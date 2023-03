Articoli che potrebbero interessarti:

E' online il nuovo Reportage "Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all'insegna del romanticismo, del relax e dell'avventura. Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull'acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval. Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. Leggi il Reportage.

Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage
2023-03-02 La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile. Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante. La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo. Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe. Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese. Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni. Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano. “Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”. A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio. “Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”. [post_title] => Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam [post_date] => 2023-03-02T13:25:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677763509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), in cui storia, arte e design si fondono, è una preziosa collezione di circa duemila opere che punteggia le antiche mura e vanta ben due quadri di Picasso oltre a tele di grandi Maestri come Kokoschka, De Chirico, Dix, insieme a sculture, oggetti e dipinti di artisti locali. L’ispirato interior designer è il patron del Turm, Stefan Pramstrahler che con la moglie Kathi - spa manager e sommelier - ridefinisce il concetto di ospitalità e ogni anno aggiunge un tassello prezioso alla vacanza perfetta. Anche la black pool è un simbolo di questo luogo diverso dagli altri, perché il proprietario - appassionato di parapendio - sostiene che sia il nero il colore più presente in natura, guardandola dall’alto. Dal Grottnerhof, maso del ‘300 ristrutturato in chiave design che ospita due suite deluxe e i vigneti per la produzione di raffinati vini “della casa”, fino all’ultimo nato: il Gatsch, chalet pensato in chiave ultramoderna, con 4 lussuose suite water front, che si affacciano sulla infinity pool, in simbiosi con Gallaria, avveniristica galleria d’arte in cui trovano spazio oltre a pezzi d’autore e mostre, i box di splendidi cavalli arabi - liberi di girare tra le opere d’arte - e il ristorante gourmet per eventi esclusivi, ricavato in un cubo di vetro. Anche la tavola è un’esperienza, sia per la spettacolare vista sul monte Sciliar che si gode dal ristorante sia per i piatti dello Chef Mathieu Domagala, abbinati a una ricca carta dei vini che include anche quelli prodotti nel maso vinicolo di famiglia. Tra le proposte: Risveglio di Primavera dal 5 marzo al 2 aprile 2023: 4 pernottamenti nella categoria più alta disponibile, 3 giorni con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu “1001 calorie”, un massaggio completo rilassante, come serata romantica finale: menu di degustazione di 5 portate con vini abbinati ad hoc. Per una speciale vacanza di Pasqua al Turm, c’è un’offerta di 4 notti, dal 6 all’11 aprile 2023 con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu di “1001 calorie”, speciale colazione la domenica di Pasqua, aperitivo di Pasqua, un bagno Cleopatra con latte e miele nella vasca dell’imperatore a lume di candela con un bicchiere di Prosecco, un trattamento viso “Age Summum” Guinot, serata finale con cena romantica: un menu di degustazione a 5 portate con abbinamento dei vini. [post_title] => Romantik Hotel Turm, tra arte, storia e design le proposte per un'accoglienza top [post_date] => 2023-03-02T10:39:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677753576000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair celebrerà il prossimo novembre i suoi primi 100 anni. E i festeggiamenti cominciano sin d'ora, con i celebri personaggi di Moomin presenti nella livrea di due aeromobili widebody, per tutto l'anno. La compagnia ha applicato un'immagine di Moomintroll e Snorkmaiden sulla livrea di due Airbus A350 che voleranno verso varie destinazioni a lungo raggio del network, come Dallas, Tokyo e Bangkok. "La missione di Finnair è quella di creare ponti con il mondo - afferma il ceo del vettore finlandese, Topi Manner -. Questo è anche il tema del nostro centenario. I Moomins rappresentano l'amicizia, la comunità e le avventure insieme, quindi si adattano perfettamente ai nostri valori. I passeggeri potranno vedere il centenario in molti modi per tutto il 2023, mentre ricordiamo il nostro patrimonio e guardiamo ai prossimi 100 anni". L'ultima volta che i Moomin sono stati visti nella livrea degli aerei Finnair è stato a metà degli anni '90. Oltre alla livrea dei Moomin, le operazioni tecniche Finnair di Helsinki hanno dipinto lo slogan del centenario "Bringing us together since 1923" su altri tre velivoli (un A350 e due A320). [post_title] => Finnair inizia le celebrazioni del centenario con i Moomin sulla livrea di due A350 [post_date] => 