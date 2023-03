Gattinoni Mice: obiettivo 2023 50,2 milioni di euro di giro d’affari La business unit Mice di Gattinoni ha infatti chiuso il 2022 con un volume d’affari pari a 35,50 milioni di euro, numeri senz’altro positivi considerato l’anno caratterizzato ancora da incertezza, soprattutto nel primo semestre. Arrivata nell’autunno 2022, o meglio, tornata nel Gruppo Gattinoni, Elisa Presutti ha esperienze, skills e professionalità che uniti al carico di energie e di idee sono i presupposti indispensabili per gli ambiziosi piani di crescita. L’obiettivo per l’anno 2023 della divisione Mice è di raggiungere un volume d’affari di 50,20 milioni di euro, pari ad un incremento di oltre il 50% rispetto al 2022. Obiettivo di budget fondato, oltre che su una strategia di sviluppo intrapresa dalla managing director volta ad incrementare la penetrazione nel mercato dei grandi eventi, sul punto di forza di Gattinoni Mice: l’approccio integrato. Gattinoni è oggi una realtà che si pone verso i clienti gestendo e offrendo servizi a 360°, dalla creatività alla logistica. La parola d’ordine della divisione è “nuovo corso” da realizzarsi attraverso una riorganizzazione del team di lavoro e un potenziamento dell’area comunicazione con una forte spinta alla live communication. «Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno in quanto realizzati in un momento storico complesso e in un mercato ancora molto discontinuo e caratterizzato da richieste sotto data con poca pianificazione – ha commentato Elisa Presutti, managing director events Gattinoni Group -. La struttura e il team hanno risposto prontamente, riuscendo ad ottenere performance più che soddisfacenti sia in termini numerici che qualitativi. E siamo entusiasti anche delle risposte che stiamo ricevendo dal mercato sin dai primi mesi dell’anno. Abbiamo già acquisito progetti importanti e molti altri sono in fase di definizione. Grazie a partnership strategiche con creativi quotati, provenienti anche da mondi apparentemente lontani dagli eventi, siamo oggi in grado di offrire proposte davvero innovative e unconventional». Elisa Presutti ha progetti ambiziosi e punta ad aggiudicarsi grandi eventi, offrire alle aziende esperienze memorabili, potenziare la propria squadra e l’empowerment femminile. È consapevole che dal 2022 le aziende sono tornate a viaggiare e ad incontrare i propri target di riferimento. L’experience è nuovamente uno dei principali asset nelle strategie di marketing dei brand. Afferma Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: «I risultati 2022 della divisione Eventi si allineano alle buone performance di Gruppo, merito del grande lavoro del team e degli investimenti realizzati negli anni passati. Con il rientro in squadra, in autunno, di Elisa Presutti, professionista determinata con importanti esperienze e skills, abbiamo terminato l’anno nel migliore dei modi e iniziato il 2023 con grande slancio e una crescita superiore al budget».

