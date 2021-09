Manuale del Destination Wedding, l’autrice Bianca Trusiani presenta il settore in tutti i suoi aspetti

Il 29 settembre 2021 si terrà a Roma (Musei Capitolini) la presentazione del tomo “Il Manuale del Destination Wedding “di Bianca Trusiani, con il patrocinio di Roma Capitale: oltre all’autrice saranno presenti Paolo Corvo Professore Università di Pollenzo, Suita Carrano Bonadies Presidente IWPA, Monica Conti Convention Bureau Roma e Lazio, Gianluca Tedesco Referente Linea Turismo Roma Capitale; interverrà Veronica Tasciotti Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini Roma Capitale.

Sposarsi all’estero o in località diverse da quelle di provenienza è oggi una vera e propria moda, alimentata dai fiabeschi matrimoni in trasferta di aristocratici, personaggi del mondo dello spettacolo e celebrità varie.

Il Manuale del Destination Wedding, frutto di trent’anni in prima linea, è un distillato di conoscenze e competenze maturate nel lavoro quotidiano e nello studio costante del fenomeno dal punto di vista storico, geografico e commerciale; ma ciò che distingue la trattazione è l’approccio profondamente innovativo a una realtà ancora sospesa fra intraprendenza commerciale e maturità progettuale.

«Cogliere le opportunità della crescente industria del Destination Wedding vuol dire lavorare in

squadra- sostiene la Trusiani – creando un’offerta che metta a sistema l’intera potenzialità del

territorio che si vuole proporre sul mercato. Le combinazioni di servizi e proposte che un territorio

può sviluppare sono uniche e potenzialmente illimitate. Il dinamismo del Destination Wedding in continua espansione dà luogo a una filiera trasversale che coinvolge, come protagonisti, molti attori: dalla governance, agli enti, alle autorità locali, alle imprese e ai professionisti». L’analisi, arricchita da numerosi riferimenti storici, note di costume e approfondimenti pratici, pur non abbandonando mai il rigore di un testo di studio, sceglie uno stile lieve e sorridente dal quale traspare la passione dell’autrice per un mestiere tutto da scoprire