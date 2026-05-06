L’eco aparthotel Olm Nature Escape entra nella guida Michelin La Guida Michelin ha inserito Olm Nature Escape, l’EcoAparthotel di Caminata di Tures, in Valle Aurina, nella propria selezione, affidandogli l’importante riconoscimento per l’idea originale di ospitalità che incarna. La guida lo descrive come un eco-resort la cui architettura ad anello garantisce “un panorama montano senza ostacoli”, con le Alpi della Zillertal e le Dolomiti visibili nelle giornate più limpide, sottolineando come l’impegno per la sostenibilità vada “ben oltre il semplice gesto simbolico”: pannelli solari, riscaldamento geotermico, pozzo artesiano, orto biologico e laghetto balneabile naturale. L’Eco Spa completa il quadro con piscina interna collegata con quella esterna, sauna panoramica, bagno turco e percorso Kneipp. La struttura Le 41 apartSuite, tutte da almeno 60 metri quadrati, pensate per 2-4 persone, sono rivestite in larice e arredate con materiali naturali. Nelle apartSuite, a seconda della tipologia, gli ospiti trovano anche una sauna privata, vasche da bagno a libera installazione e uno spazio workation-studio. Olm è un EcoAparthotel che segue lo stile del residence: ogni apartSuite è dotata di kitchenette. Questo significa che alcuni servizi tipici dell’hotel classico (come la pulizia giornaliera, il pranzo, il servizio portabagagli, escursioni o lezioni di fitness) non fanno parte dell’offerta standard. La sera, il ristorante Prenn° porta in tavola i sapori dell’Alto Adige rivisitati dallo chef Berni Aichner con filosofia slow food e vini bio e biodinamici. Condividi

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Dal lato Michelin emerge una valutazione sempre più centrata sull’esperienza del visitatore. Il direttore generale delle Guide Michelin - Philippe Orain - ribadisce che «le stelle Michelin sono pensate per i visitatori» e che le tre stelle assegnate ai Musei di Strada Nuova premiano «non solo la ricchezza patrimoniale, ma anche la qualità dell’accoglienza e della visita, cioè il modo in cui questo patrimonio viene raccontato e valorizzato».\r

Un approccio che conferma come, nella competizione tra destinazioni, non sia più sufficiente il contenuto culturale, ma diventi determinante la capacità di trasformarlo in esperienza.\r

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Sul fronte istituzionale, il significato del premio viene letto anche come leva di posizionamento competitivo. Silvia Salis evidenzia come si tratti di «una vera e propria medaglia d’oro, il massimo riconoscimento possibile», sottolineando la necessità di «proteggere il patrimonio, ma al tempo stesso aprirlo al mondo, trovando un equilibrio tra tutela e accessibilità».\r

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Una visione che trova continuità nelle parole dell’assessore al Turismo Alessandra Beghin, che individua nella filiera locale uno degli asset strategici: «L’accoglienza e l’esperienza sono state le leve su cui abbiamo lavorato di più, coinvolgendo musei, botteghe storiche, artigiani e commercianti. Genova non è solo una città che vale il viaggio, ma una destinazione da vivere».\r

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A completare il quadro è l’intervento dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, che lega il riconoscimento a un percorso di lungo periodo e a una visione di sviluppo: «Genova viene finalmente riconosciuta, agli occhi dei visitatori, al livello dei grandi centri internazionali dell’arte». Un risultato che, aggiunge, rappresenta «un punto di arrivo ma anche una sfida per il futuro», con la cultura vista come «motore di sviluppo capace di incidere non solo sul turismo, ma sull’intera società». Montanari sottolinea inoltre il valore del lavoro corale alla base del traguardo: «È il risultato di uno staff straordinario e di una città che ha imparato a condividere il proprio patrimonio, rendendolo vivo e partecipato». E conclude con una lettura strategica del riconoscimento: «Queste stelle non sono un premio per noi, ma un’indicazione per chi viaggia: un invito a scoprire e vivere Genova».\r

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A fare da cornice istituzionale al riconoscimento anche il ruolo della Camera di Commercio, con il vicepresidente vicario Alessandro Cavo che evidenzia l’impatto sul sistema economico locale: «Questo risultato dimostra come turismo e cultura siano leve strategiche per lo sviluppo del territorio. Il riconoscimento Michelin rafforza l’attrattività di Genova e genera valore per tutta la filiera, dal commercio all’accoglienza, contribuendo a posizionare la destinazione su mercati di qualità».\r

