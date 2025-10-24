Avis Budget Group lancia nel mercato europeo “Avis First” Avis Budget Group ha annunciato ieri il debutto europeo di “Avis First”, un nuovo servizio di noleggio auto che introduce un approccio in stile concierge. Si tratta del primo servizio di questo tipo offerto da un importante marchio di noleggio e si basa sull’esperienza operativa consolidata di Avis. Disponibile da oggi negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten, “Avis First” è pensato per i viaggiatori che desiderano ottimizzare il proprio tempo. Il servizio elimina le tradizionali attese in coda, la necessità di recarsi al banco di noleggio e l’uso di navette. I clienti vengono accolti direttamente agli arrivi da un referente Avis dedicato, che li accompagna alla loro auto premium – una BMW tra i modelli più recenti e richiesti (Serie 3, 4, 5, X3 o X5) – parcheggiata a pochi passi dal terminal. L’intero processo di prenotazione e ritiro è interamente gestito tramite una app mobile dedicata. L’obiettivo è offrire un’esperienza più diretta, permettendo ai viaggiatori di dedicare meno tempo alla burocrazia e più tempo a godersi il viaggio. Condividi

