Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT. La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools. Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT. Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. «La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la minicrociera di quattro notti con partenza e arrivo a Civitavecchia la novità dell'estate 2023 del gruppo Star Clippers. In programma il prossimo 29 agosto, l'itinerario sarà operato dal veliero Star Clipper e prevede tappe in Corsica e sull'isola d'Elba. La novità si aggiunge, tra le altre cose, ai due viaggi in lingua italiana in calendario l'8 luglio (sette notti sempre da Civitavecchia verso Cannes) e il 29 luglio 2023 con partenza e arrivo a Cannes verso la Corsica, ancora di una settimana. Ma la stagione Mediterranea dei velieri della compagnia è già nel vivo. I tre clipper della flotta navigano in questi giorni lungo le coste del Mediterraneo, a partire dalla penisola iberica, costeggiata dall’ammiraglia Royal Clipper, passando per la Corsica e l’Italia dove si trova Star Clipper per giungere, a est, in Grecia e Anatolia con la Star Flyer. [post_title] => L'estate mediterranea dei velieri Star Clippers comprende una nuova minicrociera da Civitavecchia [post_date] => 2023-05-29T14:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685372117000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciate le nuove date della decima edizione di BTM Italia, noto evento b2b di promozione del turismo del sud Italia. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Bari. “Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura - spiega l’ideatore di BTM Nevio D’Arpa - arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali”. BTM Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme. [post_title] => BTM Italia: la decima edizione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 [post_date] => 2023-05-29T14:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685371954000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand. Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti . Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria. “Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”. [post_title] => Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa [post_date] => 2023-05-29T13:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685368395000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446564" align="alignleft" width="300"] Il nuovo cda del gruppo Bwh[/caption] Walter Mercheselli è stato riconfermato alla presidenza del gruppo Bwh Italia, in occasione della spring convention della compagnia, svoltasi a Napoli con la partecipazione di oltre 200 albergatori provenienti da tutta Italia. Durante l'assemblea sono stati anche eletti i consiglieri del cda, che oggi include il vicepresidente Giovanni Simonetto, nonché Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Francesco Incerti, Antonio Perrone e Gina Primavera. “Sono lieto e onorato di poter proseguire il cammino di questi anni - è il commento dello stesso Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo e socio Bwh con il Best Western Hotel Cristallo -. Ringrazio i colleghi del cda uscente e i nuovi eletti a rappresentare una solida base di 170 imprenditori alberghieri italiani. Il nuovo consiglio, in continuità con chi è stato al mio fianco e grazie alle nuove voci e alla sempre crescente rappresentanza femminile, sarà capace di interpretare il mercato da prospettive nuove e di coglierne le opportunità”. “Le mie più vive congratulazioni ai nuovi eletti - ha quindi aggiunto la ceo, Sara Digiesi -. Sono certa che il nuovo cda possa dare continuità ai percorsi avviati ed esprimere tutta la ricchezza di tante voci, esperienze e territori diversi. Bwh Italia ancora una volta è inoltre protagonista dell’evoluzione con quattro donne elette su dieci membri del consiglio. Buon lavoro al presidente Walter Marcheselli, al vicepresidente Giovanni Simonetto e a tutte e tutti i membri del cda, con cui ho l’onore di proseguire il cammino”. [post_title] => Bwh Italia: rinnovato il cda. Walter Marcheselli confermato presidente. E' al terzo mandato [post_date] => 2023-05-29T11:58:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685361491000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446557" align="alignleft" width="300"] Il tavolo dei relatori[/caption] Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT. La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools. Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT. Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. «La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè. [post_title] => Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager [post_date] => 2023-05-29T11:44:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685360654000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril. Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio. “Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”. [post_title] => Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels [post_date] => 2023-05-29T11:17:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685359056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446539 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la pugliese masseria Soluco l'ultima new entry del gruppo Talea Collection. Situato nella campagna di Monopoli, la struttura dispone di sei camere, tra cui quattro suite, oltre che di una piscina panoramica con acqua salata. La Masseria Soluco, dal toponimo Cristo del Soluco, è un antico complesso edilizio che, dopo un lungo periodo di abbandono, è stato oggetto di un attento progetto di recupero e restauro conservativo, condotto secondo l’approccio della conservazione integrata, in modo da preservare l’identità del genius loci. “Siamo orgogliosi di questo ingresso nel nostro portfolio – spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection –. Una nuova apertura che conferma la nostra costante attenzione a valorizzare il territorio pugliese e l’impegno per un’ulteriore espansione verso i mercati internazionali. La masseria è una proprietà che guarda alla clientela che chiede autenticità, bellezza, nonché contatto con la natura e si inquadra perfettamente nella nostra idea di sviluppo. Da anni, infatti, offriamo una collezione di hotel, creati e gestiti con la missione di generare un impatto sociale e ambientale duraturo per le persone e gli ambienti locali. Strutture che si distinguono per bellezza e come centri di creatività e innovazione in continua evoluzione, proponendo una serie di laboratori esperienziali ogni anno differenti”. Il portfolio Talea Collection include anche la masseria il Melograno con il ristorante Mùmmulo, il boutique hotel la Peschiera con il ristorante SaleBlu, il lido le Tamerici a Monopoli, il Cala Ponte hotel a Polignano, le proprietà Talea Trulli & Dimore e la dmc Talea Collection. [post_title] => La masseria Soluco new entry del gruppo Talea Collection [post_date] => 2023-05-29T10:40:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685356856000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom della divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi. “Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”. Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia del to: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con l'Asia e in particolare Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia. Bene pure Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa e oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti per il segmento si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito a intercettare anche i periodi più caldi dell’anno. “Rispetto al 2022 il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato – spiega il direttore commerciale King Holidays, Roberto Minardi –. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori”. [post_title] => King Holidays: divisione gruppi a +40% di fatturato sul 2022 [post_date] => 2023-05-29T10:11:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685355083000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha celebrato a Treviso il sodalizio con il mercato italiano che conta oggi 25 anni: la prima rotta italiana operata dalla low cost irlandese è stata infatti la Londra-Treviso, nel maggio 1998. Le “nozze d'argento” con l'Italia portano in dote sullo scalo trevigiano l'apertura di dieci nuove rotte (per un totale di 44) verso Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tolosa, e frequenze aumentate su oltre 8 rotte tra cui Alicante, Bucarest, Malta, Praga, Siviglia. L'operativo record vedrà due aeromobili basati a Treviso per l'estate e supporterà oltre 1.800 posti di lavoro nel settore dell'aviazione, inclusi 60 posti di lavoro diretti. La summer italiana di Ryanair conta invece, a livello complessivo, oltre 730 rotte (+70 nuove) e oltre 7.000 voli settimanali da 29 aeroporti. "Dal primo volo nel 1998, Ryanair è cresciuta fino a raggiungere 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e opera oltre 7.000 voli settimanali su 730 rotte - ha dichiarato Eddie Wilsono, ceo della low cost -. Questa crescita è sostenuta dall'investimento di 9,8 miliardi di dollari di Ryanair in Italia, con 98 aeromobili basati e supporto di oltre 40.000 posti di lavoro a livello nazionale. "Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, abbiamo aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia a raggiungere i propri cari, andare in vacanza, incontrare partner commerciali e studiare all'estero. La connessione è al centro di tutto ciò che facciamo. Come compagnia aerea n. 1 in Italia comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari, indipendentemente da dove si trovino. Ecco perché ci impegniamo a crescere ancora di più nei prossimi 25 anni". “L’arrivo a Treviso di Ryanair 25 anni fa rappresentò l’inizio di una vera rivoluzione per il trasporto aereo anche nel nostro Paese - ha aggiunto Monica Scarpa, ad del gruppo Save -. A circa 15 anni dalla sua fondazione, il vettore low cost introduceva infatti una modalità di trasporto che dava accesso al viaggio ad un’utenza sempre più ampia, apriva mercati non ancora collegati da voli diretti, attraeva nuovi flussi di traffico nel nostro territorio. L’orgoglio del nostro Gruppo è di avere compreso fin da subito la forza del modello di Ryanair, con cui abbiamo instaurato una partnership di successo, che si è consolidata nel tempo ed è diventata strategica per il Polo aeroportuale del Nord Est, comprensivo degli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona”. [post_title] => Ryanair ha celebrato a Treviso i primi 25 anni di attività in Italia [post_date] => 2023-05-29T09:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685352312000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo uvet formazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3518,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la minicrociera di quattro notti con partenza e arrivo a Civitavecchia la novità dell'estate 2023 del gruppo Star Clippers. In programma il prossimo 29 agosto, l'itinerario sarà operato dal veliero Star Clipper e prevede tappe in Corsica e sull'isola d'Elba. La novità si aggiunge, tra le altre cose, ai due viaggi in lingua italiana in calendario l'8 luglio (sette notti sempre da Civitavecchia verso Cannes) e il 29 luglio 2023 con partenza e arrivo a Cannes verso la Corsica, ancora di una settimana.\r