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Il doppio riconoscimento Michelin si inserisce così in una più ampia strategia di sviluppo turistico che punta sulla qualità dell’offerta, sull’integrazione tra cultura ed economia locale e sulla capacità di attrarre nuovi flussi internazionali, rafforzando il brand Genova nel panorama competitivo europeo.","post_title":"Genova entra nel firmamento Michelin: “Vale il viaggio” e tre stelle ai Musei di Strada Nuova","post_date":"2026-05-06T10:56:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova","stelle-michelin"],"post_tag_name":["Genova","Stelle Michelin"]},"sort":[1778064992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venti nuove strutture sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts nel periodo da gennaio a marzo 2026. Per festeggiare, i membri di I Prefer Hotel Rewards possono guadagnare 2.500 punti bonus su soggiorni idonei in una qualsiasi di queste strutture partecipanti per un periodo di tempo limitato.\r

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Tra le new entry, da segnalare il Boscolo Hotel Lyon and Spa: situato nel cuore del quartiere Presqu'île di Lione, questo storico resort francese invita gli ospiti a immergersi in un'eleganza senza tempo. Caratterizzata da un affascinante design in stile Belle Époque in cui il lusso italiano incontra la raffinatezza francese, la struttura di 132 camere risale al 1890 e ha ospitato personaggi iconici come Martin Luther King Jr. ed Edith Piaf.\r

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Fra gli altri, il Loewen Hotel Montafon in Austria: questo rifugio alpino offre una fuga ai viaggiatori che desiderano esplorare la montagna in ogni stagione dell'anno tra le vette delle Alpi del Vorarlberg. Con 102 camere e suite ispirate al design alpino moderno, invita gli ospiti a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la natura e a sperimentare il calore dell'ospitalità austriaca.\r

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E ancora, Ametis Villa Bali, situata nel vivace villaggio costiero di Canggu, comprende 14 ville private che spaziano da eleganti alloggi con una camera da letto a una sontuosa Grand Villa a due piani con tre camere da letto. Ogni villa è progettata per offrire un senso di privacy, unito all’eleganza balinese contemporanea, immersa in ampi giardini dotati di piscina privata.\r

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L'Envi Paje di Zanzibar aprirà a giugno. Il nuovissimo lodge benessere fronte mare di Zanzibar offre un'esperienza di lusso a piedi nudi sulla laguna e sulle sabbie di Paje Beach. Progettato per i viaggiatori alla ricerca di benessere, rinnovamento e una connessione più profonda con la natura, questo intimo rifugio fronte oceano dispone di sole 22 ville.\r

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Infine, il Tumbling River Ranch in Colorado è arroccato nella Pike National Forest. Questo ranch all-inclusive è da 80 anni una meta per i viaggiatori alla ricerca di avventure all’aria aperta nel West americano. A seguito di una recente ristrutturazione multimilionaria, la proprietà dispone di 21 lussuose baite circondate da una natura selvaggia protetta. Gli ospiti possono godersi cene in stile familiare nel Lodge davanti a un caminetto, con vista panoramica sulle iconiche Twin Cone Peaks, oltre a esperienze di benessere a contatto con la natura che abbracciano l’ambiente del ranch, tra cui vasche idromassaggio in legno di cedro e una sauna in riva al torrente.\r

Le altre new entry\r

Altre strutture che sono entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026 includono Gran Hotel Claridge Granada, Hotel Peralada, Mongibello Ibiza, Romègas Hotel a La Valletta, Grand Hôtel Soleil d’Or a Megève, The Muse New York, The Tides Inn a Irvington, Allegretto Vineyard Resort in California, Vinarosa Resort & Spa a Santa Rosa, Villa La Valencia Beach Resort & Spa Los Cabos, Lucero Residences Golf & Wellness Resort a Panama, Nannai Noronha in Brasile, Last Word Makanyane in Sudafrica, Lion in the Sun Boutique Hotel & Spa a Malindi.\r

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Dal momento dell’imbarco, le navi Norwegian Cruise Line diventano un vero e proprio parco divertimenti sul mare, dove l’adrenalina prende forma tra onde e orizzonti sconfinati.\r

