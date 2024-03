Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero Informazione PR Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un’atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi. Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare. Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti. Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti. Osservare l’attività vulcanica Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante. Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano. Le meraviglie del mare Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino. Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone. Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo. Condividi

\r

Abbiamo incontrato Kathy Pitton responsabile controllo e marketing di Navigazione lago d'Iseo.\r

\r

\"La nostra intenzione è quella di presentare la nostra azienda che è un servizio pubblico di trasporto sul lago occupandoci anche di una parte turistica. Il mio ufficio si occupa di presentare l'azienda nelle grandi fiere europee, in modo da invogliare le persone che visitano la Lombardia, di visitare anche il nostro lago. Perché anche se il nostro lago non è grandissimo è vicino al lago di Garda, vicino a Brescia, siamo a 35 chilometri dall'aeroporto di Bergamo, quindi siamo facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.\r

\r

Mi preme sottolineare che il nostro lago è molto particolare con delle sue specifiche peculiarità. Il lago d'Iseo infatti è un lago alpino e nell'interno ci sono tre isole. Monte Isol. l'isola di lago più grande d'Europa con un'estensione di 9 chilometri di circonferenza, e 270 metri di altezza, quindi una specie di montagna all'interno del lago. Poi ci sono isolette minori di proprietà privata che si chiamano Loreto e San Paolo.\r

\r

Il vento sul lago dà la possibilità di fare windsurf, si possono fare escursioni sul monte, e nella parte sud c'è la Franciacorta dove è possibile fare il giro delle cantine per le degustazioni e la possibilità di usufruire di tantissimi chilometri di piste ciclabili. Abbiamo inoltre una parte storica e culturale molto importante. Insomma abbiamo molta storia alle spalle, e mi piacerebbe far conoscere queste esperienze a chi ancora non le ha mai vissute\".","post_title":"Navigazione lago d'Iseo, tutto un mondo da scoprire","post_date":"2024-03-06T12:09:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709726961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462928\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Aiello[/caption]\r

\r

Sempre all'Itb di Berlino, incontriamo Stefano Aiello, proprietario della Di Paola Viaggi.\r

\r

\" La nostra è un'agenzia storica di Campobasso e recentemente abbiamo fondato anche un dmc che si chiama Turismo in Molise\".\r

\r

A Berlino il Molise c'è e quindi avrà i suoi obiettivi. Quali sono?\r

\r

\"Sì a Berlino il Molise esiste, e quello che vogliamo fare in questa fiera è proprio presentare la regione Molise. Anche perché viene percepita come una regione ancora tutta da scoprire. Quindi il primo obiettivo è far capire cosa offre e che cosa i turisti possono trovare in Molise\"\r

\r

Quali sono i principali mercati che arrivano in Molise.\r

\r

\"Allora il primo mercato è legato al settore dello slow tourism. Piccoli gruppi. Perché ancora la regione e il territorio non son organizzati per gruppi grandi. Quindi trekkisti, o persone che vogliono una vacanza immersa nel verde, e poi l'enogastronomia\".\r

\r

Quali sono i paesi di provenienza di questi turisti?\r

\r

\"Allora noi abbiamo sperimentato oltre agli italiani, anche e soprattutto olandesi e inglesi\".","post_title":"Di Paola Viaggi all'Itb, per presentare il Molise anche a Berlino","post_date":"2024-03-06T11:18:37+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709723917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è tempo sino al prossimo 31 marzo per godere del bonus Prenotazioni anticipate su alcune strutture Falkensteiner in Croazia. La promozione, che riserva sconti fino al 25%, rimarrà inoltre attiva sino al 30 aprile per il Funimation Garden Calabria, offrendo la possibilità di prenotare soggiorni anche a luglio e agosto. Situato sulla costa tirrenica, dal 25 maggio si apriranno in particolare proprio le porte del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Con la sua superficie totale di 124 mila metri quadrati, la proprietà propone servizi benessere, esperienze gastronomiche, nonché attività per grandi e piccini.\r

