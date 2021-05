Gattinoni to ufficiale di Nitto ATP Finals. Tutti gli allotment sulle piattaforme del gruppo

Il gruppo Gattinoni è tour operator ufficiale di Nitto ATP Finals, e spinge per cogliere opportunità nel territorio. Quando la città di Torino si è aggiudicata le Nitto ATP Finals – previste dal 14 al 21 novembre 2021 e per i successivi 4 anni – l’azienda ha investito moltissimo, in tecnologia, prodotto e relazioni.

In veste di tour operator ufficiale, Gattinoni dispone di allotment; migliaia di biglietti per le partite che si disputeranno al Pala Alpitour, camere sia nel capoluogo piemontese sia nei territori abbinabili (come Langhe, Roero e Monferrato), servizi esclusivi come il Fast Track, per raggiungere rapidamente il proprio posto, con tanto di assistenza in loco, e backstage tour. Nondimeno gli allotment sono disponibili su una ricca gamma di esperienze e attività nel territorio.

Le agenzie dei network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork troveranno nelle rispettive piattaforme, di loro uso quotidiano, tutti i servizi prenotabili, dalle camere – a Torino e nelle altre località – ai biglietti per il Pala Alpitour, compresi quelli per semifinali e finali e quelli per i posti nelle categorie top. Ma non solo: a biglietti e hotel si potranno abbinare esperienze culturali, enogastronomiche, sportive.

«Da un lato gli eventi sportivi sono entrati nelle richieste della clientela molto più che in passato, il che ci ha portati a specializzarci per accontentarla e fidelizzarla – dichiara Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network –. Dall’altro la situazione che abbiamo vissuto ha indotto cambiamenti nelle persone, che ora quando si spostano scelgono di partire dalle Experience prima ancora della destinazione. Come Gattinoni abbiamo investito moltissimo a livello tecnologico, per creare e abilitare piattaforme in grado di fornire agli agenti di viaggio il meglio delle performance di vendita. Auspichiamo fortemente che tutti raccolgano e valorizzino queste nuove opportunità di business, sia strettamente connesse all’evento sportivo sia in tutte le sue diramazioni, poiché nel corso dei prossimi mesi potranno canalizzare nuovi clienti nelle agenzie di viaggio”.

Trattandosi di un evento di portata internazionale, questo servizio sarà a disposizione anche di tutte le agenzie del mercato italiano. Per loro è stato creato un nuovo portale che racchiude biglietti, servizi e prodotti (www.mondogattinoni.it) sul quale le agenzie devono registrarsi per poter acquistare ciò che clienti o aziende richiedono.

Su tutte le piattaforme il prodotto delle Nitto ATP Finals appare comprensivo di biglietteria per l’arena, strutture ricettive, trasporti, esperienze e servizi che possono arricchire il soggiorno. Per prenotazioni individuali fino a 9 persone (4 camere) tutto è prenotabile on line; per gruppi superiori le agenzie possono richiedere quotazioni off line.

«Abbiamo lavorato molto per assicurarci allotment in ogni segmento, dalle camere in città a quelle nei territori abbinabili – l’autunno è la stagione del tartufo ad esempio – commenta Mario Vercesi, consulente Gattinoni Travel Dynamic -. Abbiamo fatto in modo che si creasse una migliore comunicazione fra agenzie e clienti tramite le Idee di Viaggio, che non sono banali preventivi ma vere e proprie brochure digitali, con tanto di immagini e personalizzazioni, che le agenzie possono spedire ai propri clienti e che possono anche essere condivise sui social. Abbiamo approntato un connubio di prodotto e tecnologia per facilitare il lavoro agli agenti, dal rendere le proposte più accattivanti alla semplicità di procedere al booking degli allotment. E naturalmente le agenzie possono usufruire anche del servizio customer care e concierge lanciato quest’anno per supportarle».

Non da ultimo, a Torino Gattinoni possiede il nuovissimo hub nella centralissima Via Cesare Battisti angolo via Roma; 1.000 mq a disposizione del pubblico delle Nitto ATP Finals, con la City Lounge dedicata e navette per il Pala Alpitour.