Bluvacanze: l’IA aiuta i viaggiatori a trovare il proprio viaggio L’Intelligenza Artificiale si ritaglia un posto d’onore su Bluvacanze.it: da oggi, una nuova funzionalità collabora con gli utenti del sito e-commerce del network di punti vendita del Gruppo Bluvacanze, per trovare il proprio viaggio dei sogni. La piattaforma web, infatti, si è dotata di una tecnologia che interpreta le richieste dei viaggiatori in termini sia concettuali sia dietro l’input di destinazioni specifiche o parole-chiave, restituendo programmi di viaggio prenotabili. «L’AI si sta rapidamente affermando anche a supporto dei booking engine nel Travel e non ha tardato a comparire in Bluvacanze.it – commenta Marco Orlandi, digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze -: inserendo all’interno della customer journey un BOT generativo, in grado di costruire esperienze di viaggio sulla base di una effettiva interazione, vogliamo rendere il processo di pianificazione delle vacanze non solo più efficiente, ma anche emozionale, stimolando Il gioco di auto comporsi il progetto». Come funziona? Intuitiva per definizione, la funzionalità invita il viaggiatore a “Descrivere il viaggio dei propri sogni” suggerendo alcuni esempi come “Nuotare in acque cristalline”, per citarne uno. All’inserimento di una prima richiesta segue un risultato via via perfezionabile, formulando ulteriori interrogazioni, in una sorta di dialogo finalizzato a realizzare una proposta concreta e acquistabile immediatamente oppure lasciando ai punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare la facoltà di un ulteriore ‘taglio su misura’. «L’aspetto che ci ha convinti ad adottare questa soluzione di AI, sviluppata da un team di esperti anche nel settore dei viaggi e non solo di user experience e machine learning, risiede nell’ingaggio dell’utente: è fondamentale incrementarne il coinvolgimento. Vogliamo rendere il viaggiatore libero di formulare un desiderio e di seguire le proprie inclinazioni», conclude Orlandi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno slancio deciso sul raggiungimento degli obiettivi in tema di sostenibilità mentre alle porte si delinea una stagione 2024 decisamente positiva. L’Irlanda avvia così il countdown per le celebrazioni legate a San Patrizio, che in Italia si traducono nella Ireland Week di Milano, giunta quest’anno alla sua terza edizione e in calendario dal 10 al 17 marzo prossimi. Il tutto mentre le prime indicazioni sull’andamento dei flussi turistici dall’Italia lasciano spazio all’ottimismo: “Il turismo è in grande ripresa e il dato 2023 è positivo – afferma Marcella Ercolini, direttrice del Turismo Irlandese nel nostro Paese -. La domanda è forte lungo tutto l’arco dell’anno e, anzi, suggeriamo di anticipare le prenotazioni, specie per il picco estivo, quando sarà complicato trovare disponibilità”. A certificare il buon momento dei flussi Italia-Irlanda è anche l’offerta voli tra i due Paesi “che registra un +5% di capacità rispetto al 2023, con Aer Lingus e Ryanair che stanno investendo molto sulle rotte dall’Italia, sia per l’estate sia per il calendario invernale che garantisce copertura fino alla primavera. E soprattutto ad essere collegati sono tutti e cinque gli aeroporti irlandesi, che oltre a Dublino e Belfast includono i tre della costa atlantica, che danno accesso diretto a località altrimenti raggiungibili con tempistiche più lunghe”. Da ultimo, a contribuire alle previsioni positive rientra anche la situazione “geopolitica attuale, che sembra fornire al Nord Europa ulteriori potenzialità di crescita”. L'Ireland Week debutta a Roma Diverse le novità dell'edizione 2024 dell'Ireland Week, che raggiunge quest'anno per la prima volta Roma e anche altre città europee: "Abbiamo esportato il format milanese (che anche quest'anno vede confermato il patrocinio del Comune di Milano) e l'onda verde arriverà anche a Parigi, Madrid, Vienna e Zurigo. Tra le novità una giornata esperienziale con attività, incontri, arte e divertimento per sperimentare diversi aspetti della cultura irlandese, che si svolgerà all’Open di Porta Romana. Presente quest'anno anche un kids corner per i più piccini". A taste of Ireland Riflettori puntati poi sull'iniziativa "A taste of Ireland" che, nata lo scorso anno, valorizza qualità e sapori di carne e prodotti ittici dell'Isola: in occasione della settimana di San Patrizio, Turismo