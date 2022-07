Esoneri contributivi adv e to: domande online fino al 9 settembre

Notizie per gli esoneri. C’è tempo fino al prossimo 9 settembre per presentare all’Inps le domande relative all’esonero contributivo dedicato ad agenzie e tour operator previsto dal decreto legge dello scorso gennaio. Lo rende noto una circolare dello stesso istituto di previdenza che contiene le istruzioni per presentare la domanda online. La misura consiste in uno sgravio fiscale del 100% della contribuzione datoriale per un massimo di cinque mesi compresi tra aprile e agosto 2022.

Dettagli

L’Inps spiega che lo sgravio opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ed è rivolto ai datori di lavoro rientranti in tutti i codici Ateco 2007 della divisione 79. Fino al prossimo 9 settembre gli interessati dovranno quindi inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante, utilizzando il modulo di istanza online “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni, accessibile dal sito Inps. Le domande possono essere inoltrate dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito dallo stesso istituto previdenziale il codice di autorizzazione 2J entro il 30 giugno 2022.