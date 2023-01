Hertz estende all’Europa la partnership con Uber sui veicoli elettrici Dopo il successo riscosso in Nord America, Hertz estende anche in Europa la partnership con Uber, mettendo a disposizione degli autisti della piattaforma di auto con conducenti fino a 25 mila veicoli elettrici. La flotta sarà interamente disponibile nelle capitali del Vecchio continente entro il 2025. L’implementazione dell’accordo partirà da Londra, sede di Hertz Europa, e sarà progressivamente estesa alle altre città. “Continuiamo ad accelerare il percorso verso la sostenibilità e la nostra partnership con Uber ci fa compiere un importante passo in avanti verso questo obiettivo – sottolinea il ceo di Hertz, Stephen Scherr -. Mettendo a disposizione dei conducenti della mobilità condivisa i veicoli elettrici, non solo contribuiremo a ridurre le emissioni nelle città europee, ma offriremo a molte persone l’opportunità di provare i benefici dell’elettrificazione”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo riscosso in Nord America, Hertz estende anche in Europa la partnership con Uber, mettendo a disposizione degli autisti della piattaforma di auto con conducenti fino a 25 mila veicoli elettrici. La flotta sarà interamente disponibile nelle capitali del Vecchio continente entro il 2025. L'implementazione dell'accordo partirà da Londra, sede di Hertz Europa, e sarà progressivamente estesa alle altre città. "Continuiamo ad accelerare il percorso verso la sostenibilità e la nostra partnership con Uber ci fa compiere un importante passo in avanti verso questo obiettivo - sottolinea il ceo di Hertz, Stephen Scherr -. Mettendo a disposizione dei conducenti della mobilità condivisa i veicoli elettrici, non solo contribuiremo a ridurre le emissioni nelle città europee, ma offriremo a molte persone l’opportunità di provare i benefici dell'elettrificazione". [post_title] => Hertz estende all'Europa la partnership con Uber sui veicoli elettrici [post_date] => 2023-01-18T13:20:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674048046000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decollerà il prossimo 20 gennaio sulla rotta da Parigi-Charles de Gaulle per New York-Jfk il primo Boeing 777-300er di Air France dotato delle più recenti cabine a lungo raggio. "Fontainebleau", questo il nome dell'aeromobile, servirà poi l'aeroporto di Rio de Janeiro, dal 21 gennaio e quello di Dakar, dal 22 gennaio. Il continuo rinnovo dei 12 Boeing 777-300Er di Air France consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere il network nel corso dell'anno. In questo modo tutte le cabine Business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023, rispetto all'attuale 90%. Entro questa data, l'intera flotta* sarà anche dotata di wi-fi in volo, rispetto all'attuale 97%. Nella cabina Business (48 posti) la poltrona, completamente ridisegnata, presenta curve ancora più avvolgenti e un maggiore comfort. Il design di questa poltrona si basa sulle 3 "F": Full Flat, la poltrona si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi due metri, Full Access, che consente a tutti i passeggeri di accedere direttamente al corridoio, e Full Privacy, che garantisce una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente privato, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici ad alta definizione 4K antiriflesso con cuffie a riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente ai passeggeri di utilizzare le proprie cuffie e diverse prese elettriche. Nella cabina Premium Economy (48 posti) Air France introduce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già disponibile sui suoi Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. Ogni poltrona offre 96 cm di spazio per le gambe. I cuscini dei sedili sono stati ridisegnati e il tessuto a spina di pesce blu navy aggiunge ulteriore morbidezza. Lo schienale è reclinabile a 124 gradi ed è stato allargato per garantire una maggiore privacy. Una nuova cuffia audio a riduzione del rumore è integrata nel sedile ed è facile da usare in qualsiasi momento durante il volo. Il sedile è inoltre dotato di porte USB A e C. Anche nella cabina Economy (273 posti), i sedili soddisfano i più alti standard di comfort del mercato. Ogni sedile ha un'ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato in modo ergonomico e offre un sostegno laterale rinforzato. È inoltre dotato di una porta USB A. [post_title] => Air France: decollano le nuove cabine per il lungo raggio da New York a Rio e Dakar [post_date] => 2023-01-18T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674033345000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance. Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita. La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo. [post_title] => Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green [post_date] => 2023-01-17T13:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673961132000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Competere con le principali destinazioni del turismo balneare di livello globale, come Maldive, Seychelles e Mauritius. Il tutto con l'idea di andare però oltre al prodotto mare, potendo anche offrire esperienze nel deserto, sulle montagne e soprattutto organicamente inserite nella cultura e nella tradizione locali. E' l'obiettivo principale di The Red Sea, il mega progetto turistico che la società per azioni omonima controllata al 100% dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif), sta sviluppando su una superfice di ben 28 mila quadrati lungo la costa occidentale del Paese, in un’area situata a 500 chilometri a nord di Gedda. "In tale contesto, l’Italia è stata individuata tra i mercati di riferimento principali - spiega quindi la senior travel trade director di Red Sea Global, Loredana Pettinati, rivelando i primi dettagli sulle linee guida commerciali dell'operazione -. Il nostro target di riferimento è infatti un viaggiatore esperto, abituato alle residenze di lusso, alla ricerca di nuove destinazioni in grado di offrire attività uniche. E l’Italia è un mercato maturo, con una conoscenza profonda dell’ospitalità di qualità. Risponde perciò perfettamente alle caratteristiche da noi ricercate, tanto che abbiamo già riscontrato grande interesse sia da parte di network e agenzie, sia dai tour operator con cui ci siamo confrontati. Con alcuni di loro, soprattutto con chi è attivo nel segmento alto di gamma e già gestisce resort nel Mediterraneo, stiamo persino valutando eventuali aperture future di strutture upscale nel nostro complesso durante la seconda fase del progetto (la prima parte si concluderà alla fine del prossimo anno, con l'apertura dei primi 16 hotel, ndr)". Importante a tal fine è che la proposta sia coerente con la vocazione sostenibile dell’intero progetto: nelle intenzioni degli investitori, The Red Sea diventerà infatti la più grande destinazione turistica del mondo alimentata al 100% da energie rinnovabili, mentre lo sviluppo riguarderà solamente l'1% del territorio su cui sorgerà il complesso. Non solo: delle 92 isole incluse nel suo territorio appena 22 saranno edificate e ben nove diventeranno vere e proprie riserve naturali. Al suo interno non sarà consentito l’uso di plastica e per la mobilità si utilizzeranno esclusivamente veicoli elettrici. Una volta completato il progetto, infine, l’accesso alla destinazione sarà limitato a 1 milione di visitatori all’anno. E tutto ciò per un complesso turistico che al termine della fase due, entro il 2030, conterà fino a 50 resort per un totale di 8 mila camere d’hotel, a cui si aggiungeranno oltre mille residenze private. Il prodotto sarà peraltro supportato da una dmc proprietaria che sarà costituita a breve e gestirà le prenotazioni in arrivo da ogni parte del mondo. "Una scelta dettata dal fatto che l’Arabia Saudita è ancora una meta giovane per il turismo internazionale – conclude Loredana Pettinati -. Per garantire adeguati livelli di servizio ai viaggiatori di gamma più elevata non possiamo quindi che affidarci a risorse interne. Almeno fino a quando nel Paese non sarà sviluppato un know-how adeguato. Processo al quale stiamo contribuendo anche noi tramite una serie di partnership formative con numerose università del comparto. Le risorse umane sono e saranno infatti un tassello fondamentale del nostro piano di sviluppo, tanto che stiamo già realizzando un villaggio ad hoc capace di ospitare fino a 22 mila dipendenti". [post_title] => The Red Sea: nei piani della fase due anche resort a gestione italiana [post_date] => 2023-01-16T13:55:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673877305000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437148" align="alignleft" width="300"] André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix.[/caption] Flix e Daimler siglano un accordo per sviluppare, entro i prossimi 4 anni, una tecnologia ad alta prestazione capace di supportare l’elettrificazione degli autobus a lunga percorrenza, con l’obiettivo finale di disporre di autobus full electric operativi all’interno della rete FlixBus. Il progetto, che si pone in continuità con le iniziative avviate negli anni da Flix in campo di trazioni alternative, è finanziato dal Ministero federale tedesco per l'Economia e il Clima. Nell’ambito del progetto saranno testati, in condizioni reali, due prototipi di autobus dotati della nuova tecnologia full electric. Basandosi sulla propria esperienza e sul proprio know-how, acquisiti gestendo la più ampia rete di autobus intercity al mondo, Flix monitorerà le performance dei due veicoli in modo continuativo e in tempo reale, per accertare che vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari a garantire un’efficacia a livello operativo sulle lunghe distanze, con l’obiettivo finale di estendere tale tecnologia alla flotta FlixBus per mezzo di una sua implementazione su larga scala. «Siamo convinti che la decarbonizzazione dei viaggi in autobus possa giocare un ruolo cruciale nella transizione ecologica della mobilità. Da sempre ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale, sperimentando trazioni alternative e dando a chi viaggia con noi la possibilità di compensare interamente le emissioni di CO2 del proprio viaggio. L’alleanza con Daimler Buses e prestigiosi istituti universitari ci permetterà ora di avvicinarci di un altro passo all’obiettivo che, sin dall’inizio, ha guidato il nostro operato: rivoluzionare il mondo della mobilità, offrendo a chiunque la possibilità di accedere a soluzioni collettive di viaggio green, innovative e di qualità», ha dichiarato André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix. Oltre a Flix e Daimler Buses, nel progetto