Il gruppo Travel vince il premio Best Webinar 2021

Il gruppo Travel ha vinto il premio Best Webinar 2021 organizzato da WebinarPro. Naturalmente siamo molto felici di questo riconoscimento, che ci premia per il forte impegno profuso in questi anni finalizzato a mettere in comunicazione tutti i tasselli della filiera turistica, soprattutto nell’ultimo periodo, particolarmente difficile.

Perché diciamola tutta: è stato attraverso i webinar, o le riunioni online, le video call, che in questi due anni siamo riuscivi ad incontrarci, a rivedere le facce degli amici e dei colleghi di lavoro, che abbiamo stretto accordi, o non siamo riusciti a chiuderli. Con la modalità digitale le imprese hanno presentato i prodotti e li hanno commercializzati. Il mondo, insomma, non si è fermato. Il mondo ha navigato in queste nuove linee di comunicazione.

Sapere, quindi, che il nostro gruppo ha vinto un premio prestigioso come il Best Webinar 2021 è, per noi che ci lavoriamo, una soddisfazione enorme. perché fra tutti coloro che hanno messo in connessione le persone e le imprese, noi abbiamo, evidentemente, dato qualcosa di più.

Il webinar risultato vincente è quello organizzato dal nostro gruppo per Etihad Airways.

Grazie a tutti