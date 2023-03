La solidarietà di I4T: donazione all’Unicef per il terremoto in Turchia e Siria I4T sostiene le piccole vittime del terremoto che ha colpito la regione di confine tra Siria e Turchia, causando ad oggi oltre 50.000 vittime, come riportato dalle più accreditate fonti di stampa. Secondo l’Unicef, il numero totale dei bambini che vivono nel territorio colpito dai due terremoti è di 4,6 milioni in Turchia e di 2,5 milioni in Siria: molti di loro hanno perso i genitori e hanno la necessità di ricevere aiuti immediati e sostegno psicosociale a lungo termine per superare il trauma. Nel caso della Siria, inoltre, questa calamità arriva dopo anni di conflitti, violenze e sfollamenti. All’emergenza dei bambini si somma quella della popolazione rimasta senza abitazione o impossibilitata a riprenderne possesso, per la quale Unicef sta predisponendo kit di prima necessità con medicinali, acqua potabile, cibo, coperte e vestiti invernali, oltre a procurare sacchi a pelo, caricabatterie e altri beni essenziali. «Abbiamo donato 10.000 euro e siamo consapevoli che il nostro contributo è una goccia nel mare – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma operiamo nel turismo da 20 anni, collaboriamo con oltre 4.000 aziende tra agenzie di viaggio e tour operator e ci sentiamo direttamente coinvolti in questa tragedia che colpisce due storiche destinazioni del turismo italiano: una tuttora in cima alle preferenze dei viaggiatori, l’altra purtroppo inaccessibile da anni. Speriamo che anche altre aziende possano aderire all’iniziativa e ci auguriamo che da questa immensa disgrazia possa partire una rinnovata consapevolezza del valore della vita umana».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440487 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] I4T sostiene le piccole vittime del terremoto che ha colpito la regione di confine tra Siria e Turchia, causando ad oggi oltre 50.000 vittime, come riportato dalle più accreditate fonti di stampa. Secondo l’Unicef, il numero totale dei bambini che vivono nel territorio colpito dai due terremoti è di 4,6 milioni in Turchia e di 2,5 milioni in Siria: molti di loro hanno perso i genitori e hanno la necessità di ricevere aiuti immediati e sostegno psicosociale a lungo termine per superare il trauma. Nel caso della Siria, inoltre, questa calamità arriva dopo anni di conflitti, violenze e sfollamenti. All’emergenza dei bambini si somma quella della popolazione rimasta senza abitazione o impossibilitata a riprenderne possesso, per la quale Unicef sta predisponendo kit di prima necessità con medicinali, acqua potabile, cibo, coperte e vestiti invernali, oltre a procurare sacchi a pelo, caricabatterie e altri beni essenziali. «Abbiamo donato 10.000 euro e siamo consapevoli che il nostro contributo è una goccia nel mare – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma operiamo nel turismo da 20 anni, collaboriamo con oltre 4.000 aziende tra agenzie di viaggio e tour operator e ci sentiamo direttamente coinvolti in questa tragedia che colpisce due storiche destinazioni del turismo italiano: una tuttora in cima alle preferenze dei viaggiatori, l’altra purtroppo inaccessibile da anni. Speriamo che anche altre aziende possano aderire all’iniziativa e ci auguriamo che da questa immensa disgrazia possa partire una rinnovata consapevolezza del valore della vita umana». [post_title] => La solidarietà di I4T: donazione all'Unicef per il terremoto in Turchia e Siria [post_date] => 2023-03-01T12:30:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677673841000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_361210" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption] Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati. «Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani». [caption id="attachment_440483" align="alignleft" width="300"] Consiglio nazionale Fto[/caption] «Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. «Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione». [post_title] => Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni [post_date] => 2023-03-01T11:59:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677671967000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti. La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia. Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati. Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa. Per accontentare grandi e piccini non manca l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical "Nella magia delle Fate" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia. Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”. E poi Mandorlara, lo show cooking "La mandorla a tavola" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città. E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan. Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. [post_title] => 75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica [post_date] => 2023-03-01T09:22:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662537000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà disponibile anche all'hotel Borgo di Cortefreda l'Alexa Smart Properties for Hospitality. In concomitanza con il lancio ufficiale in Italia del servizio presso il Th Carpegna Palace di Roma, il gruppo Soges annuncia infatti la sua introduzione in una delle proprie strutture Place of Charme, tra le prime nel nostro Paese, grazie alla collaborazione con Amazon e Zucchetti. "Per noi di SoGes, l’innovazione è fondamentale e questa soluzione, di supporto al nostro personale, sarà utile a migliorare l’esperienza degli ospiti a 360 gradi, per un soggiorno sempre più smart e personalizzato", sottolinea Andrea Galardi, founder e ceo del gruppo SoGes. Creato dallo stesso Andrea insieme a Paolo Galardi nel 1999, il gruppo SoGes è specializzato nella gestione di strutture ricettive del comparto 4 stelle concesse in locazione dai proprietari. SoGes offre in totale 300 camere e appartamenti. Nel 2018 ha creato il brand Place of Charme, che raccoglie e rappresenta sei delle strutture operate dalla società. [post_title] => Il Borgo di Cortefreda del gruppo SoGes tra i primi a introdurre Alexa Smart Properties for Hospitality [post_date] => 