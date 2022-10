Incasso senza Pensieri per le adv, dopo Federalberghi è la volta di Fto Dopo Federalberghi è la volta di Fto. Le partnership di Nexi nel settore turistico aumentano ed Incasso senza Pensieri arriva anche nelle agenzie di viaggio della Fto. In occasione del Ttg Travel Experience di Rimini si è fatto il punto sulla soluzione proposta dalla società che opera nel settore dei pagamenti. Nello specifico anche le adv si potranno dotare di un sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. «E’ un approccio innovativo – spiega Alfredo Passeri, Nexi Payments e-commerce specialist – per questo abbiamo accettato di fare con Federalberghi un percorso impegnativo anche dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze degli albergatori abbiamo fatto molti webinar. Il prodotto nel frattempo si è evoluto e la soddisfazione è molto elevata». Fto, i cui associati hanno un peso notevole nel settore, guarda con fiducia al nuovo accordo. «Abbiamo avviato il progetto con Nexi – commenta Gabriele Milani, direttore nazionale Fto – ed abbiamo trovato un azienda disposta ad ascoltare le nostre necessità. Se è vero che 1 consumatore su 2 non è soddisfatto dell’acquisto del viaggio è anche vero che le agenzie chiedono più snellezza e semplicità». Per questo Nexi ha riperso la filosofia di Incasso senza Pensieri e l’ha adattata al caso. «Il nostro obiettivo sarà fare tantissima formazione per confrontarci e sentire i feedback – conclude Milani – Non solo, parleremo con i soci gestionali per adattare il tutto alle piattaforme, in modo da chiudere il cerchio».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro si presentano unite agli Stati generali del turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà sabato mattina. «La presenza del turismo organizzato, una novità per gli Stati generali, è stata ottenuta grazie al lavoro congiunto delle Associazioni che da oltre due anni ormai collaborano attivamente per il rilancio ed il sostegno del settore. Gli Stati generali sono un momento strategico di confronto per il turismo italiano; la partecipazione delle sigle rappresentative del turismo organizzato è quindi fondamentale al fine di promuovere e valorizzare il ruolo e l’importanza della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel mercato turistico e nell’economia italiana» affermano le associazioni. Recuperare il tempo perduto «Il lavoro di armonizzazione e di allineamento, fatto dalle sigle durante questi due anni di pandemia, ha portato anche ad un intervento coordinato che si terrà proprio in occasione degli Stati generali. Attraverso gli interventi condivisi dei rispettivi presidenti delle diverse Associazioni, verranno illustrate le caratteristiche e le dinamiche del comparto e sarà data evidenza al valore delle imprese e dei professionisti che vi operano. Saranno altresì messe a fuoco le criticità che ne bloccano il rilancio; dall’eccesso di burocrazia alle altre zavorre che impediscono a queste imprese di competere alla pari con quelle degli altri Paesi. Serve un cambio di passo, una vera politica industriale che veda il ministero competente agire in un ruolo di propulsore, per dare al sistema italiano del turismo organizzato gli strumenti per crescere e recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni di blocco forzato». Vedere 5 sigle che hanno identità e storie diverse collaborare per apparire più leggibili alle istituzioni e più coordinate nelle richieste è certamente un passo importante volto a mettere a fattor comune le esperienze e la pluralità di pensiero delle associazioni. Questo perché bisogna mantenere alta l’attenzione verso un segmento del turismo poco compreso nella sua complessità; si dimentica troppo spesso che il comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator accoglie circa 10 mila imprese e occupa più di 80 mila addetti, tra diretti e indiretti, per un giro d’affari, prima del Covid, pari a circa 13 miliardi di euro. Per questo è necessario fare di più e sostenere strutturalmente un segmento che con il proprio lavoro contribuisce alla costruzione del Pil e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. [post_title] => Turismo organizzato agli Stati generali: «Serve un cambio di passo» [post_date] => 2022-10-28T11:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666954964000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Ryanair da Pisa prevede quest'anno 36 rotte per 280 voli settimanali, incluso un nuovo collegamento con Stoccolma, e un aeromobile in più basato sullo scalo, rispetto all’operativo della winter 2019. Con 7 aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari) inclusi 3 Boeing "Gamechanger" che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà 7 rotte in più rispetto all’operativo invernale 2019 e supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa. “Siamo particolarmente soddisfatti che Ryanair, storico partner di Toscana Aeroporti, continui a credere nell’aeroporto di Pisa destinando allo scalo importanti investimenti come testimoniano i 7 aeromobili basati per questo inverno e l’incremento delle destinazioni - si legge in una nota della società di gestione del Galileo Galilei -. Grazie alle 36 rotte annunciate per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale.” [post_title] => Ryanair a Pisa con sette aeromobili basati e una nuova rotta per Stoccolma [post_date] => 2022-10-28T09:51:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666950665000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento. “Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”. [post_title] => Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo [post_date] => 2022-10-27T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865963000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre. Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it. L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali [post_title] => La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona [post_date] => 2022-10-27T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666862104000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Noleggiare presenta l'offerta Premium, il pacchetto noleggio auto tutto incluso, con copertura assicurativa e servizi Platinum, canale di prenotazine esclusivo e dedicato, priorità al desk di noleggio, guidatore aggiuntivo gratuito e altri vantaggi. "Si tratta di un nuovo servizio dedicato a tutti i canali - spiega Laura Spatola, head of sales -, leisure, turistico, canale diretto, ma anche b2b". Un'altra novità lanciata in queste ultime settimane e a TTG Travel Experience 2022 riguarda i nuovi ingressi di Noleggiare all'interno dei terminal aeroportuali: "Oltre Venezia e Bologna - spiega Spatola -, presto saremo all'interno di Roma Fiumicino, mentre ora siamo appena fuori l'aeroporto, e abbiamo in previsione anche l'apertura di Torino Caselle e Napoli Stazione centrale entro il primo trimestre del 2023". In questi mesi, l'azienda ha consolidato il potenziamento delle sue attività, sia sul fronte prettamente turistico che business, in un'ottica sempre più orientata alla sostenibilità ambientale. "Abbiamo appena pubblicato il primo bilancio di sostenibilità a cui si accosterà un codice etico aziendale su cui il Gruppo Tomasi, la nostra holding, sta puntando - racconta Spatola -. Presto potremo presentare una flotta full electric ai nostri clienti. Stiamo portando avanti progetti di impiantistica e una rete di colonnine per far crescere sempre di più questa tipologia di noleggio". [post_title] => Noleggiare: l'offerta premium e le novità 2023 [post_date] => 2022-10-25T11:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666695654000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: "Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste". I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto. Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. "Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste", conclude Massaracchia. [post_title] => Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45% [post_date] => 2022-10-25T10:14:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666692898000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432850" align="alignleft" width="300"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption] C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile. Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino. Insieme, per far crescere l’interscambio turistico L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte. Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger. «Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia». «Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”. L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia. La città degli gnomi e dei premi Nobel Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle. Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia. Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944. Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea. Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate. [post_title] => La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia [post_date] => 2022-10-24T14:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666623236000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di BizTravel Forum, l’evento organizzato dal Gruppo Uvet che torna in una doppia versione (streaming e presenza) dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il BizTravel Forum si terrà giovedì 24 novembre alla presenza di circa 400 partecipanti selezionati fra travel manager, mobility manager e responsabili aziendali delle più importanti aziende italiane e multinazionali. L’evento in presenza – rispetto alle passate edizioni – è aperto infatti solamente ai clienti, partner e agenzie del Gruppo Uvet mentre in streaming la fruizione sarà per tutti. Il titolo della giornata di lavori è “Sink or Swim? Affondare o navigare in un mercato in tempesta”, analizza e racconta, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, come le sfide per le aziende e gli operatori italiani del travel e del turismo siano molte e ancora in divenire. Per la parte in streaming, l’iscrizione è gratuita ed è sufficiente compilare il form sul sito web biztravelforum.it. Come consuetudine, il Forum d’apertura di BizTravel Forum 2022 si aprirà con la relazione presentata da The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi due anni, pandemia e conflitto ucraino-russo, nonché previsioni sull’andamento del PIL per il 2023, grazie alla stretta correlazione tra economia e viaggi d’affari. Nicola Porro, giornalista Mediaset e vicedirettore de il Giornale, sarà per il quinto anno il moderatore dell’evento che vedrà oltre all’organizzatore Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo-Confcommercio, Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House Ambrosetti, Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi, Damiano Sabatino, Vice President and Managing Director Europe Travelport, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia spa ed Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways. A completare il programma della manifestazione, nel corso della giornata del 24 novembre, altri tre forum dedicati ai temi della mobilità smart, degli scenari futuri del mondo travel e dell’impatto della transizione ecologica ed energetica sui modelli di business del turismo. Ad alternarsi sul palco di BizTravel Forum responsabili aziendali e manager del turismo per uno sguardo complessivo su un settore fondamentale per tutta l’economia italiana. [post_title] => BizTravel Forum: aperte le iscrizioni per l'evento del 24 novembre [post_date] => 2022-10-24T11:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666611304000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 414242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414258" align="aligncenter" width="487"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption] La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca? Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure. Scopri la sezione Travel Trade di Visit Bavaria "Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa! Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi! [caption id="attachment_414264" align="aligncenter" width="486"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption] Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico. Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi. Iscriviti alla newsletter Travel--Trade Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti. [caption id="attachment_414266" align="aligncenter" width="493"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade: Sempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi Consigli da insider di prima mano Informazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro Presentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro Registrazione ai nostri workshop ed eventi Vi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter! [caption id="attachment_414267" align="aligncenter" width="498"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption] Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata. Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio "Meet the locals". Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente! Ecco cosa offre il sito Travel Trade Tutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo Materiale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici Tutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro Ancora più ispirazione e autenticità con "Meet the locals” [caption id="attachment_414342" align="aligncenter" width="464"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption] Ispirazione "next level": Meet the locals! Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato "Meet the locals": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate. Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti. Grazie a "Meet the locals" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse. Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina "Meet the locals" per maggiore ispirazione. Siamo qui per voi! Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona. E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente! Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter. Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!". [post_title] => I lati migliori della Baviera [post_date] => 2022-10-22T15:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => baviera [1] => meet-the-locals [2] => newsletter [3] => travel-trade-newsletter ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Baviera [1] => meet the locals [2] => newsletter [3] => travel trade newsletter ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666450842000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "incasso senza pensieri le adv federalberghi la volta fto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":889,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro si presentano unite agli Stati generali del turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà sabato mattina.\r

