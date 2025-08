Federagit: bene l’elenco delle guide temporanee ma servono più controlli ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”. “Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporaneeTroppo spesso, la modalitàè stata utilizzata come, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”. È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti. “Federagit – prosegue Caramello – è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.” Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura. Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”. È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti. “Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.” Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura. Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione. [post_title] => Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli [post_date] => 2025-08-05T11:55:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754394951000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La riforma del bilancio firmata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà praticamente raddoppiare il prezzo dell'Esta - l'Electronic System for Travel Authorization - necessario alla maggior parte dei viaggiatori stranieri per entrare negli Usa. L'ampio piano di risparmio varato dall'amministrazione statunitense noto come One Big Beautiful Bill Act, prevede che l'Esta passerà quindi dagli attuali 21 a 40 dollari nel 2026 (la data precisa dell'entrata in vigore non è ancora nota). In altri termini, un aumento di quasi il 90%. Il governo Usa giustifica l'aumento con la necessità di investire nella modernizzazione dello spazio aereo, nella formazione dei funzionari doganali e nell'installazione di un maggior numero di portali biometrici all'ingresso e all'uscita del Paese. Paese che vuole investire più di 600 milioni di dollari per pianificare e garantire due grandi eventi mondiali: la Coppa del Mondo di calcio (2026) e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles (2028). La travel industry a stelle e strisce non può che esprimere timori sull'iniziativa, che potrebbe indurre la clientela straniera ad optare per altre destinazioni di viaggio. Il presidente della U.S. Travel Association, Geoff Freeman, ha spiegato in una nota che queste “nuove tasse ingiustificate sui visitatori stranieri” sono tanto più “difficili da accettare” in quanto gli investimenti annunciati sono destinati a migliorare l'esperienza dei viaggiatori che arrivano negli Stati Uniti. Più in generale, l'associazione è preoccupata per la riduzione dei finanziamenti a Brand Usa, che quest'anno ha visto tagliare i supporti federali da 100 a 20 milioni di dollari. Secondo Freeman, “aumentare le tasse per i visitatori internazionali regolari equivale a imporre una tassa su una delle maggiori esportazioni della nostra nazione: la spesa dei viaggiatori internazionali”. L'associazione teme che queste nuove tasse “scoraggino i visitatori in un momento in cui sono già preoccupati per l'accoglienza che ricevono e per il livello dei prezzi”. Trend negativo degli arrivi da oltreoceano Dall'insediamento del presidente Trump, il turismo internazionale ha imboccato una parabola negativa. Lo scorso giugno gli arrivi di turisti stranieri sono diminuiti del 3,4% su base annua, come evidenziato dall'ultimo report del National Travel & Tourism Office; nell'intero anno, il numero di arrivi è diminuito dell'1,2%. Ad oggi, gli Usa hanno accolto 15.920.724 turisti stranieri, pari all'80% della performance 2019. [post_title] => Stati Uniti: Trump raddoppia il costo dell'Esta, che nel 2026 salirà a 40 dollari [post_date] => 2025-07-16T14:13:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752675231000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Th Resorts traguarda l'inverno 2025-25 con l'apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere. Una scelta strategica che consolida la posizione di Th come punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva. Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari. Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:. «Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo». In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale. [post_title] => Th Resorts gioca d'anticipo: è già in vendita la stagione neve 2025-26 [post_date] => 2025-07-02T11:03:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751454238000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizia oggi, 9 giugno, il nuovo collegamento di Trenitalia verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie elvetiche, tra Pisa a Zurigo, con frequenza giornaliera fino al 29 settembre. La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. L'orario prevede partenza ogni giorno alle 13.20 da Pisa, con un viaggio di circa 10 ore; mentre alle 6.33 si parte da Zurigo, con una durata di circa 9 ore e mezza. I biglietti, a partire da 57,50 euro, possono essere acquistati attraverso tutti i canali distributivi di Trenitalia. Il nuovo collegamento potenzia l'offerta di Trenitalia verso l'estero affiancandosi ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, e al Milano - Zurigo - Francoforte, realizzato in cooperazione con Ferrovie Federali Svizzere e Deutsche Bahn. [post_title] => Trenitalia: operativo da oggi il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo [post_date] => 2025-06-09T10:57:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749466649000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 5 le aree di azione di Svizzera Turismo: la promozione del turismo tutto l'anno, l’orientamento del flusso degli ospiti, il prolungamento del soggiorno, la promozione del turismo sostenibile sotto la bandiera “Swisstainable” e il rafforzamento