Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 – ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa – Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L’innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.” Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono una serie di nuove attività ed esperienze dedicate agli ospiti più piccoli al Siyam World. L’ultimo nato del gruppo maldiviano Sun Siyam Resorts sorge su un'isola naturale, una delle più ampie dell’arcipelago, ed è stato ideato per offrire non soltanto una vacanza a diretto contatto con il mare delle Maldive, ma anche tante esperienze. E con il vantaggio della formula Wow All Inclusive! che comprende non solo tutti i pasti e bevande nei 18 ristoranti e bar a scelta, ma anche numerose attività ricreative e sportive. Tra le novità riservate ai più piccoli, il Carnevale dei bambini e la Kidz Camping Night. Nel primo caso i bimbi sono coinvolti in giochi, sorprese e tanto divertimento, ma non mancano anche attività per conoscere l’importanza di rispettare l’ambiente e preservare il fragile ambiente maldiviano. Due volte alla settimana, mercoledì e domenica, è prevista invece la Kidz Camping Night, un campeggio notturno di un paio d’ore per giocare e osservare le stelle insieme agli altri bambini, accompagnati dal personale del Kidz Club, e per gustare quei piatti che fanno gola ai più piccoli. Il Siyam World offre da sempre la possibilità di far soggiornare gratuitamente 2 bimbi da 3 a 12 anni non compiuti con i genitori nelle ampie sistemazioni sull’acqua o direttamente sulla spiaggia. Durante il giorno le famiglie con bambini da 4 a 12 anni possono contare sul Kidz World, che organizza attività sotto la supervisione di personale esperto. Non manca un servizio di baby sitting in camera per i bimbi sotto i 3 anni di età (su richiesta). E tra le altre attività, i bambini possono partecipare ai Football Camp tenuti da grandi calciatori: come quello di Francesco Totti a Pasqua e, proprio nei giorni scorsi, di Alessandro Del Piero. Da sottolineare anche il fatto che in estate, quando la bassa stagione alle Maldive garantisce tariffe molto interessanti - Siyam World propone soggiorni fino al 40% di sconto. [post_title] => Siyam World punta sulle famiglie: nuove esperienze per bimbi e ragazzi [post_date] => 2024-07-31T13:55:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722434140000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti." Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. [post_title] => Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche [post_date] => 2024-07-31T13:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722433462000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la riapertura della Via dell’Amore parte un innovativo progetto di narrazione divulgativa per il visitatore, in collaborazione con la Holden, la scuola nata 30 anni fa a Torino con l’obiettivo di “insegnare ai propri allievi lo storytelling”. Un programma che inizia con la descrizione della Via dell’Amore attraverso podcast - in più lingue - capaci di trasportare il turista attraverso la storia del sentiero, gli aneddoti e le specifiche geologiche. Si comincia da qui per proseguire risvegliando le tante storie anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute e che abitano questo territorio fatto di oltre 130 km di sentieri. I contenuti sono stati realizzati da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e Scuola Holden nell'ambito dell'Accordo Operativo tra Regione Liguria e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'attuazione dell'intervento di valorizzazione della "Via dell'Amore" del Piano Operativo "Cultura e Turismo", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. «La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente – spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione. È con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Narrazioni che trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che si svilupperà nel prossimo futuro per toccare la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale». [post_title] => Parco 5 Terre: un percorso narrativo sulla Via dell’Amore con la Scuola Holden [post_date] => 2024-07-31T10:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722420941000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 4 milioni di euro: questo l'investimento varato da Sacbo grazie all'approvazione da parte del cda del piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale. L'iniziativa riguarda edifici residenziali nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7). La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro). “Prosegue l’impegno di Sacbo sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Giovanni Sanga (nella foto) - Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei”. [post_title] => Sacbo e la priorità green: 4,1 mln di euro per la mitigazione ambientale [post_date] => 2024-07-31T09:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417459000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba. La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente. «Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività». E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone». Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica. A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio. Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore. Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante. «Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura». La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico. [post_title] => La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile [post_date] => 2024-07-31T09:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417004000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft). In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità. “Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”. [caption id="attachment_472518" align="alignleft" width="300"] Il founding team Takyon[/caption] Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali. La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”. [post_title] => Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili [post_date] => 2024-07-30T11:27:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722338866000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472507 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flix e Europe's Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione. Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio. Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO2. Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe's Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata. Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi. [post_title] => Flix si allea con Europe's Famous Hostels per un turismo responsabile [post_date] => 2024-07-30T10:38:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722335917000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Tribunale di commercio N° 12 di Barcellona lancia un serio avvertimento a Ryanair affinché metta fine alle sue “pratiche degradanti” contro Edreams Odigeo. Chiede di porre fine “urgentemente” ad una “campagna perfettamente progettata per promuovere Ryanair.com per l'acquisto di voli e servizi associati” . L'ota accoglie con favore la decisione del tribunale, secondo cui la compagnia low cost ha diffuso "false affermazioni per ingannare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell'articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale. La compagnia aerea ha accusato l'ota di "inventare falsi prezzi dei voli", oltre ad avere "sconti fittizi, margini nascosti e un modello di abbonamento (Prime) privo di trasparenza". Inoltre, ha assicurato, su alcuni servizi la piattaforma applica sovrapprezzi superiori al 100%. Anche in Germania Adesso da Edreams si difendono sottolineando che “la strategia diffamatoria di Ryanair, che ha preso di mira anche molte altre agenzie di viaggio online, cerca di costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori. Questa tattica ha anche lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive e dalle indagini a cui sono soggette”. Questa decisione fa seguito alla recente vittoria legale dell'agenzia in Germania, dove i tribunali hanno ordinato a Ryanair di cessare molteplici "pratiche ingannevoli e dannose per i consumatori". Ciò include “l’addebito ai consumatori per l’uso di metodi di pagamento specifici, la mancanza di trasparenza nel fornire il prezzo finale; o richiedere ai consumatori di creare un account utente per acquistare i biglietti”, tra gli altri. [post_title] => Ryanair-eDreams: a Barcellona vince l'ota. Stop alla "denigrazione" [post_date] => 2024-07-30T10:22:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722334959000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, il 19 agosto, identificando una serie di profili di viaggiatori in vacanza, per ciascuno dei quali offre una serie di consigli per scattare le foto perfette e più adatte al tipo di soggiorno. Nonché il resort ideale per ciascuno di loro. I serial shooter sono esploratori audaci, sempre alla ricerca di nuove emozioni e sfide. La loro sete di avventura li porta a scoprire luoghi remoti e incontaminati, dove possono connettersi con la natura e vivere esperienze indimenticabili. Resort di riferimento: Club Med Val d’Isere l’unico Club Med Exclusive Collection in montagna, un ambiente intimo in una delle destinazioni più amate delle Alpi francesi. Un soggiorno in montagna tra passeggiate e attività all'aria aperta per riconnettersi con la natura e d’inverno il posto da non perdere per gli amanti dello sci. I bokeh lovers cercano di creare momenti speciali e memorabili durante le loro vacanze: amano vivere esperienze che rafforzano il legame con la propria dolce metà, come cene a lume di candela, passeggiate al tramonto, e attività condivise che permettono loro di trascorrere tempo di qualità insieme. Resort di riferimento: Club Med Seychelles, nel cuore di un parco marino nazionale protetto, l'isola privata di Sainte Anne ospita un resort unico al mondo. I culture hunters sono appassionati di storia, arte e tradizioni locali, sono curiosi e desiderosi di immergersi in culture diverse. Amano apprendere storie e aneddoti sui luoghi visitati, pianificando itinerari che includono visite guidate, spettacoli e incontri con la popolazione locale. Resort di riferimento: Club Med Bali con la sua arte, la sua cultura e sapori per entrare nel cuore del luogo e della sua unicità. Infine, i wellness seeker, individui che pongono una forte enfasi sul rilassamento, la salute mentale e fisica e il miglioramento del proprio stato di benessere. Tendono a immortalare momenti di meditazione, tramonti sul mare e giardini rigogliosi per trasmettere un senso di pace e tranquillità. Resort di riferimento: Club Med Cefalù con la sua vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, i giardini mediterranei e le acque blu per un’esperienza all’insegna del benessere fisico e mentale. All’interno delle strutture, Club Med mette a disposizione fotografi professionisti pronti a catturare i momenti speciali degli ospiti, sia durante le attività quotidiane sia negli eventi serali; molti resort inoltre dispongono di photo booth interattivi, situati nelle aree comuni per scattare foto divertenti e creative. [post_title] => Club Med: ecco i turisti-fotografi e i resort ideali per loro [post_date] => 2024-07-30T10:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722333639000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "noleggiare silla industries" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":40,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1902,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono una serie di nuove attività ed esperienze dedicate agli ospiti più piccoli al Siyam World. L’ultimo nato del gruppo maldiviano Sun Siyam Resorts sorge su un'isola naturale, una delle più ampie dell’arcipelago, ed è stato ideato per offrire non soltanto una vacanza a diretto contatto con il mare delle Maldive, ma anche tante esperienze. E con il vantaggio della formula Wow All Inclusive! che comprende non solo tutti i pasti e bevande nei 18 ristoranti e bar a scelta, ma anche numerose attività ricreative e sportive.\r

