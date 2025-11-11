BTO 2025, prima giornata: il turismo del futuro tra cross-travel, AI e innovazione autentica È ufficialmente partita oggi alla Stazione Leopolda la 17ª edizione di BTO – Be Travel Onlife, la principale manifestazione italiana dedicata all’innovazione e al futuro del turismo. Con oltre 350 speaker nazionali e internazionali, 90 eventi e 7 Hall tematiche, BTO 2025 si propone di raccontare un turismo sempre più ibrido, con il tema Cross-Travel a fare da filo conduttore: un invito a superare i confini tradizionali, costruendo esperienze in cui la tecnologia amplifica – senza sostituire – l’intelligenza, l’empatia e la creatività umana. La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina alle 10, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, del direttore scientifico di BTO 2025 Francesco Tapinassi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, insieme ai curatori dei quattro topic dell’edizione: Roberta Milano, Giulia Eremita, Rodolfo Baggio, Emma Taveri e Nicola Zoppi. Subito dopo l’apertura, nella Hall 5, spazio al tradizionale appuntamento “Destinazione Toscana: strategie e risultati”, con il presidente Giani e i vertici di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana. L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui trend e sugli scenari del turismo regionale, con un focus sui progetti che rafforzano la competitività della destinazione. Tra i momenti più attesi della giornata, la presentazione del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025” a cura di Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico. Il documento, che fotografa un settore sempre più strategico per l’Italia, include quest’anno per la prima volta un approfondimento sulla domanda straniera, con l’analisi dei desideri e delle motivazioni dei turisti internazionali attratti dalle esperienze autentiche legate al food & wine. Un altro tema chiave di questa prima giornata è quello della gestione dei flussi turistici. Nel panel “Smart Florence” (ore 12 Hall 5) si è parlato di come la tecnologia possa aiutare a riequilibrare l’impatto del turismo, trasformando il concetto di overtourism in una gestione più armonica e sostenibile. Firenze diventa così laboratorio di sperimentazione per soluzioni digitali che consentono di dialogare in tempo reale con i visitatori e suggerire itinerari alternativi, distribuendo le presenze oltre i circuiti più affollati. La seconda giornata di BTO, domani 12 novembre, proseguirà con altri incontri dedicati a AI, sostenibilità, destinazioni intelligenti e travel experience del futuro, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per chi vuole comprendere e guidare le evoluzioni del settore. Gli appuntamenti della seconda giornata La seconda giornata di BTO 2025, in programma domani 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, proseguirà il viaggio tra innovazione, sostenibilità e nuovi paradigmi del turismo con una serie di panel che vedranno protagonisti esperti italiani e internazionali. Si parte alle 10:00 (Hall #6) con “AI Alberghiera: Dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del turismo ma non solo. Un confronto tra Marco Matarazzi, ceo Slope, Alessandro Crotti co-founder Empori AI, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo, innovazione e AI, e Mariella Borghi co-founder Aidea, su come distinguere l’innovazione reale da quella solo apparente. Alle 11:00 (Hall #7) spazio al tema food & wine tourism con “Tra il dire e il fare: come il turismo enogastronomico può diventare un driver strategico sia per i territori, sia per gli operatori”, con Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO 2025. In contemporanea, nella Hall #5 – Turespaña, il panel “Hotel multipotenziali. Accogliere, ispirare, rigenerare, cambiare il mondo” riunirà voci del turismo e dell’ospitalità rigenerativa come Alex Toselli (Albergo Etico, presidente), Carlo De Mattia (Design Terrae ETS, presidente), Matteo Toresani (Olympic SPA Hotel, brand manager & CFO), Letizia Ciaccafava (Destination Makers) e Andrea Romanelli (Federalberghi Confcommercio Pisa e Provincia, presidente). Alle 12:00 (Hall #1) si parlerà di sostenibilità e transizione verde con “Destination Positivity. Il ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del climate change”, che vedrà sul palco Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord, chief commercial officer), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH, managing director) e Thomas Mur (Fiera Bolzano, direttore). Nel pomeriggio, alle 14:00 (Hall #3), “Destinazioni Internazionali a Confronto. Strategie, Sostenibilità e Innovazione Digitale per il Turismo Enogastronomico", con esperti provenienti da Malta, Spagna e Croazia: Maya Francione (Malta Tourism Authority), Vicent Martín Ronda (Comune di Dénia, Spagna), Marko Marković (Ente per il Turismo dell'Istria) e Flavia Fagotto (destination management & marketing expert).