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Impossibile ad esempio non provare, a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, l’Aqua Slidecoaster, una combinazione tra montagne russe e scivolo acquatico – tra le più lunghe e veloci mai realizzate in mare – che regala curve mozzafiato con vista sull’oceano. L’adrenalina sale accendendo, sulle stesse navi, al Glow Court, un complesso digitale che trasforma il gioco in un’esperienza interattiva ad alta energia.\r

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A bordo di navi come Norwegian Viva, Norwegian Prima, Norwegian Encore, Norwegian Bliss e Norwegian Joy, invece, il brivido prende la forma di una vera pista da corsa: il celebre Speedway, circuito automobilistico in mare aperto, permette di sfidarsi con vista sull’oceano.\r

Esperienze immersive\r

In ogni porto si apre un nuovo capitolo di viaggio, dove Norwegian Cruise Line invita ad assaporare il brivido della scoperta attraverso esperienze immersive che combinano natura, cultura e adrenalina. Ad esempio, si può provare lo snorkeling tra tartarughe marine nei Caraibi, il kayak in acque cristalline, il jet ski tra baie tropicali o le immersioni nei fondali più suggestivi. Nelle Bahamas, l’esperienza si arricchisce a Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line, dove è possibile alternare momenti di relax a un’ampia scelta di sport acquatici e attività all’aria aperta in un contesto esclusivo.\r

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Per chi cerca emozioni più intense, non mancano esperienze come zipline panoramiche, cliff diving o esplorazioni tra paesaggi iconici, sempre accompagnati da partner locali selezionati.\r

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In Alaska, l’adrenalina assume una dimensione diversa: qui è la natura a dominare, tra ghiacciai maestosi, fauna selvatica e scenari incontaminati.\r

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Con Norwegian Cruise Line, il viaggio si trasforma in un’esperienza da vivere insieme, in cui ogni generazione trova il proprio spazio. Dalle attività più dinamiche, pensate anche per i più giovani, a quelle condivise che uniscono scoperta e divertimento, ogni momento diventa un’opportunità per rafforzare legami e creare ricordi. Un modo di viaggiare che valorizza la dimensione multigenerazionale, permettendo di partire insieme e scoprire il mondo ciascuno con il proprio ritmo.","post_title":"Norwegian Cruise Line rinnova le esperienze per tutta la famiglia","post_date":"2026-05-05T12:38:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777984736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo \"colpo\" in casa di Idee per Viaggiare. Dopo Marcelletti e Chinasia, questa volta a entrare nel mirino del gruppo romano è Cts Viaggi, un nome che ha avuto un ruolo riconosciuto nella storia del turismo italiano e che per l’azienda conserva ancora oggi un valore storico e professionale.\r

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Per Idee per Viaggiare, Cts Viaggi non è stato soltanto un marchio di primo piano del settore, ma anche un riferimento concreto. Negli anni Ottanta e Novanta, Cts Viaggi ha inciso in modo rilevante sull’evoluzione del turismo italiano.\r

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Lo è stato come network, in una fase in cui fare sistema rappresentava già un vantaggio competitivo; come tour operator, grazie a una proposta organizzata e riconoscibile e nella biglietteria aerea, dove ha saputo affermarsi fino a esprimere anche una funzione di consolidatore. Non a caso, negli anni Novanta, Cts Viaggi rientrava tra i dieci marchi più venduti in Italia.\r

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L'acquisizione del marchio nasce dalla volontà di accogliere un nome che appartiene a una storia professionale condivisa. Un legame rimasto vivo anche sul piano umano e concreto, se si considera che in Idee per Viaggiare lavorano oggi diverse persone provenienti da quell’esperienza e che, in tempi più recenti, l’azienda ha accolto anche dodici professionisti da Cts Viaggi.\r

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[caption id=\"attachment_513308\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Danilo Curzi[/caption]\r