Irlandese, Bord Bia (l'ente governativo preposto allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari irlandesi) e Jre (l'associazione dei Jeunes Restauranteurs) promuovono il meglio della gastronomia irlandese. Venti chef dell'associazione in tutta Italia serviranno un piatto ispirato all'isola di Smeraldo utilizzando prodotti quali carne di manzo, agnello e scampi. Complessivamente aderiranno all'iniziativa una quarantina di ristoranti. [post_title] => Irlanda, Ercolini: "Domanda forte per tutto il 2024". Tutte le novità dell'Ireland Week [post_date] => 2024-02-28T09:58:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709114293000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono stati 24 gli agenti di viaggio recentemente coinvolti in un fam trip in Giordania, realizzato da Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, insieme a KappaViaggi e alla compagnia aerea Royal Jordanian. L'iniziativa è stata organizzata con l'obiettivo sia di avviare una collaborazione sugli itinerari religiosi, sia per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza della Giordania e sulla sua distanza geografica dalle zone di conflitto in Medio Oriente. «Le attività di education sulle destinazioni ci portano lungo il corso dell’anno a visitare diversi Paesi, ma questa occasione ha una portata più ampia – commenta Antimo Russo della direzione network del gruppo Bluvacanze -: con KappaViaggi non abbiamo solo voluto far conoscere le componenti nuove di un prodotto largamente apprezzato, ma testimoniare in prima persona che in Giordania non c’è ragione di temere alcuna insicurezza». «Questa ennesima occasione di formazione e scoperta di una destinazione con gli agenti del gruppo Bluvacanze è stata un’esperienza che ha dato modo di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il network - gli fa eco il direttore generale KappaViaggi, Michele Mazzini -. La scelta della destinazione è stata fatta in modo cosciente, per ben far comprendere quanto questo Paese, la Giordania, sia sempre visitabile e magnifico, nonostante i tristi eventi attuali. Il supporto in loco della nostra dmc, della popolazione e dell’ente del turismo della Giordania, è stato completo ed eccellente». [post_title] => Gli agenti di viaggio in Giordania insieme al gruppo Bluvacanze e a KappaViaggi [post_date] => 2024-02-26T12:49:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708951790000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Community.Travel, che ha formalizzato la partnership con l'azienda di consulenza e marketing Kirby, azienda con base operativa in Spagna ma operativa a livello globale: “Lavoriamo con soddisfazione da circa un anno a stretto contatto con il team di Kirby su altri fronti che rimarranno operativi - spiega Lea Cardinali, sales director di Adalte, di cui Community.Travel rappresenta la naturale evoluzione -. Siamo però estremamente soddisfatti dell’opportunità di poter ulteriormente ampliare e consolidare la nostra collaborazione. In questo modo prevediamo di espandere ulteriormente la nostra rete di dmc, sia per l'Italia, sia per gli altri mercati di interesse per i tour operator che collaborano con noi". La partnership così costituita sarà in particolare funzionale nei prossimi mesi per ottimizzare l’attuale processo di gestione delle dmc invitate dai tour operator. Mirerà inoltre a sviluppare prodotto per i nuovi mercati, permettendo di incrementare ulteriormente il processo di internazionalizzazione. "Noi abbiamo creato l'infrastruttura Community.Travel per supportare le necessità tecnologiche degli attori che vendono tour e soggiorni - specifica il ceo di Adalte, Davide Galleri -. È stato però deciso sin da subito di operare nel rispetto dei canali tradizionali, consentendo la registrazione solo a realtà con un collegamento tecnologico alla tecnologia Adalte (quindi società con potenziale sicuramente importante), oppure invitate dalle dmc stesse. Questo per evitare di aprire anche solo inavvertitamente la registrazione a utenti agenziali clienti dei tour operator registrati come buyer. Nei primi anni la maggior parte dei fruitori erano wholesaler e tour operator online che desideravano un collegamento con il marketplace Community.Travel, così da poter ampliare una già vastissima offerta di altri servizi turistici. Quasi tutti i buyer sono stati da subito altamente convinti della potenzialità del