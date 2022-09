Rinviata al 16 novembre la tappa di Ancona di Shopping Tourism

A seguito della tragica alluvione che si è abbattuta sul territorio marchigiano nei giorni scorsi, Risposte Turismo comunica il rinvio a mercoledì 16 novembre della tappa di Shopping Tourism – il forum italiano inizialmente programmata per giovedì 22 settembre ad Ancona. Risposte Turismo è vicina alla popolazione colpita e porge alle famiglie che hanno perso i propri cari le più sentite condoglianze.

Organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio, Shopping Tourism, il forum italiano, è un evento a tappe dedicato all’analisi di un segmento che coinvolge trasversalmente il mondo del turismo, quello del retail e un’ancor più ampia tipologia di servizi. Tra gli obiettivi, ragionare sulle potenzialità dello shopping tourism, creare nuove opportunità di business e networking per gli operatori e contribuire alla conoscenza di un fenomeno turistico dal potenziale elevato per il nostro Paese. Oltre all’appuntamento di Ancona, sono già in calendario gli eventi di Venezia, giovedì 27 ottobre, e di Bologna per il prossimo 1° dicembre.