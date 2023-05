BTM Italia: la decima edizione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 Annunciate le nuove date della decima edizione di BTM Italia, noto evento b2b di promozione del turismo del sud Italia. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Bari. “Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura – spiega l’ideatore di BTM Nevio D’Arpa – arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali”. BTM Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciate le nuove date della decima edizione di BTM Italia, noto evento b2b di promozione del turismo del sud Italia. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Bari. “Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura - spiega l’ideatore di BTM Nevio D’Arpa - arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali”. BTM Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme. [post_title] => BTM Italia: la decima edizione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 [post_date] => 2023-05-29T14:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685371954000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446557" align="alignleft" width="300"] Il tavolo dei relatori[/caption] Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT. La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools. Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT. Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. «La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè. [post_title] => Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager [post_date] => 2023-05-29T11:44:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685360654000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril. Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio. “Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”. [post_title] => Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels [post_date] => 2023-05-29T11:17:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685359056000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania traccia un bilancio positivo per l'ultima edizione del Germany Travel Mart, che "ha confermato ancora una volta la grande importanza degli incontri diretti per ampliare le relazioni commerciali di successo - commenta Petra Hedorfer, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (nella foto) -. L'83% dei fornitori ha già partecipato a Gtm in passato. Il 97% degli intervistati è riuscito a stabilire nuovi contatti commerciali e l'87% intende partecipare nuovamente a Gtm in futuro. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei partecipanti ha confermato i temi centrali che abbiamo proposto ai nostri ospiti: sostenibilità, trasformazione digitale, collegamento tra città e regioni rurali, clima e mezzi di trasporto ecologici e prolungamento della durata del soggiorno. La risposta positiva a questo evento è un segnale forte di riposizionamento in alto del turismo incoming tedesco nell’arena competitiva globale delle destinazioni". Circa 200 aziende tedesche dei settori alberghiero, trasporti e tempo libero, dei servizi di incoming, delle organizzazioni turistiche regionali e circa 230 buyer di compagnie turistiche internazionali e online hanno utilizzato l’apposita piattaforma per negoziare le offerte per il 2024. Il 49° Gtm è stato anche un Green Meeting: tra le misure specifiche per ridurre l'impatto ambientale dell'evento vi sono, ad esempio, il sostegno a viaggi ecologici per i partecipanti in treno, la compensazione delle emissioni di CO2 di tutti i voli, il catering per quanto possibile da fonti regionali e l'uso di arredi espositivi riutilizzabili e di tecnologie per eventi a risparmio energetico. La cinquantesima edizione del Germany Travel Mart si svolgerà a Chemnitz, dal 21 al 23 aprile 2024: l'evento sarà ospitato dalla Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) e dalla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). [post_title] => Germany Travel Mart: appuntamento a Chemnitz, dal 21 al 24 aprile 2024 [post_date] => 2023-05-10T10:35:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683714946000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445112" align="alignleft" width="300"] Luca Patanè[/caption] Il Gruppo Uvet tramite la propria controllata Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari - ha aperto la prima filiale nel mezzogiorno a Matera. Per la divisione Business Travel di Uvet si tratta del primo investimento nel sud Italia, con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua. Il nuovo Business Travel Service Center (BTC) è l’ottavo di Uvet GBT dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma. «Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel». Matera è stata scelta per il forte know-how che possiede in ambito business travel e la città rappresenta una chiave per un investimento che possa generare opportunità di lavoro per il Sud Italia, oltra a garantire possibilità di espansione per tutto il Gruppo. L’investimento punta a ottimizzare e migliorare il servizio per i clienti e si inserisce in un contesto generale di rinnovata fiducia nel viaggiare per i clienti del business travel. Uvet GBT per tutti i neo assunti si occuperà delle attività di formazione, degli aggiornamenti professionali e degli standard operativi messi a disposizione di tutti i clienti. La sede di Matera sarà coordinata dall’office manager Francesco Domenichiello che risponderà direttamente a Francesco Palleschi, coo & service delivery officer di Uvet Global Business Travel “Sono particolarmente felice di questo nuovo investimento - commenta Francesco Palleschi - in quanto abbiamo aggiunto alla nostra squadra un team di validi professionisti con una lunga esperienza specifica in ambito Business Travel e con numerose manifestazioni di stima professionale da parte dei clienti” [post_title] => Uvet Global Business Travel apre una sede a Matera (la prima nel sud) [post_date] => 2023-05-09T10:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683629585000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Miles & More Mastercard Gold sbarca in Italia, consentendo agli iscritti del programma di fedeltà di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner tra cui Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo. “La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti - ha spiegato Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH -. La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera.” Ora i soci Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta. “L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto,” ha sottolineato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe del Lufthansa Group. Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, head of sales for Business Partners di Advanzia Bank, ha dichiarato: "Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un'ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un'app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli.” [post_title] => Lufthansa: la carta di credito Miles & More debutta in Italia [post_date] => 2023-05-05T09:57:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683280631000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via oggi da Montepulciano e Valdichiana Senese la terza edizione di Sharing Tuscany, in programma fino al 26 marzo prossimo con sede nella Fortezza Medicea del borgo medievale. Quest’anno l’evento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra domanda nazionale e offerta regionale, si separa da Buy Tuscany che è invece l’appuntamento dedicato agli operatori internazionali. «Le stime per la stagione 2023 preannunciano numeri record, addirittura superiori a quelli del 2019 - commenta l’assessore al turismo Leonardo Marras -, per il ritorno dei turisti stranieri ma anche per i viaggiatori italiani che sempre di più scelgono la Toscana. Per questo, appuntamenti come Sharing Tuscany sono fondamentali per consolidare il mercato nazionale. La scelta di variare, per ogni edizione, la sede dell'evento ha l'obiettivo di offrire un'ulteriore vetrina ai territori: quest'anno è la volta di Montepulciano e la Valdichiana Senese che avranno l'opportunità di mostrare ai buyer provenienti da tutta Italia bellezze e peculiarità». «Per Toscana Promozione l’accompagnamento alle imprese rappresenta una mission fondamentale - afferma il direttore Francesco Tapinassi –. In questo senso, Sharing Tuscany è la più importante occasione di incontro tra i nostri sellers e i migliori buyers italiani. Come per tutte le nostre iniziative, c’è dietro un attento lavoro di selezione e organizzazione, con l’obiettivo di dare vita a una giornata di matching realmente efficace. Siamo anche molto contenti che ad ospitare l’iniziativa quest’anno sia Montepulciano, che i nostri ospiti potranno conoscere direttamente. Tutti gli altri Ambiti della Toscana, come sempre, potranno invece presentare la loro offerta in specifiche sessioni dedicate». L’evento permetterà, agli oltre 50 buyer nazionali che vi prenderanno parte, di andare alla scoperta della Toscana e di conoscere gli altri Ambiti partecipando a seminari di approfondimento ed incontrando, durante i giorni dedicati ai workshop BtoB con agenda personalizzata, gli operatori locali. Dopo il loro arrivo, previsto il 22 marzo, i buyer, il giorno successivo, potranno visitare il territorio della Valdichiana Senese ed incontrare, nel pomeriggio, i rappresentanti dei vari Ambiti oltre ad assaggiare alcuni prodotti tipici locali. Venerdì 24 marzo sarà dedicato agli incontri BtB mentre nelle due giornate conclusive, 25 e 26 marzo, si terranno i post-tour nelle altre zone della regione. [post_title] => Sharing Tuscany 2023, domanda e offerta si incontrano a Montepulciano e Valdichiana Senese [post_date] => 2023-03-23T09:32:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679563936000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423991" align="alignleft" width="300"] Luca Patanè[/caption] Il gruppo Uvet ha realizzato con il Centro studi promotor una raccolta mensile sui dati del business travel in Italia. L’esperienza maturata in precedenza con Uvet Travel Index, ha portato il gruppo a decidere di collaborare con il Centro studi promotor per realizzare, analizzare e divulgare una raccolta dati con cadenza mensile. L’obiettivo è quello di fornire un servizio utile agli operatori del business travel. Il gruppo ha deciso di lanciare il Business travel trend (Btt), un indice numerico che rappresenta l’andamento mensile del Business Travel. L’indice si rapporta ai dati del 2019 considerando quest’ultima come il punto da raggiungere. L’attribuzione di obbiettivo ai dati 2019 rappresenterà un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che Btt adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro. La raccolta dati «Con questo Osservatorio e con il Business travel trend che sarà divulgato ogni mese contiamo di avere uno strumento ancora più accurato, preciso e puntuale sui numeri e le tendenze di un settore importante dell’economia italiana come quello del turismo – ha commentato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet – Grazie al supporto del Centro studi promotor saremo in grado di individuare le variazioni mese su mese, oltre a prevedere nel medio periodo tendenze e scenari del mercato». A febbraio il valore registrato dal Btt è molto vicino a quello registrato nel 2019. L’indicazione periodica del Btt, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia. Ma soprattutto l’abitudine alla sua consultazione ci potrà dire in qualsiasi momento se il business travel sta andando meglio o peggio. [post_title] => Il gruppo Uvet lancia l'Osservatorio sul business travel [post_date] => 2023-03-22T14:01:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679493695000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440691" align="alignleft" width="300"] Un scorcio del quartiere milanese di Brera[/caption] Manca davvero poco all'apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity. In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell'asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie. Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l'Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa. [post_title] => In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto [post_date] => 2023-03-03T12:59:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677848363000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "btm italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":14,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":53,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciate le nuove date della decima edizione di BTM Italia, noto evento b2b di promozione del turismo del sud Italia. La manifestazione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 a Bari. \r