\r

«Il turismo organizzato veicola flussi verso nuove destinazioni, promuovendo gli scambi culturali tra i popoli»: un messaggio chiaro quello di Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group, sul ruolo dell'agenzia di viaggio all'interno della filiera turistica, in occasione del XVIII Verona Eurasian Economic Forum.\r

\r

Il meeting di respiro internazionale, che quest'anno si è svolto ad Istanbul, per la prima volta ha inserito in programma un panel specificatamente dedicato al turismo. Una vetrina preziosa per il gruppo, che ha visto il manager mettere in luce gli atout del circuito Welcome: «Oggi il nostro network annovera circa 2.600 agenzie di viaggio, che rappresentano il 38% del totale in Italia, con una quota di mercato, in termini di volume di fatturato, del 48%.\r

\r

«Favoriamo il turismo organizzato, dove ogni attore della filiera fa il suo mestiere. Il tour operator organizza i pacchetti in collaborazione con i dmc e poi le agenzie di viaggio li promuovono alla loro clientela. E l'adv gioca un ruolo centrale in questo iter, poiché si fa garante di quel pacchetto di viaggio».\r

\r

E va sottolineato come il turismo organizzato negli ultimi anni abbia in qualche modo indirizzato «i flussi turistici verso nuove destinazioni» oltre gli orizzonti più comuni: «E' il caso della Via della Seta, ad esempio con il Kazakistan che richiama diversi visitatori italiani, e che oggi vede Neos operare ben due voli diretti da Milano, uno su Almaty e l’altro su Atyrau».","post_title":"Welcome Travel Group porta la vision sul turismo organizzato al Verona Eurasian Economic Forum","post_date":"2025-11-11T15:47:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762876031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È ufficialmente partita oggi alla Stazione Leopolda la 17ª edizione di BTO – Be Travel Onlife, la principale manifestazione italiana dedicata all’innovazione e al futuro del turismo. Con oltre 350 speaker nazionali e internazionali, 90 eventi e 7 Hall tematiche, BTO 2025 si propone di raccontare un turismo sempre più ibrido, con il tema Cross-Travel a fare da filo conduttore: un invito a superare i confini tradizionali, costruendo esperienze in cui la tecnologia amplifica – senza sostituire – l’intelligenza, l’empatia e la creatività umana.\r

\r

La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina alle 10, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, del direttore scientifico di BTO 2025 Francesco Tapinassi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, insieme ai curatori dei quattro topic dell’edizione: Roberta Milano, Giulia Eremita, Rodolfo Baggio, Emma Taveri e Nicola Zoppi.\r

\r

Subito dopo l’apertura, nella Hall 5, spazio al tradizionale appuntamento “Destinazione Toscana: strategie e risultati”, con il presidente Giani e i vertici di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana. L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui trend e sugli scenari del turismo regionale, con un focus sui progetti che rafforzano la competitività della destinazione.\r

\r

Tra i momenti più attesi della giornata, la presentazione del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025” a cura di Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico. Il documento, che fotografa un settore sempre più strategico per l’Italia, include quest’anno per la prima volta un approfondimento sulla domanda straniera, con l’analisi dei desideri e delle motivazioni dei turisti internazionali attratti dalle esperienze autentiche legate al food & wine.\r

\r

Un altro tema chiave di questa prima giornata è quello della gestione dei flussi turistici. Nel panel “Smart Florence” (ore 12 Hall 5) si è parlato di come la tecnologia possa aiutare a riequilibrare l’impatto del turismo, trasformando il concetto di overtourism in una gestione più armonica e sostenibile. Firenze diventa così laboratorio di sperimentazione per soluzioni digitali che consentono di dialogare in tempo reale con i visitatori e suggerire itinerari alternativi, distribuendo le presenze oltre i circuiti più affollati.\r

\r

La seconda giornata di BTO, domani 12 novembre, proseguirà con altri incontri dedicati a AI, sostenibilità, destinazioni intelligenti e travel experience del futuro, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per chi vuole comprendere e guidare le evoluzioni del settore.\r