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Danilo Curzi, ceo e co-founder di Idee per Viaggiare, ha spiegato: «Ci sono operazioni che rispondono a una logica industriale e altre che, pur nascendo in un contesto imprenditoriale, portano con sé anche un significato più profondo. Cts Viaggi, per una parte del nostro team, non è mai stato soltanto un brand, ma un riferimento importante, legato a una stagione che ha lasciato un segno nel percorso umano e professionale di chi oggi guida o vive questa azienda. Quando siamo stati contattati rispetto alla possibilità di avviare l’acquisizione, ci è sembrato naturale accoglierla, con l’idea di custodire il valore del marchio e guardarne al futuro con il rispetto che merita. Desidero, inoltre, ringraziare Stefano Roviglioni, storico dipendente di Cts Viaggi, per la fiducia dimostrata in questo passaggio, nella convinzione condivisa che il marchio potesse trovare qui mani attente e rispettose della sua storia».\r

L'evoluzione del t.o.\r

Nell’evoluzione di Idee per Viaggiare, che negli ultimi anni ha acquisito altri importanti marchi del settore, questa operazione si distingue proprio per la natura del legame che la sostiene. Se in altri casi prevaleva la volontà di valorizzare brand fortemente identitari e specializzati, nel caso di Cts Viaggi entra in gioco una componente ulteriore: la riconoscenza verso una realtà che ha lasciato un segno profondo nel settore e nel team. «Non tutto, nel nostro modo di crescere, risponde a una logica di business forzato – conclude Curzi -. Esistono anche la memoria, la stima e il senso di continuità. Cts Viaggi ha avuto un ruolo importante nella storia del turismo organizzato italiano e volevamo evitare che questo patrimonio finisse in contesti lontani dalla sua identità. Per noi è stata prima di tutto una scelta di valore».\r

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Grazie all’integrazione dello standard Osdm (Open Sales and Distribution Model), l’esperienza di acquisto del Pass - che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni - è ora più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo. L’adozione dello standard Osdm, infatti, abilita una comunicazione strutturata tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari, garantendo una distribuzione più efficiente e una maggiore flessibilità commerciale sull'intera rete ferroviaria europea.\r

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Questo traguardo conferma la solida collaborazione tra le due organizzazioni. Trenitalia, infatti, ha incluso i treni Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail - previa eventuale prenotazione del posto per l’Alta Velocità direttamente nell’app mobile di Interrail - e sostiene il progetto anche attraverso l’offerta dedicata ai clienti stranieri del One Country Pass per l’Italia. L’implementazione della connettività Osdm segna l’evoluzione naturale di questa partnership, rafforzando l’infrastruttura digitale a supporto della mobilità ferroviaria e delle vendite internazionali.\r

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L'integrazione nel sistema di vendita Trenitalia semplifica anche la creazione di pacchetti e la promozione di viaggi ferroviari internazionali. Il miglioramento della connettività favorisce inoltre l'evoluzione costante dell'ecosistema dei Pass Interrail digitali, permettendo ai viaggiatori di scegliere e ricevere istantaneamente il Pass più adatto al proprio itinerario europeo, con la possibilità di pianificare e gestire i propri viaggi direttamente tramite l’app di Interrail “Rail Planner”.\r

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Sebbene la natura del Pass Interrail rimanga invariata, il rafforzamento dell'integrazione digitale ne accresce l'accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all'interno dell'intero canale distributivo italiano e internazionale.\r

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«La connettività digitale è fondamentale per il futuro della vendita ferroviaria internazionale - ha dichiarato Ozlem Birkalan, chief brand and commercial officer di Interrail -. Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno».\r

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«La nostra collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile - ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini».\r

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«Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso strategico che Trenitalia sta portando avanti a livello europeo per rendere il viaggio in treno sempre più semplice e accessibile, anche oltre i confini nazionali - ha dichiarato Federica Santini, direttrice atrategie & traveler experience di Trenitalia -. L’integrazione digitale del Pass Interrail attraverso lo standard OSDM è un esempio concreto di come protocolli comuni possano tradursi in benefici tangibili per i passeggeri e per i Partner, semplificando l’interoperabilità e l’accesso ai servizi e rafforzando il ruolo del treno come pilastro della mobilità europea sostenibile».","post_title":"Interrail e Trenitalia: il pass per viaggiare in tutta Europa è finalmente digitale","post_date":"2026-05-04T10:18:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777889905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata varata presso Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire la Orient Express Corinthian, prima unità della flotta Orient Express Sailing Yachts del gruppo Accor. Un progetto che ridefinisce il concetto di lusso in mare, un sailing yacht più che una nave da crociera tradizionale, grazie anche a un rapporto tra spazio e ospite senza eguali.\r