2023-02-28T10:48:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677581315000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => El Al è l'ultimo vettore israeliano a programmare voli verso la Turchia in seguito al recente rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La compagnia è anche la prima da Israele a sorvolare l'Oman dopo che la nazione del Golfo ha aperto il suo spazio aereo a tutti i vettori. L'espansione turca vedrà El Al inaugurare i voli tra Tel Aviv Ben Gurion e Istanbul il prossimo 30 marzo, operando inizialmente tre volte a settimana con Boeing 737-800; il collegamento sarà effettuato per conto della divisione leisure Sun d'Or e salirà a quattro volte a settimana a metà aprile. La mossa arriva dopo che lo scorso agosto Israele e Turchia hanno concordato di ripristinare le piene relazioni diplomatiche e di riconfermare gli ambasciatori ad Ankara e Tel Aviv. La distensione ha portato alla firma di un nuovo accordo bilaterale sull'aviazione civile - il primo tra Israele e Turchia dal 1951 - che ha aperto la strada ai vettori israeliani per riprendere il servizio commerciale verso la Turchia per la prima volta dal 2007. Oltre a Istanbul, El Al aprirà altre tre nuove rotte internazionali: dal 1° marzo decolleranno i voli per Tokyo Narita, con frequenza bisettimanale: la compagnia sarà l'unico vettore a collegare con voli diretti Israele e il Giappone, mentre Tokyo diventerà la terza destinazione del vettore nella regione Asia-Pacifico (oltre a Bangkok e Phuket). A seguire, dal 13 marzo, partirà un collegamento bisettimanale per Porto mentre, tre giorni dopo, sarà la volta di una rotta trisettimanale per Dublino. Entrambe le destinazioni saranno servite con 737-800. [post_title] => El Al amplia il network internazionale con quattro nuove destinazioni, tra cui Istanbul [post_date] => 2023-02-28T09:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677576343000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un complesso residenziale-alberghiero di quasi 20 mila metri quadrati costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città con possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera che si punta ad affidare a un brand italiano o internazionale. Il tutto per un investimento di 60 milioni di euro riguardante solo la parte turistica di un progetto di riqualificazione urbana più ampio che riguarda l'intera marina ventimigliese. La previsione è quella di iniziare i lavori nel prossimo anno e poi concluderli nel 2026. Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il piano volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. Un progetto che nel suo complesso interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor. Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza. Nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà poi realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un'importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi. «Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici - spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione". [post_title] => Borgo del Forte: a Ventimiglia piani per la valorizzazione in chiave turistica del waterfront [post_date] => 2023-02-24T12:49:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242961000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta decisa sull'Italia per Floa, filiale al 100% di Bnp Paribas e specialista delle soluzione 'buy now, pay later'. Presente nel nostro Paese dall'ottobre 2022, guarda con enorme interesse anche al settore del travel, dove esistono "ampie potenzialità di sviluppo" come afferma il country manager Italy, Andrea Boschi. "Il nostro ingresso in Italia è proprio focalizzato sulle soluzioni di finanziamento di breve durata, totalmente digitali con risposta istantanea". In altre parole: "Dilazione al massimo fino alle 4 rate, oppure pay later, con il cliente che paga i propri acquisiti in un’unica soluzione, dopo 30 giorni. Una formula molto semplice, totalmente digitale e che mira ad offrire al cliente la migliore user experience". Elemento distintivo rispetto ai non pochi competitor che si sono affacciati su questo mercato negli ultimissimi anni, è quello "di offrire un vero servizio finanziario per il partner, che a sua volta può customizzare e dare al cliente, adattandolo alle proprie esigenze e strategie, fino ad arrivare al white label. Il cliente rimane cliente del partner, mentre nel caso dei nostri competitor il servizio va sul cliente con servizi marketing che ruotano attorno alle loro app e wallet". Altro punto di forza della vendita assistita nel caso di un punto di vendita fisico, "come può essere un'agenzia di viaggio, è quello legato al fatto che non viene richiesta alcuna integrazione tecnica: il partner - in questo caso l'adv - accede alla nostra piattaforma e inserisce i dati del cliente, che a sua volta riceverà un sms con un link dove inserire solo i dati della carta di credito. Non ci sono firme digitali, otp o altro, arriva istantanea la risposta al partner e al cliente". Il modello di business a livello di costi prevede "due fee: o solo verso il merchant e il cliente non paga nulla; oppure - e anche questa possibilità ci distingue - una piccola fee per il cliente finale, nel qual caso il partner può decidere se attivare la gratuità, a sua discrezione". Floa è già leader di mercato in Francia per le soluzioni buy now pay later "con una quota attorno al 32% e 8.000 retailer attivi, e-commerce o punto di vendita fisico". Gli obiettivi di sviluppo mirano alla presenza in "14 paesi europei entro il 2024: ad oggi, oltre che in Francia e Italia, operiamo in Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo; entro fine 2023 apriremo anche in Olanda, Germania e Austria. Seguiranno infine il Nord Europa, incluso Regno Unito". La società sarà sponsor del prossimo Netcomm Forum - evento di riferimento per il digital retail - che si svolgerà a Milano i prossimi 17 e 18 maggio. [post_title] => Floa si fa largo sul mercato italiano del buy now, pay later. Travel nel mirino [post_date] => 2023-02-24T09:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677232557000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la solidarieta i4t donazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":712,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440487","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