dell'accettazione del turismo a livello locale. Il 2024 sarà ricordato come un anno stabile per il turismo in Svizzera. Le statistiche sulla ricettività dell'Ufficio federale di statistica hanno registrato quasi 43 milioni di pernottamenti in hotel, il 2,6% in più rispetto al 2023. Stabile anche il mercato italiano, al 6° posto tra i mercati esteri: il 2024, rispetto all’anno precedente, si è chiuso con un calo dello 0,2% dei pernottamenti e con un aumento del 2,2% degli arrivi dovuto anche alle proposte di gite giornaliere a bordo dei treni panoramici come Bernina Express, Trenino Verde delle Alpi e Ferrovia Vigezzina-Centovalli. I primi tre mesi del 2025 hanno registrano un+1,0% di pernottamenti e +3,4% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2024 dovuto soprattutto al mese record di gennaio. Tra le mete preferite: Zurigo, Ginevra, St. Moritz, Lugano, Basilea, Pontresina, Zermatt e Losanna. «Gli italiani apprezzano soprattutto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali. - sottolinea Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua “puliti” e da trasporti capillari che favoriscono la mobilità green». Svizzera Turismo Italia persegue la destagionalizzazione e lapromozione di esperienze insolite e su misura per rispondere alle esigenze diverse degli ospiti. «Occorre lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo» prosegue Gläser, infatti nei prossimi mesi abbiamo in programma numerosi eventi di portata internazionale: dal 28 giugno al 6 luglio si svolgeranno a Losanna i Campionati mondiali di basket Fiba U19. Dal 2 al 27a luglio sarà la volta degli Europei di Calcio femminili: gli Uefa Women’s Euro 2025 presenteranno una proposta diversificata, attiva e per tutta la famiglia. Con l’aiuto di otto giocatrici professioniste Svizzera Turismo racconterà le sfaccettature linguistiche, culturali e paesaggistiche delle 8 città ospitanti, promuovendo una Svizzera al femminile. Quindi, dal 30 agosto al 14 settembre, il Vallese diventerà la capitale mondiale della mountain bike con l’arrivo di oltre 1500 atleti. Anche quest’anno prosegue la collaborazione con la testimonial Michelle Hunziker e con il portiere Yann Sommer: una squadra che incarna i valori positivi che Svizzera Turismo vuole veicolare a un pubblico attivo e amante del lifestyle. Per incentivare gli ospiti a visitare le città svizzere tutto l’anno Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere promuovono offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity. [post_title] => L'estate in Svizzera: proposta che si rinnova tra città, natura ed eventi internazionali [post_date] => 2025-05-26T09:25:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748251500000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 488901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le principali Associazioni di rappresentanza della categoria delle guide turistiche, ConfGuide e Federagit, si schierano contro ogni ipotesi di blocco delle procedure di esame per l’abilitazione di nuove guide turistiche, evocato dai ricorsi presentati da una sigla associativa. Il rischio di una sospensione e del relativo caos nel settore è concreto, a seguito della presentazione di ricorso al Tar del Lazio da parte di una Associazione di guide turistiche. “Il percorso per arrivare ad una norma nazionale che regolamenti finalmente la professione è stato lungo 12 anni e con le nostre Associazioni di categoria abbiamo partecipato attivamente, confrontandoci con trasparenza ai tavoli istituzionali”, dichiara Valeria Gerli, presidente di Confguide. “Ci sorprende questo ricorso di cui abbiamo casualmente appreso, considerato che la ricorrente ha anch’essa partecipato alle riunioni”, prosegue Micol Caramello, presidente di Federagit. Chiedere la sospensiva del Decreto 88/2024 e del Bando per l’abilitazione può bloccare per molto tempo un intero settore e, soprattutto, danneggiare le 29.000 aspiranti guide che stanno affrontando costi e che hanno forti aspettative per iniziare una nuova professione, ma anche frenare l’iter di applicazione della norma che finalmente sta vedendo maggiori controlli sull’abusivismo in molte realtà italiane. [post_title] => Associazioni di guide turistiche contro il blocco per l'abilitazione [post_date] => 2025-04-15T11:02:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1744714944000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2 al 27 luglio 2025, la Svizzera sarà il palcoscenico dei Campionati Europei di calcio femminile Uefa Women’s Euro 2025. Otto città elvetiche ospiteranno il prestigioso torneo, trasformando il Paese in una meta ideale per gli appassionati di sport e di viaggi. L'evento non sarà solo una celebrazione del calcio femminile, ma anche un'opportunità per scoprire una Svizzera dinamica, variegata e adatta a tutta la famiglia. Un viaggio tra sport e turismo Le città svizzere coinvolte nel torneo offrono un mix interessante di cultura, natura e divertimento. Dalle montagne facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici ai caratteristici laghi alpini e cittadini, fino ai musei di fama mondiale. Il 2025 si annuncia dunque come un anno ricco di eventi internazionali: dal 10 al 17 maggio, Basilea ospiterà l'Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale del mondo, presentato dalla brand ambassador Michelle Hunziker. Ad agosto, il Vallese diventerà la capitale della mountain bike con i Campionati Mondiali di questa disciplina, mentre a Losanna si terranno per la prima volta in Svizzera i Campionati mondiali di basket U19. Non mancano anche gli appuntamenti culturali e gastronomici di rilievo, come il Locarno Film Festival, Art Basel e il Cully Jazz Festival, che rendono così la Svizzera una destinazione coinvolgente per tutto l'anno. Calcio e pari opportunità: il protagonismo femminile in campo