\r

«La presenza del turismo organizzato, una novità per gli Stati generali, è stata ottenuta grazie al lavoro congiunto delle Associazioni che da oltre due anni ormai collaborano attivamente per il rilancio ed il sostegno del settore. Gli Stati generali sono un momento strategico di confronto per il turismo italiano; la partecipazione delle sigle rappresentative del turismo organizzato è quindi fondamentale al fine di promuovere e valorizzare il ruolo e l’importanza della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel mercato turistico e nell’economia italiana» affermano le associazioni.\r

Recuperare il tempo perduto\r

«Il lavoro di armonizzazione e di allineamento, fatto dalle sigle durante questi due anni di pandemia, ha portato anche ad un intervento coordinato che si terrà proprio in occasione degli Stati generali. Attraverso gli interventi condivisi dei rispettivi presidenti delle diverse Associazioni, verranno illustrate le caratteristiche e le dinamiche del comparto e sarà data evidenza al valore delle imprese e dei professionisti che vi operano. Saranno altresì messe a fuoco le criticità che ne bloccano il rilancio; dall’eccesso di burocrazia alle altre zavorre che impediscono a queste imprese di competere alla pari con quelle degli altri Paesi. Serve un cambio di passo, una vera politica industriale che veda il ministero competente agire in un ruolo di propulsore, per dare al sistema italiano del turismo organizzato gli strumenti per crescere e recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni di blocco forzato».\r

\r

Vedere 5 sigle che hanno identità e storie diverse collaborare per apparire più leggibili alle istituzioni e più coordinate nelle richieste è certamente un passo importante volto a mettere a fattor comune le esperienze e la pluralità di pensiero delle associazioni.\r

\r

Questo perché bisogna mantenere alta l’attenzione verso un segmento del turismo poco compreso nella sua complessità; si dimentica troppo spesso che il comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator accoglie circa 10 mila imprese e occupa più di 80 mila addetti, tra diretti e indiretti, per un giro d’affari, prima del Covid, pari a circa 13 miliardi di euro. Per questo è necessario fare di più e sostenere strutturalmente un segmento che con il proprio lavoro contribuisce alla costruzione del Pil e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. ","post_title":"Turismo organizzato agli Stati generali: «Serve un cambio di passo»","post_date":"2022-10-28T11:02:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666954964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Ryanair da Pisa prevede quest'anno 36 rotte per 280 voli settimanali, incluso un nuovo collegamento con Stoccolma, e un aeromobile in più basato sullo scalo, rispetto all’operativo della winter 2019.\r

