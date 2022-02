Alta velocità Milano-Parigi: su Trainline prenotazioni a + 216%

A poco più di due mesi dall’inaugurazione della nuova tratta ad alta velocità Milano-Parigi con fermata a Torino di Trenitalia, sono tanti gli italiani che hanno potuto beneficiare della nuova offerta Frecciarossa, che ha portato con sé una maggiore scelta in termini di numero di treni, classi e servizi. Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, è l’unica a vendere tutti i treni Sncf e Trenitalia.

Con circa sei ore e mezza di viaggio – e fermate intermedie a Torino, Modane, Chambery e Lione – il treno si sta ponendo sempre di più come alternativa in grado di favorire un vero shift modale nei trasporti.

«Trainline è la prima e unica piattaforma a poter offrire l’acquisto di biglietti di tutti gli operatori ferroviari sulla tratta Milano-Parigi. Un vantaggio competitivo importante, che ci vede offrire ai nostri utenti maggiore scelta e soluzioni di viaggio sempre più complete – commenta Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline -. Inoltre, l’importante aumento di acquisto di biglietti in così poco tempo, dimostra come i viaggi in treno stiano acquisendo popolarità anche sulle tratte a lunga percorrenza e siano in linea con le esigenze di viaggio attuali: sempre più viaggiatori scelgono il trasporto su rotaia per intraprendere viaggi più rispettosi verso l’ambiente».

L’alta velocità Milano-Parigi secondo i dati Trainline: le vendite dei biglietti sulla tratta Parigi-Milano (in entrambe le direzioni) sono triplicate dal lancio di Trenitalia (+216% le prenotazioni). Il 50% dei biglietti venduti per i viaggi da Parigi verso Milano è per soggiorni da 1 a 3 notti, l’altra metà per soggiorni da 4 a 7 notti e da 8 a 15 notti. I viaggi da Milano verso Parigi sono generalmente più brevi, con una maggiore incidenza di viaggi di 1-3 notti. Le destinazioni più prenotate della linea sono, in ordine: Parigi, Milano, Lione e Torino. Le tratte più prenotate della linea sono Parigi-Lione, Parigi-Milano e Lione-Parigi . Il 16% dei biglietti acquistati per i servizi Trenitalia sono di classe Business & Executive (considerando entrambe le direzioni). Il prezzo medio di un biglietto venduto su questa tratta è di 48 euro.