Il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità e il Uefa Women’s Euro 2025 rappresenta un'importante vetrina per le atlete. "Svizzera Turismo ha deciso di raccontare il Paese attraverso gli occhi di otto giocatrici della nazionale elvetica, che con la loro energia e passione svelano le bellezze delle città che ospiteranno le partite" - ha commentato Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo Italia. L'evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un simbolo dell'evoluzione del calcio femminile e della crescente attenzione verso le pari opportunità. Il numero di calciatrici in Europa è in costante aumento, così come l'interesse da parte di sponsor e tifosi, che apprezzano i valori di fair play, spirito di squadra e inclusività che caratterizzano questo sport. Con Uefa Women’s Euro 2025, la Svizzera si prepara a un'estate all'insegna dello sport, del turismo e dell'inclusione. Trend positivo del mercato italiano L’Italia è al sesto posto fra i mercati esteri, con una distribuzione piuttosto lineare su tutto l’arco dell’anno, e due picchi importanti nei mesi di agosto e dicembre. Come commentato dalla direttrice Christina Gläser “Novembre è stato un mese di grande successo con un aumento del 9.1% dei pernottamenti e del 14,1% degli arrivi (rispetto al 2023). Merito anche delle campagne di Svizzera Turismo, realizzate tra ottobre e dicembre come lo Swiss Winter Village a Milano, la campagna Rinascente a Roma, in collaborazione con la compagnia di bandiera Swiss, e la promozione congiunta con Trenitalia per visitare le città svizzere in treno”. Anche in vista di Uefa Women’s Euro 2025 e degli altri grandi eventi continua la collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere con offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity e incentivare così gli ospiti a visitare le città elvetiche durante tutto l’anno, in maniera più sostenibile. [post_title] => La Svizzera pronta per Uefa Women’s Euro 2025 [post_date] => 2025-03-20T09:00:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera [1] => svizzera-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera [1] => Svizzera Turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1742461228000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La testa tra le nuvole e i piedi sul ghiacciaio, questa la sensazione che si prova quando si arriva al Titlis, la più alta montagna del Canton Obvaldo, sulle Alpi Bernesi. Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo. «Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni». Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l’offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti. Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un’offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano». Le proposte per la stagione estiva In estate l’offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell’escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago. «Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello “stay longer». Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l’anno. Uno sguardo al futuro Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre "Titlis Tower" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna "Titlis Peak Station" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron. [gallery ids="485876,485877,485878"] [post_title] => Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere [post_date] => 2025-03-05T09:56:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera [1] => svizzera-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera [1] => Svizzera Turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741168594000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia ha rinnovato la partnership con le Ferrovie Federali Svizzere, che prevede dal 2026 nuovi collegamenti Eurocity fra l'Italia e il paese elevetico. Oggi a Milano Centrale le due società hanno sottoscritto il rinnovo del Cooperation Agreement prolungando così la loro collaborazione pluriennale che, dal 2009 ad oggi, ha movimentato 30 milioni di passeggeri. In base alla nuova intesa Trenitalia e le Ffs propongono - oltre ai 40 treni che quotidianamente viaggiano tra Italia e Svizzera – ulteriori collegamenti. Le due aziende stanno lavorando con l’obiettivo di introdurre, a partire dal 2026, una tratta aggiuntiva tra Zurigo, Milano e Venezia e nuovi treni diretti da Zurigo verso Firenze e Livorno e viceversa. Per sostenere questo aumento dell’offerta, le Ffs hanno ordinato a febbraio 2024 quattro nuovi elettrotreni Giruno, che si andranno ad aggiungere ai 29 già oggi in circolazione e altri sette ordinati nel 2022. “L’accordo di cooperazione firmato oggi rappresenta il prolungamento di una partnership già virtuosa” – afferma Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia -. Ci aspettiamo, nei prossimi anni, una domanda crescente per i collegamenti transfrontalieri, dall’Italia alla Svizzera e viceversa, e siamo pronti ad accogliere i viaggiatori su treni più nuovi, ancora più confortevoli e più sostenibili”. “Insieme, nel 2023, siamo riusciti a trasportare circa 500.000 viaggiatori internazionali in più rispetto al 2019 sui treni tra Italia e Svizzera, abbiamo aumentato il numero di collegamenti verso Milano e abbiamo introdotto nuovi collegamenti diretti in direzione di Genova e Bologna” ha sottolineato Véronique Stephan, direttrice mercato viaggiatori Ffs [post_title] => Trenitalia e Ferrovie Svizzere rinnovano l'intesa e lanciano nuovi collegamenti [post_date] => 2024-11-08T14:24:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731075859000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federagit" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":9,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":13,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”.\r

