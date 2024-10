Sekurest si affida a Mariolina Longoni per la comunicazione Sekurest ha scelto Mariolina Longoni, esperta di comunicazione e relazioni pubbliche, per la gestione dell’ufficio stampa e delle media relations. La collaborazione con la piattaforma che offre una gamma completa di servizi finanziari dedicati ai viaggiatori e agli operatori dell’industria del turismo e dei viaggi è operativa da questo mese di ottobre. Le attività di Mariolina Longoni saranno coordinate sotto la direzione di Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sekurest ha scelto Mariolina Longoni, esperta di comunicazione e relazioni pubbliche, per la gestione dell’ufficio stampa e delle media relations. La collaborazione con la piattaforma che offre una gamma completa di servizi finanziari dedicati ai viaggiatori e agli operatori dell’industria del turismo e dei viaggi è operativa da questo mese di ottobre. Le attività di Mariolina Longoni saranno coordinate sotto la direzione di Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest. [post_title] => Sekurest si affida a Mariolina Longoni per la comunicazione [post_date] => 2024-10-18T14:06:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729260380000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico. Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci. Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni. Tra le novità di quest’anno, il festival "DeMusicAssisi Winter Edition", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale. La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia. Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto. E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo. Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come "Musei per tutti nel Parco del Subasio" e "Assisi, le pietre parlano", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi. [post_title] => Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni [post_date] => 2024-10-17T10:38:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729161495000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi. Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future. Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi. Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio. [gallery ids="476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903"] Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte. Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda. Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio. Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2024-10-16T12:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-esteri [1] => comune-dicesena [2] => educational-tour-agenti-di-viaggio [3] => fam-trip-buyer [4] => fam-trip-emilia-romagna [5] => fam-trip-marche [6] => fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri [7] => grotte-di-frasassi [8] => in-evidenza [9] => inside-marche-live [10] => italiabsolutely [11] => travel-quotidiano-fam-trip ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio esteri [1] => comune dicesena [2] => educational tour agenti di viaggio [3] => fam trip buyer [4] => fam trip emilia romagna [5] => fam trip marche [6] => fam trip per agenti di viaggio stranieri [7] => Grotte di Frasassi [8] => In evidenza [9] => Inside Marche Live [10] => italiabsolutely [11] => travel quotidiano fam trip ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729082788000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati. "Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi". [post_title] => Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays [post_date] => 2024-10-16T11:14:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729077259000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania. Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner. "Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno". [post_title] => L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024 [post_date] => 2024-10-15T10:58:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728989903000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Ridare valore a chi ha valore”. Questo lo scopo di Ezio Barroero, Presidente del gruppo Lab Travel. E lo raggiunge consentendo ai personal voyager Euphemia libertà di lavorare come e dove preferiscono, a costo zero, alleggeriti di ogni incombenza e rimettendo al primo posto la creatività insita in questo mestiere e la relazione con il cliente, favorita dalla serenità dell’individuo. La realtà di Euphemia è all’80% al femminile, con 132 consulenti donne sui 150 totali. L’agente “tipo” della società è, quindi, donna, ha fra i 40 e i 70 anni, una ricca esperienza alle spalle e una clientela consolidata. Questo tipo di figura è una risorsa centrale per l’azienda e un valore insostituibile. “Fare l’agente di viaggio è un mestiere molto femminile - sostiene Ezio Barroero -. Il cliente se si affida a te è perché gli è stata trasmessa fiducia, semplicità, presenza”. E questi sono i valori che trasmettono le loro