I4T sostiene le piccole vittime del terremoto che ha colpito la regione di confine tra Siria e Turchia, causando ad oggi oltre 50.000 vittime, come riportato dalle più accreditate fonti di stampa.\r

\r

Secondo l’Unicef, il numero totale dei bambini che vivono nel territorio colpito dai due terremoti è di 4,6 milioni in Turchia e di 2,5 milioni in Siria: molti di loro hanno perso i genitori e hanno la necessità di ricevere aiuti immediati e sostegno psicosociale a lungo termine per superare il trauma. Nel caso della Siria, inoltre, questa calamità arriva dopo anni di conflitti, violenze e sfollamenti. All’emergenza dei bambini si somma quella della popolazione rimasta senza abitazione o impossibilitata a riprenderne possesso, per la quale Unicef sta predisponendo kit di prima necessità con medicinali, acqua potabile, cibo, coperte e vestiti invernali, oltre a procurare sacchi a pelo, caricabatterie e altri beni essenziali.\r

\r

«Abbiamo donato 10.000 euro e siamo consapevoli che il nostro contributo è una goccia nel mare – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma operiamo nel turismo da 20 anni, collaboriamo con oltre 4.000 aziende tra agenzie di viaggio e tour operator e ci sentiamo direttamente coinvolti in questa tragedia che colpisce due storiche destinazioni del turismo italiano: una tuttora in cima alle preferenze dei viaggiatori, l’altra purtroppo inaccessibile da anni. Speriamo che anche altre aziende possano aderire all’iniziativa e ci auguriamo che da questa immensa disgrazia possa partire una rinnovata consapevolezza del valore della vita umana».","post_title":"La solidarietà di I4T: donazione all'Unicef per il terremoto in Turchia e Siria","post_date":"2023-03-01T12:30:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677673841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_361210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption]\r