\r

\r

\r

Gli appuntamenti della seconda giornata\r

La seconda giornata di BTO 2025, in programma domani 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, proseguirà il viaggio tra innovazione, sostenibilità e nuovi paradigmi del turismo con una serie di panel che vedranno protagonisti esperti italiani e internazionali.\r

Si parte alle 10:00 (Hall #6) con “AI Alberghiera: Dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del turismo ma non solo. Un confronto tra Marco Matarazzi, ceo Slope, Alessandro Crotti co-founder Empori AI, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo, innovazione e AI, e Mariella Borghi co-founder Aidea, su come distinguere l’innovazione reale da quella solo apparente.\r

Alle 11:00 (Hall #7) spazio al tema food & wine tourism con “Tra il dire e il fare: come il turismo enogastronomico può diventare un driver strategico sia per i territori, sia per gli operatori”, con Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO 2025.\r

In contemporanea, nella Hall #5 – Turespaña, il panel “Hotel multipotenziali. Accogliere, ispirare, rigenerare, cambiare il mondo” riunirà voci del turismo e dell’ospitalità rigenerativa come Alex Toselli (Albergo Etico, presidente), Carlo De Mattia (Design Terrae ETS, presidente), Matteo Toresani (Olympic SPA Hotel, brand manager & CFO), Letizia Ciaccafava (Destination Makers) e Andrea Romanelli (Federalberghi Confcommercio Pisa e Provincia, presidente).\r

Alle 12:00 (Hall #1) si parlerà di sostenibilità e transizione verde con “Destination Positivity. Il ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del climate change”, che vedrà sul palco Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord, chief commercial officer), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH, managing director) e Thomas Mur (Fiera Bolzano, direttore).\r

Nel pomeriggio, alle 14:00 (Hall #3), “Destinazioni Internazionali a Confronto. Strategie, Sostenibilità e Innovazione Digitale per il Turismo Enogastronomico”, con esperti provenienti da Malta, Spagna e Croazia: Maya Francione (Malta Tourism Authority), Vicent Martín Ronda (Comune di Dénia, Spagna), Marko Marković (Ente per il Turismo dell’Istria) e Flavia Fagotto (destination management & marketing expert).","post_title":"BTO 2025, prima giornata: il turismo del futuro tra cross-travel, AI e innovazione autentica","post_date":"2025-11-11T15:00:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762873203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ed Airbus hanno svelato le prime immagini dell'A350-1000Ulr (Ultra long range), in corso di realizzazione negli hangar di Tolosa: il nuovo aeromobile sarà in grado di effettuare i voli commerciali più lunghi al mondo, collegando per la prima volta la costa orientale dell'Australia con Londra e New York, senza scali.\r

\r

L'aereo potrà infatti volare fino a 22 ore senza scali, grazie a un serbatoio di carburante posteriore centrale aggiuntivo da 20.000 litri e a sistemi potenziati, con ogni elemento progettato per il comfort e il benessere dei passeggeri nei voli a lunghissimo raggio. I collegamenti diretti ridurranno fino a quattro ore il tempo di viaggio totale, rispetto ai servizi con uno scalo odierni.\r

\r

La consegna del primo dei 12 nuovi aeromobili è prevista per la fine del 2026, mentre i primi servizi commerciali del Progetto Sunrise inizieranno nella prima metà del 2027.\r

\r

Le cabine sono state progettate da zero in collaborazione con specialisti dell'aviazione, il designer industriale australiano David Caon e un team multidisciplinare di esperti del Charles Perkins Centre dell'Università di Sydney. Tra questi figurano scienziati del sonno che lavorano per combattere il jet lag attraverso caratteristiche quali un design dell'illuminazione unico e personalizzato e un servizio di ristorazione a orari prestabiliti.\r

\r

L'elemento chiave del design della cabina è stato quello di offrire ai passeggeri più spazio, con una configurazione di 238 posti rispetto alla disposizione di oltre 300 posti utilizzata da altri operatori dell'A350-1000. Ciò include una zona benessere, situata tra le cabine Premium Economy ed Economy, dotata di maniglie integrate, programmi di esercizi guidati su schermo, una stazione di idratazione e una vasta gamma di rinfreschi.\r