sono coinvolti, in qualità di partner di ricerca, il KIT (Karlsruher Institut für Technologie), l’Università di Mannheim e il Politecnico di Kaiserslautern. [post_title] => Accordo FlixBus e Daimler per elettrificazione degli autobus [post_date] => 2023-01-12T09:52:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673517173000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Prime vola alto e archivia il 2022 appena concluso con oltre 32.600 movimenti, per una crescita del 20% rispetto al 2021 e del 33% rispetto al 2019: numeri superiori alla crescita media europea che nel 2022 si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente. La società, specializzata con il brand Milano Prime nella business aviation in Italia e in Europa, è forte anche di un primato in sostenibilità ambientale: dopo il primo rifornimento Jet A1-Eni Saf effettuato alla fine del 2021, dal 2023 Milano Linate Prime è diventato il primo aeroporto di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori Eni Biojet, il Saf miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, un passo importante nel processo di decarbonizzazione. Un numero crescente di operatori della business aviation utilizza infatti carburante rinnovabile per ridurre le emissioni e promuovere pratiche sostenibili. Il Saf sostituisce il carburante tradizionale a base fossile e può ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 90%. "Questo nuovo traguardo per Sea Prime rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime" ha dichiarato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime (nella foto). [post_title] => Sea Prime: crescita a doppia cifra del traffico nel 2022, trend superiore alla media europea [post_date] => 2023-01-11T10:32:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673433126000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà a Londra il prossimo 28 marzo il New Deal Europe 2023: il marketplace e forum annuale dedicato alla parte sudorientale del Vecchio continente: "Si tratta dell’unico evento turistico globale incentrato su dodici destinazioni di quest'area dell'Europa: dalla Slovenia alla Grecia. Oggi la nostra regione è la meta turistica in più rapida crescita del pianeta – ha dichiarato Tine Murn, cofondatore dell’evento –. Peraltro è una regione ancora in gran parte da scoprire, ma è ha molto da offrire. Infatti sempre più turisti iniziano a esplorare i paesaggi dell’Europa sudorientale; a scoprire la sua impareggiabile gastronomia e l’incredibile accoglienza della sua gente, condividendo poi le proprie esperienze sui social media, e incoraggiando così altre persone a visitare la regione. Stiamo assistendo anche a una maggiore copertura da parte delle pagine di viaggi dei grandi quotidiani nazionali. Non sorprende quindi che i tour operator e le compagnie aeree stiano riscontrando una crescita importante verso tali destinazioni. Per gli operatori che vogliono capire perché la regione stia andando così bene, e che sono alla ricerca di modi per includerla nei loro programmi, il New Deal Europe Marketplace è sicuramente il posto giusto". "Questo sarà il nostro primo marketplace dal vivo da quando sono state tolte tutte le restrizioni per il Covid, quindi puntiamo a un’affluenza record", gli fa eco l'altro co-fondatore dell'evento, Robert Dee. L’evento è cresciuto così tanto da avere necessità di una nuova sede: "Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner del Jacobs Media Group per fare di questa manifestazione il più grande motore del turismo verso tutte le nostre destinazioni", aggiunge Dee. Il programma prevede un’intera giornata di incontri b2b prestabiliti, presentazioni di destinazioni, una tavola rotonda con figure chiave del settore e un ricevimento di networking. [post_title] => Si terrà a Londra il New Deal Europe 2023: fiera b2b dedicata all'Europa sudorientale [post_date] => 2023-01-11T09:39:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673429957000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte l'advance booking Grimaldi Lines per l'estate 2023. L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole. Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione. [post_title] => Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20% [post_date] => 2023-01-10T12:52:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673355126000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400697" align="alignleft" width="300"] Mario Zanetti[/caption] Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”. In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti. [post_title] => Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile [post_date] => 2023-01-09T12:17:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673266676000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hertz estende alleuropa la partnership uber sui veicoli elettrici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":485,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo riscosso in Nord America, Hertz estende anche in Europa la partnership con Uber, mettendo a disposizione degli autisti della piattaforma di auto con conducenti fino a 25 mila veicoli elettrici. La flotta sarà interamente disponibile nelle capitali del Vecchio continente entro il 2025. L'implementazione dell'accordo partirà da Londra, sede di Hertz Europa, e sarà progressivamente estesa alle altre città.\r