\r

Al di là dell'Adriatico, in Dalmazia, il complesso Falkensteiner Resort Punta Skala include diverse strutture per differenti tipi di ospiti: il Falkensteiner Family Hotel Diadora, pensato a misura di bambino; il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera per gli amanti della vacanza olistica, nonché il Falkensteiner Residences Senia e le Luxury Villas Punta Skala per una fuga nel lusso. Presente nel resort il Fortis Club: un centro dedicato a eventi, sport e intrattenimento con campi per calcio balilla e hockey su ghiaccio, oltre all'Health Club and Fitness con attrezzature Technogym e allenatori esperti. Se invece si desidera staccare dalla frenesia della quotidianità e rallentare i ritmi, la struttura di Park Punat, sull’isola di Krk, è un rifugio di benessere. Il Falkensteiner Club Funimation Borik è infine un all-inclusive di Zara con vista sull’Adriatico.","post_title":"Falkensteiner allunga l'early booking su alcuni hotel in Croazia e sul Funimation Garden Calabria","post_date":"2024-03-05T12:41:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709642468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un luogo polifunzionale, ambiente di comunicazione del viaggio nella sua valenza di cultura e conoscenza. Apre a Milano il Travel Innovation Hub, flagship store del gruppo Bluvacanze. Collocato nel contesto di rigenerazione urbana di MonteRosa91, si declina in una visione strategica dell’esperienza di acquisto, che mira a ridisegnare il customer journey, con il supporto di strumenti visivi e di full immersion, nonché di nuove figure professionali dedicate ai clienti.\r

\r

Tutt’intorno, l’agenzia di viaggi è un ambiente che comunica attraverso videowall e grandi monitor, ma è anche uno spazio di eventi, di atmosfere e di innovazione che gli stakeholder del turismo coglieranno per parlare di servizi e prodotti, nonché di destinazioni e tendenze. Infine, l’hub diventa un incubatore di idee con finalità di education verso nuove prospettive per l’industria del turismo. «Abbiamo immaginato il Travel Innovation Hub come una hall di viaggiatori che si incontrano e si raccontano ai nostri consulenti, i quali offrono i loro suggerimenti dedicando tempo e competenza – argomenta Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze -: lo abbiamo progettato nel 2020, quando il turismo ha vissuto il momento più incerto della sua storia, ma avevamo una visione chiara del futuro e che la digitalizzazione avrebbe dovuto coniugare la ricerca di viaggi online con la completezza di una relazione personale».\r

\r

L’hub si articola in particolare in una hall con tabellone delle partenze collegato alle offerte più vantaggiose dei partner; una postazione fast, di prima accoglienza e operazioni veloci; due salette hospitality riservate per la presentazione dei progetti di vacanza; uno spazio espositivo dove i partner possono svolgere presentazioni ed eventi; strumenti di realtà aumentata per esperienze immersive e intrattenimento; servizio di welcome-in su appuntamento attraverso l’app Blu&cluB","post_title":"Apre a Milano il Travel Innovation Hub, nuovo flagship store del gruppo Bluvacanze","post_date":"2024-03-05T09:41:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709631671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha ripristinato i collegamenti per Osaka con un volo giornaliero non-stop tra l'aeroporto Hamad di Doha e quello di Kansai, operati da un Airbus A350-900, dotato di 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class.\r

Durante il viaggio verso la destinazione finale, i passeggeri hanno l’opportunità di aggiungere una meta alla loro vacanza, grazie ai pacchetti che offrono uno stopover in Qatar offerti da Qatar Airways Holidays. Tutti i pacchetti di stopover includono strutture che offrono la possibilità di check-in h24, per consentire agli ospiti di sfruttare al meglio il loro soggiorno in Qatar, e possono essere personalizzati con opzioni aggiuntive che includono assistenza aeroportuale, transfer e una serie di tour ed esperienze per esplorare la destinazione, come il tour della città e del deserto.\r

«Questa espansione strategica rafforza l'impegno della compagnia nei confronti del mercato giapponese, aprendo una porta d'accesso per tutti i viaggiatori del mondo tra l'Aeroporto Internazionale di Hamad e la città giapponese» ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea.\r

Nell'ambito della partnership di codeshare con Japan Airlines, Qatar Airways offre una connettività nazionale senza soluzione di continuità verso 34 destinazioni in codeshare in Giappone. Japan Airlines ha inserito il proprio codice su tutti i voli Qatar Airways tra il Qatar e il Giappone, tra cui l'Aeroporto Internazionale di Narita, l'Aeroporto di Haneda (ufficialmente l'Aeroporto Internazionale di Tokyo) e ora l'Aeroporto Internazionale di Kansai, oltre a 14 destinazioni della rete globale di Qatar Airways via Doha.","post_title":"Qatar Airways è tornata a volare su Osaka con frequenze giornaliere","post_date":"2024-03-05T09:15:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709630154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole approda per la prima volta in televisione con lo spot Voglio tutto. Realizzato dall'agenzia Conic per per promuovere la prossima stagione estiva mira a presentare il format di vacanza Full Life Holidays, che punta a mettere insieme comfort e natura.\r

