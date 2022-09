Fiavet chiama Egitto: decolla la missione italiana con operatori e stampa

Decolla la Missione Fiavet Friendship Egypt di Fiavet-Confcommercio ed Ente del Turismo Egiziano, in collaborazione con Air Cairo.

Agenzie di viaggio, operatori e giornalisti da Milano, Roma e Napoli si trasferiranno a Sharm el-Sheikh per la giornata che domani, 13 settembre, prevede una conferenza al Tropitel Naama Bay Resort. Parteciperanno all’evento Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, Khaled Fouda Saddiq Mohammed, governatore del Sud del Sinai, Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio, Hussein Sherif, ceo Air Cairo, e i rappresentanti del Four Seasons, Rixos, Baron, Tropitel Hotels & Resorts. Seguirà un evento b2b in cui operatori e giornalisti potranno confrontarsi sulle opportunità di sviluppo del turismo in Egitto.

Per gli ospiti italiani è programmata anche un’escursione al Monastero di Santa Caterina sulle pendici del monte Sinai.

“Siamo orgogliosi di questa missione internazionale – ha dichiarato Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio – sono certa che avvicinerà i nostri Paesi ancora di più, e diventerà un’occasione di crescita per coloro che vi partecipano, soprattutto in un momento delicato come questo dove la cooperazione diventa fondamentale, non solo per il turismo”.