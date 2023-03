Ipk – Itb: raddoppia l’outbound ma non raggiunge ancora i livelli pre-Covid Sono stati 700 milioni gli arrivi internazionali a livello globale nel 2022. Lo rivela una recente ricerca realizzata dall’Ipk World Travel Monitor per conto dell’Itb di Berlino. Si tratta di una cifra ragguardevole, che segna un rimbalzo importante rispetto al 2021 (+90%) ma che resta ancora lontana dai livelli pre-Covid, rappresentando il 66% dei volumi toccati nel 2019. In Europa, in particolare, i viaggi internazionali sono cresciuti, anno su anno, del 92%, in Nord America dell’87%, mentre nella parte meridionale del Nuovo mondo l’incremento è stato più contenuto (+70%). Diverso il discorso relativo all’Asia che, pur beneficiando di un aumento degli arrivi internazionali del 90%, ha visto il proprio turismo outbound rimanere molto al di sotto dei livelli pre-Covid. Un dato, quest’ultimo, chiaramente condizionato dalle politiche particolarmente restrittive della Cina. A trainare, al contrario, le performance globali sono stati soprattutto gli Stati Uniti, seguiti da Germana e Regno Unito. Spagna e Turchia sugli scudi Dal punto di vista delle destinazioni, tra le più gettonate ci sono state sicuramente le mete balneari di Spagna e Turchia che, queste sì, hanno praticamente raggiunto i numeri pre-pandemia. Anche il Regno Unito ha visto i propri arrivi internazionali aumentare in tripla cifra percentuale rispetto al 2021. In generale, comunque, nel corso del 2022 la stragrande maggioranza delle destinazioni maggiormente colpite dagli effetti del Covid hanno registrato incrementi superiori alla media generale. Aumenta la domanda di vacanze. Bene anche il mice, ristagnano invece i viaggi business A livello di motivazione del viaggio, la vacanza è rimasta quella predominante (per il 73% dei viaggiatori), crescendo per di più a ritmi più sostenuti delle altre. In calo invece lo share del comparto business travel (13%), anche se il segmento mice ha fatto segnare un incremento sensibile. Le destinazioni sun & beach sono state poi quelle a beneficiare maggiormente dal rimbalzo della domanda internazionale (+90%, per un market share del 35%), seguite dai city break e dai tour organizzati. Dopo il boom del periodo pandemia, risulta inoltre ancora popolare la vacanza in mezzo alla natura. L’inflazione spinge la spesa media Spinta dall’inflazione e dalla carenza di offerta, soprattutto di voli, è cresciuta infine la spesa media per viaggiatore, assestandosi a quota 165 euro. La durata dei soggiorni è invece diminuita, ma semplicemente perché è aumentata la quota degli short-break, che invece durante la pandemia erano stati tra i cluster più colpiti. Secondo Ipk, il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2023, con il traguardo dei volumi 2019 che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente; se non altro per quanto riguarda i principali bacini di domanda e le destinazioni più importanti.

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carsten Spohr resterà in carica quale chief executive officer di Lufthansa per altri cinque anni: il consiglio di sorveglianza ha infatti deciso di estendere il suo contratto, così come quello del direttore finanziario Remco Steenbergen - sempre per altri cinque anni -, fino al 2028.\r

\r

\"Saranno particolarmente importanti per assicurare un futuro di successo al Gruppo Lufthansa\", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Karl-Ludwig Kley in una nota della compagnia tedesca.\r

\r

Spohr, ingegnere e pilota di 56 anni, ha guidato Lufthansa sin dal 2014, facendole superare il crollo della domanda innescato dalla pandemia da Covid-19 e il successivo salvataggio governativo che ha visto lo Stato assumere una partecipazione del 20% nel capitale del vettore. Da allora il governo tedesco ha ceduto la sua quota, riportando Lufthansa nelle mani di investitori privati.\r

\r

Steenbergen ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario di Lufthansa dall'inizio del 2021.","post_title":"Lufthansa: Carsten Spohr rimarrà alla guida della compagnia fino al 2028","post_date":"2023-03-02T13:27:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677763648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426416\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption]\r

\r

Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano.\r

\r

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.\r

\r

A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio.\r

\r

“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.\r

\r

","post_title":"Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-03-02T13:25:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677763509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni aggiunge nuovi responsabili di area al proprio network, ora che è entrata a regime l’acquisizione di Robintur: complessivamente le agenzie di viaggio sono oggi 1.527, con una buona rappresentanza nel Sud, con 400 unità.\r

\r

Il management del network è sempre capitanato da Antonella Ferrari in veste di Direttore Reti Network che guida e coordina Luca Pironi Direttore Rete Nord Gattinoni Mondo di Vacanze, Roberta Rega Direttore Rete Sud Gattinoni Mondo di Vacanze e Andrea Pesenti Direttore Rete MyNetwork. New entry in sede Danijela Calegari, che ha alle spalle un’importante esperienza in ambito network e sarà fondamentale nel supportare Antonella Ferrari nella gestione del network. \r