\r

Ma la stagione Mediterranea dei velieri della compagnia è già nel vivo. I tre clipper della flotta navigano in questi giorni lungo le coste del Mediterraneo, a partire dalla penisola iberica, costeggiata dall’ammiraglia Royal Clipper, passando per la Corsica e l’Italia dove si trova Star Clipper per giungere, a est, in Grecia e Anatolia con la Star Flyer.","post_title":"L'estate mediterranea dei velieri Star Clippers comprende una nuova minicrociera da Civitavecchia","post_date":"2023-05-29T14:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685372117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciate le nuove date della decima edizione di BTM Italia, noto evento b2b di promozione del turismo del sud Italia. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Bari. \r

\r

“Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura - spiega l’ideatore di BTM Nevio D’Arpa - arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali”.\r

\r

BTM Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme.\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTM Italia: la decima edizione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024","post_date":"2023-05-29T14:52:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685371954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo sport del momento, tanto che molte persone prenotano le loro vacanze sulla base della possibilità di giocare a padel. Per esaudire i desideri dei propri ospiti, il gruppo Nicolaus ha quindi deciso di potenziare l'offerta dedicata, portando a 16 il numero di campi disponibili, compreso quello più alto d'Europa. Il tutto in collaborazione con il brand specializzato Quicksand.\r

\r

Per la precisione, i campi da record si trovano a circa 2.050 metri di altitudine, ai piedi del Cervino, e fanno parte delle dotazioni sportive del nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura di debutto della linea di hôtellerie upscale Italian Lyfestile collection, che si appresta a inaugurare la sua prima estate con la nuova scuola di padel e due campi inediti .\r

\r

Gli altri resort Valtur in cui ci si potrà sfidare sono cinque, distribuiti tra Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano: si potrà infatti giocare ai Valtur Sardegna Baia dei Pini e Calabria Cormorano; in Egitto, ai Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay e Sharm el Sheikh Laguna Vista Beach Resort; nonché infine al Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa. A completare l’offerta legata al padel, con un pensiero in particolare per le famiglie, i terreni da gioco Nicolaus Club, presenti nei villaggi delle regioni chiave del Mare Italia: Nicolaus Club La Giurlita, Nicolaus Prime Il Gabbiano e Nicolaus Club Alimini Smile, in Puglia; Nicolaus Club Bagamoyo e Nicolaus Club Salice Resort, in Calabria.\r

\r

“Presentiamo con un pizzico di orgoglio al mercato la concretizzazione di un progetto legato a uno sport che sta conquistando migliaia e migliaia di appassionati, sviluppato con tre distinte finalità strategiche - spiega la responsabile prodotto del gruppo, Paola Coccarelli -: mettere a disposizione dei nostri ospiti una nuova risorsa, caratterizzata da un eccellente livello; intercettare i desideri di un nuovo target in forte espansione; portare traffico alla distribuzione, sfruttando un trend innovativo, fresco e originale. Avevamo intuito la potenzialità di questo sport iniziando già nelle scorse stagioni a dedicargli delle risorse e abbiamo impresso un’accelerata al progetto”.","post_title":"Cresce l'offerta di campi padel nei resort Valtur e Nicolaus. C'è anche quello più alto d'Europa","post_date":"2023-05-29T13:53:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685368395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446564\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo cda del gruppo Bwh[/caption]\r

\r

Walter Mercheselli è stato riconfermato alla presidenza del gruppo Bwh Italia, in occasione della spring convention della compagnia, svoltasi a Napoli con la partecipazione di oltre 200 albergatori provenienti da tutta Italia. Durante l'assemblea sono stati anche eletti i consiglieri del cda, che oggi include il vicepresidente Giovanni Simonetto, nonché Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Francesco Incerti, Antonio Perrone e Gina Primavera.\r

\r

“Sono lieto e onorato di poter proseguire il cammino di questi anni - è il commento dello stesso Marcheselli, imprenditore alberghiero di Rovigo e socio Bwh con il Best Western Hotel Cristallo -. Ringrazio i colleghi del cda uscente e i nuovi eletti a rappresentare una solida base di 170 imprenditori alberghieri italiani. Il nuovo consiglio, in continuità con chi è stato al mio fianco e grazie alle nuove voci e alla sempre crescente rappresentanza femminile, sarà capace di interpretare il mercato da prospettive nuove e di coglierne le opportunità”.\r

\r

“Le mie più vive congratulazioni ai nuovi eletti - ha quindi aggiunto la ceo, Sara Digiesi -. Sono certa che il nuovo cda possa dare continuità ai percorsi avviati ed esprimere tutta la ricchezza di tante voci, esperienze e territori diversi. Bwh Italia ancora una volta è inoltre protagonista dell’evoluzione con quattro donne elette su dieci membri del consiglio. Buon lavoro al presidente Walter Marcheselli, al vicepresidente Giovanni Simonetto e a tutte e tutti i membri del cda, con cui ho l’onore di proseguire il cammino”.","post_title":"Bwh Italia: rinnovato il cda. Walter Marcheselli confermato presidente. E' al terzo mandato","post_date":"2023-05-29T11:58:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685361491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446557\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il tavolo dei relatori[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril.\r