consulenti ai clienti. E prosegue: “In tutto il turismo le donne rappresentano l’80%, peccato che i posti apicali siano ricoperti dagli uomini”. Ma ritiene che si tratti di una tendenza che invertirà la sua rotta. “Quando facevo l’agente di viaggio, le mie colleghe più brave erano donne e i clienti erano legati a queste figure, non all’agenzia in sé - rivela Michele Zucchi, ad Euphemia -. E così è ancora oggi. È l’agente che si porta dietro il portafoglio clienti perché è il cliente che alla fine sceglie a chi affidarsi”. E quando fa la sua scelta, lo fa in base a diversi criteri di cui “il determinante, secondo noi, è l’agente di viaggio che per un 80-90% è donna.” Euphemia ha 52 filiali a disposizione dei propri -o, meglio, delle proprie- consulenti di cui scelgono liberamente se usufruire o meno. I luoghi fisici a disposizione si caratterizzano per essere delle zone intime che rispecchiano la personalità del venditore anche nell’arredamento, che combacia con la personalità del cliente. Con 65 milioni di fatturato e 15 anni di continua crescita (eccezione fatta per gli anni del Covid), Euphemia si consolida nel mercato attuale tracciando una nuova rotta. “Ci stiamo ritagliando una nicchia di mercato che arriverà a rappresentare il 20% nei prossimi tre o quattro anni. Una nicchia remunerativa e meritocratica” che secondo Euphemia è destinata a crescere. Di Elisa Biagioli [post_title] => Euphemia: “Ridare valore a chi ha valore” [post_date] => 2024-10-15T08:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728981059000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spezia protagonista al TTG di Rimini con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo «La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell'Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze». La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti si è puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire. Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive. La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali. [post_title] => La Spezia, sviluppare il progetto Ala per creare un turismo di rete tra 66 comuni [post_date] => 2024-10-11T14:02:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728655345000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sekurest, la piattaforma innovativa che offre servizi finanziari dedicati al settore turistico, annuncia il lancio di Sekurest Pay, la soluzione completa per la gestione degli incassi. Proprio in questi giorni, infatti, Sekurest Services, con il proprio partner TPPay, ha completato l'iter con la Banca d'Italia per dare il via alla propria operatività. La nuova applicazione, presentata al TTG Travel Experience, offre alle agenzie di viaggio una vasta gamma di modalità di incasso, dai tradizionali sistemi come i bonifici irrevocabili e le carte di pagamento alle soluzioni più moderne come il Buy Now Pay Later e il finanziamento. Grazie a Sekurest Pay le adv possono ora offrire ai propri clienti un'esperienza di pagamento personalizzata e flessibile, aumentando la soddisfazione e fidelizzando la clientela. La piattaforma, frutto di una stretta collaborazione con partner di eccellenza come FLOA, FINDOMESTIC, BANCA SELLA e TPPAY, garantisce la massima sicurezza e affidabilità delle transazioni. «Siamo entusiasti di presentare al mercato Sekurest Pay, il risultato di mesi di intenso lavoro e di una visione chiara: semplificare la gestione dei pagamenti per gli operatori turistici e offrire ai viaggiatori una maggiore libertà di scelta – spiega Carlo Schiavon, Chairman and Chief Executive Officer –. Con questa nuova soluzione, le agenzie possono finalmente concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze di viaggio indimenticabili». Tra i vantaggi di Sekurest Pay la flessibilità (ampia gamma di modalità di pagamento per soddisfare le esigenze di ogni cliente); la multicanalità (unica applicazione valida per tutti i canali fisici e da remoto); la semplicità (piattaforma intuitiva e facile da utilizzare); la sicurezza (transazioni protette e conformi alle normative vigenti) e la convenienza grazie alle condizioni tariffarie competitive, incentivi e cashback per ottimizzare i risultati. [post_title] => Sekurest Pay, la nuova applicazione per la gestione degli incassi [post_date] => 2024-10-11T11:08:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728644935000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sultanato dell'Oman presenta al a TTG Travel Experience 2024 tutte le novità della destinazione a partire dall’introduzione da parte di Oman Air dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Muscat, che saranno operativi dal 20 dicembre 2024 con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. "Il Sultanato dell'Oman torna a TTG Travel Experience 2024 per sottolineare l’importanza del mercato italiano e confermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di livello” ha dichiarato Massimo Tocchetti, Presidente AIGO e Rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, che prosegue “L’Italia continua a far registrare