Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business. L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia. Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi – tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità – che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore. Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program. Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”. “L’analisi dell’andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall’adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali – afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un’attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”. L’IA È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall’intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L’IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi. Con l’evoluzione della tecnologia, l’integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d’affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza. L’84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un’ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi. Condividi