\r

Una curiosità: il nome 'Project Sunrise' è un omaggio agli storici voli “Double Sunrise” effettuati da Qantas durante la Seconda Guerra Mondiale, che rimanevano in volo abbastanza a lungo da vedere due albe.","post_title":"Qantas alza il sipario sul nuovo A350-1000Ulr in costruzione negli stabilimenti di Tolosa","post_date":"2025-11-11T14:49:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762872561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In concomitanza con della 26a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul turismo è stato confermato il passaggio di testimone tra Zurab Pololikashvili e Shaikha Al Nowais, che sarà il nuovo segretario generale dell'Unwto, nonché prima donna alla guida dell'organizzazione. Il mandato comincerà all'inizio del 2026.\r

\r

L'incontro ospitato a Riyadh si è concluso oggi con l'adozione della Dichiarazione di Riyadh sul futuro del turismo, un passo importante compiuto dagli Stati membri verso una maggiore cooperazione nei prossimi 50 anni.\r

\r

La Dichiarazione ribadisce la leadership dell'Arabia Saudita nel turismo globale e la sua posizione al centro delle decisioni importanti che cambiano il settore, poiché la dichiarazione innovativa è destinata a svolgere un ruolo centrale nel promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottolineando la sostenibilità, l'innovazione digitale, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e le economie turistiche inclusive.\r

\r

Il documento è una tabella di marcia condivisa per guidare il settore nel prossimo mezzo secolo verso la sostenibilità, l'inclusione e l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale. Vengono evidenziati il rafforzamento della cooperazione internazionale, della resilienza e l'empowerment delle comunità locali, definendo una visione per garantire che il turismo rimanga una forza per la crescita economica, la comprensione culturale e la tutela dell'ambiente in tutto il mondo.\r

\r

«Da Riyadh, passiamo dalle dichiarazioni ai fatti - ha commentato Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo dell'Arabia Saudita -. Gli accordi firmati qui e le piattaforme che stiamo lanciando mobiliteranno gli investimenti, miglioreranno le competenze della nostra popolazione, digitalizzeranno le nostre pmi e proteggeranno la cultura e la natura».\r

\r

L'Assemblea generale ha coinciso anche con il lancio ufficiale di Tourise, la nuova iniziativa globale promossa dall'Arabia Saudita, dedicata al rafforzamento della collaborazione tra il settore privato e quello pubblico e alla promozione dell'innovazione nel settore turistico globale. Tourise fungerà da piattaforma per i leader pubblici e gli stakeholder del settore privato per collaborare al progresso della trasformazione digitale, degli investimenti di impatto, della sostenibilità e dello sviluppo della forza lavoro, garantendo che il settore sia ben attrezzato per affrontare le sfide e le opportunità future.","post_title":"Unwto: siglata la Dichiarazione di Riyadh e la nomina della prima donna al timone dell'organizzazione","post_date":"2025-11-11T14:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762870899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia aggiungerà una frequenza supplementare tra Madrid e Tokyo nei mesi di marzo e aprile, in coincidenza con la stagione dei sakura, il periodo della fioritura dei ciliegi, uno dei momenti più attesi ed emblematici dell'anno in Giappone.\r

\r

Questo volo supplementare sarà disponibile dal 4 marzo al 29 aprile, con partenza da Madrid il mercoledì e ritorno da Tokyo il giovedì. Attualmente, il vevttore opera tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo, che saranno integrati da questa operazione speciale, raggiungendo quattro voli a settimana per direzione.\r

\r

La compagnia aerea spagnola risponde così al crescente interesse per il Giappone come destinazione turistica e rafforza il suo impegno nei confronti del mercato giapponese, dove è approdata nell'ottobre 2024. La nuova frequenza rappresenta un aumento di oltre 6.000 posti tra la Spagna e il Giappone. Complessivamente, i posti offerti sulla rotta saranno oltre 114.000.\r

\r

Il collegamento sarà operato con Airbus A350, il modello più moderno ed efficiente della flotta Iberia, con una capacità di 348 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Inoltre, la compagnia aerea spagnola ha adattato l'esperienza di bordo per i viaggiatori giapponesi, includendo menu in giapponese, intrattenimento nella loro lingua e dettagli come tè verde, riso e bacchette. ","post_title":"Iberia aggiunge capacità sulla Madrid-Tokyo nei mesi di marzo e aprile 2026","post_date":"2025-11-11T13:46:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762868780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Switzerland, Ferrovia Retica e la località turistica di Interlaken presentano le novità autunno/inverno 2025-2026.\r