risultati positivi sia in termini di arrivi che di interesse verso la destinazione, come dimostrano le conferme nella programmazione da parte dei key player e dallo sviluppo di nuovi progetti di tour operator come Francorosso, Giver Viaggi e Crociere e Kel 12. Nel corso di ottobre e nei prossimi mesi daremo vita a una serie di attività a supporto della stagione entrante. Avvieremo operazioni rivolte alle agenzie di viaggio, in collaborazione con network quali Gattinoni, Bluvacanze, Welcome Travel e AciBlueTeam; ci rivolgeremo anche al consumatore, con campagne online e con un’importante comunicazione ‘out of home’, in collaborazione con il gruppo Alpitour, che comprenderà postazioni nel centro cittadino di Milano e Roma, alla stazione di Roma Termini e all’aeroporto di Roma Fiumicino”. Tra gennaio e luglio 2024 il numero totale di arrivi italiani è stato di 45.132, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oggi l'Italia è il secondo mercato europeo, dopo la Germania. Per mantenere il trend positivo la destinazione punta su una diversificazione dei prodotti turistici e delle esperienze, sempre più dinamiche e rispondenti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. In particolare, l’industria turistica locale sta lavorando sull'espansione di prodotti e servizi legati all’outdoor, all'ecoturismo e alle esperienze culturali, in linea con la missione del Ministero di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questi e altri sono stati i temi di scambio con gli operatori italiani che hanno preso parte a Europe Marhaba, il grande evento organizzato dal Ministero ai primi di settembre che ha visto la partecipazione di tour operator europei, tra i quali 20 dall’Italia, invitati nel Paese per conoscere in prima persona luoghi e itinerari, fare il punto sull’offerta turistica omanita e raccogliere stimoli dai diversi mercati. Giver Viaggi e Crociere lancia la navigazione a bordo degli storici dhow nel Governatorato del Musandam, l’enclave dell’Oman caratterizzata da fiordi e straordinari paesaggi naturali. Questo progetto, che rappresenta il debutto dello storico operatore italiano in Oman, segna un’importante collaborazione volta a valorizzare una delle aree più suggestive e meno conosciute del Paese, puntando su un turismo rispettoso e immersivo. Anche Kel 12 rafforza la sua presenza in Oman, con l’acquisizione di Al Koor Tourism, DMC presente nel Sultanato dal 2006. Kel 12 potrà ora contare su un ufficio a Muscat e su un team di guide italiane esperte, per offrire ai propri clienti esperienze di viaggio di altissimo livello. Un’altra grande novità per la stagione invernale è l’apertura del nuovo SeaClub Style di Francorossopresso il prestigioso Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Muscat. La nuova struttura, che fa parte della linea di prodotto più alta del tour operator, è situata su una splendida spiaggia tra montagne e mare e andrà ad ampliare l’offerta in Oman, che già include il SeaClub Francorosso Fanar a Salalah, nel sud del Paese. Nel 2028 è previsto lo sviluppo di un aeroporto internazionale nel Governatorato del Musandam, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha annunciato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre nuovi aeroporti - Jabal Akhdar, Masirah e Suhar – con l’obiettivo di migliorare la raggiungibilità delle regioni chiave del Paese. Sul fonte dell’ospitalità, a giugno 2024 sono state inaugurate due strutture alberghiere che combinano lusso, design all’avanguardia e glamour. Nel cuore di Al Mouj, quartiere esclusivo della capitale Muscat, ha aperto The St. Regis Al Mouj Muscat Resort con 250 camere e suite. Il resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata e vista sulle verdi distese del pluripremiato campo da golf. Anche il brand Mandarin Oriental ha fatto il suo ingresso nella capitale omanita, con l’apertura del Mandarin Oriental, Muscat, che offre 103 camere e 47 suite nel cuore di Shatti Al-Qurum. Infine, lo scorso mese IHG Hotels & Resorts ha inaugurato la prima struttura del brand Indigo in Medio Oriente: l'Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa, situato a 2.000 metri sul livello del mare, con 173 camere, suite e chalet e una vista maestosa sulle montagne circostanti. Il Sultanato ospiterà una serie di eventi internazionali tra i quali, la Himam Trail Run Race (5-6 dicembre 2024) nelle Montagne Hajar, l’Oman Desert Marathon (18-22 gennaio 2025) nelle Al Sharqyah Sands, la Muscat Marathon (26 gennaio 2025) e l’attesissimo Ironman 70.3 Oman a Muscat (8 febbraio 2025). [post_title] => Oman al TTG: tante novità tra cui i voli diretti Roma–Muscat [post_date] => 2024-10-09T11:37:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728473859000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sekurest si affida a mariolina longoni per la comunicazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":361,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sekurest ha scelto Mariolina Longoni, esperta di comunicazione e relazioni pubbliche, per la gestione dell’ufficio stampa e delle media relations.\r

