Lab Travel Euphemia: formazione sulla biglietteria Iata ciclo di incontri di formazione sulla biglietteria Iata per offrire ai clienti competenza, professionalità e soluzioni di viaggio competitive, promuovendo al contempo una migliore preparazione tecnica dei Personal Voyager, per agevolare le relazioni con i tour operator e gli altri fornitori. Lab Travel Euphemia in collaborazione con i vettori partner ha organizzato unper offrire ai clientipromuovendo al contempo una migliore preparazione tecnica dei Personal Voyager, per Michele Zucchi, ad Euphemia, dichiara: «La relazione diretta con le compagnie aeree è uno dei nostri punti di forza. L’aumento dei volumi di vendita registrato negli ultimi mesi ci ha permesso di trattare quotazioni speciali, che oggi possiamo offrire in esclusiva ai Personal Voyager per migliorare la competitività delle proposte di viaggio rivolte al cliente, salvaguardando la marginalità. Il coinvolgimento diretto delle compagnie ci consente anche di presentare altri dettagli fondamentali per chi, come noi, si relaziona con diversi segmenti di mercato, tra cui il business travel». Gli appuntamenti si svolgono nelle filiali Euphemia di Torino, Milano, Reggio Emilia e Firenze e interessano, in totale, più di cento agenti di viaggio, in presenza o collegati da remoto. Tra i vettori presenti: Ita Airways, British Airways e Lufthansa Group, United e Air Canada in rappresentanza del gruppo Atlantic Joint Venture. Oltre alla presentazione degli accordi in esclusiva con i vettori, l’iniziativa prevede un aggiornamento professionale sulle ultime novità in termini di tecniche di ticketing e gestione dei sistemi di prenotazione, sotto la guida esperta di Bartolo Tallone, Responsabile Biglietteria di Lab Travel Euphemia. Competenze molto utili per garantire relazioni efficienti con i tour operator: un agente di viaggio formato è in grado così di affinare meglio le richieste di preventivo. «In linea con la nostra filosofia – aggiunge Ezio Barroero, presidente Lab Travel – forniamo con la massima trasparenza ai Personal Voyager tutti gli strumenti disponibili affinché possano svolgere al meglio il lavoro, compreso l’accesso a tariffe e opzioni esclusive sul volato. Lasciamo che siano loro, in totale libertà e autonomia, a scegliere di volta in volta come gestire la pratica, in funzione del tipo di viaggio e di cliente».

\r

A questo importante investimento si aggiunge poi il progetto di ristrutturazione da 20 milioni di euro del Voi Vila Do Farol Resort, storico villaggio presente anche nel catalogo Bravo, che si erge sull'isola vulcanica di Sal. “La risposta da parte del mercato verso il nuovo Voi Praia de Chaves Resort è stata da subito assolutamente positiva. E questo conferma la volontà di investire in un’area che ha ancora forti potenzialità inespresse - spiega l'amministratore delegato di Voihotels, Paolo Terrinoni -. Da quando abbiamo aperto le vendite abbiamo infatti registrato, nel solo mese di febbraio, un incremento delle prenotazioni sulla destinazione pari al 61% rispetto allo stesso periodo del 2020, prima della chiusura per la pandemia. Un dato che ci fa sperare di poter registrare oltre 70 mila presenze in un anno nel solo nuovo resort”.","post_title":"Si chiama Voi Praia de Chaves il nuovo resort capoverdiano griffato Bravo","post_date":"2023-03-15T09:15:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678871748000]}]}}