\r

“Risultato di un lavoro a quattro mani con l’agenzia, lo spot è una piena rappresentazione dei valori che contraddistinguono la nostra offerta - spiega Francesco Giondi, amministratore delegato Club del Sole –: una proposta che consente di conciliare elementi che nel percepito comune sono in contrasto, come il comfort e la natura. Elementi che, nel nostro format di vacanza Full Life convivono e permettono di vivere una vita piena, senza dover rinunciare a nulla: servizi innovativi, la bellezza dello stare insieme e condividere il proprio tempo di relax in un’atmosfera informale e accogliente con il valore aggiunto di godersi la natura e gli spazi aperti”.\r

\r

Protagonista dello spot è una donna, determinata ed esigente, che parla agli spettatori mentre inaugura la sua vacanza in uno dei villaggi Club del Sole. “Per interpretare la nostra protagonista, abbiamo scelto Orsetta Borghero, a cui abbiamo chiesto di ispirarsi alla mitica Franca Valeri. E siamo molto felici della sua performance - commenta Alberto De Martini, ceo dell’agenzia Conic e autore dello spot insieme all’art director Paola Bussa. E, nel finale, la ciliegina sulla torta: un primo-piano a sorpresa di Paolo Cevoli, che chiude con una battuta delle sue.","post_title":"Club del Sole per la prima volta in tv con lo spot Voglio tutto","post_date":"2024-03-04T12:10:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709554227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite per il quinto collegamento giornaliero tra Torino e Roma Fiumicino, che sarà attivo dal prossimo 1° giugno. L'operativo prevede partenza da Roma alle 18:00 ed arrivo nel capoluogo piemontese alle 19:10; rientro da Caselle alle 19:55 e arrivo nella Capitale alle 21:05.\r

I voli saranno quindi operati tutti i giorni della settimana, tranne il sabato.\r

L’aggiunta della nuova frequenza nella stagione estiva contribuisce a rafforzare l’offerta di Ita Airways su Torino e va ad aggiungersi ai quattro collegamenti giornalieri già operate dalla compagnia da Roma Fiumicino.\r

Quest'estate Ita servirà un network di 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui il vettore inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino.\r

\r

Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo la compagnia volerà verso 10 ulteriori destinazioni stagionali del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili da Torino con voli via Roma Fiumicino (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia).","post_title":"Ita Airways: dal 1° giugno salgono a cinque i voli giornalieri da Roma a Torino","post_date":"2024-03-04T10:26:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709547992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'agenzia di viaggi dedicata al mondo delle due ruote, rivolta non solo a chi già possiede una moto ma anche chi vuole provare l'ebbrezza della guida on the road per la prima volta. Nasce a Roma Motostarent. La novità è frutto dell'incontro tra Giuseppe Bonanni, agente di viaggi e direttore tecnico con oltre 20 anni di esperienza nel settore turistico, e Fabrizio di Ruscio, fondatore e amministratore della concessionaria Motostar 2000 di Roma, realtà storica della Capitale da oltre 30 anni, con un passato di gare in pista alle spalle.\r

\r

\"Volevo creare una proposta che potesse offrire ai motociclisti di tutte le età e livelli di esperienza, la possibilità di vivere momenti indimenticabili in sella alla propria moto\", racconta lo stesso Bonanni. Motostarent unisce insomma l'esperienza di Motostar2000 al concetto di viaggio e noleggio. Un viaggio che vuole essere senza pensieri, perché ogni preventivo è comprensivo di accompagnatore, furgone d’appoggio per l’assistenza tecnica e di trasporto dei bagagli dei partecipanti, oltre al rifornimento di carburante per la propria moto. Se non si possiede una propria moto, ce ne sono poi molte che si possono noleggiare.\r

\r

Ma Motostarent intende proporsi anche come una comunità, organizzando anche una serie di eventi legati al mondo delle due ruote. Tra questi, l’Aperibike: appuntamento mensile concepito con lo scopo di scambiarsi esperienze di guida e di vita, nonché di pianificare raduni e gare motociclistiche. L'operatore sarà presente alla fiera Motodays di Roma, in programma dall'8 al 10 marzo 2024 presso fiera Roma. Al padiglione 4 presenterà al pubblico la sua offerta di servizi dando pure l'opportunità di provare le moto presso l’area test ride di Royal Enfield. \"Siamo convinti che Motostarent possa diventare un punto di riferimento per i viaggiatori e i motociclisti che desiderino vivere esperienze uniche e indimenticabili\", conclude di Ruscio.\r

\r

","post_title":"Nasce a Roma Motostarent: un'agenzia dedicata a viaggi su due ruote","post_date":"2024-03-04T10:14:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709547246000]}]}}