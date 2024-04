MyForecast RMS e Opera Cloud, nuova integrazione bidirezionale per l’ospitalità MyForecast RMS e Opera Cloud lanciano un’integrazione che rappresenta un importane passo nel futuro dell’ospitalità con l’obiettivo di cambiare il modo in cui gli hotel gestiscono i loro dati. È la prima integrazione nativa “a due vie” che consente un flusso di dati più fluido ed efficiente.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova integrazione. La tecnologia revenue MyForecast RMS, che vanta connessioni con i più importanti software alberghieri sul mercato, ci consente di fornire alle aziende alberghiere di altissimo livello una gestione dei dati stabile e affidabile – afferma Vito D’Amico ceo MyForecast RMS”. L’integrazione bidirezionale tra MyForecast RMS e Opera Cloud apre le porte a una serie di vantaggi per gli hotel, offrendo non solo maggiore affidabilità nel trasferimento dei dati, ma anche una notevole efficienza operativa e una semplificazione delle procedure analitiche e tariffarie. Condividi

