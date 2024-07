Kkm Group rinnova la partnership con Travelport e potenzia i servizi della piattaforma Kkm Group potenzia i servizi della piattaforma Travelport+, in modo da arricchirne ulteriormente l’offerta, permettendo alle agenzie di godere di maggiore autonomia nelle operazioni di vendita al dettaglio e merchandising e di una gamma ancora più vasta di opzioni di contenuti multi-source. L’operazione è frutto del rinnovo della partnership tra l’operatore milanese e l’azienda high-tech: un collaborazione che dura ormai da oltre 20 anni. “Il rinnovo della partnership con Travelport rappresenta una conferma del nostro impegno a offrire servizi di qualità e un’esperienza ad alto valore aggiunto ai nostri partner – dichiara Andrea Cani, chief executive officer di Kkm Group –. Lavorare a stretto contatto con Travelport ci permette essere all’avanguardia nel mercato”. A completamento delle nuove funzionalità, sono disponibili anche semplificazioni nella gestione delle prenotazioni: i nuovi sviluppi sono accessibili sia attraverso la piattaforma integrata di Kkm Group, sia tramite quella di Enjoy Destinations, tour operator direttamente collegato all’operatore milanese. “Questo rinnovo sottolinea il nostro impegno nel fornire ai nostri partner gli strumenti necessari per farli crescere nella moderna vendita al dettaglio del settore dei viaggi”, conclude Sandro Gargiulo, account management director di Travelport. Condividi

