dopo” Scalapay, che annuncia un nuovo accordo strategico con Hoteldoor, crm e customer data hub dedicato alla gestione delle vendite e delle relazioni con gli ospiti. Una piattaforma utilizzata da oltre 500 strutture alberghiere italiane che ora potranno anche accedere ai servizi dello stesso Scalapay.

“Siamo entusiasti che Hoteldoor abbia integrato Scalapay all’interno dei suoi servizi – commenta il partnership director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. L’esperienza estiva ha dimostrato che il nostro sistema non è solo utile al consumatore ma uno strumento di marketing a performance senza pensieri per l’albergatore. L’opportunità è quella di sfruttare un nuovo canale che sta crescendo in termini di adesioni e consensi in maniera molto rapida in Europa. Gli imprenditori che hanno già scelto Hoteldoor, da oggi avranno quindi uno strumento in più per fidelizzare e raggiungere nuovi clienti”.

“Con Scalapay sarà più facile trasformare i preventivi di soggiorno in prenotazioni – gli fa eco il ceo & product owner di Hoteldoor, Andrea Borghetti -. Stimiamo che il tasso di conversione possa salire notevolmente per le strutture di tipo leisure, con un vantaggio sicuramente interessante”.