\r

Ad aumentare sono quindi i responsabili di area, figure professionali che assistono gli agenti e contribuiscono alla loro formazione. “Per essere ancor più capillari nel presidio dell’importante mercato del Nord Italia, si aggiungono ai nomi di Gisella Cutrera, Marco Pasquino, Diego Rocchetti e Stefania Pedretti, due nuovi ingressi: Ilenia Giannotti come responsabile Emilia Romagna e Trentino Alto Adige e Marina Bardini per il presidio di un’ampia area della Lombardia\" spiega Luca Pironi.\r

\r

Nel Centro-Sud Italia sono invece entrati in squadra due professionisti che conoscono molto bene il mondo dei network: “Andrea Ferrante prende in carico Marche, Umbria e Abruzzo, e Francesco Ciardi cura Puglia, Molise e parte della Basilicata, accanto alla già consolidata squadra composta da Carlo Franchi, Stefano Noci, Titti Turiello e Salvatore Termini.\r

\r

“Con un numero così alto di agenzie partner abbiamo l’esigenza di stare loro sempre più vicino con persone, tecnologia, prodotto competitivo e numerose campagne marketing e comunicazione - sottolinea Antonella Ferrari -. Per questo, da un lato, abbiamo inserito una nuova figura in sede e, dall’altro, abbiamo incrementato le persone sul territorio. Gli Rda sono figure professionali che aiutano, assistono e formano in modo efficiente l’agenzia di viaggi; si pongono come veri e propri consulenti di tutti i servizi, strumenti e prodotti erogati dal Network Gattinoni, e sono le figure che pongono sempre al centro le agenzie”.","post_title":"Gattinoni amplia il numero dei responsabili di area tra nord e sud Italia","post_date":"2023-03-02T11:42:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677757349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), in cui storia, arte e design si fondono, è una preziosa collezione di circa duemila opere che punteggia le antiche mura e vanta ben due quadri di Picasso oltre a tele di grandi Maestri come Kokoschka, De Chirico, Dix, insieme a sculture, oggetti e dipinti di artisti locali.\r

\r

L’ispirato interior designer è il patron del Turm, Stefan Pramstrahler che con la moglie Kathi - spa manager e sommelier - ridefinisce il concetto di ospitalità e ogni anno aggiunge un tassello prezioso alla vacanza perfetta. Anche la black pool è un simbolo di questo luogo diverso dagli altri, perché il proprietario - appassionato di parapendio - sostiene che sia il nero il colore più presente in natura, guardandola dall’alto. Dal Grottnerhof, maso del ‘300 ristrutturato in chiave design che ospita due suite deluxe e i vigneti per la produzione di raffinati vini “della casa”, fino all’ultimo nato: il Gatsch, chalet pensato in chiave ultramoderna, con 4 lussuose suite water front, che si affacciano sulla infinity pool, in simbiosi con Gallaria, avveniristica galleria d’arte in cui trovano spazio oltre a pezzi d’autore e mostre, i box di splendidi cavalli arabi - liberi di girare tra le opere d’arte - e il ristorante gourmet per eventi esclusivi, ricavato in un cubo di vetro.\r

\r

Anche la tavola è un’esperienza, sia per la spettacolare vista sul monte Sciliar che si gode dal ristorante sia per i piatti dello Chef Mathieu Domagala, abbinati a una ricca carta dei vini che include anche quelli prodotti nel maso vinicolo di famiglia.\r

\r

Tra le proposte: Risveglio di Primavera dal 5 marzo al 2 aprile 2023: 4 pernottamenti nella categoria più alta disponibile, 3 giorni con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu “1001 calorie”, un massaggio completo rilassante, come serata romantica finale: menu di degustazione di 5 portate con vini abbinati ad hoc.\r

\r

Per una speciale vacanza di Pasqua al Turm, c’è un’offerta di 4 notti, dal 6 all’11 aprile 2023 con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu di “1001 calorie”, speciale colazione la domenica di Pasqua, aperitivo di Pasqua, un bagno Cleopatra con latte e miele nella vasca dell’imperatore a lume di candela con un bicchiere di Prosecco, un trattamento viso “Age Summum” Guinot, serata finale con cena romantica: un menu di degustazione a 5 portate con abbinamento dei vini.","post_title":"Romantik Hotel Turm, tra arte, storia e design le proposte per un'accoglienza top","post_date":"2023-03-02T10:39:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677753576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo austriaco è in ripresa, lo dimostra il numero di ospiti e pernottamenti che è aumentato notevolmente nel 2022. Dopo due anni difficili per il turismo, nel 2022 le strutture alberghiere austriache hanno totalizzato 136,9 milioni di pernottamenti, solo il 10,3% in meno rispetto al livello record dell'anno pre-pandemico 2019.\r