\r

Con 7 aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari) inclusi 3 Boeing \"Gamechanger\" che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà 7 rotte in più rispetto all’operativo invernale 2019 e supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti che Ryanair, storico partner di Toscana Aeroporti, continui a credere nell’aeroporto di Pisa destinando allo scalo importanti investimenti come testimoniano i 7 aeromobili basati per questo inverno e l’incremento delle destinazioni - si legge in una nota della società di gestione del Galileo Galilei -. Grazie alle 36 rotte annunciate per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale.”","post_title":"Ryanair a Pisa con sette aeromobili basati e una nuova rotta per Stoccolma","post_date":"2022-10-28T09:51:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666950665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento.\r

\r

“Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”.","post_title":"Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo","post_date":"2022-10-27T10:19:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666865963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre.\r

\r

Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.\r

\r

L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali","post_title":"La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona","post_date":"2022-10-27T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666862104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare presenta l'offerta Premium, il pacchetto noleggio auto tutto incluso, con copertura assicurativa e servizi Platinum, canale di prenotazine esclusivo e dedicato, priorità al desk di noleggio, guidatore aggiuntivo gratuito e altri vantaggi.\r

\r

\"Si tratta di un nuovo servizio dedicato a tutti i canali - spiega Laura Spatola, head of sales -, leisure, turistico, canale diretto, ma anche b2b\".\r

\r

Un'altra novità lanciata in queste ultime settimane e a TTG Travel Experience 2022 riguarda i nuovi ingressi di Noleggiare all'interno dei terminal aeroportuali: \"Oltre Venezia e Bologna - spiega Spatola -, presto saremo all'interno di Roma Fiumicino, mentre ora siamo appena fuori l'aeroporto, e abbiamo in previsione anche l'apertura di Torino Caselle e Napoli Stazione centrale entro il primo trimestre del 2023\".\r

\r

In questi mesi, l'azienda ha consolidato il potenziamento delle sue attività, sia sul fronte prettamente turistico che business, in un'ottica sempre più orientata alla sostenibilità ambientale. \"Abbiamo appena pubblicato il primo bilancio di sostenibilità a cui si accosterà un codice etico aziendale su cui il Gruppo Tomasi, la nostra holding, sta puntando - racconta Spatola -. Presto potremo presentare una flotta full electric ai nostri clienti. Stiamo portando avanti progetti di impiantistica e una rete di colonnine per far crescere sempre di più questa tipologia di noleggio\".","post_title":"Noleggiare: l'offerta premium e le novità 2023","post_date":"2022-10-25T11:00:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","tour_operator"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666695654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Polizze e prodotti assicurativi in crescita costante tra le agenzie e i to. A confermarlo è il direttore commerciale di Spencer & Carter Insurance Broker Massimiliano Massaracchia: \"Abbiamo registrato una crescita del 45%, raggiungendo moltissimi clienti grazie al lavoro delle nostre 1.800 agenzie partner. A oggi registriamo una pratica e una polizza contestuale. Un risultato molto interessante; ci aspettiamo una crescita importante anche sulle destinazioni a medio raggio. Inoltre, vogliamo valorizzare il nostro ruolo di broker come consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative e quindi siamo pronti a offrire il miglior prodotto in base alle richieste\".\r

\r

I mercati migliori sono stati Lombardia, Toscana e Lazio, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno ottime potenzialità anche in vista dell'allargamento della rete vendite, in esclusiva, che copre tutta Italia. Novità in vista con il prodotto Clikki Light: nuove polizze che seguono le orme delle consolidate Clikki, ma con prezzi più leggeri offrendo le stesse condizioni, rivedendo alcuni massimali e i premi ma comprendendndo tutti la componente annullamento in forma all risk. La Clikki Light intende insomma fornire soluzioni anche per viaggiatori con un budget di viaggio ridotto.\r

\r

Impegno infine pure nella formazione con la Service Academy, gratuita, per il trade, che può contare sull'assistenza legale e fiscale, anche grazie ad alcune pillole video dedicate alla vendita e ai contratti. \"Vogliamo offrire un valore aggiunto ai nostri clienti e adv che potranno anche inoltrarci delle richieste\", conclude Massaracchia.\r