\r

Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del Consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione. I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo. Il Consiglio emerso dalla votazione rappresenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del Turismo organizzato: dai network al business travel, il turismo incoming e outgoing e il mondo dei servizi collegati.\r

\r

\r

«Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza - ha commentato Gattinoni -. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale e l’accesso al credito per le nostre aziende, dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani».\r

\r

[caption id=\"attachment_440483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Consiglio nazionale Fto[/caption]\r

\r

«Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo Consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. \r

\r

«Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo – ha concluso Gattinoni – perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione».","post_title":"Gattinoni confermato alla presidenza di Fto per altri quattro anni","post_date":"2023-03-01T11:59:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677671967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti.\r

\r

La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati.\r

\r

Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa.\r

\r

Per accontentare grandi e piccini non manca l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical \"Nella magia delle Fate\" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.\r

\r

Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”.\r

\r

E poi Mandorlara, lo show cooking \"La mandorla a tavola\" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città.\r

\r

E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.\r

\r

","post_title":"75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica","post_date":"2023-03-01T09:22:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677662537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà disponibile anche all'hotel Borgo di Cortefreda l'Alexa Smart Properties for Hospitality. In concomitanza con il lancio ufficiale in Italia del servizio presso il Th Carpegna Palace di Roma, il gruppo Soges annuncia infatti la sua introduzione in una delle proprie strutture Place of Charme, tra le prime nel nostro Paese, grazie alla collaborazione con Amazon e Zucchetti.\r

\r

\"Per noi di SoGes, l’innovazione è fondamentale e questa soluzione, di supporto al nostro personale, sarà utile a migliorare l’esperienza degli ospiti a 360 gradi, per un soggiorno sempre più smart e personalizzato\", sottolinea Andrea Galardi, founder e ceo del gruppo SoGes.\r

\r

Creato dallo stesso Andrea insieme a Paolo Galardi nel 1999, il gruppo SoGes è specializzato nella gestione di strutture ricettive del comparto 4 stelle concesse in locazione dai proprietari. SoGes offre in totale 300 camere e appartamenti. Nel 2018 ha creato il brand Place of Charme, che raccoglie e rappresenta sei delle strutture operate dalla società.","post_title":"Il Borgo di Cortefreda del gruppo SoGes tra i primi a introdurre Alexa Smart Properties for Hospitality","post_date":"2023-02-28T10:48:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677581315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"El Al è l'ultimo vettore israeliano a programmare voli verso la Turchia in seguito al recente rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La compagnia è anche la prima da Israele a sorvolare l'Oman dopo che la nazione del Golfo ha aperto il suo spazio aereo a tutti i vettori.\r

\r

L'espansione turca vedrà El Al inaugurare i voli tra Tel Aviv Ben Gurion e Istanbul il prossimo 30 marzo, operando inizialmente tre volte a settimana con Boeing 737-800; il collegamento sarà effettuato per conto della divisione leisure Sun d'Or e salirà a quattro volte a settimana a metà aprile.\r

\r

La mossa arriva dopo che lo scorso agosto Israele e Turchia hanno concordato di ripristinare le piene relazioni diplomatiche e di riconfermare gli ambasciatori ad Ankara e Tel Aviv. La distensione ha portato alla firma di un nuovo accordo bilaterale sull'aviazione civile - il primo tra Israele e Turchia dal 1951 - che ha aperto la strada ai vettori israeliani per riprendere il servizio commerciale verso la Turchia per la prima volta dal 2007.\r