prodotto, ma erano distributori di pacchetti turistici online, poco avvezzi alla vendita delle proposte distribuite dalle nostre dmc partner". Negli anni il trend si è invertito. "E la strategia si è dimostrata vincente - conclude Galleri - perché oggi nel marketplace Community.Travel i tour operator registrati (che hanno nella distribuzione agenziale la loro forza) hanno superato quelli che operano una commercializzazione puramente online via canali tecnologici. Se oggi siamo diventati la piattaforma di booking online dei product manager italiani che vendono tour dobbiamo quindi ringraziare in primis le nostri partner dmc che, sin dall’inizio, ci hanno sostenuto, quando abbiamo deciso di applicare una politica protettiva nei confronti dei loro stessi clienti. Nella stragrande maggioranza dei casi, le dmc sono infatti le prime a non voler lavorare con decine (se non centinaia) di piccoli clienti, a cui probabilmente già possono vendere servizi tramite i loro clienti”. [post_title] => Community.Travel amplia le sinergie internazionali: partnership con la spagnola Kirby [post_date] => 2024-02-22T12:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708604719000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi pacchetti firmati Qatar Airways per il prossimo FIA Formula One World Championship. La compagnia aerea, vettore ufficiale della F1, in collaborazione con Qatar Airways Holidays propone delle soluzioni che consentono ai fan che viaggiano da più di 40 paesi di vivere da vicino esperienze uniche. Dall’inizio alla fine del loro viaggio, i pacchetti sono pensati per consentire agli appassionati di godersi uno spettacolo senza soluzione di continuità, con l'inclusione di voli di andata e ritorno, sistemazione in hotel, biglietti per le gare F1 Paddock Club o Grandstand e trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali (escluso il Qatar). Come i pacchetti inaugurali, anche quelli di quest'anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per alcune destinazioni selezionate per le gare di F1 2024. I fan avranno inoltre l’opportunità di sperimentare visite guidate in pista, passeggiate nella pit lane e molto altro ancora con i pacchetti F1 Paddock Club, che prevedono un risparmio fino al 20% sui pacchetti gara globali. Il Paddock Club è uno dei luoghi migliori per assistere all'azione, con un’offerta gastronomica up-level e un’ampia selezione di bevande. Inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints su tutti i pacchetti per i tifosi, accumulando premi da utilizzare per viaggi ed esperienze future e aiutandoli a mantenere e raggiungere rapidamente il livello successivo. I soci possono anche acquistare il loro pacchetto utilizzando Cash + Avios. [post_title] => Qatar Airways firma i nuovi pacchetti per gli appassionati di Formula 1 [post_date] => 2024-02-22T10:31:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708597889000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Capitanata da Giovanni Toti, presidente della Regione, istituzioni di città e province e ben tre chef stellati, la Liguria ha presentato alla recente Bit molteplici spunti. “Un anno straordinario - ha dichiarato Toti - sempre più incline alla destagionalizzazione e a un modello di sviluppo integrato, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare”. “Chiuso il 2023 con 16 milioni di visitatori (+3,5% rispetto al 2022) di cui oltre 7 milioni di stranieri (+9,4% sul 2022)” ha riferito Augusto Sartori, assessore regionale al turismo “ora speriamo di crescere ulteriormente grazie anche a importanti eventi a cadenza mensile”. Oltre alla prevista riapertura della Via dell’Amore, sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre nuovamente fruibile grazie a interventi di recupero e messa in sicurezza, La Spezia e provincia saranno fra le protagoniste. “La città”, hanno annunciato il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al turismo Mariagrazia Frija , “ospiterà la Borsa del turismo esperienziale, la seconda Fiera dell’ostrica italiana ( 17 -19 maggio ) e in giugno i Campionati assoluti di atletica leggera. Per diversificare l’offerta e spalmarla su più zone, la città è poi capofila di un progetto che coinvolge 64 comuni fra spezzino e Lunigiana”. Per Genova, Capitale Europea dello sport e in marzo set della prima Clia European Cruise Week, summit del mondo crocieristico mondiale e dell’indotto , il 