\r

“Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa e avvincente avventura - spiega l’ideatore di BTM Nevio D’Arpa - arrivare alla decima edizione è un grande traguardo che conferma l’ottimo lavoro di squadra fatto finora nonché la scommessa vinta lo scorso anno con la scelta della Fiera del Levante di Bari come location ideale per far crescere la manifestazione e raggiungere un pubblico sempre più vasto per attrarre buyer nazionali e internazionali”.\r

\r

BTM Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 9 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Nell’edizione 2023, che si è svolta per la prima volta a Bari, dopo 8 edizioni tra Lecce e Taranto, la fiera ha avuto un grande successo di pubblico con 25mila presenze, 120 buyer da 25 nazioni, 200 espositori presenti e 300 aziende partecipanti, con un afflusso di visitatori superiore a quello delle due precedenti edizioni in presenza messe assieme.\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTM Italia: la decima edizione si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo 2024","post_date":"2023-05-29T14:52:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685371954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446557\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il tavolo dei relatori[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso il nuovo Is Arenas Resort a firma Baja Hotels. Situato da 27 chilometri da Oristano, la struttura dispone di 75 camere circondate da una pineta di circa 936 ettari, a cui si aggiunge un ristorante con cucina gourmet, terrazza panoramica, spiaggia attrezzata, due bar, piscina, sala meeting da 70 posti, centro benessere con bagno turco e cabine per trattamenti. Il resort include pure un campo di golf a 18 buche par 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril.\r

\r

Il resort è commercializzato anche attraverso la dmc Sardinia 360 e il tour operator Gastaldi Holidays, brand del gruppo Baja Way (Bhtm) di cui fa parte anche Baja Hotels, con proposte e pacchetti comprensivi di voli (l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari), transfer e, per chi lo desidera, escursioni ed esperienze sul territorio.\r

\r

“Curiosità, passione e cura sono le leve che da decenni muovono le nostre scelte nel mondo dell’ospitalità - sottolinea l'amministratore delegato di Baja Way, Marco Bongiovanni -. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, dialogando con il territorio, rispettando le tradizioni; abbiamo immaginato nuovi scenari di viaggio e di accoglienza e oggi siamo orgogliosi di presentare quello che consideriamo un fiore all’occhiello della collezione. Da un lato perché la qualità di questa struttura è elevatissima e la sua reputazione nel mercato meritata. Dall’altro perché ci focalizziamo su un percorso di attenzione alla sostenibilità che è imprescindibile; sostenibilità ambientale e sociale, considerando che la quasi totalità delle risorse umane impiegate è residente nell’oristanese. Abbiamo investito con l’intenzione di garantire al resort una lunga stagionalità, ben cinque mesi (chiuderà il 31 ottobre), posizionandolo come prodotto per appassionati di golf e per chi desidera tornare in contatto con i bioritmi naturali senza rinunciare al comfort. Sono convinto che avremo grandi soddisfazioni”.","post_title":"Ha aperto i propri battenti venerdì scorso il nuovo Is Arenas griffato Baja Hotels","post_date":"2023-05-29T11:17:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685359056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania traccia un bilancio positivo per l'ultima edizione del Germany Travel Mart, che \"ha confermato ancora una volta la grande importanza degli incontri diretti per ampliare le relazioni commerciali di successo - commenta Petra Hedorfer, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (nella foto) -. L'83% dei fornitori ha già partecipato a Gtm in passato. Il 97% degli intervistati è riuscito a stabilire nuovi contatti commerciali e l'87% intende partecipare nuovamente a Gtm in futuro. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei partecipanti ha confermato i temi centrali che abbiamo proposto ai nostri ospiti: sostenibilità, trasformazione digitale, collegamento tra città e regioni rurali, clima e mezzi di trasporto ecologici e prolungamento della durata del soggiorno. La risposta positiva a questo evento è un segnale forte di riposizionamento in alto del turismo incoming tedesco nell’arena competitiva globale delle destinazioni\".\r

