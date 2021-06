Ergo Assicurazione incontra gli agenti di viaggio alla Bmt di Napoli

Una timida ripartenza del settore turistico senza dubbio c’è. Anche se Ergo Assicurazione Viaggi non si è mai fermata in questi mesi, è proprio ora che vuole dimostrare la sua vicinanza, con prodotti dedicati, ad agenzie di viaggio e tour operator che si stanno apprestando ad una lenta ripresa.

A Napoli, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà dal 18 al 20 giugno, Ergo Assicurazione Viaggi si presenta con un’offerta di prodotto rinnovata ed aggiornata rispetto alle mutate esigenze dei viaggiatori. “Maggiore sicurezza” è la richiesta che negli ultimi mesi il mercato ha sollecitato a gran voce, che si è tradotta nella necessità di affiancare al servizio di viaggio una copertura assicurativa, anche per vacanze all’interno del nostro Paese.

Commenta Daniela Panetta, direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi: «la pandemia ha messo finalmente in luce il valore e l’importanza della polizza assicurativa quando si organizza un viaggio, non solo in situazioni particolari e di emergenza ma sempre. E questo non può che far bene al settore del turismo, perché introduce un elemento di sicurezza e tranquillità, anche quando si tratta di viaggi domestici».

In fiera, inoltre, la compagnia assicurativa presenta la rinnovata piattaforma trade, razionalizzata nell’offerta di prodotto, con tariffe mirate e una miglior facilità di navigazione e di gestione. Sarà anche l’occasione per ribadire al mercato che tutti i prodotti includono oggi le coperture legate al Covid-19, comprese nel costo della polizza e non soggetti ad alcun sovrapprezzo.

All’offerta per le agenzie di viaggio c’è anche il prodotto Multiviaggio Annuale, che consente, con un’unica polizza, di assicurare un numero illimitato di viaggi durante l’anno, ad un costo particolarmente conveniente per chi effettua almeno due/tre viaggi nell’arco di 12 mesi.

Continua Panetta: «Il mercato trade ha per noi un ruolo privilegiato, con prodotti offerti in esclusiva alle agenzie di viaggio, tariffe ridotte, un meccanismo automatico che consente di scontare le commissioni in caso di clienti a cui si desidera offrire una tariffa ridotta e facilità di emissione. Stiamo inoltre lavorando alla creazione di nuovi prodotti per i quali intendiamo aprire “cantieri” selezionati, coinvolgendo i partner che in questi mesi ci hanno dato fiducia. Siamo entusiasti di incontrare il mercato, in particolare quello del Sud, e siamo oltremodo felici di poterlo fare, finalmente, in presenza».