2024 non è da meno. “Nel 2023 il nostro terminal ha visto 1,7 milioni di crocieristi ” ha osservato l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi “Stiamo ora consolidando il settore congressuale e l’appeal culturale dei Rolli e botteghe storiche, espressione più autentica della genovesità. In settembre, dal 12 al 14, la città accoglierà il 15° World Tourism Event, borsa per la valorizzazione di siti Unesco”. [post_title] => La Liguria scommette sugli eventi per crescere ancora e destagionalizzare [post_date] => 2024-02-15T12:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708001024000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità». Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori. A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi. Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico. Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre. Aruba e la promozione sul mercato italiano L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola. [post_title] => Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo [post_date] => 2024-02-12T14:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707747192000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli. Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta. “Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno". Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. "Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione". [post_title] => CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019 [post_date] => 2024-02-09T12:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707482115000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461077" align="alignright" width="300"] Claudio Busca[/caption] Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023. «Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. IA La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti». [post_title] => Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo [post_date] => 2024-02-08T11:20:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707391235000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460982" align="alignleft" width="300"] Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer gruppo Bluvacanze[/caption] Da marzo i viaggiatori che accedono a Bluvacanze.it possono acquistare una gift card digitale e utilizzare vantaggiosi voucher promozionali. Diventata a tutti gli effetti una piattaforma e-commerce, il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Ecco che le destinazioni delle esclusive idee di viaggio per San Valentino appena pubblicate sono Marrakech, Parigi, Watamu (Kenya) e Capo Verde e con quote da 470 euro per 3 notti a 1999 euro per 7 notti, sempre voli inclusi. Con l’introduzione della “carta-regalo” digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che non poteva mancare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze. Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&cluB, che contemporaneamente è un’APP di dialogo con le agenzie di viaggio ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedono prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia. Lanciata nell’aprile scorso come elemento cardine del percorso di digitalizzazione che il Gruppo Bluvacanze sta portando avanti nella divisione della distribuzione (ma non solo), l’applicazione è un touch point digitale a portata di smartphone che puntualmente contatta i member con esperienze di vacanza esclusive e sconti a loro riservati. Questo dinamico customer journey coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli di individuare una nuova domanda. [post_title] => Bluvacanze: sul sito la gift card digitale e i voucher promozionali [post_date] => 2024-02-07T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707304821000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bluvacanze lia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":12,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":131,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno slancio deciso sul raggiungimento degli obiettivi in tema di sostenibilità mentre alle porte si delinea una stagione 2024 decisamente positiva. L’Irlanda avvia così il countdown per le celebrazioni legate a San Patrizio, che in Italia si traducono nella Ireland Week di Milano, giunta quest’anno alla sua terza edizione e in calendario dal 10 al 17 marzo prossimi.\r