2023-03-02T10:17:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677752230000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo traguardo green per Singapore che ha ottenuto la certificazione di destinazione sostenibile da parte del Global Sustainable Tourism Council (Gstc), risultando il primo Paese ad applicare il processo di certificazione a livello nazionale. I criteri definiti dal Gstc riguardano gli standard globali di sostenibilità, sia per i viaggi che per il turismo, e Singapore ha ottenuto la certificazione in base alle sue prestazioni che sono state misurate su quattro pilastri principali: gestione sostenibile, sostenibilità socio-economica, sostenibilità culturale e sostenibilità ambientale. Il risultato è un'ulteriore conferma dell'impegno del Paese per raggiungere gli obiettivi del Singapore Green Plan 2030, oltre ad essere in linea con la strategia del Singapore Tourism Board varata nel 2022, che ha definito le linee guida attuabili nel settore del turismo sostenibile per diventare una destinazione urbana sostenibile. La certificazione è stata ottenuta anche grazie all’impegno dei principali partner turistici, come Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa e Marina Bay Sands Singapore, che hanno a loro volta ottenuto la certificazione del Gstc. [post_title] => Singapore sempre più green con la certificazione globale di sostenibilità [post_date] => 2023-03-02T09:59:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677751147000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440494" align="alignleft" width="300"] Christina Frasco[/caption] Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”. Un settore crescente Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ». Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023. Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023. [post_title] => Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa [post_date] => 2023-03-01T13:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677675794000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440480 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia ha messo a segno un 2022 da record registrando una spesa turistica da 58 miliardi di euro, pari ad una crescita di 1,2 miliardi di euro rispetto alla spesa turistica pre-pandemia. Sia nel 2018 che nel 2019 la Francia è stata la destinazione turistica più visitata al mondo - anche se i confronti internazionali non sono ancora disponibili per il 2022, il rapporto Atout France indica che il turismo francese è vicino ai livelli pre-pandemia. Secondo i dati elaborati da Atout France, a spendere di più nel 2022 sono stati i turisti belgi (7,3 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al 2019), a seguire i tedeschi (6,4 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% sul 2019) e i britannici (6,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2%). I turisti americani hanno invece speso 5,5 miliardi di euro, il 34% in più rispetto al 2019. Gli unici gruppi che hanno speso meno in Francia rispetto al 2019 sono stati i visitatori provenienti da Cina e Giappone, la cui spesa turistica è diminuita rispettivamente del 72% e del 62%, evidentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. L'industria turistica francese rappresenta circa il 10% del Pil nazionale. [post_title] => Francia: è boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro [post_date] => 2023-03-01T12:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677673092000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal deserto roccioso del Gobi, alle montagne del Centro fino ai grandi laghi del Nord, la Mongolia costituisce un microcosmo di paesaggi e climi diversi di cui l’occhio e il cuore non si stancano mai. Viaggia con Carlo, operatore specializzato in outdoor e viaggi di avventura, ha ideato una spedizione attraverso la Mongolia in veicoli Uaz 4x4 e dormendo in vere tende Ger, conosciute anche come iurta nonché, alternativamente, nel campo tendato mobile. Si parte e si arriva a Ulan Bator, la capitale, dopo un viaggio tra gole profondissime, crateri spenti, canyon e cascate. L’elemento fondamentale del viaggio è sicuramente l’incontro e la condivisione con la cultura locale, sia tramite la conoscenza diretta degli abitanti di queste terre, sia con la visita a luoghi simbolo come il monastero Ongiin Khid e la capitale di Gengis Khan, Kharokin. Ci sarà anche spazio per una giornata al galoppo sulle rive del Khuvsgul, il lago più grande del Paese. Mongolia, la terra dei nomadi: partenza unica dal 31 luglio al 20 agosto 2023. Numero partecipanti: minimo nove, massimo 15. Volo intercontinentale da/per Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Pernottamenti: tre in hotel, cinque in tenda, 11 in Ger. Prezzo: 3.831 euro per prenotazioni entro il 30 marzo. [post_title] => La Mongolia di Viaggia con Carlo tra iurte e spedizioni in 4x4 [post_date] => 2023-03-01T11:22:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677669770000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sandals resorts la luna miele sogno romanticismo avventura reportage" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1148,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

