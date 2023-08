I contenuti Ndc di British Airways sbarcano sulla piattaforma Travelport+ I contenuti Ndc di British Airways viaggiano ora sulla piattaforma Travelport+ garantendo agli agenti di viaggio un accesso rapido e semplice al prodotto della compagnia aerea. Il contenuto è a tutti gli effetti disponibile nel Regno Unito e in Irlanda, ma seguirà un rollout globale per gli utenti di Travelport+ in tutto il mondo. “Con tutto in un unico posto, stiamo dando agli agenti la possibilità di controllare un’ampia gamma di contenuti a loro disposizione per un’esperienza di prenotazione più efficiente e fluida”, ha dichiarato Ian Romanis, direttore retail e customer relationship management di British Airways. Il Content Curation Layer (CCL) integrato in Travelport+ è guidato da potenti capacità di intelligenza artificiale e di machine-learning al fine di fornire risultati più precisi e pertinenti, per un’esperienza di prenotazione più rapida e semplificata per i retailer di viaggi. Gli agenti che utilizzano Travelport+ saranno in grado di ricercare, confrontare, prenotare e gestire facilmente i contenuti di British Airways in un’unica soluzione, con accesso a un’ampia gamma di contenuti, tariffe e offerte uniche con pochi semplici passaggi. “Travelport+ è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui le compagnie aeree distribuiscono i loro prodotti, mettendo in contatto i fornitori direttamente con le agenzie di viaggio di tutto il mondo attraverso una piattaforma unificata – ha sottolineato Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. A seguito di questo lancio, continueremo a fornire l’accesso a un’offerta ancora più ampia da parte di British Airways, comprese le offerte personalizzate su misura per le esigenze dei clienti”. Condividi

Il contenuto è a tutti gli effetti disponibile nel Regno Unito e in Irlanda, ma seguirà un rollout globale per gli utenti di Travelport+ in tutto il mondo.\r

\r

\"Con tutto in un unico posto, stiamo dando agli agenti la possibilità di controllare un'ampia gamma di contenuti a loro disposizione per un'esperienza di prenotazione più efficiente e fluida\", ha dichiarato Ian Romanis, direttore retail e customer relationship management di British Airways.\r

\r

Il Content Curation Layer (CCL) integrato in Travelport+ è guidato da potenti capacità di intelligenza artificiale e di machine-learning al fine di fornire risultati più precisi e pertinenti, per un'esperienza di prenotazione più rapida e semplificata per i retailer di viaggi. Gli agenti che utilizzano Travelport+ saranno in grado di ricercare, confrontare, prenotare e gestire facilmente i contenuti di British Airways in un'unica soluzione, con accesso a un'ampia gamma di contenuti, tariffe e offerte uniche con pochi semplici passaggi.\r

\r

\"Travelport+ è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui le compagnie aeree distribuiscono i loro prodotti, mettendo in contatto i fornitori direttamente con le agenzie di viaggio di tutto il mondo attraverso una piattaforma unificata - ha sottolineato Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. A seguito di questo lancio, continueremo a fornire l'accesso a un'offerta ancora più ampia da parte di British Airways, comprese le offerte personalizzate su misura per le esigenze dei clienti\".\r

\r

","post_title":"I contenuti Ndc di British Airways sbarcano sulla piattaforma Travelport+","post_date":"2023-08-03T11:27:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691062070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Boston la quarta destinazione negli Stati Uniti che entrerà nel network di Etihad Airways, all'inizio della stagione estiva 2024. La città si aggiunge quindi a quelle già servite dalla compagnia di Abu Dhabi e cioè Chicago, New York Jfk e Washington Dulles; sempre in Nord America Etihad vola anche in Canada, su Toronto.\r

\r

I voli dall'hub di Abu Dhabi a Boston Logan saranno operati quattro volte a settimana dal 31 marzo 2024: il collegamento sarà effettuato il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica con aeromobili Boeing 787-9. I collegamenti da Boston saranno disponibili anche attraverso il partner in codeshare JetBlue Airways.\r

\r

L'aggiunta di Boston al network di Etihad ripristina la mappa delle rotte statunitensi a quattro gateway: prima della pandemia, la compagnia aerea offriva un servizio trisettimanale per Los Angeles, oltre a volare quotidianamente su Chicago, New York e Washington.","post_title":"Etihad Airways cala il poker sugli Stati Uniti: voli per Boston da fine marzo 2024","post_date":"2023-08-03T10:43:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691059411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' sbarcata anche in Italia la nuova campagna integrata di FlixBus “More life in real life”: prodotta da McCann Germany, e basate su un concetto globale, le prime tre campagne localizzate andranno in onda oltre che nel nostro Paese in Germania e Portogallo, dalla fine di luglio su tv, tv online, social, display e (D)ooh.\r