\r

Il tutto mentre le prime indicazioni sull’andamento dei flussi turistici dall’Italia lasciano spazio all’ottimismo: “Il turismo è in grande ripresa e il dato 2023 è positivo – afferma Marcella Ercolini, direttrice del Turismo Irlandese nel nostro Paese -. La domanda è forte lungo tutto l’arco dell’anno e, anzi, suggeriamo di anticipare le prenotazioni, specie per il picco estivo, quando sarà complicato trovare disponibilità”.\r

\r

A certificare il buon momento dei flussi Italia-Irlanda è anche l’offerta voli tra i due Paesi “che registra un +5% di capacità rispetto al 2023, con Aer Lingus e Ryanair che stanno investendo molto sulle rotte dall’Italia, sia per l’estate sia per il calendario invernale che garantisce copertura fino alla primavera. E soprattutto ad essere collegati sono tutti e cinque gli aeroporti irlandesi, che oltre a Dublino e Belfast includono i tre della costa atlantica, che danno accesso diretto a località altrimenti raggiungibili con tempistiche più lunghe”.\r

\r

Da ultimo, a contribuire alle previsioni positive rientra anche la situazione “geopolitica attuale, che sembra fornire al Nord Europa ulteriori potenzialità di crescita”.\r

\r

L'Ireland Week debutta a Roma\r

\r

Diverse le novità dell'edizione 2024 dell'Ireland Week, che raggiunge quest'anno per la prima volta Roma e anche altre città europee: \"Abbiamo esportato il format milanese (che anche quest'anno vede confermato il patrocinio del Comune di Milano) e l'onda verde arriverà anche a Parigi, Madrid, Vienna e Zurigo. Tra le novità una giornata esperienziale con attività, incontri, arte e divertimento per sperimentare diversi aspetti della cultura irlandese, che si svolgerà all’Open di Porta Romana. Presente quest'anno anche un kids corner per i più piccini\".\r

A taste of Ireland\r

Riflettori puntati poi sull'iniziativa \"A taste of Ireland\" che, nata lo scorso anno, valorizza qualità e sapori di carne e prodotti ittici dell'Isola: in occasione della settimana di San Patrizio, Turismo Irlandese, Bord Bia (l'ente governativo preposto allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari irlandesi) e Jre (l'associazione dei Jeunes Restauranteurs) promuovono il meglio della gastronomia irlandese. Venti chef dell'associazione in tutta Italia serviranno un piatto ispirato all'isola di Smeraldo utilizzando prodotti quali carne di manzo, agnello e scampi. Complessivamente aderiranno all'iniziativa una quarantina di ristoranti.","post_title":"Irlanda, Ercolini: \"Domanda forte per tutto il 2024\". Tutte le novità dell'Ireland Week","post_date":"2024-02-28T09:58:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709114293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati 24 gli agenti di viaggio recentemente coinvolti in un fam trip in Giordania, realizzato da Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, insieme a KappaViaggi e alla compagnia aerea Royal Jordanian. L'iniziativa è stata organizzata con l'obiettivo sia di avviare una collaborazione sugli itinerari religiosi, sia per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza della Giordania e sulla sua distanza geografica dalle zone di conflitto in Medio Oriente.\r

\r

«Le attività di education sulle destinazioni ci portano lungo il corso dell’anno a visitare diversi Paesi, ma questa occasione ha una portata più ampia – commenta Antimo Russo della direzione network del gruppo Bluvacanze -: con KappaViaggi non abbiamo solo voluto far conoscere le componenti nuove di un prodotto largamente apprezzato, ma testimoniare in prima persona che in Giordania non c’è ragione di temere alcuna insicurezza».\r

\r

«Questa ennesima occasione di formazione e scoperta di una destinazione con gli agenti del gruppo Bluvacanze è stata un’esperienza che ha dato modo di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il network - gli fa eco il direttore generale KappaViaggi, Michele Mazzini -. La scelta della destinazione è stata fatta in modo cosciente, per ben far comprendere quanto questo Paese, la Giordania, sia sempre visitabile e magnifico, nonostante i tristi eventi attuali. Il supporto in loco della nostra dmc, della popolazione e dell’ente del turismo della Giordania, è stato completo ed eccellente».","post_title":"Gli agenti di viaggio in Giordania insieme al gruppo Bluvacanze e a KappaViaggi","post_date":"2024-02-26T12:49:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1708951790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Community.Travel, che ha formalizzato la partnership con l'azienda di consulenza e marketing Kirby, azienda con base operativa in Spagna ma operativa a livello globale: “Lavoriamo con soddisfazione da circa un anno a stretto contatto con il team di Kirby su altri fronti che rimarranno operativi - spiega Lea Cardinali, sales director di Adalte, di cui Community.Travel rappresenta la naturale evoluzione -. Siamo però estremamente soddisfatti dell’opportunità di poter ulteriormente ampliare e consolidare la nostra collaborazione. In questo modo prevediamo di espandere ulteriormente la nostra rete di dmc, sia per l'Italia, sia per gli altri mercati di interesse per i tour operator che collaborano con noi\".\r