La collaborazione con la piattaforma che offre una gamma completa di servizi finanziari dedicati ai viaggiatori e agli operatori dell’industria del turismo e dei viaggi è operativa da questo mese di ottobre. Le attività di Mariolina Longoni saranno coordinate sotto la direzione di Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest.\r

","post_title":"Sekurest si affida a Mariolina Longoni per la comunicazione","post_date":"2024-10-18T14:06:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729260380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico.\r

\r

Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci.\r

\r

Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni.\r

\r

Tra le novità di quest’anno, il festival \"DeMusicAssisi Winter Edition\", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale.\r

\r

La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia.\r

\r

Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto.\r

\r

E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo.\r

\r

Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come \"Musei per tutti nel Parco del Subasio\" e \"Assisi, le pietre parlano\", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni","post_date":"2024-10-17T10:38:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729161495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi.\r

\r

Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future.\r

\r

Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi.\r

\r

\r

\r

Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio.\r

\r

[gallery ids=\"476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903\"]\r

\r

Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte.\r

\r

Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda.\r

\r

Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio.\r

\r

Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche","post_date":"2024-10-16T12:46:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-esteri","comune-dicesena","educational-tour-agenti-di-viaggio","fam-trip-buyer","fam-trip-emilia-romagna","fam-trip-marche","fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri","grotte-di-frasassi","in-evidenza","inside-marche-live","italiabsolutely","travel-quotidiano-fam-trip"],"post_tag_name":["agenti di viaggio esteri","comune dicesena","educational tour agenti di viaggio","fam trip buyer","fam trip emilia romagna","fam trip marche","fam trip per agenti di viaggio stranieri","Grotte di Frasassi","In evidenza","Inside Marche Live","italiabsolutely","travel quotidiano fam trip"]},"sort":[1729082788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero.\r

\r

\"Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi\".\r

\r

","post_title":"Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays","post_date":"2024-10-16T11:14:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729077259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania.\r

\r

Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner.\r

\r

\"Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno\".","post_title":"L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024","post_date":"2024-10-15T10:58:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728989903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Ridare valore a chi ha valore”. Questo lo scopo di Ezio Barroero, Presidente del gruppo Lab Travel. E lo raggiunge consentendo ai personal voyager Euphemia libertà di lavorare come e dove preferiscono, a costo zero, alleggeriti di ogni incombenza e rimettendo al primo posto la creatività insita in questo mestiere e la relazione con il cliente, favorita dalla serenità dell’individuo.\r

\r

La realtà di Euphemia è all’80% al femminile, con 132 consulenti donne sui 150 totali. L’agente “tipo” della società è, quindi, donna, ha fra i 40 e i 70 anni, una ricca esperienza alle spalle e una clientela consolidata.\r

\r

Questo tipo di figura è una risorsa centrale per l’azienda e un valore insostituibile. “Fare l’agente di viaggio è un mestiere molto femminile - sostiene Ezio Barroero -. Il cliente se si affida a te è perché gli è stata trasmessa fiducia, semplicità, presenza”. E questi sono i valori che trasmettono le loro consulenti ai clienti. E prosegue: “In tutto il turismo le donne rappresentano l’80%, peccato che i posti apicali siano ricoperti dagli uomini”. Ma ritiene che si tratti di una tendenza che invertirà la sua rotta.\r

\r

“Quando facevo l’agente di viaggio, le mie colleghe più brave erano donne e i clienti erano legati a queste figure, non all’agenzia in sé - rivela Michele Zucchi, ad Euphemia -. E così è ancora oggi. È l’agente che si porta dietro il portafoglio clienti perché è il cliente che alla fine sceglie a chi affidarsi”. E quando fa la sua scelta, lo fa in base a diversi criteri di cui “il determinante, secondo noi, è l’agente di viaggio che per un 80-90% è donna.”\r

\r

Euphemia ha 52 filiali a disposizione dei propri -o, meglio, delle proprie- consulenti di cui scelgono liberamente se usufruire o meno. I luoghi fisici a disposizione si caratterizzano per essere delle zone intime che rispecchiano la personalità del venditore anche nell’arredamento, che combacia con la personalità del cliente.\r

\r

Con 65 milioni di fatturato e 15 anni di continua crescita (eccezione fatta per gli anni del Covid), Euphemia si consolida nel mercato attuale tracciando una nuova rotta. “Ci stiamo ritagliando una nicchia di mercato che arriverà a rappresentare il 20% nei prossimi tre o quattro anni. Una nicchia remunerativa e meritocratica” che secondo Euphemia è destinata a crescere.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Euphemia: “Ridare valore a chi ha valore”","post_date":"2024-10-15T08:30:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728981059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia protagonista al TTG di Rimini con progetto ALA e la presentazione del nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo\r

