HopHop Boat e 3D Cyber: La Spezia e il Golfo dei Poeti nella Realtà Virtuale HopHop Boat, il brand leader nelle Marine Experiences in Liguria, annuncia l’innovativa partnership con 3D Cyber, startup spezzina specializzata nella creazione di media in Virtual Reality. Questa collaborazione rivoluzionaria consentirà, da oggi, ai viaggiatori di tutto il mondo di vivere l’emozione e la bellezza fragile del Golfo dei Poeti prima ancora di salire a bordo dei celebri super tender con le iconiche sedute rosse di HopHop Boat. La collaborazione con 3D Cyber rende le esperienze di HopHop Boat ancora più accessibili e coinvolgenti. Le Borgate Marinare, Portovenere e le Tre Isole, Lerici e Tellaro sono state catturate digitalmente e trasferite nel metaverso per proiettare gli spettatori, ancora ignari delle meraviglie del Golfo dei Poeti, in un viaggio sensoriale unico attraverso il visore di realtà virtuale. Grazie alla realtà virtuale sarà come trovarsi a bordo di uno dei tender del brand spezzino, ma sarà solo un assaggio dell’indimenticabile meraviglia che attende i visitatori del Golfo. Da oggi, nel punto vendita di HopHop Boat all’interno del Cruise Terminal della Spezia i viaggiatori in arrivo dalle navi da crociera potranno accomodarsi sulle iconiche sedute rosse del brand spezzino appositamente installate, indossare il visore programmato da 3D Cyber, e immergersi completamente nella suggestiva esperienza virtuale tra i panorami mozzafiato del Golfo dei Poeti. Questa straordinaria esperienza immersiva sarà presentata anche durante le fiere del turismo in Europa e Asia, alle quali HopHop Boat parteciperà nel prossimo autunno e inverno. Così il brand continuerà a promuovere in modo innovativo e unico nel suo genere il Golfo dei Poeti, offrendo ai futuri visitatori l’opportunità̀ di esplorare digitalmente questi luoghi incantevoli, suscitando in loro passione e desiderio di scoprirli dal vivo. Condividi