\r

La partnership così costituita sarà in particolare funzionale nei prossimi mesi per ottimizzare l’attuale processo di gestione delle dmc invitate dai tour operator. Mirerà inoltre a sviluppare prodotto per i nuovi mercati, permettendo di incrementare ulteriormente il processo di internazionalizzazione. \"Noi abbiamo creato l'infrastruttura Community.Travel per supportare le necessità tecnologiche degli attori che vendono tour e soggiorni - specifica il ceo di Adalte, Davide Galleri -. È stato però deciso sin da subito di operare nel rispetto dei canali tradizionali, consentendo la registrazione solo a realtà con un collegamento tecnologico alla tecnologia Adalte (quindi società con potenziale sicuramente importante), oppure invitate dalle dmc stesse. Questo per evitare di aprire anche solo inavvertitamente la registrazione a utenti agenziali clienti dei tour operator registrati come buyer. Nei primi anni la maggior parte dei fruitori erano wholesaler e tour operator online che desideravano un collegamento con il marketplace Community.Travel, così da poter ampliare una già vastissima offerta di altri servizi turistici. Quasi tutti i buyer sono stati da subito altamente convinti della potenzialità del prodotto, ma erano distributori di pacchetti turistici online, poco avvezzi alla vendita delle proposte distribuite dalle nostre dmc partner\".\r

\r

Negli anni il trend si è invertito. \"E la strategia si è dimostrata vincente - conclude Galleri - perché oggi nel marketplace Community.Travel i tour operator registrati (che hanno nella distribuzione agenziale la loro forza) hanno superato quelli che operano una commercializzazione puramente online via canali tecnologici. Se oggi siamo diventati la piattaforma di booking online dei product manager italiani che vendono tour dobbiamo quindi ringraziare in primis le nostri partner dmc che, sin dall’inizio, ci hanno sostenuto, quando abbiamo deciso di applicare una politica protettiva nei confronti dei loro stessi clienti. Nella stragrande maggioranza dei casi, le dmc sono infatti le prime a non voler lavorare con decine (se non centinaia) di piccoli clienti, a cui probabilmente già possono vendere servizi tramite i loro clienti”.","post_title":"Community.Travel amplia le sinergie internazionali: partnership con la spagnola Kirby","post_date":"2024-02-22T12:25:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1708604719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi pacchetti firmati Qatar Airways per il prossimo FIA Formula One World Championship. La compagnia aerea, vettore ufficiale della F1, in collaborazione con Qatar Airways Holidays propone delle soluzioni che consentono ai fan che viaggiano da più di 40 paesi di vivere da vicino esperienze uniche.\r

Dall’inizio alla fine del loro viaggio, i pacchetti sono pensati per consentire agli appassionati di godersi uno spettacolo senza soluzione di continuità, con l'inclusione di voli di andata e ritorno, sistemazione in hotel, biglietti per le gare F1 Paddock Club o Grandstand e trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali (escluso il Qatar). \r

Come i pacchetti inaugurali, anche quelli di quest'anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per alcune destinazioni selezionate per le gare di F1 2024. I fan avranno inoltre l’opportunità di sperimentare visite guidate in pista, passeggiate nella pit lane e molto altro ancora con i pacchetti F1 Paddock Club, che prevedono un risparmio fino al 20% sui pacchetti gara globali.\r

Il Paddock Club è uno dei luoghi migliori per assistere all'azione, con un’offerta gastronomica up-level e un’ampia selezione di bevande. Inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints su tutti i pacchetti per i tifosi, accumulando premi da utilizzare per viaggi ed esperienze future e aiutandoli a mantenere e raggiungere rapidamente il livello successivo. I soci possono anche acquistare il loro pacchetto utilizzando Cash + Avios.\r

