Hertz aggiunge una nuova misura di sicurezza con il protocollo Gold Standard Clean

Hertz garantisce da oggi la verifica della corretta applicazione del protocollo “Hertz Gold Standard Clean” sui principali punti della rete di noleggio nazionali.

La compagnia aggiunge un ulteriore tassello di protezione e sicurezza ai propri veicoli, una verifica ulteriore, da parte di Dekra per garantire ai propri clienti un’esperienza di mobilità esclusiva.Come auditor indipendente, Dekra verificherà che l’applicazione degli standard previsti dal protocollo Gold Standard Clean venga eseguita in maniera corretta ed adeguata nelle agenzie sul territorio nazionale.

La verifica da parte di Dekra riguarderà tutte le agenzie che applicano il protocollo Hertz e verificherà la corretta applicazione della procedura fino alla messa a disposizione delle vetture per i clienti.

Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia ha commentato: «Sono molto orgoglioso di annunciare questo ulteriore passo in avanti che ci pone nella condizione di assicurare ai nostri Ospiti un viaggio protetto. Abbiamo scelto Dekra come supervisor esterno e indipendente per verificare la corretta applicazione del protocollo di sanificazione dei veicoli. Dekra ci ha messo a disposizione un team di esperti che oltre all’azione di verifica sarà un valido supporto per la nostra Rete di agenzie, aiutandole a comprendere le possibilità di miglioramento per eseguire in maniera corretta il protocollo Gold Standard Clean.

«L’ augurio, chiaramente, è che il progredire del piano vaccinale e il rispetto di tutte le pratiche di prevenzione ci restituiscano al più presto la piena mobilità in libertà e sicurezza, ma nell’attesa Hertz vuole offrire un servizio improntato alla massima protezione della persona a bordo delle sue auto. Qualità, Sicurezza e Credibilità sono per noi valori fondanti e per questo abbiamo scelto i migliori partner al nostro fianco. Recentemente avevamo comunicato l’accordo con Angelini Pharma per l’utilizzo del prodotto Amuchina, ma era necessario anche assicurarsi che gli standard di questo protocollo fossero uguali per tutti i nostri Ospiti sul territorio nazionale. Ora possiamo davvero offrire una sicurezza al quadrato grazie a Dekra»