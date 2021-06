eDreams Odigeo firma un accordo strategico con Travelport

eDreams Odigeo ha siglato un accordo strategico con Travelport. L’accordo vedrà eDreams Odigeo integrare Travelport+, una piattaforma di nuova generazione che crea un marketplace semplice e ricco di opzioni per il retail dei viaggi.

L’accordo è stato siglato per rafforzare ulteriormente l’offerta per i viaggiatori di tutto il mondo. Negli ultimi 12 mesi eDreams Odigeo ha sviluppato una serie di opportunità di crescita e l’annuncio di oggi è una delle tante iniziative messe in atto per continuare a migliorare la sua proposta e restare leader di mercato quando sarà possibile riprendere a viaggiare in sicurezza.

Questo passo per diversificare e migliorare l’offerta consentirà a eDreams Odigeo di garantire più rotte di viaggio ai clienti, prezzi ancora più competitivi, maggiore flessibilità e scelta.

«L’aggiunta del principale sistema di distribuzione globale di Travelport nella nostra piattaforma di vendita di voli è un altro esempio di come il Gruppo si sta orientando per rafforzare la propria posizione anche nel post pandemia – ha dichiarato Javier Bellido, air content strategies director di eDreams Odigeo –. È essenziale che le aziende si concentrino davvero sul soddisfare le esigenze dei propri clienti per facilitare una rapida ripresa nel settore dei viaggi. Questo accordo testimonia il nostro impegno a mettere la customer experience al primo posto anche nel nostro processo di innovazione. Come società multi-GDS, saremo infatti in grado di offrire una migliore connettività e contenuti a livello globale. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Travelport per continuare a guidare la trasformazione del settore dei viaggi».

L’accordo vede le due aziende unire le forze per guidare l’innovazione in tutto il comparto. Il gruppo sta trasformando l’esperienza di prenotazione online con prodotti avanzati e vanta anche una posizione leader nel machine based learning. Grazie all’Intelligenza artificiale è in grado di generare oltre 45 miliardi di previsioni giornaliere per anticipare le esigenze e la domanda dei clienti. Travelport +, a sua volta, rappresenta un investimento pluriennale da parte di Travelport per accelerare l’innovazione del settore nella distribuzione di contenuti multi-sorgente, nel travel retail e nella generazione di valore. La combinazione di queste capacità tecnologiche all’avanguardia si tradurrà in vantaggi senza precedenti per i viaggiatori e in una maggiore competitività per entrambe le realtà.

Rob Brown, gvp e amministratore delegato, global ota di Travelport, ha dichiarato: «Ciò che abbiamo implementato fino ad oggi è solo l’inizio della visione congiunta che condividiamo con eDreams Odigeo. Siamo fiduciosi che Travelport + apporterà un valore reale a eDreams Odigeo e ai suoi clienti e siamo lieti di aiutarli a tenere il passo con i ritmi di cambiamento accelerati di oggi mentre continuiamo a seguire la nostra roadmap».