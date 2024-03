Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025. Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati. Condividi