\r

Circa 200 aziende tedesche dei settori alberghiero, trasporti e tempo libero, dei servizi di incoming, delle organizzazioni turistiche regionali e circa 230 buyer di compagnie turistiche internazionali e online hanno utilizzato l’apposita piattaforma per negoziare le offerte per il 2024.\r

\r

Il 49° Gtm è stato anche un Green Meeting: tra le misure specifiche per ridurre l'impatto ambientale dell'evento vi sono, ad esempio, il sostegno a viaggi ecologici per i partecipanti in treno, la compensazione delle emissioni di CO2 di tutti i voli, il catering per quanto possibile da fonti regionali e l'uso di arredi espositivi riutilizzabili e di tecnologie per eventi a risparmio energetico.\r

\r

La cinquantesima edizione del Germany Travel Mart si svolgerà a Chemnitz, dal 21 al 23 aprile 2024: l'evento sarà ospitato dalla Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) e dalla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS).\r

\r

","post_title":"Germany Travel Mart: appuntamento a Chemnitz, dal 21 al 24 aprile 2024","post_date":"2023-05-10T10:35:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683714946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445112\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Patanè[/caption]\r

\r

Il Gruppo Uvet tramite la propria controllata Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari - ha aperto la prima filiale nel mezzogiorno a Matera.\r

\r

Per la divisione Business Travel di Uvet si tratta del primo investimento nel sud Italia, con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua. Il nuovo Business Travel Service Center (BTC) è l’ottavo di Uvet GBT dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma.\r

\r

«Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel».\r

\r

Matera è stata scelta per il forte know-how che possiede in ambito business travel e la città rappresenta una chiave per un investimento che possa generare opportunità di lavoro per il Sud Italia, oltra a garantire possibilità di espansione per tutto il Gruppo. L’investimento punta a ottimizzare e migliorare il servizio per i clienti e si inserisce in un contesto generale di rinnovata fiducia nel viaggiare per i clienti del business travel.\r

\r

Uvet GBT per tutti i neo assunti si occuperà delle attività di formazione, degli aggiornamenti professionali e degli standard operativi messi a disposizione di tutti i clienti. La sede di Matera sarà coordinata dall’office manager Francesco Domenichiello che risponderà direttamente a Francesco Palleschi, coo & service delivery officer di Uvet Global Business Travel\r

\r

“Sono particolarmente felice di questo nuovo investimento - commenta Francesco Palleschi - in quanto abbiamo aggiunto alla nostra squadra un team di validi professionisti con una lunga esperienza specifica in ambito Business Travel e con numerose manifestazioni di stima professionale da parte dei clienti”","post_title":"Uvet Global Business Travel apre una sede a Matera (la prima nel sud)","post_date":"2023-05-09T10:53:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683629585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Miles & More Mastercard Gold sbarca in Italia, consentendo agli iscritti del programma di fedeltà di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner tra cui Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo.\r

\r

“La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti - ha spiegato Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH -. La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera.”\r

\r

Ora i soci Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta.\r

\r

“L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto,” ha sottolineato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe del Lufthansa Group.\r

\r

Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, head of sales for Business Partners di Advanzia Bank, ha dichiarato: \"Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un'ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un'app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli.”\r

\r

","post_title":"Lufthansa: la carta di credito Miles & More debutta in Italia","post_date":"2023-05-05T09:57:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683280631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via oggi da Montepulciano e Valdichiana Senese la terza edizione di Sharing Tuscany, in programma fino al 26 marzo prossimo con sede nella Fortezza Medicea del borgo medievale. Quest’anno l’evento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra domanda nazionale e offerta regionale, si separa da Buy Tuscany che è invece l’appuntamento dedicato agli operatori internazionali.\r