È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.\r

\r

“Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.”\r

Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura.\r

\r

Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione.","post_title":"Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli","post_date":"2025-08-05T11:55:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754394951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La riforma del bilancio firmata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà praticamente raddoppiare il prezzo dell'Esta - l'Electronic System for Travel Authorization - necessario alla maggior parte dei viaggiatori stranieri per entrare negli Usa.\r

\r

L'ampio piano di risparmio varato dall'amministrazione statunitense noto come One Big Beautiful Bill Act, prevede che l'Esta passerà quindi dagli attuali 21 a 40 dollari nel 2026 (la data precisa dell'entrata in vigore non è ancora nota). In altri termini, un aumento di quasi il 90%. \r

\r

Il governo Usa giustifica l'aumento con la necessità di investire nella modernizzazione dello spazio aereo, nella formazione dei funzionari doganali e nell'installazione di un maggior numero di portali biometrici all'ingresso e all'uscita del Paese. Paese che vuole investire più di 600 milioni di dollari per pianificare e garantire due grandi eventi mondiali: la Coppa del Mondo di calcio (2026) e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles (2028).\r

\r

La travel industry a stelle e strisce non può che esprimere timori sull'iniziativa, che potrebbe indurre la clientela straniera ad optare per altre destinazioni di viaggio. Il presidente della U.S. Travel Association, Geoff Freeman, ha spiegato in una nota che queste “nuove tasse ingiustificate sui visitatori stranieri” sono tanto più “difficili da accettare” in quanto gli investimenti annunciati sono destinati a migliorare l'esperienza dei viaggiatori che arrivano negli Stati Uniti.\r

\r

Più in generale, l'associazione è preoccupata per la riduzione dei finanziamenti a Brand Usa, che quest'anno ha visto tagliare i supporti federali da 100 a 20 milioni di dollari.\r

\r

Secondo Freeman, “aumentare le tasse per i visitatori internazionali regolari equivale a imporre una tassa su una delle maggiori esportazioni della nostra nazione: la spesa dei viaggiatori internazionali”. L'associazione teme che queste nuove tasse “scoraggino i visitatori in un momento in cui sono già preoccupati per l'accoglienza che ricevono e per il livello dei prezzi”.\r