Grazie alla fitta rete di collegamenti pubblici tra treni, autobus e battelli, viaggiare in Svizzera è semplice, confortevole e sostenibile. Con Travel Switzerland «L’acquisto dello Swiss Travel Pass dà diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico svizzeri fra treni, autobus e battelli e accesso a oltre 500 musei in tutto il Paese, con tariffe vantaggiose per famiglie e giovani» racconta Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Brasile e Paesi Bassi.\r

Sono due le promozioni del trasporto pubblico svizzero attualmente attive. Swiss Travel Pass in 1ª classe, acquistabile entro il 30 novembre, dà diritto a giornate di viaggio gratuite in 1ª classe: 1 giorno di viaggio gratuito con uno Swiss Travel Pass di 4 giorni e 2 giorni con il Pass di 8 giorni. La Promo 2x1 Mercatini, invece, in collaborazione con Svizzera Turismo e Trenitalia, consente di scoprire i mercatini di Natale in coppia pagando un solo biglietto.\r

Focus sulla linea dell’Albula per la Ferrovia Retica che nel 2025 ha registrato numeri da record sulla tratta del Bernina: «La soluzione alla sovrabbondanza di richiesta ci sarà e sarà a medio termine: serviranno ancora quattro o cinque anni per realizzare dei nuovi binari e di conseguenza aumentare il numero giornaliero dei convogli» spiega Enrico Bernasconi, rappresentante della Ferrovia Retica in Italia.\r

\r

Percorsi alternativi\r

Si punta nel frattempo su percorsi alternativi, come quello dell’Albula: linea ferroviaria patrimonio Unesco che percorre la tratta successiva a quella del Bernina collegando St. Moritz a Coira, la città più antica della Svizzera. La tratta, che ha già riscontrato numeri positivi negli ultimi due anni, è percorsa da treni a cadenza oraria, in ambedue le direzioni.\r

Dalla primavera 2026 sarà inoltre possibile acquistare le offerte di Landwasserwelt con un pacchetto smembrabile che include la possibilità di viaggiare su treni storici con vagoni d’epoca, treni in gomma per raggiungere il viadotto di Landwasser dal basso, visitare musei e fattorie, effettuare passeggiate sui diversi sentieri della zona, nonché utilizzare gli impianti di risalita anche in estate.\r

\r

Interlaken: una piccola Svizzera\r

«Interlaken è una destinazione considerata tipicamente estiva ma che ha molto da offrire tutto l’anno» sottolinea Renato Julier, director markets Interlaken Tourism: oltre alle escursioni, al kayak e al parapendio nei mesi più caldi, d’inverno è possibile praticare diversi sport sulla neve come lo sci nella Jungfrau Ski Region, con oltre 200 chilometri di piste.\r

Tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, Interlaken incarna l’anima più autentica della Svizzera, unendo paesaggi spettacolari, cultura e un turismo orientato alla sostenibilità. Facilmente raggiungibile grazie a collegamenti ferroviari e panoramici d’eccellenza – come il GoldenPass Express, che la collega a Montreux attraversando scenari mozzafiato – la località si conferma un punto strategico per vivere esperienze uniche tutto l’anno. Tra le attrazioni principali spiccano lo Schilthorn – Piz Gloria, con la sua vista a 360° sulle Alpi Bernesi e il ristorante girevole, e lo Jungfraujoch – Top of Europe, patrimonio mondiale Unesco, che regala panorami straordinari sull’Aletsch, il ghiacciaio più lungo delle Alpi.\r

Fino a metà novembre è ancora acquistabile l’AlpsPass per sciare tutta la stagione nei comprensori di Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden- Lenk e Engelberg-Titlis. In inverno, la suggestiva atmosfera invernale di Thun incanta con il suo castello, i mercatini di Natale, concerti ed eventi che animano la località, mentre la stagione estiva invita all’avventura con attività come il jetboat sul Lago di Brienz o il “raclette rafting”, un’esperienza gastronomica in cui gustare la tipica raclette direttamente a bordo del gommone.\r