","post_title":"Qatar Airways firma i nuovi pacchetti per gli appassionati di Formula 1","post_date":"2024-02-22T10:31:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1708597889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capitanata da Giovanni Toti, presidente della Regione, istituzioni di città e province e ben tre chef stellati, la Liguria ha presentato alla recente Bit molteplici spunti. “Un anno straordinario - ha dichiarato Toti - sempre più incline alla destagionalizzazione e a un modello di sviluppo integrato, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare”.\r

\r

“Chiuso il 2023 con 16 milioni di visitatori (+3,5% rispetto al 2022) di cui oltre 7 milioni di stranieri (+9,4% sul 2022)” ha riferito Augusto Sartori, assessore regionale al turismo “ora speriamo di crescere ulteriormente grazie anche a importanti eventi a cadenza mensile”.\r

\r

Oltre alla prevista riapertura della Via dell’Amore, sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre nuovamente fruibile grazie a interventi di recupero e messa in sicurezza, La Spezia e provincia saranno fra le protagoniste. “La città”, hanno annunciato il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al turismo Mariagrazia Frija , “ospiterà la Borsa del turismo esperienziale, la seconda Fiera dell’ostrica italiana ( 17 -19 maggio ) e in giugno i Campionati assoluti di atletica leggera. Per diversificare l’offerta e spalmarla su più zone, la città è poi capofila di un progetto che coinvolge 64 comuni fra spezzino e Lunigiana”.\r

\r

Per Genova, Capitale Europea dello sport e in marzo set della prima Clia European Cruise Week, summit del mondo crocieristico mondiale e dell’indotto , il 2024 non è da meno. “Nel 2023 il nostro terminal ha visto 1,7 milioni di crocieristi ” ha osservato l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi “Stiamo ora consolidando il settore congressuale e l’appeal culturale dei Rolli e botteghe storiche, espressione più autentica della genovesità. In settembre, dal 12 al 14, la città accoglierà il 15° World Tourism Event, borsa per la valorizzazione di siti Unesco”.","post_title":"La Liguria scommette sugli eventi per crescere ancora e destagionalizzare","post_date":"2024-02-15T12:43:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1708001024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità».\r

\r

Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori.\r

\r

A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi.\r

\r

\r

\r

Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico.\r

\r

Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre.\r

\r

Aruba e la promozione sul mercato italiano\r

\r

L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola.","post_title":"Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo","post_date":"2024-02-12T14:13:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707747192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli.\r

\r

Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta.\r

\r

“Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno\".\r

\r

Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. \"Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione\".","post_title":"CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019","post_date":"2024-02-09T12:35:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707482115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461077\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Claudio Busca[/caption]\r

Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». \r

Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023.\r

«Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. \r

\r

IA\r

La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. \r

Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti».","post_title":"Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo","post_date":"2024-02-08T11:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707391235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer gruppo Bluvacanze[/caption]\r

\r

Da marzo i viaggiatori che accedono a Bluvacanze.it possono acquistare una gift card digitale e utilizzare vantaggiosi voucher promozionali. Diventata a tutti gli effetti una piattaforma e-commerce, il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Ecco che le destinazioni delle esclusive idee di viaggio per San Valentino appena pubblicate sono Marrakech, Parigi, Watamu (Kenya) e Capo Verde e con quote da 470 euro per 3 notti a 1999 euro per 7 notti, sempre voli inclusi.\r

\r

Con l’introduzione della “carta-regalo” digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che non poteva mancare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze.\r

\r

Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&cluB, che contemporaneamente è un’APP di dialogo con le agenzie di viaggio ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedono prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia.\r

\r

Lanciata nell’aprile scorso come elemento cardine del percorso di digitalizzazione che il Gruppo Bluvacanze sta portando avanti nella divisione della distribuzione (ma non solo), l’applicazione è un touch point digitale a portata di smartphone che puntualmente contatta i member con esperienze di vacanza esclusive e sconti a loro riservati. Questo dinamico customer journey coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli di individuare una nuova domanda.","post_title":"Bluvacanze: sul sito la gift card digitale e i voucher promozionali","post_date":"2024-02-07T11:20:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707304821000]}]}}