\r

In questo allargamento del media mix si riflette la consapevolezza, da parte di FlixBus, di un pubblico sempre più trasversale e composito, al cui interno convergono istanze fortemente digitalizzate, corrispondenti grosso modo alla fascia d’età fra i 18 e 45 anni, e altre meno avvezze all’uso dei nuovi media.\r

\r

“Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” ha dichiarato Max Zeumer, coo di Flix.\r

\r

Sul mercato Italia la campagna proseguirà fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali: in tv la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati.\r

\r

Su Connected TV, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot. Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch.\r

\r

A livello di Out of Home, la campagna si dividerà in non-programmatic Dooh, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic Dooh, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici.\r

\r

","post_title":"FlixBus: la nuova campagna “More life in real life” sbarca in Italia, Germania e Portogallo","post_date":"2023-08-03T09:30:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691055044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana.\r

\r

L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner.\r

\r

Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. ","post_title":"Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty","post_date":"2023-08-02T11:11:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano.\r

\r

Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata.\r

\r

“Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”.","post_title":"Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica","post_date":"2023-08-02T10:29:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690972171000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines sempre più focalizzata su Ndc: in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre il chief commercial officer, Vasu Raja, ha dichiarato che la rotta intrapresa dal vettore per incentivare le prenotazioni verso i canali diretti e Ndc - a sfavore quindi dai tradizionali gds - \"ha funzionato probabilmente al di sopra delle nostre aspettative\".\r

\r

Raja, ripreso da PhocusWire, ha affermato che attualmente dal 70% al 75% delle entrate di American deriva da prenotazioni dirette e Ndc e che accelererà i cambiamenti implementati durante la primavera, con la rimozione di altre tariffe dai canali gds.\r

\r

\"Entro la fine dell'anno, il 100% di ciò che vendiamo, sarà disponibile online tramite il nostro sito o la app. E progressivamente renderemo sempre meno disponibile il nostro contenuto tariffario attraverso la tecnologia tradizionale\".\r

\r

Gli agenti di viaggio sono dunque avvisati. I risultati trimestrali del vettore hanno definitivamente evidenziato che l'allontanamento aggressivo della compagnia aerea dai gds non è costato al vettore in termini di vendite e ricavi.","post_title":"American in accelerata su Ndc: entro fine 2023 il 100% delle tariffe sarà online","post_date":"2023-08-02T10:18:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690971524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trainline ha introdotto l'utilizzo di Satispay, per l'acquisto dei biglietti di treno e pullman sul sito e sull'app (sia su dispositivi iOS che Android).\r

Il sistema di mobile payment alternativo e indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, rende i pagamenti semplici e comodi: per completare l’acquisto basterà scegliere Satispay al momento del checkout e confermare la richiesta di pagamento che verrà immediatamente notificata sull’app, senza bisogno di inserire ulteriori codici di conferma.\r

\"Con Satispay offriamo ai nostri clienti una soluzione moderna che si adatta alle loro esigenze di viaggio e che contribuisce a rendere Trainline una scelta ancora più conveniente e all'avanguardia nel settore dei trasporti - commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. Siamo costantemente al lavoro al fine di migliorare la piattaforma per i clienti italiani e con Satispay potremo offrire una soluzione di pagamento allineata alle esigenze dei nostri viaggiatori, orientati verso prodotti e servizi smart”.\r

Con questa novità l’azienda potrà raggiungere un bacino ancora più ampio di potenziali clienti grazie alla collaborazione con uno dei player di riferimento nei sistemi di mobile payment più sicuri e affidabili nel nostro Paese.\r

“La collaborazione con Trainline è un ulteriore passo nel nostro impegno costante per contribuire alla definizione di nuove abitudini di mobilità - sottolinea Stefano De Lollis, online business development director di Satispay -. Abitudini che possono rendere più smart le città e le giornate delle persone e che è fondamentale sostenere rendendo l’accesso ai trasporti semplice, completo e senza frizioni, dalla selezione e prenotazione del viaggio fino al pagamento. È esattamente questo che la combinazione tra i servizi di Trainline e Satispay genera”.","post_title":"Trainline: ora i biglietti si pagano anche attraverso Satispay","post_date":"2023-08-02T09:30:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690968650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet.\r

\r

Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. \"A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26\".\r

\r

British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. \"Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene\".","post_title":"British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick","post_date":"2023-08-01T11:10:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690888206000]}]}}