Elisa Biagioli","post_title":"Travel Switzerland: tutte le novità dell'autunno/inverno 2025-2026","post_date":"2025-11-11T13:35:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762868129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dallo Yunnan alla Mauritania, dall’Azerbaijan all’Etiopia: l'offerta 2026 firmata Shiruq by Mappamondo, per le partenze previste da gennaio fino a Pasqua, propone nuove soluzioni di viaggio elaborate per soddisfare un segmento di mercato sempre più orientato verso la cultura e la scoperta.\r

\r

«La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire suggestioni ancora più incredibili ai partecipanti - commenta Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, che traccia un quadro anche sui trend in atto sul fronte della domanda-. Le prenotazioni sull’autunno e le Festività ci hanno già stupito positivamente con picchi di domanda sull’Algeria ed il Senegal che è stato senz’altro la grande rivelazione del 2025. Il 2026 crediamo sarà un anno in cui il fascino dell’Egitto si farà sentire ancora più forte, soprattutto ora che al Cairo ha aperto il Grand Egyptian Museum. E’ probabile che l’Uzbekistan continui ad attirare molto interesse e al momento anche il Vietnam sembra rimanere una meta molto richiesta».\r

\r

“Dove la terra si apre al cielo” è un viaggio di 11 giorni in partenza il 6 febbraio alla scoperta della regione Afar in Etiopia, da vivere con i mezzi 4x4 (3 partecipanti per auto). Il 2 marzo è prevista invece la partenza del tour “Dune atlantiche e oasi perdute” che in 10 giorni attraversa le meraviglie della Mauritania, l’unico Paese sahariano dove il deserto corre fino al mare e le dune si tuffano nell’Atlantico.\r

\r

Il 6 marzo parte un tour dal fascino intramontabile, studiato in una veste diversa: la navigazione sul Nilo, combinata al Cairo, prevede ogni visita dedicata esclusivamente ai clienti Shiruq e a guidare il piccolo gruppo sarà lo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini che arricchirà ogni tappa con racconti ed interpretazioni affascinanti sulla civiltà dei Faraoni.\r

\r

“Alle radici del culto del fuoco” in partenza il 15 marzo è un itinerario di 8 giorni alla scoperta dell’Azerbaijan, al suono di echi lontani delle carovane della Via della Seta, di racconti millenari e storie legate al culto del fuoco, centrale nello zoroastrismo praticato in questa regione.\r

\r

Infine, il 4 aprile parte l’emozionante “Etnie e panorami sotto il cielo dello Yunnan”, un’esperienza memorabile di 14 gg in una delle Province più suggestive della Cina Meridionale.","post_title":"Shiruq by Mappamondo: nuovi itinerari 2026 nel segno di cultura e scoperta","post_date":"2025-11-11T13:06:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762866387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volver Viaggi ha inaugurato il nuovo ufficio a Savona. Dopo diversi anni l’operatore si è trasferito in una sede più grande, luminosa ed accogliente.\r

\r

L’operatore specializzato da oltre 15 anni su viaggi di gruppo, viaggi personalizzati, education, propone a tour operator, agenzie di viaggio, associazioni, con il marchio Tour Liguria un supporto a 360 gradi per l’organizzazione di tour in Liguria.\r

\r

«La sede di Volver Savona è ora in Corso Italia 24 – spiega il team di Volver Viaggi - un luogo dove continueremo a costruire viaggi con la stessa passione di sempre, la stessa cura artigianale, la stessa squadra di donne che lavora ogni giorno per far sentire il viaggiatore parte di qualcosa di speciale».\r

\r

Una sede più spaziosa per dare vita a idee, incontri, progetti. Per accogliere viaggiatori e collaboratori, amici e curiosi. Per continuare a costruire esperienze con la stessa cura artigianale che contraddistingue da sempre l’operatore.\r