Trend negativo degli arrivi da oltreoceano\r

Dall'insediamento del presidente Trump, il turismo internazionale ha imboccato una parabola negativa. Lo scorso giugno gli arrivi di turisti stranieri sono diminuiti del 3,4% su base annua, come evidenziato dall'ultimo report del National Travel & Tourism Office; nell'intero anno, il numero di arrivi è diminuito dell'1,2%. Ad oggi, gli Usa hanno accolto 15.920.724 turisti stranieri, pari all'80% della performance 2019.","post_title":"Stati Uniti: Trump raddoppia il costo dell'Esta, che nel 2026 salirà a 40 dollari","post_date":"2025-07-16T14:13:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1752675231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Resorts traguarda l'inverno 2025-25 con l'apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere.\r

\r

Una scelta strategica che consolida la posizione di Th come punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva.\r

\r

Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th.\r

\r

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari.\r

\r

Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:.\r

\r

«Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo».\r

\r

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale.","post_title":"Th Resorts gioca d'anticipo: è già in vendita la stagione neve 2025-26","post_date":"2025-07-02T11:03:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751454238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia oggi, 9 giugno, il nuovo collegamento di Trenitalia verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie elvetiche, tra Pisa a Zurigo, con frequenza giornaliera fino al 29 settembre.\r

\r

La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. \r

\r

L'orario prevede partenza ogni giorno alle 13.20 da Pisa, con un viaggio di circa 10 ore; mentre alle 6.33 si parte da Zurigo, con una durata di circa 9 ore e mezza. I biglietti, a partire da 57,50 euro, possono essere acquistati attraverso tutti i canali distributivi di Trenitalia.\r

\r

Il nuovo collegamento potenzia l'offerta di Trenitalia verso l'estero affiancandosi ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, e al Milano - Zurigo - Francoforte, realizzato in cooperazione con Ferrovie Federali Svizzere e\r

Deutsche Bahn.","post_title":"Trenitalia: operativo da oggi il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo","post_date":"2025-06-09T10:57:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749466649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 5 le aree di azione di Svizzera Turismo: la promozione del turismo tutto l'anno, l’orientamento del flusso degli ospiti, il prolungamento del soggiorno, la promozione del turismo sostenibile sotto la bandiera “Swisstainable” e il rafforzamento dell'accettazione del turismo a livello locale.\r

\r

Il 2024 sarà ricordato come un anno stabile per il turismo in Svizzera. Le statistiche sulla ricettività dell'Ufficio federale di statistica hanno registrato quasi 43 milioni di pernottamenti in hotel, il 2,6% in più rispetto al 2023. Stabile anche il mercato italiano, al 6° posto tra i mercati esteri: il 2024, rispetto all’anno precedente, si è chiuso con un calo dello 0,2% dei pernottamenti e con un aumento del 2,2% degli arrivi dovuto anche alle proposte di gite giornaliere a bordo dei treni panoramici come Bernina Express, Trenino Verde delle Alpi e Ferrovia Vigezzina-Centovalli.\r

\r

I primi tre mesi del 2025 hanno registrano un+1,0% di pernottamenti e +3,4% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2024 dovuto soprattutto al mese record di gennaio. Tra le mete preferite: Zurigo, Ginevra, St. Moritz, Lugano, Basilea, Pontresina, Zermatt e Losanna. «Gli italiani apprezzano soprattutto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali. - sottolinea Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua “puliti” e da trasporti capillari che favoriscono la mobilità green».\r

\r

Svizzera Turismo Italia persegue la destagionalizzazione e lapromozione di esperienze insolite e su misura per rispondere alle esigenze diverse degli ospiti. «Occorre lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo» prosegue Gläser, infatti nei prossimi mesi abbiamo in programma numerosi eventi di portata internazionale: dal 28 giugno al 6 luglio si svolgeranno a Losanna i Campionati mondiali di basket Fiba U19.\r

\r

Dal 2 al 27a luglio sarà la volta degli Europei di Calcio femminili: gli Uefa Women’s Euro 2025 presenteranno una proposta diversificata, attiva e per tutta la famiglia. Con l’aiuto di otto giocatrici professioniste Svizzera Turismo racconterà le sfaccettature linguistiche, culturali e paesaggistiche delle 8 città ospitanti, promuovendo una Svizzera al femminile. Quindi, dal 30 agosto al 14 settembre, il Vallese diventerà la capitale mondiale della mountain bike con l’arrivo di oltre 1500 atleti.\r

