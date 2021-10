Regiondo Italia accende i riflettori sulla digital transformation

Regiondo Italia partecipa anche quest’anno al Ttg Travel Experience, con tante novità, a partire da uno stand più grande per fare network e accrescere il know how digitale italiano.

La società specializzata nei sistemi di prenotazione per attività e attrazioni turistiche ospiterà un evento importante dal titolo: “Network virtuosi e digital transformation” dedicato a dmc, dmo e operatori turistici che quotidianamente si impegnano per dare vita a progetti corali e sinergie sul territorio in risposta alla crisi pandemica. I temi trattati saranno lo scenario digitale pre e post covid, il ruolo IT e i canali di distribuzione digitali. Dalle esperienze dirette di Regiondo emergeranno quali elementi possono dare vita a progetti di successo e dove si nascondono le maggiori criticità. Interverrà all’incontro anche Andrea D. Jarach, che porterà il caso del marketplace Welcome to Italia come esempio virtuoso di digitalizzazione dei media e cooperazione di prodotto sul territorio.

«L’incidenza delle prenotazioni avvenute direttamente da sito web ha registrato un aumento del 15% nel 2021 rispetto ai livelli pre-covid del 2019 – afferma Tommaso Peduzzi, head of Italy di Regiondo e speaker all’evento (nella foto) -. Si tratta di un segnale lampante della crescente adozione di strumenti e strategie di vendita digitali da parte di un settore, quello Tours&Activities, che sappiamo essere indietro di molti anni rispetto alle accommodation. Ci aspettiamo, inoltre, un ritorno pari e forse maggiore dei principali canali ota e di nuovi player che si affacceranno sul mercato.In quest’ottica siamo anche orgogliosi di essere stati nominati Advanced Connectivity Partner da GetYourGuide, sulla base delle eccezionali prestazioni tecnologiche dimostrate».

Il team di Regiondo Italia sarà presente in fiera al padiglione A3, stand 154.