\r

Resta ovviamente operativa anche la sede di Genova.\r

\r

","post_title":"Volver Viaggi, una nuova sede per l’operatore ligure fondato da Giada Marabotto","post_date":"2025-11-11T12:56:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762865762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Esportiamo insieme il modello Italia, evidenziando l’importanza del partenariato pubblico-privato, all’interno di una dimensione che riunisce i principali leader e innovatori del settore a livello internazionale. Vogliamo, così, consolidare la partnership turistica tra Italia e Arabia Saudita, favorendo e attraendo investimenti essenziali per il benessere, la crescita e lo sviluppo dell’industria. Un’occasione per le nostre imprese per sviluppare nuove sinergie, attrarre investimenti e crescere in una dimensione internazionale”.\r

Queste le parole del ministro del turismo Daniela Santanchè, impegnata, insieme a una nutrita delegazione di aziende italiane, nella giornata conclusiva della missione istituzionale a Riad orientata al potenziamento delle relazioni turistiche tra l’Italia e l’Arabia Saudita.\r

Il ministro, nell’ambito dell’iniziativa Tourise, ha guidato la tavola rotonda Italia-Arabia Saudita alla quale hanno partecipato imprese italiane e saudite; tra quelle italiane erano presenti i rappresentanti di Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, ITA Airways, Mangia’s, MSC Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa e White Milano. Obiettivo sviluppare nuove progettualità e creare le migliori condizioni per favorire investimenti e crescita delle imprese.\r

\r

Le dichiarazioni\r

[caption id=\"attachment_501281\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Giuseppe Pagliara[/caption]\r

\r

A questo proposito Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus – Valtur, ha dichiarato: “È da tempo che il nostro gruppo guarda con interesse alla destinazione di questa missione, che rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione tra Italia e Arabia Saudita. Il Gruppo Nicolaus – Valtur, attivo nel turismo integrato e nell’ospitalità, riconosce nel dialogo internazionale una leva strategica per la crescita del comparto e per la valorizzazione del modello italiano di accoglienza, fondato su qualità, innovazione e sostenibilità. Valtur e Nicolaus rappresentano un esempio di Italian style e wellbeing esperienziale che può generare sinergie significative con la visione di sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, aprendo nuove prospettive di collaborazione e investimento reciproco”.\r

\r

E inoltre, il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli ha afferamto: “I significativi investimenti che l’Arabia Saudita sta effettuando nel campo delle infrastrutture, della mobilità e del turismo fanno di questo Paese uno dei protagonisti a livello globale, con importati prospettive di crescita e di attrazione di turisti e competenze. Come Ferrovie dello Stato Italiane siamo presenti in Arabia Saudita sin dal 2019 e siamo impegnati in alcuni dei progetti più significativi della crescita infrastrutturale del Paese. Oggi operiamo 4 linee del progetto della metropolitana di Riyadh, la più lunga al mondo senza conducente: è un progetto di cui andare fieri come italiani nel mondo, conferma dell’eccellenza che ci viene riconosciuta a livello internazionale”.\r

Il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha dichiarato: “Il gruppo Mangia’s Hotels and Resort crede fortemente che un interscambio tra le due industrie dell’Ospitalità Saudita e Italiana possa creare grande valore. Il Made in Italy è un brand di eccellenza mondiale e la sua declinazione nel mondo del Turismo si è affermato come la chiave vincente nel segmento del lusso ed in particolare nel suo nuovo modo d’intendere in modo autentico una Vacanza. Il nostro gruppo è pronto ad intraprendere un percorso di collaborazione per investimenti in Italia e in Arabia Saudita, condividendo il know how Italiano per un’industria dell’Ospitalità Saudita lanciate a sfide che cambieranno il panorama mondiale del turismo”.\r

\r

La vice president government affairs del Gruppo MSC Rosana Morillo ha commentato: “MSC Crociere è orgogliosa di prendere parte a questo dialogo tra Italia e Arabia Saudita per esplorare nuove opportunità di turismo innovativo e di investimento. Forte di una presenza e di una leadership consolidate in Italia, e di una collaborazione in crescita con l’Arabia Saudita, vediamo un grande potenziale di cooperazione nello sviluppo di destinazioni attraenti e sostenibili. Il nostro obiettivo è contribuire a un modello di turismo che unisca innovazione, creazione di valore locale e responsabilità ambientale, in linea con la visione di lungo periodo di MSC per il settore”.","post_title":"La delegazione del turismo italiano a Riad. Soddisfazione degli operatori","post_date":"2025-11-11T12:30:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762864223000]}]}}