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Lunga 220 metri, Orient Express Corinthian si distingue per l’innovativa tecnologia Solid Sail: tre alberi di oltre 68 metri con vele in fibra di vetro e carbonio che consentono di sfruttare il vento in modo efficiente, raggiungendo fino a 15 nodi. Quando necessario, entra in funzione la propulsione a gnl, a supporto di un approccio più sostenibile alla navigazione.\r

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Le prenotazioni apriranno il 19 luglio, dopo una vetrina d’eccezione al festival di Cannes, in vista della stagione inaugurale. Da maggio a ottobre l’itinerario toccherà il Mediterraneo e l'Adriatico, per poi attraversare l’Atlantico verso i Caraibi per la stagione invernale. Nel 2026/2027 sono previste tappe tra Costa Azzurra con scalo a Monte Carlo e Italia, con scali a Portofino, Venezia, Amalfi e Sicilia – e destinazioni nel mar dei Caraibi.\r

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Nel corso della presentazione alla stampa internazionale, il presidente e ceo di Accor Sébastien Bazin ha sottolineato: «Portare Orient Express in mare si inserisce in modo naturale nell’immaginario di un marchio leggendario: un viaggio fatto di scoperta, tempo dilatato, eccellenza ed eleganza».\r

La nave\r

Con interni che richiamano l’eleganza senza tempo dei treni Orient Express con un design Art Déco raffinato e discreto, a bordo ci sono 54 suite per 110 ospiti. Curate nei minimi dettagli le Panoramic Suites non hanno balconi ma ampie vetrate, le suite Duplex sono su due livelli e le suite Penthouse hano grandi terrazze private e suggestioni rétro. Ogni cabina dispone di un maggiordomo dedicato, e l’equipaggio conta 170 membri, con un rapporto di 1.6 per ospite.\r

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La ristorazione, elemento centrale dell’esperienza, è firmata dallo chef pluristellato Yannick Alléno, con otto ristoranti tra cui l’esclusiva La Table de l’Orient Express che non è compreso nella formula all- inclusive. Sempre esclusi dal all inclusive i trattamenti nella Guerlain Spa. Completano gli spazi a disposizione degli ospiti una biblioteca con classici internazionali, otto bar e lounge dal design distintivo, un teatro, un cinema e persino uno studio di registrazione.\r

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Tra le peculiarità, una piscina lap pool di 16 metri sotto le vele e una marina poppiera con una piscina e dedicata alle attività acquatiche. In arrivo nel 2027 anche la gemella Orient Express Olympian, ulteriore tassello di una strategia che porta in mare l’heritage di uno dei brand più iconici dell’ospitalità di lusso.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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«Il mercato italiano continua a fornire risultati decisamente incoraggianti - ha sottolineato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo -. È il segnale di un interesse sempre in affermazione nei confronti di una destinazione capace di rinnovarsi e di proporre esperienze diversificate, in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo e di una strategia promozionale efficace, che ha saputo valorizzare un’offerta turistica autentica, eterogenea e in costante evoluzione».\r

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Altro elemento degno di nota è quelle relativo alla spesa complessiva degli italiani che ha raggiunto, sempre nel 2025, i 462 milioni di euro, mentre i pernottamenti si attestano attorno ai 6 milioni, a dimostrazione di un interesse crescente verso soggiorni più strutturati e di una maggiore permanenza sul territorio.\r

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Accanto alle principali città d’arte – Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia – aumenta l’interesse per località meno battute, come Poznan e Lublino, apprezzate per il loro dinamismo e per un’offerta culturale ricca ed evoluta.\r

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A sostenere questa crescita contribuisce anche la rete di collegamenti aerei tra Italia e Polonia, con le recenti aggiunte dei collegamenti Roma-Cracovia e Bologna-Varsavia operati da Lot.\r

