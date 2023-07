Cisalpina Tours apre una nuova sede a Cipro. Sarà dedicata soprattutto al settore marine Un evento a bordo della Msc Musica, alla presenza di istituzioni, partner e management, ha sancito ufficialmente l’apertura della nuova sede cipriota di Cisalpina Tours. Si tratta del quinto ufficio inaugurato dal gruppo Bluvacanze in otto mesi, nell’ambito di un programma di internazionalizzazione che segue un ritmo spedito e costante. Le prossime aperture vedranno l’Europa al centro dell’espansione fino alla fine del 2023, con focus sulle capitali, e poi il successivo approdo a Durban, in Sudafrica, a completamento di questa fase. «I viaggi d’affari, soprattutto nel settore marittimo, richiedono profonda esperienza e relazioni di fiducia di lunga data, per stabilire un network di fornitori specializzati che garantiscano opportuno supporto operativo e prezzi competitivi – spiega il ceo di Msc Shipment Cipro, Prabhat Jha -. La nostra importantissima struttura a Cipro garantirà in particolare sinergie e opportunità straordinarie per l’intera business community locale». «La consolidata presenza sull’isola del gruppo Msc, proprietario di Bluvacanze, ci apre la strada per lo sviluppo della nostra business unit dei viaggi d’affari, che qui curerà in maniera specifica i clienti del settore marine», aggiunge il ceo dello stesso gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino. Condividi

