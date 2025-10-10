Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali. L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori.

«L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo. Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione. Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri. I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie. Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti. La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore. Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale. Condividi

