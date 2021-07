Fancy Tour, prima agenzia di viaggi Covid free

A Napoli fanno le cose per bene. Infatti Fancy Tour, agenzia della città partenopea è la prima adv a diventare covid free. Attraverso il sistema di sanificazione Brighten, tutte le persone che sono in agenzia, dipendenti o clienti, sono in sicurezza.

Il sistema prevede una sanificazione elettronica quotidiana effettuata in tutti i suoi locali e certificato dagli organi competenti.

In questo modo l’agenzia di Cesare Foà si mette all’avanguardia per una ripresa del lavoro agenziale in piena sicurezza.