Salesforce ristruttura e taglia il 10% del personale a livello globale Giungono cattive notizie da Oltreoceano sulle prospettive economiche globale di breve periodo. Dopo i licenziamenti delle scorse settimane di alcune big tech quali Facebook e Twitter ora anche una compagnia It ben nota al mondo del turismo come Salesforce ha annunciato un piano di ristrutturazione del valore compreso tra gli 1,4 e i 2,1 miliardi di dollari. La strategia, racconta il Wall Street Journal, prevede tra le altre cose una riduzione del personale pari al 10% della forza lavoro complessiva della società, insieme a un ridimensionamento delle sedi e alla vendita di alcune proprietà immobiliari. Durante la pandemia, si legge in una lettera inviata ai dipendenti dal co-ceo di Salesforce, Marc Benioff, la compagnia avrebbe assunto troppe persone, mentre l’ambiente oggi rimane impegnativo e i clienti adottano approcci più cauti nelle proprie decisioni d’acquisto. Stando alla documentazione inoltrata all’autorità di Borsa Usa, la Securities and Exchange Commission, il piano di licenziamenti dovrebbe essere implementato nel biennio 2023-2024, mentre la dismissione delle proprietà immobiliari sarebbe destinata a proseguire fino al 2026. Ai dipendenti Usa lasciati a casa, la società intenderebbe offrire un minimo di cinque mensilità di stipendio, l’assicurazione sanitaria, ulteriori risorse per la carriere e altri benefici. Trattamenti simili dovrebbero essere riservati anche al personale coinvolto nelle sedi situate al di fuori del territorio statunitense, compatibilmente con le leggi sul lavoro locali.