\r

\"Continuiamo ad accelerare il percorso verso la sostenibilità e la nostra partnership con Uber ci fa compiere un importante passo in avanti verso questo obiettivo - sottolinea il ceo di Hertz, Stephen Scherr -. Mettendo a disposizione dei conducenti della mobilità condivisa i veicoli elettrici, non solo contribuiremo a ridurre le emissioni nelle città europee, ma offriremo a molte persone l’opportunità di provare i benefici dell'elettrificazione\".","post_title":"Hertz estende all'Europa la partnership con Uber sui veicoli elettrici","post_date":"2023-01-18T13:20:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1674048046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decollerà il prossimo 20 gennaio sulla rotta da Parigi-Charles de Gaulle per New York-Jfk il primo Boeing 777-300er di Air France dotato delle più recenti cabine a lungo raggio. \"Fontainebleau\", questo il nome dell'aeromobile, servirà poi l'aeroporto di Rio de Janeiro, dal 21 gennaio e quello di Dakar, dal 22 gennaio.\r

\r

Il continuo rinnovo dei 12 Boeing 777-300Er di Air France consentirà alla compagnia aerea di offrire gradualmente un maggior numero di voli dotati di queste nuove cabine verso queste prime tre destinazioni durante la stagione invernale, per poi espandere il network nel corso dell'anno. In questo modo tutte le cabine Business di lungo raggio della compagnia saranno dotate di sedili che si trasformano in letti completamente piatti entro la fine del 2023, rispetto all'attuale 90%. Entro questa data, l'intera flotta* sarà anche dotata di wi-fi in volo, rispetto all'attuale 97%.\r

\r

Nella cabina Business (48 posti) la poltrona, completamente ridisegnata, presenta curve ancora più avvolgenti e un maggiore comfort. Il design di questa poltrona si basa sulle 3 \"F\": Full Flat, la poltrona si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi due metri, Full Access, che consente a tutti i passeggeri di accedere direttamente al corridoio, e Full Privacy, che garantisce una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente privato, lontano dalla vista degli altri passeggeri della cabina. Il sedile è inoltre dotato di un ampio schermo da 17,3 pollici ad alta definizione 4K antiriflesso con cuffie a riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente ai passeggeri di utilizzare le proprie cuffie e diverse prese elettriche.\r

\r

Nella cabina Premium Economy (48 posti) Air France introduce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già disponibile sui suoi Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. Ogni poltrona offre 96 cm di spazio per le gambe. I cuscini dei sedili sono stati ridisegnati e il tessuto a spina di pesce blu navy aggiunge ulteriore morbidezza. Lo schienale è reclinabile a 124 gradi ed è stato allargato per garantire una maggiore privacy. Una nuova cuffia audio a riduzione del rumore è integrata nel sedile ed è facile da usare in qualsiasi momento durante il volo. Il sedile è inoltre dotato di porte USB A e C.\r

\r

Anche nella cabina Economy (273 posti), i sedili soddisfano i più alti standard di comfort del mercato. Ogni sedile ha un'ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato in modo ergonomico e offre un sostegno laterale rinforzato. È inoltre dotato di una porta USB A.","post_title":"Air France: decollano le nuove cabine per il lungo raggio da New York a Rio e Dakar","post_date":"2023-01-18T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674033345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance.\r

\r

Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. \r

\r

Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. \r

\r

eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita.\r

\r

La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo.","post_title":"Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green","post_date":"2023-01-17T13:12:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673961132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Competere con le principali destinazioni del turismo balneare di livello globale, come Maldive, Seychelles e Mauritius. Il tutto con l'idea di andare però oltre al prodotto mare, potendo anche offrire esperienze nel deserto, sulle montagne e soprattutto organicamente inserite nella cultura e nella tradizione locali. E' l'obiettivo principale di The Red Sea, il mega progetto turistico che la società per azioni omonima controllata al 100% dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif), sta sviluppando su una superfice di ben 28 mila quadrati lungo la costa occidentale del Paese, in un’area situata a 500 chilometri a nord di Gedda.\r