\r

Tra le novità riservate ai più piccoli, il Carnevale dei bambini e la Kidz Camping Night. Nel primo caso i bimbi sono coinvolti in giochi, sorprese e tanto divertimento, ma non mancano anche attività per conoscere l’importanza di rispettare l’ambiente e preservare il fragile ambiente maldiviano.\r

Due volte alla settimana, mercoledì e domenica, è prevista invece la Kidz Camping Night, un campeggio notturno di un paio d’ore per giocare e osservare le stelle insieme agli altri bambini, accompagnati dal personale del Kidz Club, e per gustare quei piatti che fanno gola ai più piccoli.\r

\r

Il Siyam World offre da sempre la possibilità di far soggiornare gratuitamente 2 bimbi da 3 a 12 anni non compiuti con i genitori nelle ampie sistemazioni sull’acqua o direttamente sulla spiaggia. Durante il giorno le famiglie con bambini da 4 a 12 anni possono contare sul Kidz World, che organizza attività sotto la supervisione di personale esperto. Non manca un servizio di baby sitting in camera per i bimbi sotto i 3 anni di età (su richiesta).\r

\r

E tra le altre attività, i bambini possono partecipare ai Football Camp tenuti da grandi calciatori: come quello di Francesco Totti a Pasqua e, proprio nei giorni scorsi, di Alessandro Del Piero.\r

\r

Da sottolineare anche il fatto che in estate, quando la bassa stagione alle Maldive garantisce tariffe molto interessanti - Siyam World propone soggiorni fino al 40% di sconto.","post_title":"Siyam World punta sulle famiglie: nuove esperienze per bimbi e ragazzi","post_date":"2024-07-31T13:55:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722434140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la riapertura della Via dell’Amore parte un innovativo progetto di narrazione divulgativa per il visitatore, in collaborazione con la Holden, la scuola nata 30 anni fa a Torino con l’obiettivo di “insegnare ai propri allievi lo storytelling”.\r

\r

Un programma che inizia con la descrizione della Via dell’Amore attraverso podcast - in più lingue - capaci di trasportare il turista attraverso la storia del sentiero, gli aneddoti e le specifiche geologiche. Si comincia da qui per proseguire risvegliando le tante storie anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute e che abitano questo territorio fatto di oltre 130 km di sentieri.\r

\r

I contenuti sono stati realizzati da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e Scuola Holden nell'ambito dell'Accordo Operativo tra Regione Liguria e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'attuazione dell'intervento di valorizzazione della \"Via dell'Amore\" del Piano Operativo \"Cultura e Turismo\", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.\r

\r

«La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente – spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione. È con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Narrazioni che trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che si svilupperà nel prossimo futuro per toccare la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale». \r

\r

","post_title":"Parco 5 Terre: un percorso narrativo sulla Via dell’Amore con la Scuola Holden","post_date":"2024-07-31T10:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722420941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 4 milioni di euro: questo l'investimento varato da Sacbo grazie all'approvazione da parte del cda del piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.\r

\r

L'iniziativa riguarda edifici residenziali nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7).\r

\r

La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro).\r

\r

“Prosegue l’impegno di Sacbo sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Giovanni Sanga (nella foto) - Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei”.","post_title":"Sacbo e la priorità green: 4,1 mln di euro per la mitigazione ambientale","post_date":"2024-07-31T09:17:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722417459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba.\r

\r

La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. \r

\r

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente.\r

\r

«Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività».\r

\r

E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone».\r

\r

Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. \r

\r

Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica.\r

\r

A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio.\r

\r

\r

\r

Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore.\r

\r

Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. \r

\r

La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante.\r

\r

«Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura».\r

\r

La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico.\r

\r

","post_title":"La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile","post_date":"2024-07-31T09:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722417004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft).\r

In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità.\r

“Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_472518\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il founding team Takyon[/caption]\r

Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali.\r

La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”.","post_title":"Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili","post_date":"2024-07-30T11:27:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722338866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flix e Europe's Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione.\r

\r

Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio.\r

\r

Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO2.\r

\r

Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe's Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata.\r