\r

Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio.\r

\r

“Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”.","post_title":"Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels","post_date":"2023-05-29T11:17:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685359056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la pugliese masseria Soluco l'ultima new entry del gruppo Talea Collection. Situato nella campagna di Monopoli, la struttura dispone di sei camere, tra cui quattro suite, oltre che di una piscina panoramica con acqua salata. La Masseria Soluco, dal toponimo Cristo del Soluco, è un antico complesso edilizio che, dopo un lungo periodo di abbandono, è stato oggetto di un attento progetto di recupero e restauro conservativo, condotto secondo l’approccio della conservazione integrata, in modo da preservare l’identità del genius loci.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questo ingresso nel nostro portfolio – spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection –. Una nuova apertura che conferma la nostra costante attenzione a valorizzare il territorio pugliese e l’impegno per un’ulteriore espansione verso i mercati internazionali. La masseria è una proprietà che guarda alla clientela che chiede autenticità, bellezza, nonché contatto con la natura e si inquadra perfettamente nella nostra idea di sviluppo. Da anni, infatti, offriamo una collezione di hotel, creati e gestiti con la missione di generare un impatto sociale e ambientale duraturo per le persone e gli ambienti locali. Strutture che si distinguono per bellezza e come centri di creatività e innovazione in continua evoluzione, proponendo una serie di laboratori esperienziali ogni anno differenti”.\r

\r

Il portfolio Talea Collection include anche la masseria il Melograno con il ristorante Mùmmulo, il boutique hotel la Peschiera con il ristorante SaleBlu, il lido le Tamerici a Monopoli, il Cala Ponte hotel a Polignano, le proprietà Talea Trulli & Dimore e la dmc Talea Collection.","post_title":"La masseria Soluco new entry del gruppo Talea Collection","post_date":"2023-05-29T10:40:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685356856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom della divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi.\r

\r

“Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia del to: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con l'Asia e in particolare Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia. Bene pure Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa e oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti per il segmento si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito a intercettare anche i periodi più caldi dell’anno.\r

\r

“Rispetto al 2022 il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato – spiega il direttore commerciale King Holidays, Roberto Minardi –. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori”.","post_title":"King Holidays: divisione gruppi a +40% di fatturato sul 2022","post_date":"2023-05-29T10:11:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685355083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair ha celebrato a Treviso il sodalizio con il mercato italiano che conta oggi 25 anni: la prima rotta italiana operata dalla low cost irlandese è stata infatti la Londra-Treviso, nel maggio 1998. \r

Le “nozze d'argento” con l'Italia portano in dote sullo scalo trevigiano l'apertura di dieci nuove rotte (per un totale di 44) verso Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tolosa, e frequenze aumentate su oltre 8 rotte tra cui Alicante, Bucarest, Malta, Praga, Siviglia. L'operativo record vedrà due aeromobili basati a Treviso per l'estate e supporterà oltre 1.800 posti di lavoro nel settore dell'aviazione, inclusi 60 posti di lavoro diretti.\r

La summer italiana di Ryanair conta invece, a livello complessivo, oltre 730 rotte (+70 nuove) e oltre 7.000 voli settimanali da 29 aeroporti.\r

\r

\"Dal primo volo nel 1998, Ryanair è cresciuta fino a raggiungere 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e opera oltre 7.000 voli settimanali su 730 rotte - ha dichiarato Eddie Wilsono, ceo della low cost -. Questa crescita è sostenuta dall'investimento di 9,8 miliardi di dollari di Ryanair in Italia, con 98 aeromobili basati e supporto di oltre 40.000 posti di lavoro a livello nazionale.\r

\"Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, abbiamo aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia a raggiungere i propri cari, andare in vacanza, incontrare partner commerciali e studiare all'estero. La connessione è al centro di tutto ciò che facciamo. Come compagnia aerea n. 1 in Italia comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari, indipendentemente da dove si trovino. Ecco perché ci impegniamo a crescere ancora di più nei prossimi 25 anni\".\r

“L’arrivo a Treviso di Ryanair 25 anni fa rappresentò l’inizio di una vera rivoluzione per il trasporto aereo anche nel nostro Paese - ha aggiunto Monica Scarpa, ad del gruppo Save -. A circa 15 anni dalla sua fondazione, il vettore low cost introduceva infatti una modalità di trasporto che dava accesso al viaggio ad un’utenza sempre più ampia, apriva mercati non ancora collegati da voli diretti, attraeva nuovi flussi di traffico nel nostro territorio. L’orgoglio del nostro Gruppo è di avere compreso fin da subito la forza del modello di Ryanair, con cui abbiamo instaurato una partnership di successo, che si è consolidata nel tempo ed è diventata strategica per il Polo aeroportuale del Nord Est, comprensivo degli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona”. \r

","post_title":"Ryanair ha celebrato a Treviso i primi 25 anni di attività in Italia","post_date":"2023-05-29T09:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685352312000]}]}}