\r

\"In tale contesto, l’Italia è stata individuata tra i mercati di riferimento principali - spiega quindi la senior travel trade director di Red Sea Global, Loredana Pettinati, rivelando i primi dettagli sulle linee guida commerciali dell'operazione -. Il nostro target di riferimento è infatti un viaggiatore esperto, abituato alle residenze di lusso, alla ricerca di nuove destinazioni in grado di offrire attività uniche. E l’Italia è un mercato maturo, con una conoscenza profonda dell’ospitalità di qualità. Risponde perciò perfettamente alle caratteristiche da noi ricercate, tanto che abbiamo già riscontrato grande interesse sia da parte di network e agenzie, sia dai tour operator con cui ci siamo confrontati. Con alcuni di loro, soprattutto con chi è attivo nel segmento alto di gamma e già gestisce resort nel Mediterraneo, stiamo persino valutando eventuali aperture future di strutture upscale nel nostro complesso durante la seconda fase del progetto (la prima parte si concluderà alla fine del prossimo anno, con l'apertura dei primi 16 hotel, ndr)\".\r

\r

Importante a tal fine è che la proposta sia coerente con la vocazione sostenibile dell’intero progetto: nelle intenzioni degli investitori, The Red Sea diventerà infatti la più grande destinazione turistica del mondo alimentata al 100% da energie rinnovabili, mentre lo sviluppo riguarderà solamente l'1% del territorio su cui sorgerà il complesso. Non solo: delle 92 isole incluse nel suo territorio appena 22 saranno edificate e ben nove diventeranno vere e proprie riserve naturali. Al suo interno non sarà consentito l’uso di plastica e per la mobilità si utilizzeranno esclusivamente veicoli elettrici. Una volta completato il progetto, infine, l’accesso alla destinazione sarà limitato a 1 milione di visitatori all’anno. E tutto ciò per un complesso turistico che al termine della fase due, entro il 2030, conterà fino a 50 resort per un totale di 8 mila camere d’hotel, a cui si aggiungeranno oltre mille residenze private.\r

\r

Il prodotto sarà peraltro supportato da una dmc proprietaria che sarà costituita a breve e gestirà le prenotazioni in arrivo da ogni parte del mondo. \"Una scelta dettata dal fatto che l’Arabia Saudita è ancora una meta giovane per il turismo internazionale – conclude Loredana Pettinati -. Per garantire adeguati livelli di servizio ai viaggiatori di gamma più elevata non possiamo quindi che affidarci a risorse interne. Almeno fino a quando nel Paese non sarà sviluppato un know-how adeguato. Processo al quale stiamo contribuendo anche noi tramite una serie di partnership formative con numerose università del comparto. Le risorse umane sono e saranno infatti un tassello fondamentale del nostro piano di sviluppo, tanto che stiamo già realizzando un villaggio ad hoc capace di ospitare fino a 22 mila dipendenti\".","post_title":"The Red Sea: nei piani della fase due anche resort a gestione italiana","post_date":"2023-01-16T13:55:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673877305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437148\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix.[/caption]\r

\r

Flix e Daimler siglano un accordo per sviluppare, entro i prossimi 4 anni, una tecnologia ad alta prestazione capace di supportare l’elettrificazione degli autobus a lunga percorrenza, con l’obiettivo finale di disporre di autobus full electric operativi all’interno della rete FlixBus.\r

\r

Il progetto, che si pone in continuità con le iniziative avviate negli anni da Flix in campo di trazioni alternative, è finanziato dal Ministero federale tedesco per l'Economia e il Clima.\r

\r

Nell’ambito del progetto saranno testati, in condizioni reali, due prototipi di autobus dotati della nuova tecnologia full electric. Basandosi sulla propria esperienza e sul proprio know-how, acquisiti gestendo la più ampia rete di autobus intercity al mondo, Flix monitorerà le performance dei due veicoli in modo continuativo e in tempo reale, per accertare che vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari a garantire un’efficacia a livello operativo sulle lunghe distanze, con l’obiettivo finale di estendere tale tecnologia alla flotta FlixBus per mezzo di una sua implementazione su larga scala.\r

\r

«Siamo convinti che la decarbonizzazione dei viaggi in autobus possa giocare un ruolo cruciale nella transizione ecologica della mobilità. Da sempre ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale, sperimentando trazioni alternative e dando a chi viaggia con noi la possibilità di compensare interamente le emissioni di CO2 del proprio viaggio. L’alleanza con Daimler Buses e prestigiosi istituti universitari ci permetterà ora di avvicinarci di un altro passo all’obiettivo che, sin dall’inizio, ha guidato il nostro operato: rivoluzionare il mondo della mobilità, offrendo a chiunque la possibilità di accedere a soluzioni collettive di viaggio green, innovative e di qualità», ha dichiarato André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix.\r