\r

Anche quest’anno prosegue la collaborazione con la testimonial Michelle Hunziker e con il portiere Yann Sommer: una squadra che incarna i valori positivi che Svizzera Turismo vuole veicolare a un pubblico attivo e amante del lifestyle. Per incentivare gli ospiti a visitare le città svizzere tutto l’anno Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere promuovono offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity.","post_title":"L'estate in Svizzera: proposta che si rinnova tra città, natura ed eventi internazionali","post_date":"2025-05-26T09:25:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748251500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"488901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le principali Associazioni di rappresentanza della categoria delle guide turistiche, ConfGuide e Federagit, si schierano contro ogni ipotesi di blocco delle procedure di esame per l’abilitazione di nuove guide turistiche, evocato dai ricorsi presentati da una sigla associativa.\r

\r

Il rischio di una sospensione e del relativo caos nel settore è concreto, a seguito della presentazione di ricorso al Tar del Lazio da parte di una Associazione di guide turistiche.\r

\r

“Il percorso per arrivare ad una norma nazionale che regolamenti finalmente la professione è stato lungo 12 anni e con le nostre Associazioni di categoria abbiamo partecipato attivamente, confrontandoci con trasparenza ai tavoli istituzionali”, dichiara Valeria Gerli, presidente di Confguide.\r

\r

“Ci sorprende questo ricorso di cui abbiamo casualmente appreso, considerato che la ricorrente ha anch’essa partecipato alle riunioni”, prosegue Micol Caramello, presidente di Federagit.\r

\r

Chiedere la sospensiva del Decreto 88/2024 e del Bando per l’abilitazione può bloccare per molto tempo un intero settore e, soprattutto, danneggiare le 29.000 aspiranti guide che stanno affrontando costi e che hanno forti aspettative per iniziare una nuova professione, ma anche frenare l’iter di applicazione della norma che finalmente sta vedendo maggiori controlli sull’abusivismo in molte realtà italiane.","post_title":"Associazioni di guide turistiche contro il blocco per l'abilitazione","post_date":"2025-04-15T11:02:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1744714944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2 al 27 luglio 2025, la Svizzera sarà il palcoscenico dei Campionati Europei di calcio femminile Uefa Women’s Euro 2025. Otto città elvetiche ospiteranno il prestigioso torneo, trasformando il Paese in una meta ideale per gli appassionati di sport e di viaggi. L'evento non sarà solo una celebrazione del calcio femminile, ma anche un'opportunità per scoprire una Svizzera dinamica, variegata e adatta a tutta la famiglia.\r

Un viaggio tra sport e turismo\r

Le città svizzere coinvolte nel torneo offrono un mix interessante di cultura, natura e divertimento. Dalle montagne facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici ai caratteristici laghi alpini e cittadini, fino ai musei di fama mondiale. Il 2025 si annuncia dunque come un anno ricco di eventi internazionali: dal 10 al 17 maggio, Basilea ospiterà l'Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale del mondo, presentato dalla brand ambassador Michelle Hunziker. Ad agosto, il Vallese diventerà la capitale della mountain bike con i Campionati Mondiali di questa disciplina, mentre a Losanna si terranno per la prima volta in Svizzera i Campionati mondiali di basket U19.\r

Non mancano anche gli appuntamenti culturali e gastronomici di rilievo, come il Locarno Film Festival, Art Basel e il Cully Jazz Festival, che rendono così la Svizzera una destinazione coinvolgente per tutto l'anno.\r

Calcio e pari opportunità: il protagonismo femminile in campo\r

Il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità e il Uefa Women’s Euro 2025 rappresenta un'importante vetrina per le atlete. \"Svizzera Turismo ha deciso di raccontare il Paese attraverso gli occhi di otto giocatrici della nazionale elvetica, che con la loro energia e passione svelano le bellezze delle città che ospiteranno le partite\" - ha commentato Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo Italia.\r

