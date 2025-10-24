La Grecia nel mirino di Clia per un futuro più sostenibile La Clia ha messo a fuoco il crescente contributo del turismo crocieristico all’economia e agli obiettivi di sostenibilità della Grecia. Come riporta TravelWeekly, Maria Deligianni, direttore Rregionale Clia per il Mediterraneo orientale, ha sottolineato che oltre il 55% del traffico crocieristico in Grecia è concentrato in soli tre porti. Di conseguenza, l’espansione della rete di destinazioni crocieristiche è essenziale per garantire una crescita equilibrata e migliori esperienze per i visitatori. La Clia ha proposto la creazione di un Piano nazionale per lo sviluppo delle crociere, progettato per orientare gli i nvestimenti in infrastrutture portuali, strutture a terra e marketing della destinazione. Il piano sarebbe sviluppato congiuntamente dal governo greco e dall’industria crocieristica nell’ambito della cooperazione in corso e finanziato attraverso i proventi derivanti dalla tassa sulle crociere. Secondo Deligianni, tale iniziativa potrebbe contribuire a distribuire i benefici del turismo crocieristico in modo più uniforme in tutto il Paese, rafforzando al contempo il ruolo della Grecia come hub chiave per le crociere nel Mediterraneo Leonidas Dimitriadis-Eugenides , presidente della fondazione Eugenides e ambasciatore di Buona Volontà per il turismo marittimo dell’Imo, ha sottolineato che lo sviluppo del turismo crocieristico deve basarsi su equilibrio, pianificazione e rispetto sia per l’ambiente che per le comunità locali. Ha inoltre segnalato l’importanza dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze per i giovani greci, affinché possano beneficiare delle opportunità create dalla crescita del settore. Il Rapporto 2025 Clia ha inoltre condiviso i risultati del suo Rapporto 2025 sulle tecnologie e le pratiche ambientali , che mostra progressi costanti verso la sostenibilità tra le compagnie di crociera sue affiliate. I progressi includono la sperimentazione di biocarburanti, investimenti in motori a combustibile flessibile e un maggiore utilizzo di carburanti a basse emissioni. Il rapporto evidenzia l’adozione di tecnologie per l’efficienza energetica, come l’alimentazione elettrica da terra, i sistemi di lubrificazione ad aria, il trattamento avanzato delle acque reflue e i motori a doppio combustibile. Oltre 80 nuove navi dotate di queste innovazioni sono attualmente in costruzione in tutto il mondo. Inoltre, uno studio di Oxford Economics ha rilevato che il turismo crocieristico ha contribuito all’economia di Mykonos per 201 milioni di euro nel 2024, sostenendo quasi 3.000 posti di lavoro locali. Il rapporto ha anche mostrato che i crocieristi hanno speso in media 107 euro a persona durante il loro soggiorno, con otto su dieci che visitavano Mykonos per la prima volta. Oltre la metà erano anche visitatori in Grecia per la prima volta. Uno studio simile sull’economia delle crociere a Santorini, commissionato da Clia e condotto dall’Università del Pireo, dovrebbe pubblicare i suoi risultati all’inizio del 2026. Condividi

