Crocierissime: cresce la domanda per il prodotto lusso Aumenta la popolarità delle crociere di lusso nel mondo, che conquistano il cuore di un numero crescente di viaggiatori. Un trend confermato anche dai dati del portale Crocierissime, secondo cui la domanda per le navi boutique, che offrono servizi di alta gamma, hanno registrato quest’anno un incremento del 50% rispetto all’anno scorso. Ma l’interesse per le crociere non si limita a una nicchia di mercato. Le cifre del settore mostrano infatti che non è solo il prodotto lusso a trainare il comparto. Il numero complessivo di crocieristi è in costante crescita: si stima che nel 2024 raggiungeremo i 35,7 milioni di passeggeri, cifra che dovrebbe salire a 39,4 milioni entro il 2027 (dati Clia). Un trend che dimostra come la crociera stia diventando una scelta sempre più popolare per chi desidera vivere una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e della scoperta. Condividi

