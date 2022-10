Nuova release in arrivo per la piattaforma Revolution di Easy Market. Le novità alla fiera di Rimini La possibilità, per le adv, di reimpostare la loro fee o mark-up nella sezione voli, in modo da poter fornire al cliente, anche durante il processo di scelta del biglietto aereo, il prezzo finale comprensivo dei diritti di agenzia. E’ una delle funzionalità inedite della prossima release della piattaforma Revolution di Easy Market, che si presenta al Ttg di Rimini, dal 12 al 14 ottobre con una serie di importanti novità, nonché per raccontare le iniziative future: appuntamenti formativi, eventi inediti che si svolgeranno nei prossimi mesi in giro per l’Italia in collaborazione con importanti enti del turismo e fam trip in destinazioni da sogno, a corto e lungo raggio…. Negli stessi giorni si terranno anche gli Easy Breakfast: l’occasione per offrire ai colleghi la prima colazione pre-accesso in fiera. Tornando al nuovo rilascio Revolution in arrivo, con questi andrà anche live il Self change tool, strumento che consentirà all’agenzia di gestire in piena autonomia i cambi volo e itinerario. Continuano poi gli upgrade relativi al salvadanaio elettronico. Ricaricabile tramite My Bank , account To Pay e carta di credito , consente alle agenzie che prenotano i voli (linea, Ndc, low cost), come qualsiasi altro servizio sulla piattaforma, il riconoscimento di un cash back immediato dell’1% sull’intero importo dell’acquisto, anche sulle tasse. “Non vediamo l’ora di poter incontrare i colleghi agenti a casa nostra, per poter mostrare loro il volto umano di un’azienda altamente tecnologica, mossa dalla passione e dall’entusiasmo per il proprio lavoro, proiettata al futuro e focalizzata nell’ offrire strumenti di qualità e soluzioni concrete per aumentare la marginalità delle adv”, sottolinea il direttore commerciale di Easy Market, Dario Ricchiari.