\r

Oltre a Flix e Daimler Buses, nel progetto sono coinvolti, in qualità di partner di ricerca, il KIT (Karlsruher Institut für Technologie), l’Università di Mannheim e il Politecnico di Kaiserslautern.","post_title":"Accordo FlixBus e Daimler per elettrificazione degli autobus","post_date":"2023-01-12T09:52:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673517173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Prime vola alto e archivia il 2022 appena concluso con oltre 32.600 movimenti, per una crescita del 20% rispetto al 2021 e del 33% rispetto al 2019: numeri superiori alla crescita media europea che nel 2022 si è attestata al 12,3% rispetto all’anno precedente.\r

\r

La società, specializzata con il brand Milano Prime nella business aviation in Italia e in Europa, è forte anche di un primato in sostenibilità ambientale: dopo il primo rifornimento Jet A1-Eni Saf effettuato alla fine del 2021, dal 2023 Milano Linate Prime è diventato il primo aeroporto di business aviation in Italia a offrire a clienti e operatori Eni Biojet, il Saf miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, un passo importante nel processo di decarbonizzazione. Un numero crescente di operatori della business aviation utilizza infatti carburante rinnovabile per ridurre le emissioni e promuovere pratiche sostenibili. Il Saf sostituisce il carburante tradizionale a base fossile e può ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 90%.\r

\r

\"Questo nuovo traguardo per Sea Prime rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di decarbonizzazione, insieme alle altre azioni concrete che includono l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'investimento in infrastrutture sostenibili come il nuovo hangar di Linate Prime\" ha dichiarato Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime (nella foto).","post_title":"Sea Prime: crescita a doppia cifra del traffico nel 2022, trend superiore alla media europea","post_date":"2023-01-11T10:32:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673433126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà a Londra il prossimo 28 marzo il New Deal Europe 2023: il marketplace e forum annuale dedicato alla parte sudorientale del Vecchio continente: \"Si tratta dell’unico evento turistico globale incentrato su dodici destinazioni di quest'area dell'Europa: dalla Slovenia alla Grecia. Oggi la nostra regione è la meta turistica in più rapida crescita del pianeta – ha dichiarato Tine Murn, cofondatore dell’evento –. Peraltro è una regione ancora in gran parte da scoprire, ma è ha molto da offrire. Infatti sempre più turisti iniziano a esplorare i paesaggi dell’Europa sudorientale; a scoprire la sua impareggiabile gastronomia e l’incredibile accoglienza della sua gente, condividendo poi le proprie esperienze sui social media, e incoraggiando così altre persone a visitare la regione. Stiamo assistendo anche a una maggiore copertura da parte delle pagine di viaggi dei grandi quotidiani nazionali. Non sorprende quindi che i tour operator e le compagnie aeree stiano riscontrando una crescita importante verso tali destinazioni. Per gli operatori che vogliono capire perché la regione stia andando così bene, e che sono alla ricerca di modi per includerla nei loro programmi, il New Deal Europe Marketplace è sicuramente il posto giusto\".\r

\r

\"Questo sarà il nostro primo marketplace dal vivo da quando sono state tolte tutte le restrizioni per il Covid, quindi puntiamo a un’affluenza record\", gli fa eco l'altro co-fondatore dell'evento, Robert Dee. L’evento è cresciuto così tanto da avere necessità di una nuova sede: \"Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner del Jacobs Media Group per fare di questa manifestazione il più grande motore del turismo verso tutte le nostre destinazioni\", aggiunge Dee. Il programma prevede un’intera giornata di incontri b2b prestabiliti, presentazioni di destinazioni, una tavola rotonda con figure chiave del settore e un ricevimento di networking. ","post_title":"Si terrà a Londra il New Deal Europe 2023: fiera b2b dedicata all'Europa sudorientale","post_date":"2023-01-11T09:39:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673429957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte l'advance booking Grimaldi Lines per l'estate 2023. L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.\r

\r

Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione.","post_title":"Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20%","post_date":"2023-01-10T12:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673355126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mario Zanetti[/caption]\r

\r

Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”.\r

In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti.","post_title":"Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile","post_date":"2023-01-09T12:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673266676000]}]}}