E' online il nuovo Reportage \"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura\". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura.\r

\r

Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull’acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval.\r

\r

\r

\r

Cerimonie in cappella over-the-water, relax in spiaggia e nelle Spa, divertimento tra spettacoli, feste in maschera, eventi on the beach ed esperienze gourmet, nonché numerosi altri benefit da scoprire per le coppie in luna di miele.\r

\r

Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. \r

\r

\r

\r

Leggi il Reportage. \r

\r

","post_title":"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage","post_date":"2023-03-02T14:54:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["antigua","bahamas","barbados","curacao","giamaica","grenada-e-saint-lucia","in-evidenza","luna-di-miele-sandals-resorts","matrimoni-sandals-resorts","reportage-sandals-resorts","sandals-resorts-caraibi","sandals-resorts-cerimonie","sandals-resorts-viaggi-di-nozze"],"post_tag_name":["Antigua","Bahamas","Barbados","Curaçao","giamaica","Grenada e Saint Lucia","In evidenza","luna di miele Sandals Resorts","matrimoni Sandals Resorts","Reportage Sandals Resorts","Sandals Resorts caraibi","Sandals Resorts cerimonie","Sandals Resorts viaggi di nozze"]},"sort":[1677768846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile.\r

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426416\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption]\r

\r

Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano.\r

\r

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.\r

\r

A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio.\r

\r

“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.\r

\r

","post_title":"Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-03-02T13:25:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677763509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), in cui storia, arte e design si fondono, è una preziosa collezione di circa duemila opere che punteggia le antiche mura e vanta ben due quadri di Picasso oltre a tele di grandi Maestri come Kokoschka, De Chirico, Dix, insieme a sculture, oggetti e dipinti di artisti locali.\r

\r

L’ispirato interior designer è il patron del Turm, Stefan Pramstrahler che con la moglie Kathi - spa manager e sommelier - ridefinisce il concetto di ospitalità e ogni anno aggiunge un tassello prezioso alla vacanza perfetta. Anche la black pool è un simbolo di questo luogo diverso dagli altri, perché il proprietario - appassionato di parapendio - sostiene che sia il nero il colore più presente in natura, guardandola dall’alto. Dal Grottnerhof, maso del ‘300 ristrutturato in chiave design che ospita due suite deluxe e i vigneti per la produzione di raffinati vini “della casa”, fino all’ultimo nato: il Gatsch, chalet pensato in chiave ultramoderna, con 4 lussuose suite water front, che si affacciano sulla infinity pool, in simbiosi con Gallaria, avveniristica galleria d’arte in cui trovano spazio oltre a pezzi d’autore e mostre, i box di splendidi cavalli arabi - liberi di girare tra le opere d’arte - e il ristorante gourmet per eventi esclusivi, ricavato in un cubo di vetro.\r

\r

Anche la tavola è un’esperienza, sia per la spettacolare vista sul monte Sciliar che si gode dal ristorante sia per i piatti dello Chef Mathieu Domagala, abbinati a una ricca carta dei vini che include anche quelli prodotti nel maso vinicolo di famiglia.\r

\r

Tra le proposte: Risveglio di Primavera dal 5 marzo al 2 aprile 2023: 4 pernottamenti nella categoria più alta disponibile, 3 giorni con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu “1001 calorie”, un massaggio completo rilassante, come serata romantica finale: menu di degustazione di 5 portate con vini abbinati ad hoc.\r

\r

Per una speciale vacanza di Pasqua al Turm, c’è un’offerta di 4 notti, dal 6 all’11 aprile 2023 con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu di “1001 calorie”, speciale colazione la domenica di Pasqua, aperitivo di Pasqua, un bagno Cleopatra con latte e miele nella vasca dell’imperatore a lume di candela con un bicchiere di Prosecco, un trattamento viso “Age Summum” Guinot, serata finale con cena romantica: un menu di degustazione a 5 portate con abbinamento dei vini.","post_title":"Romantik Hotel Turm, tra arte, storia e design le proposte per un'accoglienza top","post_date":"2023-03-02T10:39:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677753576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair celebrerà il prossimo novembre i suoi primi 100 anni. E i festeggiamenti cominciano sin d'ora, con i celebri personaggi di Moomin presenti nella livrea di due aeromobili widebody, per tutto l'anno.\r

\r

La compagnia ha applicato un'immagine di Moomintroll e Snorkmaiden sulla livrea di due Airbus A350 che voleranno verso varie destinazioni a lungo raggio del network, come Dallas, Tokyo e Bangkok.\r

\r

\"La missione di Finnair è quella di creare ponti con il mondo - afferma il ceo del vettore finlandese, Topi Manner -. Questo è anche il tema del nostro centenario. I Moomins rappresentano l'amicizia, la comunità e le avventure insieme, quindi si adattano perfettamente ai nostri valori. I passeggeri potranno vedere il centenario in molti modi per tutto il 2023, mentre ricordiamo il nostro patrimonio e guardiamo ai prossimi 100 anni\".\r