\r

«La Spezia sta vivendo un significativo sviluppo turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - I dati sulle presenze continuano a crescere, così come il gradimento espresso dai turisti al termine delle esperienze vissute nel nostro territorio. Questo ci motiva a investire e impegnarci ulteriormente per migliorare i servizi e ampliare l’offerta turistica. Per questo motivo stiamo sviluppando il progetto dell'Area Ligure Apuana, presentato proprio alla fiera: un’iniziativa nata per creare un turismo di rete tra i 66 comuni che hanno aderito al protocollo nelle province della Spezia, Massa-Carrara, Lunigiana e Garfagnana. Si tratta di un patto per lo sviluppo del turismo, che mira a valorizzare i nostri territori e il patrimonio condiviso, così da renderli accessibili ai centinaia di migliaia di visitatori desiderosi di scoprire ed esplorare le nostre bellezze».\r

\r

La Spezia è una destinazione turistica in costante evoluzione pronta ad accogliere il turismo in tutte le stagioni. In questi anni infatti si è puntato molto alla destagionalizzazione sfruttando come punto di forza il clima mite e la sua conformazione geografica che le permette di far vivere appieno tutto ciò che ha da offrire.\r

\r

\r

\r

Il progetto è il risultato della cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigiana, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna, mirato a rafforzare l’attrattività turistica dell’area. La mission è quella di creare una destinazione turistica integrata, valorizzando la diversità del territorio, dal mare alle montagne e borghi storici. Il progetto promuove un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali, per offrire esperienze autentiche e immersive.\r

\r

La vision è di diventare un punto di riferimento turistico a livello nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce bellezza paesaggistica ed esperienze culturali, enogastronomiche e outdoor, promuovendo una crescita economica sostenibile e il benessere delle comunità locali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, sviluppare il progetto Ala per creare un turismo di rete tra 66 comuni","post_date":"2024-10-11T14:02:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728655345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sekurest, la piattaforma innovativa che offre servizi finanziari dedicati al settore turistico, annuncia il lancio di Sekurest Pay, la soluzione completa per la gestione degli incassi. Proprio in questi giorni, infatti, Sekurest Services, con il proprio partner TPPay, ha completato l'iter con la Banca d'Italia per dare il via alla propria operatività.\r

\r

La nuova applicazione, presentata al TTG Travel Experience, offre alle agenzie di viaggio una vasta gamma di modalità di incasso, dai tradizionali sistemi come i bonifici irrevocabili e le carte di pagamento alle soluzioni più moderne come il Buy Now Pay Later e il finanziamento.\r

\r

Grazie a Sekurest Pay le adv possono ora offrire ai propri clienti un'esperienza di pagamento personalizzata e flessibile, aumentando la soddisfazione e fidelizzando la clientela. La piattaforma, frutto di una stretta collaborazione con partner di eccellenza come FLOA, FINDOMESTIC, BANCA SELLA e TPPAY, garantisce la massima sicurezza e affidabilità delle transazioni.\r

\r

«Siamo entusiasti di presentare al mercato Sekurest Pay, il risultato di mesi di intenso lavoro e di una visione chiara: semplificare la gestione dei pagamenti per gli operatori turistici e offrire ai viaggiatori una maggiore libertà di scelta – spiega Carlo Schiavon, Chairman and Chief Executive Officer –. Con questa nuova soluzione, le agenzie possono finalmente concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze di viaggio indimenticabili».\r

\r

Tra i vantaggi di Sekurest Pay la flessibilità (ampia gamma di modalità di pagamento per soddisfare le esigenze di ogni cliente); la multicanalità (unica applicazione valida per tutti i canali fisici e da remoto);\r

la semplicità (piattaforma intuitiva e facile da utilizzare); la sicurezza (transazioni protette e conformi alle normative vigenti) e la convenienza grazie alle condizioni tariffarie competitive, incentivi e cashback per ottimizzare i risultati.","post_title":"Sekurest Pay, la nuova applicazione per la gestione degli incassi","post_date":"2024-10-11T11:08:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728644935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell'Oman presenta al a TTG Travel Experience 2024 tutte le novità della destinazione a partire dall’introduzione da parte di Oman Air dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Muscat, che saranno operativi dal 20 dicembre 2024 con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