\r

Oltre a Istanbul, El Al aprirà altre tre nuove rotte internazionali: dal 1° marzo decolleranno i voli per Tokyo Narita, con frequenza bisettimanale: la compagnia sarà l'unico vettore a collegare con voli diretti Israele e il Giappone, mentre Tokyo diventerà la terza destinazione del vettore nella regione Asia-Pacifico (oltre a Bangkok e Phuket). A seguire, dal 13 marzo, partirà un collegamento bisettimanale per Porto mentre, tre giorni dopo, sarà la volta di una rotta trisettimanale per Dublino. Entrambe le destinazioni saranno servite con 737-800.","post_title":"El Al amplia il network internazionale con quattro nuove destinazioni, tra cui Istanbul","post_date":"2023-02-28T09:25:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677576343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un complesso residenziale-alberghiero di quasi 20 mila metri quadrati costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città con possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera che si punta ad affidare a un brand italiano o internazionale. Il tutto per un investimento di 60 milioni di euro riguardante solo la parte turistica di un progetto di riqualificazione urbana più ampio che riguarda l'intera marina ventimigliese. La previsione è quella di iniziare i lavori nel prossimo anno e poi concluderli nel 2026.\r

\r

Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il piano volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. Un progetto che nel suo complesso interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor. Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza.\r

\r

Nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà poi realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un'importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi.\r

\r

«Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici - spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione\".\r

\r

","post_title":"Borgo del Forte: a Ventimiglia piani per la valorizzazione in chiave turistica del waterfront","post_date":"2023-02-24T12:49:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta decisa sull'Italia per Floa, filiale al 100% di Bnp Paribas e specialista delle soluzione 'buy now, pay later'. Presente nel nostro Paese dall'ottobre 2022, guarda con enorme interesse anche al settore del travel, dove esistono \"ampie potenzialità di sviluppo\" come afferma il country manager Italy, Andrea Boschi. \r

\r

\"Il nostro ingresso in Italia è proprio focalizzato sulle soluzioni di finanziamento di breve durata, totalmente digitali con risposta istantanea\". In altre parole: \"Dilazione al massimo fino alle 4 rate, oppure pay later, con il cliente che paga i propri acquisiti in un’unica soluzione, dopo 30 giorni. Una formula molto semplice, totalmente digitale e che mira ad offrire al cliente la migliore user experience\".\r

\r

Elemento distintivo rispetto ai non pochi competitor che si sono affacciati su questo mercato negli ultimissimi anni, è quello \"di offrire un vero servizio finanziario per il partner, che a sua volta può customizzare e dare al cliente, adattandolo alle proprie esigenze e strategie, fino ad arrivare al white label. Il cliente rimane cliente del partner, mentre nel caso dei nostri competitor il servizio va sul cliente con servizi marketing che ruotano attorno alle loro app e wallet\".\r

\r

Altro punto di forza della vendita assistita nel caso di un punto di vendita fisico, \"come può essere un'agenzia di viaggio, è quello legato al fatto che non viene richiesta alcuna integrazione tecnica: il partner - in questo caso l'adv - accede alla nostra piattaforma e inserisce i dati del cliente, che a sua volta riceverà un sms con un link dove inserire solo i dati della carta di credito. Non ci sono firme digitali, otp o altro, arriva istantanea la risposta al partner e al cliente\".\r

\r

Il modello di business a livello di costi prevede \"due fee: o solo verso il merchant e il cliente non paga nulla; oppure - e anche questa possibilità ci distingue - una piccola fee per il cliente finale, nel qual caso il partner può decidere se attivare la gratuità, a sua discrezione\".\r

\r

Floa è già leader di mercato in Francia per le soluzioni buy now pay later \"con una quota attorno al 32% e 8.000 retailer attivi, e-commerce o punto di vendita fisico\". Gli obiettivi di sviluppo mirano alla presenza in \"14 paesi europei entro il 2024: ad oggi, oltre che in Francia e Italia, operiamo in Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo; entro fine 2023 apriremo anche in Olanda, Germania e Austria. Seguiranno infine il Nord Europa, incluso Regno Unito\".\r

\r

La società sarà sponsor del prossimo Netcomm Forum - evento di riferimento per il digital retail - che si svolgerà a Milano i prossimi 17 e 18 maggio.","post_title":"Floa si fa largo sul mercato italiano del buy now, pay later. Travel nel mirino","post_date":"2023-02-24T09:55:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677232557000]}]}}