\r

L'ultima volta che i Moomin sono stati visti nella livrea degli aerei Finnair è stato a metà degli anni '90. Oltre alla livrea dei Moomin, le operazioni tecniche Finnair di Helsinki hanno dipinto lo slogan del centenario \"Bringing us together since 1923\" su altri tre velivoli (un A350 e due A320).","post_title":"Finnair inizia le celebrazioni del centenario con i Moomin sulla livrea di due A350","post_date":"2023-03-02T10:17:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677752230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo green per Singapore che ha ottenuto la certificazione di destinazione sostenibile da parte del Global Sustainable Tourism Council (Gstc), risultando il primo Paese ad applicare il processo di certificazione a livello nazionale.\r

I criteri definiti dal Gstc riguardano gli standard globali di sostenibilità, sia per i viaggi che per il turismo, e Singapore ha ottenuto la certificazione in base alle sue prestazioni che sono state misurate su quattro pilastri principali: gestione sostenibile, sostenibilità socio-economica, sostenibilità culturale e sostenibilità ambientale. Il risultato è un'ulteriore conferma dell'impegno del Paese per raggiungere gli obiettivi del Singapore Green Plan 2030, oltre ad essere in linea con la strategia del Singapore Tourism Board varata nel 2022, che ha definito le linee guida attuabili nel settore del turismo sostenibile per diventare una destinazione urbana sostenibile.\r

La certificazione è stata ottenuta anche grazie all’impegno dei principali partner turistici, come Sentosa Development Corporation, Resorts World Sentosa e Marina Bay Sands Singapore, che hanno a loro volta ottenuto la certificazione del Gstc.","post_title":"Singapore sempre più green con la certificazione globale di sostenibilità","post_date":"2023-03-02T09:59:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677751147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440494\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christina Frasco[/caption]\r

\r

Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. \r

Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”.\r

\r

Un settore crescente\r

Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ».\r

Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023.\r

Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023.\r

","post_title":"Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa","post_date":"2023-03-01T13:03:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677675794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia ha messo a segno un 2022 da record registrando una spesa turistica da 58 miliardi di euro, pari ad una crescita di 1,2 miliardi di euro rispetto alla spesa turistica pre-pandemia.\r

\r

Sia nel 2018 che nel 2019 la Francia è stata la destinazione turistica più visitata al mondo - anche se i confronti internazionali non sono ancora disponibili per il 2022, il rapporto Atout France indica che il turismo francese è vicino ai livelli pre-pandemia.\r

\r

Secondo i dati elaborati da Atout France, a spendere di più nel 2022 sono stati i turisti belgi (7,3 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al 2019), a seguire i tedeschi (6,4 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% sul 2019) e i britannici (6,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,2%). I turisti americani hanno invece speso 5,5 miliardi di euro, il 34% in più rispetto al 2019.\r

\r

Gli unici gruppi che hanno speso meno in Francia rispetto al 2019 sono stati i visitatori provenienti da Cina e Giappone, la cui spesa turistica è diminuita rispettivamente del 72% e del 62%, evidentemente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.\r

\r

L'industria turistica francese rappresenta circa il 10% del Pil nazionale. ","post_title":"Francia: è boom della spesa turistica nel 2022 che sale a 58 miliardi di euro","post_date":"2023-03-01T12:18:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677673092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal deserto roccioso del Gobi, alle montagne del Centro fino ai grandi laghi del Nord, la Mongolia costituisce un microcosmo di paesaggi e climi diversi di cui l’occhio e il cuore non si stancano mai. Viaggia con Carlo, operatore specializzato in outdoor e viaggi di avventura, ha ideato una spedizione attraverso la Mongolia in veicoli Uaz 4x4 e dormendo in vere tende Ger, conosciute anche come iurta nonché, alternativamente, nel campo tendato mobile. Si parte e si arriva a Ulan Bator, la capitale, dopo un viaggio tra gole profondissime, crateri spenti, canyon e cascate. L’elemento fondamentale del viaggio è sicuramente l’incontro e la condivisione con la cultura locale, sia tramite la conoscenza diretta degli abitanti di queste terre, sia con la visita a luoghi simbolo come il monastero Ongiin Khid e la capitale di Gengis Khan, Kharokin. Ci sarà anche spazio per una giornata al galoppo sulle rive del Khuvsgul, il lago più grande del Paese.\r

\r

Mongolia, la terra dei nomadi: partenza unica dal 31 luglio al 20 agosto 2023. Numero partecipanti: minimo nove, massimo 15. Volo intercontinentale da/per Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Pernottamenti: tre in hotel, cinque in tenda, 11 in Ger. Prezzo: 3.831 euro per prenotazioni entro il 30 marzo.","post_title":"La Mongolia di Viaggia con Carlo tra iurte e spedizioni in 4x4","post_date":"2023-03-01T11:22:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677669770000]}]}}