\"Il Sultanato dell'Oman torna a TTG Travel Experience 2024 per sottolineare l’importanza del mercato italiano e confermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di livello” ha dichiarato Massimo Tocchetti, Presidente AIGO e Rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, che prosegue “L’Italia continua a far registrare risultati positivi sia in termini di arrivi che di interesse verso la destinazione, come dimostrano le conferme nella programmazione da parte dei key player e dallo sviluppo di nuovi progetti di tour operator come Francorosso, Giver Viaggi e Crociere e Kel 12. Nel corso di ottobre e nei prossimi mesi daremo vita a una serie di attività a supporto della stagione entrante. Avvieremo operazioni rivolte alle agenzie di viaggio, in collaborazione con network quali Gattinoni, Bluvacanze, Welcome Travel e AciBlueTeam; ci rivolgeremo anche al consumatore, con campagne online e con un’importante comunicazione ‘out of home’, in collaborazione con il gruppo Alpitour, che comprenderà postazioni nel centro cittadino di Milano e Roma, alla stazione di Roma Termini e all’aeroporto di Roma Fiumicino”.\r

\r

Tra gennaio e luglio 2024 il numero totale di arrivi italiani è stato di 45.132, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oggi l'Italia è il secondo mercato europeo, dopo la Germania. Per mantenere il trend positivo la destinazione punta su una diversificazione dei prodotti turistici e delle esperienze, sempre più dinamiche e rispondenti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. In particolare, l’industria turistica locale sta lavorando sull'espansione di prodotti e servizi legati all’outdoor, all'ecoturismo e alle esperienze culturali, in linea con la missione del Ministero di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questi e altri sono stati i temi di scambio con gli operatori italiani che hanno preso parte a Europe Marhaba, il grande evento organizzato dal Ministero ai primi di settembre che ha visto la partecipazione di tour operator europei, tra i quali 20 dall’Italia, invitati nel Paese per conoscere in prima persona luoghi e itinerari, fare il punto sull’offerta turistica omanita e raccogliere stimoli dai diversi mercati.\r

\r

Giver Viaggi e Crociere lancia la navigazione a bordo degli storici dhow nel Governatorato del Musandam, l’enclave dell’Oman caratterizzata da fiordi e straordinari paesaggi naturali. Questo progetto, che rappresenta il debutto dello storico operatore italiano in Oman, segna un’importante collaborazione volta a valorizzare una delle aree più suggestive e meno conosciute del Paese, puntando su un turismo rispettoso e immersivo. Anche Kel 12 rafforza la sua presenza in Oman, con l’acquisizione di Al Koor Tourism, DMC presente nel Sultanato dal 2006. Kel 12 potrà ora contare su un ufficio a Muscat e su un team di guide italiane esperte, per offrire ai propri clienti esperienze di viaggio di altissimo livello. Un’altra grande novità per la stagione invernale è l’apertura del nuovo SeaClub Style di Francorossopresso il prestigioso Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Muscat. La nuova struttura, che fa parte della linea di prodotto più alta del tour operator, è situata su una splendida spiaggia tra montagne e mare e andrà ad ampliare l’offerta in Oman, che già include il SeaClub Francorosso Fanar a Salalah, nel sud del Paese.\r

\r

Nel 2028 è previsto lo sviluppo di un aeroporto internazionale nel Governatorato del Musandam, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha annunciato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre nuovi aeroporti - Jabal Akhdar, Masirah e Suhar – con l’obiettivo di migliorare la raggiungibilità delle regioni chiave del Paese.\r

\r

Sul fonte dell’ospitalità, a giugno 2024 sono state inaugurate due strutture alberghiere che combinano lusso, design all’avanguardia e glamour. Nel cuore di Al Mouj, quartiere esclusivo della capitale Muscat, ha aperto The St. Regis Al Mouj Muscat Resort con 250 camere e suite. Il resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata e vista sulle verdi distese del pluripremiato campo da golf. Anche il brand Mandarin Oriental ha fatto il suo ingresso nella capitale omanita, con l’apertura del Mandarin Oriental, Muscat, che offre 103 camere e 47 suite nel cuore di Shatti Al-Qurum. Infine, lo scorso mese IHG Hotels & Resorts ha inaugurato la prima struttura del brand Indigo in Medio Oriente: l'Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa, situato a 2.000 metri sul livello del mare, con 173 camere, suite e chalet e una vista maestosa sulle montagne circostanti.\r

\r

Il Sultanato ospiterà una serie di eventi internazionali tra i quali, la Himam Trail Run Race (5-6 dicembre 2024) nelle Montagne Hajar, l’Oman Desert Marathon (18-22 gennaio 2025) nelle Al Sharqyah Sands, la Muscat Marathon (26 gennaio 2025) e l’attesissimo Ironman 70.3 Oman a Muscat (8 febbraio 2025). ","post_title":"Oman al TTG: tante novità tra cui i voli diretti Roma–Muscat","post_date":"2024-10-09T11:37:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728473859000]}]}}