\r

Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi.\r

\r

","post_title":"Flix si allea con Europe's Famous Hostels per un turismo responsabile","post_date":"2024-07-30T10:38:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722335917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribunale di commercio N° 12 di Barcellona lancia un serio avvertimento a Ryanair affinché metta fine alle sue “pratiche degradanti” contro Edreams Odigeo. Chiede di porre fine “urgentemente” ad una “campagna perfettamente progettata per promuovere Ryanair.com per l'acquisto di voli e servizi associati” .\r

\r

L'ota accoglie con favore la decisione del tribunale, secondo cui la compagnia low cost ha diffuso \"false affermazioni per ingannare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell'articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale.\r

\r

La compagnia aerea ha accusato l'ota di \"inventare falsi prezzi dei voli\", oltre ad avere \"sconti fittizi, margini nascosti e un modello di abbonamento (Prime) privo di trasparenza\". Inoltre, ha assicurato, su alcuni servizi la piattaforma applica sovrapprezzi superiori al 100%.\r

Anche in Germania\r

Adesso da Edreams si difendono sottolineando che “la strategia diffamatoria di Ryanair, che ha preso di mira anche molte altre agenzie di viaggio online, cerca di costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori. Questa tattica ha anche lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive e dalle indagini a cui sono soggette”.\r

\r

Questa decisione fa seguito alla recente vittoria legale dell'agenzia in Germania, dove i tribunali hanno ordinato a Ryanair di cessare molteplici \"pratiche ingannevoli e dannose per i consumatori\". Ciò include “l’addebito ai consumatori per l’uso di metodi di pagamento specifici, la mancanza di trasparenza nel fornire il prezzo finale; o richiedere ai consumatori di creare un account utente per acquistare i biglietti”, tra gli altri.\r

\r

","post_title":"Ryanair-eDreams: a Barcellona vince l'ota. Stop alla \"denigrazione\"","post_date":"2024-07-30T10:22:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1722334959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, il 19 agosto, identificando una serie di profili di viaggiatori in vacanza, per ciascuno dei quali offre una serie di consigli per scattare le foto perfette e più adatte al tipo di soggiorno. Nonché il resort ideale per ciascuno di loro.\r

\r

I serial shooter sono esploratori audaci, sempre alla ricerca di nuove emozioni e sfide. La loro sete di avventura li porta a scoprire luoghi remoti e incontaminati, dove possono connettersi con la natura e vivere esperienze indimenticabili. Resort di riferimento: Club Med Val d’Isere l’unico Club Med Exclusive Collection in montagna, un ambiente intimo in una delle destinazioni più amate delle Alpi francesi. Un soggiorno in montagna tra passeggiate e attività all'aria aperta per riconnettersi con la natura e d’inverno il posto da non perdere per gli amanti dello sci. \r

\r

I bokeh lovers cercano di creare momenti speciali e memorabili durante le loro vacanze: amano vivere esperienze che rafforzano il legame con la propria dolce metà, come cene a lume di candela, passeggiate al tramonto, e attività condivise che permettono loro di trascorrere tempo di qualità insieme. Resort di riferimento: Club Med Seychelles, nel cuore di un parco marino nazionale protetto, l'isola privata di Sainte Anne ospita un resort unico al mondo.\r

\r

I culture hunters sono appassionati di storia, arte e tradizioni locali, sono curiosi e desiderosi di immergersi in culture diverse. Amano apprendere storie e aneddoti sui luoghi visitati, pianificando itinerari che includono visite guidate, spettacoli e incontri con la popolazione locale. Resort di riferimento: Club Med Bali con la sua arte, la sua cultura e sapori per entrare nel cuore del luogo e della sua unicità.\r

\r

Infine, i wellness seeker, individui che pongono una forte enfasi sul rilassamento, la salute mentale e fisica e il miglioramento del proprio stato di benessere. Tendono a immortalare momenti di meditazione, tramonti sul mare e giardini rigogliosi per trasmettere un senso di pace e tranquillità. Resort di riferimento: Club Med Cefalù con la sua vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, i giardini mediterranei e le acque blu per un’esperienza all’insegna del benessere fisico e mentale.\r

\r

All’interno delle strutture, Club Med mette a disposizione fotografi professionisti pronti a catturare i momenti speciali degli ospiti, sia durante le attività quotidiane sia negli eventi serali; molti resort inoltre dispongono di photo booth interattivi, situati nelle aree comuni per scattare foto divertenti e creative. ","post_title":"Club Med: ecco i turisti-fotografi e i resort ideali per loro","post_date":"2024-07-30T10:00:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722333639000]}]}}