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«Autenticità, natura e patrimonio culturale sono oggi i nostri principali punti di forza – conclude Barbara Minczewa – elementi che rendono la Polonia una meta sempre più apprezzata dal pubblico italiano ed è davvero incoraggiante vedere come l’Italia stia generando risultati così solidi e continui. Non parliamo solo di un aumento numerico, ma di un cambiamento qualitativo: oggi il viaggiatore italiano sceglie la Polonia per soggiorni più lunghi, per esperienze più diversificate e per scoprire non solo le grandi città, ma anche regioni, natura e itinerari meno conosciuti».","post_title":"Polonia: i flussi dall'Italia sono cresciuti a doppia cifra nel 2025","post_date":"2026-05-04T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777886102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I salatissimi costi del carburante impongono ad Air France-Klm la revisione al ribasso delle previsioni di crescita della capacità per l'anno in corso. Il gruppo franco-olandese stima infatti che la spesa per il jet fuel aumenti di 2,4 miliardi di dollari nel 2026, dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

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Di conseguenza, l'outlook sulla crescita della capacità si attesta su una percentuale compresa tra il 2% e il 4%, in calo rispetto alle precedenti stime del 3-5%.\r

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Ben Smith, ceo di Air France-Klm ha dichiarato in un comunicato che gli incrementi dei prezzi del carburante «dovrebbero pesare sui prossimi trimestri», dopo che la compagnia ha riportato una perdita inferiore alle attese nei primi tre mesi dell'anno. Smith ha aggiunto che il contesto operativo rimane «incerto».\r

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Air France-Klm attua una «politica di hedging variabile», che consentirà alla compagnia aerea di risparmiare 1,5 miliardi di dollari. Ciononostante, la spesa totale per il fuel nel 2026 dovrebbe ammontare a 9,3 miliardi di dollari, con un aumento di 2,4 miliardi rispetto al 2025. La compagnia prevede di spendere 1,1 miliardi di dollari in più per il carburante nel trimestre aprile-giugno.\r

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Nel primo trimestre 2026 il vettore ha registrato una perdita operativa di 27 milioni di euro, risultato comunque migliore rispetto al rosso di 389 milioni di euro previsto dagli analisti.\r

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Ha affermato che c'è stata una spinta iniziale dopo lo scoppio della guerra in Iran, poiché un numero maggiore di viaggiatori ha preferito i vettori europei per i voli verso l'Asia, e che ha aumentato i prezzi dei biglietti in risposta all'aumento dei costi del carburante.","post_title":"Air France-Klm in frenata: la spesa per il fuel aumenta di 2,4 mld di euro","post_date":"2026-04-30T15:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777562321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513100\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben e Lara Chinotti[/caption]\r

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Il Diamante gioca al raddoppio e dopo la realizzazione del primo progetto nella Lapponia finlandese, Lights of Lapland Ecoresort, inaugurato nel dicembre 2024, rilancia con un secondo ecolodge nordico della Diamond Collection.\r

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Questa volta l'ecolodge verrà realizzato in Svezia, sulla sommità di una collina in modo tale da offrire un punto di vista privilegiato sui paesaggi circostanti. «Si tratta di un luogo perfetto per partire alla scoperta della Lapponia in motoslitta o su slitte trainate dai cani - conferma Lara Chinotti, product manager del Diamante -, ma anche per provare l'esperienza unica della navigazione a bordo della nave rompighiaccio».\r

Un modello da replicare\r

«I glamping ed ecolodge della Diamond Collection in Africa australe ci hanno insegnato che gli ospiti vogliono vivere esperienze immersive e ci hanno spinto a replicare il modello anche in Finlandia. Il successo ottenuto ci ha portato a sviluppare un secondo progetto nordico, che sarà gestito anche questa volta dal team Nord del Diamante» aggiunge Davide Bomben, project manager del Diamante.\r

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La filosofia alla base della Diamond Collection è quella di investire sulle emozioni e sulla qualità dell'offerta, realizzando strutture in armonia con l'ambiente circostante - i lodge vengono costruiti con materiali reperiti a un massimo di 50 chilometri di distanza dalla location - per garantire una totale immersione nella natura e nella cultura locali.\r

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Il secondo ecolodge rappresenta la prosecuzione di un progetto che potrebbe avere altri sviluppi a medio termine, con l'obiettivo di «realizzare strutture in altri tre-quattro Paesi europei» chiude Bomben.","post_title":"Il Diamante raddoppia: in Svezia la seconda struttura della Diamond Collection","post_date":"2026-04-30T09:38:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777541927000]}]}}