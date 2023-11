Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata. «Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in – dichiara Enrico Farina, da poco nominato direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure». Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l’accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu. Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori». Condividi