\r

","post_title":"Spencer & Carter: le polizze di viaggio in agenzia crescono del 45%","post_date":"2022-10-25T10:14:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666692898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires e Alessandro Saglio[/caption]\r

\r

C’è la Polonia al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte per offrire agli agenti associati, e ai loro clienti, nuovo prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile.\r

\r

Protagonista del programma, studiato dalle agenzie piemontesi con i fornitori polacchi incontrati in eductour, è il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Lo si raggiunge con il nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, ogni lunedì e venerdì, per visitare l’antica, vivace e bella capitale della Bassa Slesia, animatissima città universitaria. Il tutto in quattro intensi giorni dal 9 al 12 dicembre prossimi, quotato per gruppi volo incluso da Torino.\r

Insieme, per far crescere l’interscambio turistico\r

L’operazione è concertata con l’Ente del turismo polacco ed energicamente promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte.\r

\r

Così lo scorso agosto Torino ha accolto gli operatori della Bassa Slesia in un primo eductour, organizzato per Confindustria Polonia da Turismo Torino e Visit Piemonte. Pochi giorni fa il tour di Fiavet Piemonte in Bassa Slesia, con sei agenti di viaggi e due blogger.\r

\r

«Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia».\r

\r

«Sono molto orgoglioso di questa bella operazione – afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”.\r

\r

L’iniziativa ha contato sul supporto di una squadra importante, con l’impegno del console onorario di Polonia a Torino Ulrico Leiss e della console onoraria d’Italia a Breslavia Monika Przemyslawa Kwiatosz, che hanno accompagnato gli eductour illustrandone gli obiettivi a ospiti e partner. All’aeroporto di Torino ha fatto gli onori di casa Rita Pucci, Relazioni Esterne di Sagat; al Port Lotniczy di Breslavia ha accolto gli agenti di Fiavet Jaroslaw Sztucki, direttore sales& marketing dello scalo, insieme a Krzysztof Maj, presidente della Bassa Slesia e assessore al turismo e a Jakub Feiga, direttore della DMO di Breslavia.\r

La città degli gnomi e dei premi Nobel\r

Gli agenti piemontesi, accompagnati da Viktoria sono stati ospiti per due notti dell’Altus Palace Hotel, sontuoso cinque stelle un tempo residenza di famiglia del banchiere Leipziger: appena inaugurato dal Dobry Hotel Group che ne ha conservato l’elegante atmosfera fin de siècle.\r

\r

Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia.\r

\r

Poi Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca. Per visitare l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944.\r

\r

Infine una notte a Polanica a visitare la miniera d’oro di Zloty Stok con il suo insediamento medievale, e poi raggiungere in barca e a piedi fino alla straordinaria e unica cascata sotterranea.\r

\r

Nel corso del tour gli agenti hanno visitato alcuni hotel e hanno potuto assaporare la ricca gastronomia polacca nei ristoranti classici e tipici delle tre città visitate.","post_title":"La Fiavet Piemonte va in Polonia, al mercato di Natale di Breslavia","post_date":"2022-10-24T14:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666623236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 di BizTravel Forum, l’evento organizzato dal Gruppo Uvet che torna in una doppia versione (streaming e presenza) dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia.\r

Giunto alla sua diciannovesima edizione, il BizTravel Forum si terrà giovedì 24 novembre alla presenza di circa 400 partecipanti selezionati fra travel manager, mobility manager e responsabili aziendali delle più importanti aziende italiane e multinazionali. L’evento in presenza – rispetto alle passate edizioni – è aperto infatti solamente ai clienti, partner e agenzie del Gruppo Uvet mentre in streaming la fruizione sarà per tutti. Il titolo della giornata di lavori è “Sink or Swim? Affondare o navigare in un mercato in tempesta”, analizza e racconta, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, come le sfide per le aziende e gli operatori italiani del travel e del turismo siano molte e ancora in divenire.\r

Per la parte in streaming, l’iscrizione è gratuita ed è sufficiente compilare il form sul sito web biztravelforum.it.\r

Come consuetudine, il Forum d’apertura di BizTravel Forum 2022 si aprirà con la relazione presentata da The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi due anni, pandemia e conflitto ucraino-russo, nonché previsioni sull’andamento del PIL per il 2023, grazie alla stretta correlazione tra economia e viaggi d’affari.\r