\r

L'evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un simbolo dell'evoluzione del calcio femminile e della crescente attenzione verso le pari opportunità. Il numero di calciatrici in Europa è in costante aumento, così come l'interesse da parte di sponsor e tifosi, che apprezzano i valori di fair play, spirito di squadra e inclusività che caratterizzano questo sport. Con Uefa Women’s Euro 2025, la Svizzera si prepara a un'estate all'insegna dello sport, del turismo e dell'inclusione.\r

Trend positivo del mercato italiano\r

L’Italia è al sesto posto fra i mercati esteri, con una distribuzione piuttosto lineare su tutto l’arco dell’anno, e due picchi importanti nei mesi di agosto e dicembre.\r

Come commentato dalla direttrice Christina Gläser “Novembre è stato un mese di grande successo con un aumento del 9.1% dei pernottamenti e del 14,1% degli arrivi (rispetto al 2023). Merito anche delle campagne di Svizzera Turismo, realizzate tra ottobre e dicembre come lo Swiss Winter Village a Milano, la campagna Rinascente a Roma, in collaborazione con la compagnia di bandiera Swiss, e la promozione congiunta con Trenitalia per visitare le città svizzere in treno”.\r

\r

Anche in vista di Uefa Women’s Euro 2025 e degli altri grandi eventi continua la collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere con offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity e incentivare così gli ospiti a visitare le città elvetiche durante tutto l’anno, in maniera più sostenibile.","post_title":"La Svizzera pronta per Uefa Women’s Euro 2025","post_date":"2025-03-20T09:00:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1742461228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La testa tra le nuvole e i piedi sul ghiacciaio, questa la sensazione che si prova quando si arriva al Titlis, la più alta montagna del Canton Obvaldo, sulle Alpi Bernesi. Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo.\r

\r

«Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni».\r

\r

Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l’offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti.\r

Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un’offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano».\r

Le proposte per la stagione estiva\r

In estate l’offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell’escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago.\r

\r

«Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello “stay longer».\r

\r

Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l’anno.\r

Uno sguardo al futuro\r

Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre \"Titlis Tower\" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna \"Titlis Peak Station\" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron.\r

\r

[gallery ids=\"485876,485877,485878\"]","post_title":"Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere","post_date":"2025-03-05T09:56:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1741168594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Trenitalia ha rinnovato la partnership con le Ferrovie Federali Svizzere, che prevede dal 2026 nuovi collegamenti Eurocity fra l'Italia e il paese elevetico.\r

Oggi a Milano Centrale le due società hanno sottoscritto il rinnovo del Cooperation Agreement prolungando così la loro collaborazione pluriennale che, dal 2009 ad oggi, ha movimentato 30 milioni di passeggeri.\r

In base alla nuova intesa Trenitalia e le Ffs propongono - oltre ai 40 treni che quotidianamente viaggiano tra Italia e Svizzera – ulteriori collegamenti. Le due aziende stanno lavorando con l’obiettivo di introdurre, a partire dal 2026, una tratta aggiuntiva tra Zurigo, Milano e Venezia e nuovi treni diretti da Zurigo verso Firenze e Livorno e viceversa.\r

Per sostenere questo aumento dell’offerta, le Ffs hanno ordinato a febbraio 2024 quattro nuovi elettrotreni Giruno, che si andranno ad aggiungere ai 29 già oggi in circolazione e altri sette ordinati nel 2022.\r

“L’accordo di cooperazione firmato oggi rappresenta il prolungamento di una partnership già virtuosa” – afferma Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia -. Ci aspettiamo, nei prossimi anni, una domanda crescente per i collegamenti transfrontalieri, dall’Italia alla Svizzera e viceversa, e siamo pronti ad accogliere i viaggiatori su treni più nuovi, ancora più confortevoli e più sostenibili”.\r

“Insieme, nel 2023, siamo riusciti a trasportare circa 500.000 viaggiatori internazionali in più rispetto al 2019 sui treni tra Italia e Svizzera, abbiamo aumentato il numero di collegamenti verso Milano e abbiamo introdotto nuovi collegamenti diretti in direzione di Genova e Bologna” ha sottolineato Véronique Stephan, direttrice mercato viaggiatori Ffs","post_title":"Trenitalia e Ferrovie Svizzere rinnovano l'intesa e lanciano nuovi collegamenti","post_date":"2024-11-08T14:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731075859000]}]}}