\r

Per quanto riguarda i turisti dall’Italia rispetto al 2021, il numero degli italiani è aumentato del 144,8% (821.100 arrivi) e il numero di pernottamenti è cresciuto del 116,9% (2,2 milioni.). Nonostante il risultato positivo dall’Italia, i pernottamenti sono ancora inferiori del 24% rispetto ai numeri del 2019.\r

\r

«Il 2022 è stato caratterizzato da una rinascita del turismo culturale – spiega il direttore dell’Ente nazionale austriaco per il turismo in Italia, Herwig Kolzer - Le città austriache hanno registrato una crescita continua degli ospiti. A Vienna, ad esempio, il numero degli ospiti dall'Italia è aumentato del 255% rispetto al 2021. L'offerta culturale delle città di Vienna, Salisburgo, Graz e Innsbruck è stata apprezzata durante tutto l'anno».\r

\r

L’Ente ha registrato grande richiesta per viaggi itineranti alla scoperta delle città e della natura nelle regioni rurali austriache. In crescita anche l’ interesse per le offerte termali e di benessere.\r

\r

«L’Austria sta vivendo un boom dei viaggi in treno – aggiunge il direttore - Le ferrovie austriache (Öbb) hanno registrato un numero record di passeggeri nell'estate del 2022 nei viaggi a lunga distanza. Il servizio Nightjet di Öbb, che collega anche l'Italia e l'Austria, sta dando un contributo significativo a questo sviluppo».\r

\r

Il collegamento, che in futuro sarà ampliato, ha preso il via a dicembre 2022 ed è effettuato da Öbb in collaborazione con Trenitalia: il Nightjet, che avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco in Baviera con la Liguria, nello specifico La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova","post_title":"Austria, turismo in ripresa. Ed è boom dei viaggi in treno","post_date":"2023-03-02T10:38:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677753496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Trapani Birgi ha totalizzato a febbraio 38.068 passeggeri, pari ad una crescita del +27% in confronto al febbraio dello scorso anno. Prendendo in esame il bimestre gennaio-febbraio 2023 sono in totale 81.364 i passeggeri transitati dallo scalo trapanese, +41% rispetto lo stesso bimestre 2022.\r

\r

Il confronto con l'anno di riferimento pre pandemia, il 2019, resta oltre modo positivo, con un incremento del 20%. I movimenti di febbraio sono stati 378, pari a -6% rispetto all’anno scorso ma con un coefficiente di riempimento maggiore.\r

\r

Il traffico commerciale dell’aeroporto di Trapani Birgi è quasi esclusivamente di tipo nazionale, essendo allo stato attuale Malta l’unico volo di linea internazionale, che costituisce per il 13% del traffico commerciale. Da domenica 26 marzo, data di inizio della summer 2023, cominceranno i collegamenti internazionali con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Polonia, la Slovacchia e la Spagna. Da giugno anche quello per il Portogallo.\r

\r

\"Questi dati di traffico sono inequivocabilmente il termometro del buono stato di salute del nostro scalo - afferma il presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra -. Siamo più che soddisfatti perché siamo consapevoli che davanti abbiamo un sicuro notevole incremento, grazie ad una summer corposa, a partire dal mese di marzo, con felici e auspicati riscontri per il territorio e rispondendo con i numeri alla fiducia dell’azionista di maggioranza Regione Siciliana\".","post_title":"Aeroporto Trapani: balzo in avanti del +27% del numero di passeggeri a febbraio","post_date":"2023-03-02T09:44:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677750260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna si appresta a vivere una stagione turistica senza precedenti, con previsioni che indicano addirittura 85 milioni di turisti durante il 2023, pari ad un incremento del 2,4% rispetto al 2019.\r

\r

I dati del Barometro del Turismo di Braintrust riportati da El Preferente, indicano inoltre che quest'anno si sfioreranno i 100 miliardi di euro di spesa turistica, circa il 12% in più rispetto al livello pre-pandemia. E saranno gli arrivi dei turisti internazionali, con un potere d'acquisto più elevato, a determinare il balzo in avanti delle entrate.\r

\r

Se queste stime si rivelassero corrette, il numero di turisti sarebbe superiore del 16% rispetto al 2022, anno in cui si è registrato un grande boom turistico. Nel 2022 si sono contati 71,5 milioni di arrivi (-14% rispetto al 2019). La revoca tardiva delle restrizioni da parte dei mercati asiatici e americani e la mancanza di viaggiatori dai mercati vicini al conflitto ucraino hanno infatti rallentato la totale ripresa.\r

\r

La spesa media per viaggiatore è però già cresciuta del 10,5%, anche in ragione di durata media dei soggiorni più lunga.","post_title":"La corsa della Spagna: per il 2023 attesi 85 milioni di turisti e 100 miliardi di euro di entrate","post_date":"2023-03-02T09:05:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677747917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E' disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall'Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr).\r

\r

\"Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu - sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno\".\r

\r

In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell'Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. \"Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi - aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere\".","post_title":"Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione","post_date":"2023-03-01T13:59:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677679186000]}]}}