\r

«Le stime per la stagione 2023 preannunciano numeri record, addirittura superiori a quelli del 2019 - commenta l’assessore al turismo Leonardo Marras -, per il ritorno dei turisti stranieri ma anche per i viaggiatori italiani che sempre di più scelgono la Toscana. Per questo, appuntamenti come Sharing Tuscany sono fondamentali per consolidare il mercato nazionale. La scelta di variare, per ogni edizione, la sede dell'evento ha l'obiettivo di offrire un'ulteriore vetrina ai territori: quest'anno è la volta di Montepulciano e la Valdichiana Senese che avranno l'opportunità di mostrare ai buyer provenienti da tutta Italia bellezze e peculiarità».\r

\r

«Per Toscana Promozione l’accompagnamento alle imprese rappresenta una mission fondamentale - afferma il direttore Francesco Tapinassi –. In questo senso, Sharing Tuscany è la più importante occasione di incontro tra i nostri sellers e i migliori buyers italiani. Come per tutte le nostre iniziative, c’è dietro un attento lavoro di selezione e organizzazione, con l’obiettivo di dare vita a una giornata di matching realmente efficace. Siamo anche molto contenti che ad ospitare l’iniziativa quest’anno sia Montepulciano, che i nostri ospiti potranno conoscere direttamente. Tutti gli altri Ambiti della Toscana, come sempre, potranno invece presentare la loro offerta in specifiche sessioni dedicate».\r

\r

L’evento permetterà, agli oltre 50 buyer nazionali che vi prenderanno parte, di andare alla scoperta della Toscana e di conoscere gli altri Ambiti partecipando a seminari di approfondimento ed incontrando, durante i giorni dedicati ai workshop BtoB con agenda personalizzata, gli operatori locali. Dopo il loro arrivo, previsto il 22 marzo, i buyer, il giorno successivo, potranno visitare il territorio della Valdichiana Senese ed incontrare, nel pomeriggio, i rappresentanti dei vari Ambiti oltre ad assaggiare alcuni prodotti tipici locali. Venerdì 24 marzo sarà dedicato agli incontri BtB mentre nelle due giornate conclusive, 25 e 26 marzo, si terranno i post-tour nelle altre zone della regione.\r

\r

","post_title":"Sharing Tuscany 2023, domanda e offerta si incontrano a Montepulciano e Valdichiana Senese","post_date":"2023-03-23T09:32:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679563936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Patanè[/caption]\r

\r

Il gruppo Uvet ha realizzato con il Centro studi promotor una raccolta mensile sui dati del business travel in Italia.\r

\r

L’esperienza maturata in precedenza con Uvet Travel Index, ha portato il gruppo a decidere di collaborare con il Centro studi promotor per realizzare, analizzare e divulgare una raccolta dati con cadenza mensile. L’obiettivo è quello di fornire un servizio utile agli operatori del business travel.\r

\r

Il gruppo ha deciso di lanciare il Business travel trend (Btt), un indice numerico che rappresenta l’andamento mensile del Business Travel. L’indice si rapporta ai dati del 2019 considerando quest’ultima come il punto da raggiungere. L’attribuzione di obbiettivo ai dati 2019 rappresenterà un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che Btt adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.\r

La raccolta dati\r

«Con questo Osservatorio e con il Business travel trend che sarà divulgato ogni mese contiamo di avere uno strumento ancora più accurato, preciso e puntuale sui numeri e le tendenze di un settore importante dell’economia italiana come quello del turismo – ha commentato Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet – Grazie al supporto del Centro studi promotor saremo in grado di individuare le variazioni mese su mese, oltre a prevedere nel medio periodo tendenze e scenari del mercato».\r

\r

A febbraio il valore registrato dal Btt è molto vicino a quello registrato nel 2019. L’indicazione periodica del Btt, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia. Ma soprattutto l’abitudine alla sua consultazione ci potrà dire in qualsiasi momento se il business travel sta andando meglio o peggio.","post_title":"Il gruppo Uvet lancia l'Osservatorio sul business travel","post_date":"2023-03-22T14:01:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1679493695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440691\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un scorcio del quartiere milanese di Brera[/caption]\r

\r

Manca davvero poco all'apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity.\r

In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell'asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley\r

\r

L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie.\r

\r

Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l'Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa.","post_title":"In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto","post_date":"2023-03-03T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677848363000]}]}}