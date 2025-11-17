Avis e lo sport: rinnovate per la stagione 25-26 le partnership con Genoa ed Emma Villas Avis ha rinnovato due partnership in ambito sportivo: la societàdi rent-a-car parte di Avis Budget Group, dopo l’esordio dello scorso anno, anche per la stagione 2025/2026 sarà official car rental partner del Genoa Cfc, squadra di calcio militante in Serie A; inoltre, per il quarto anno consecutivo, sarà jersey partner dell’Emma Villas Codeyeco Lupi Siena, società di pallavolo maschile della città toscana, attiva nel campionato di Serie A2. L’impegno nei confronti del Genoa Cfc proseguirà anche in questa stagione con la fornitura di soluzioni di mobilità eco-friendly, da utilizzare per gli spostamenti dello staff e della dirigenza. Inoltre, Avis sarà presente allo stadio Luigi Ferraris durante i match casalinghi del campionato di Serie A con led domination a bordocampo, sia nel pre-partita che nell’intervallo, e attraverso la diffusione di messaggi audio/video. Avis sarà protagonista anche sui campi di pallavolo, a partire dal fischio d’inizio del campionato 2025/2026: il logo del brand, applicato direttamente sui pantaloncini della divisa da gioco, accompagnerà la squadra dell’Emma Villas Codeyeco Lupi Siena durante ogni partita. La decisione di proseguire le collaborazioni anche quest’anno contribuisce a rafforzare la presenza della società nel panorama sportivo nazionale, anche grazie alla partnership in corso con un’altra importante realtà agonistica italiana: la Fir – Federazione Italiana Rugby. Durante tutte le partite della Quilter Nations Series 2025, appuntamento di rilievo nel calendario rugbistico, il logo Avis sarà presente sulla parte posteriore sinistra dei pantaloncini da gara della Nazionale. Inoltre, il brand di rent-a-car aderirà al progetto “Una meta per il futuro” promosso da Fir e Unicef, attraverso la donazione di 37 kit “School in the Box” contenenti materiale didattico a sostegno delle scuole in difficoltà. Al contempo, contribuirà all’obiettivo di raggiungere un totale di 50 kit, in base alle mete segnate dalla Nazionale Maschile e Femminile durante i match della Quilter Nations Series 2025. Condividi