Nicola Porro, giornalista Mediaset e vicedirettore de il Giornale, sarà per il quinto anno il moderatore dell’evento che vedrà oltre all’organizzatore Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo-Confcommercio, Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House Ambrosetti, Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi, Damiano Sabatino, Vice President and Managing Director Europe Travelport, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia spa ed Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways.\r

A completare il programma della manifestazione, nel corso della giornata del 24 novembre, altri tre forum dedicati ai temi della mobilità smart, degli scenari futuri del mondo travel e dell’impatto della transizione ecologica ed energetica sui modelli di business del turismo. Ad alternarsi sul palco di BizTravel Forum responsabili aziendali e manager del turismo per uno sguardo complessivo su un settore fondamentale per tutta l’economia italiana.","post_title":"BizTravel Forum: aperte le iscrizioni per l'evento del 24 novembre","post_date":"2022-10-24T11:35:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666611304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"414242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414258\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] ©erlebe.bayern - Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

La Baviera è diversa, tradizionalmente diversa! Difficilmente un altro stato federale evoca così tante associazioni così rapidamente. E a voi cosa evoca?\r

\r

Ecco la Baviera di Bayern Tourismus che offre risorse preziose a tutto il settore trade: newsletter, elenco eventi e fiere, ispirazioni di viaggio, itinerari, video e brochure.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri la sezione\r

Travel Trade di\r

Visit Bavaria\r

\r

\r

\r

\r

\r

\"Allora, noi la vediamo così: la Baviera è anche uno stile di vita. Rilassata e cosmopolita. Radicata nella propria patria e allo stesso tempo innovativa e creativa. I bavaresi amano le loro tradizioni ma sono pronti a stravolgerle. E questa è una buona cosa!\r

Come professionisti esperti in viaggi, sapete naturalmente quanto sia versatile la Baviera e quanto meravigliosamente sorprendente possa essere un viaggio in Baviera. Affinché possiate continuare a consigliare perfettamente i vostri clienti in futuro, vorremmo presentarvi alcuni dei nostri attuali servizi e offerte. In quanto organizzazione ufficiale di marketing e di gestione della destinazione turistica Baviera, siamo esperti del mercato e delle sue tendenze; ci consideriamo inoltre apripista e intermediari e siamo a vostra disposizione per tutte le domande relative alla destinazione turistica Baviera. Non vediamo l'ora di scambiare idee con voi!\r

\r

[caption id=\"attachment_414264\" align=\"aligncenter\" width=\"486\"] ©erlebe.bayern – Gert Krautbauer[/caption]\r

\r

Su misura per grandi appassionati di viaggi: la newsletter\r

\r

La posta dalla Baviera arriva direttamente nella vostra casella email, piena fino all'orlo con le ultime notizie sul turismo in Baviera: questa è la nostra newsletter Travel-Trade! Ogni due mesi circa, recuperiamo per voi tutte le ultime notizie e i fatti interessanti, sempre presentati in modo chiaro e orientato al servizio: dalle attrazioni stagionali agli alloggi insoliti e nuovi, fino a curiosi personaggi che incarnano autenticamente lo stile di vita della Baviera e danno ad ogni viaggio un tocco unico.\r

Ci sono anche fatti e cifre aggiornate, così come gli ultimi strumenti e informazioni su workshop ed eventi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Iscriviti alla newsletter\r

Travel--Trade\r

\r

\r

\r

\r

\r

Potete contarci: condivideremo le nostre conoscenze privilegiate, in modo che abbiate sempre la risposta giusta e la giusta ispirazione a portata di mano quando parlate con i vostri clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_414266\" align=\"aligncenter\" width=\"493\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Ecco cosa offre la newsletter Travel-Trade:\r

\r

\tSempre tutte le ultime notizie per voi come appassionati di viaggi\r

\tConsigli da insider di prima mano\r

\tInformazioni e ispirazioni, relative all'argomento e organizzate in modo chiaro\r

\tPresentazione degli ultimi strumenti di vendita per il vostro lavoro\r

\tRegistrazione ai nostri workshop ed eventi\r

\tVi piacerebbe essere un insider della Baviera? Cliccate qui per iscrivervi direttamente alla newsletter!\r

\r

[caption id=\"attachment_414267\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"] ©erlebe.bayern - Peter von Felbert[/caption]\r

