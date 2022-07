Ima Italia Assistance: nuovo portale per la gestione delle polizze viaggi

Ima Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, presenta al mercato italiano il suo nuovo sistema di emissione e gestione delle polizze viaggio per i partner distributivi.

Pensato per trasformare Ima Italia Assistance in una realtà ancora più smart e pronta per il futuro, il nuovo portale risponde all’esigenza di trasmettere la ricchezza dell’offerta di Ima Italia Assistance in maniera semplice, intuitiva e in linea con le esigenze di emissione dei nostri intermediari.

Ciascun partner potrà disporre di un accesso riservato e personalizzare il portale inserendo il proprio logo aziendale, scegliendo l’immagine di sfondo e i colori di preferenza. Potrà gestire in autonomia tutte le funzionalità (creazione, modifica ed eliminazione), effettuare la ricerca di utenti già presenti nel database, modificarne i dati presenti o creare e abilitare nuove schede.

Un’apposita schermata consente la visualizzazione dei report vendite da parte degli utenti e di effettuare i relativi download con la lista delle polizze vendute.

L’emissione della polizza prevede una compilazione dei dati facile ed intuitiva e l’inserimento di uno Sconto Premio Personalizzato applicabile senza incidere sulle provvigioni – concesso a tutta la rete ed in ugual misura. In base alla scelta del distributore, nel contratto sarà inoltre specificato se il pagamento sarà solo con carta di credito/PayPal o solo con anticipo denaro.

Il lancio del portale si inserisce nella strategia di differenziazione dei suoi modelli distributivi e di rafforzamento del segmento viaggi di Ima Italia Assistance. Per ora, infatti, i prodotti Imaway attualmente disponibili sul portale in pronta emissione sono: viaggio singolo, Multitrip-annuale, viaggio annuale studenti, viaggio singolo escursioni. Ciascun prodotto ha la sua scheda di approfondimento e la funzione «Vai al preventivo» per procedere all’acquisto.