\r

Tutti i servizi a colpo d'occhio e con un click\r

\r

Il sito web di Travel Trade ha un nuovo look e offre una vasta gamma di servizi per il vostro lavoro quotidiano - è il vostro punto di contatto 24 ore su 24 per ispirazioni ed informazioni. Cultura, infrastrutture, delizie culinarie, natura, sport o shopping: la gamma di offerte in Baviera è enorme. Grazie ai nostri documenti informativi e di vendita strutturati in modo chiaro, potete tenere traccia di tutto e fornire ai vostri clienti la migliore consulenza possibile. Recuperate semplicemente tutto ciò di cui avete bisogno con un semplice click e scaricatelo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Naturalmente, su richiesta, saremo anche felici di inviarvi materiali selezionati e cataloghi in forma stampata.\r

Gli strumenti di vendita più importanti sono concepiti in modo digitale e interattivo: dalla classica guida di vendita al calendario degli eventi, da fatti e cifre alle informazioni geografiche e regionali. Potete trovare ispirazione extra per la pianificazione di itinerari individuali nel nostro nuovo servizio \"Meet the locals\".\r

Avete bisogno di foto e video per la vostra offerta in Baviera? Nel nostro database troverete una grande selezione di materiale fotografico e di immagini in movimento a vostra disposizione gratuitamente!\r

\r

Ecco cosa offre il sito Travel Trade\r

\r

\tTutti gli strumenti di vendita importanti in un nuovo design, digitale e interattivo\r

\tMateriale fotografico e video a disposizione gratuita degli operatori turistici\r

\tTutte le informazioni disponibili a colpo d'occhio e con un clic: geografia, regioni, cultura, infrastrutture, shopping, outdoor e molto altro\r

\tAncora più ispirazione e autenticità con \"Meet the locals”\r

\r

[caption id=\"attachment_414342\" align=\"aligncenter\" width=\"464\"] ©erlebe.bayern - Florian Trykowski[/caption]\r

\r

Ispirazione \"next level\": Meet the locals!\r

\r

Come si fa a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile e veramente bavarese? Siamo convinti che sono le storie personali che fanno di una destinazione una destinazione del cuore. Ecco perché abbiamo creato \"Meet the locals\": vogliamo ispirare i viaggiatori a vivere la cultura e i costumi bavaresi attraverso la gente della regione. Perché seguire le loro orme e lasciarsi ispirare dai loro consigli significa vivere la Baviera da vicino. Una Baviera che è più delle attrazioni conosciute: innovativa e creativa, emozionante e sorprendente, ma radicata in tradizioni consolidate.\r

Per voi come tour operator, questo significa: più incentivi per un target esigente che preferisce guardare dietro le quinte piuttosto che percorrere sentieri già battuti.\r

Grazie a \"Meet the locals\" vi presentiamo quindi personalità bavaresi che offrono una vera esperienza. Per esempio Florian Blickenberger di Rosenheim, un orafo con un debole per le croci di vetta e i pantaloni in pelle oro e argento. O Elisabeth Stieglmayr, una coltivatrice di luppolo che ci spiega esattamente cos'è la leggendaria birra bavarese e ci dà il benvenuto spalancando i portoni del suo cortile. Tutti gli ambasciatori non solo rappresentano un'esperienza speciale, ma danno anche un contributo concreto con i loro consigli da insider affinché i visitatori possano scoprire la regione lontano dalle masse.\r

Vi abbiamo incuriosito? Visitate la nostra nuova pagina \"Meet the locals\" per maggiore ispirazione.\r

\r

Siamo qui per voi!\r

\r

Volete mettervi in contatto con noi? Sul nostro sito Travel Trade troverete tutti i nostri contatti elencati con i dettagli di contatto. Potete anche scoprire in quali fiere ed eventi, nazionali e internazionali, potete incontrarci di persona.\r

E non importa se si tratta di itinerari, di trovare contatti nell'industria turistica bavarese o di raccomandare nuove attrazioni, noi saremo felici di consigliarvi personalmente!\r

Se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte, sugli eventi e sui nuovi strumenti di vendita, basta che vi iscriviate alla nostra newsletter.\r

\r

Grazie e vi aspettiamo presto in Baviera!\".\r

\r

","post_title":"I lati migliori della Baviera","post_date":"2022-10-22T15:00:42+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["baviera","meet-the-locals","newsletter","travel-trade-newsletter"],"post_tag_name":["Baviera","meet the locals","newsletter","travel trade newsletter"]},"sort":[1666450842000]}]}}